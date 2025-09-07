Währungen / BHP
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
52.19 USD 1.00 (1.88%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BHP hat sich für heute um -1.88% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.14 bis zu einem Hoch von 52.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
52.14 52.99
Jahresspanne
39.73 63.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 53.19
- Eröffnung
- 52.88
- Bid
- 52.19
- Ask
- 52.49
- Tief
- 52.14
- Hoch
- 52.99
- Volumen
- 7.067 K
- Tagesänderung
- -1.88%
- Monatsänderung
- -5.18%
- 6-Monatsänderung
- 7.54%
- Jahresänderung
- -15.51%
