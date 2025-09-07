Valute / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
53.38 USD 1.26 (2.42%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BHP ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.79 e ad un massimo di 53.43.
Segui le dinamiche di BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
52.79 53.43
Intervallo Annuale
39.73 63.22
- Chiusura Precedente
- 52.12
- Apertura
- 52.94
- Bid
- 53.38
- Ask
- 53.68
- Minimo
- 52.79
- Massimo
- 53.43
- Volume
- 3.544 K
- Variazione giornaliera
- 2.42%
- Variazione Mensile
- -3.02%
- Variazione Semestrale
- 9.99%
- Variazione Annuale
- -13.58%