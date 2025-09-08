Dövizler / BHP
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BHP: BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing
52.12 USD 0.07 (0.13%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BHP fiyatı bugün -0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 51.83 ve Yüksek fiyatı olarak 52.40 aralığında işlem gördü.
BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BHP haberleri
- BHP likely to appoint Geraldine Slattery as first female CEO, Financial Times reports
- Scotiabank, Vale hissesini fiyatlandırma stratejisi nedeniyle Sektör Performansı Üstüne yükseltti
- Scotiabank upgrades Vale stock to Sector Outperform on pricing strategy
- Anglo American, kömür piyasası zorlukları karşısında Avustralya’da işten çıkarmalar yapıyor
- Anglo American cuts jobs in Australia amid coal market challenges
- Anglo American cuts ’small number’ of jobs in Australia’s Brisbane
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- BHP's $400M Power Play: Can Argentina Become the Next Copper Superpower?
- RBC Capital, Vale hissesi için Sektör Performansı notunu ve 11 dolar hedefini korudu
- RBC Capital reiterates Sector Perform rating on Vale stock, maintains $11 target
- BHP, Queensland’daki kömür madenini kapatıyor ve 750 çalışanı işten çıkarıyor
- BHP, yüksek royalti ücretleri nedeniyle Queensland kömür madenini askıya alıp 750 kişiyi işten çıkaracak
- BHP to cut 750 jobs, suspend Queensland coal mine over high royalties
- BHP to suspend operations, cut jobs at Australian coking coal mine
- BHP’den hissedarlara organik büyüme mesajı
- BHP flags organic copper growth, US allure, silent on big buyouts
- Demir cevheri fiyatları: Volatilite neden 15 yılın en düşük seviyesinde?
- Iron ore prices: why is volatility at the lowest level in over 15 years?
- BHP seen as unlikely to pounce on Anglo or Teck as it eyes organic growth
- 5 New Buy Signals That Could Soar 1,000%
- Analysis-Anglo-Teck proposed merger could break mining consolidation deadlock
- Anglo American’s path to $53 billion Teck Resources merger
- Analysts warn Anglo’s Teck move could make it vulnerable to BHP
- Anglo American nears deal to buy Teck Resources- Bloomberg
Günlük aralık
51.83 52.40
Yıllık aralık
39.73 63.22
- Önceki kapanış
- 52.19
- Açılış
- 52.15
- Satış
- 52.12
- Alış
- 52.42
- Düşük
- 51.83
- Yüksek
- 52.40
- Hacim
- 6.315 K
- Günlük değişim
- -0.13%
- Aylık değişim
- -5.31%
- 6 aylık değişim
- 7.40%
- Yıllık değişim
- -15.62%
21 Eylül, Pazar