QuotazioniSezioni
Valute / BHP
Tornare a Azioni

BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing

53.38 USD 1.26 (2.42%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BHP ha avuto una variazione del 2.42% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 52.79 e ad un massimo di 53.43.

Segui le dinamiche di BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHP News

Intervallo Giornaliero
52.79 53.43
Intervallo Annuale
39.73 63.22
Chiusura Precedente
52.12
Apertura
52.94
Bid
53.38
Ask
53.68
Minimo
52.79
Massimo
53.43
Volume
3.544 K
Variazione giornaliera
2.42%
Variazione Mensile
-3.02%
Variazione Semestrale
9.99%
Variazione Annuale
-13.58%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev