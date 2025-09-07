KurseKategorien
Währungen / BHP
Zurück zum Aktien

BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing

52.19 USD 1.00 (1.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BHP hat sich für heute um -1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.14 bis zu einem Hoch von 52.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BHP News

Tagesspanne
52.14 52.99
Jahresspanne
39.73 63.22
Vorheriger Schlusskurs
53.19
Eröffnung
52.88
Bid
52.19
Ask
52.49
Tief
52.14
Hoch
52.99
Volumen
7.067 K
Tagesänderung
-1.88%
Monatsänderung
-5.18%
6-Monatsänderung
7.54%
Jahresänderung
-15.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K