Precision Arrows – TPとSLを内蔵したスマートエントリーシグナル

Precision Arrows は、正確性・明瞭性・信頼性 を求めるトレーダーのために設計された高性能トレーディングインジケーターです。

高確率の買い・売りシグナルを検出し、自動的に テイクプロフィット（TP） と ストップロス（SL） のレベルを設定。

FX・株価指数・暗号資産・シンセティックインデックス など、あらゆる市場で規律的かつ一貫したトレードをサポートします。

このインジケーターは、精密なシグナル検出、インテリジェントなフィルタリング、そしてマルチタイムフレームトレンドダッシュボードを組み合わせ、あらゆる相場環境に対応する完全なトレーディングソリューションを提供します。

期間限定オファー

Precision Arrows は現在、75ドル（永久ライセンス） でご利用可能です。

（通常価格：199.99ドル ／ オファー延長中）

重要： ご購入後すぐにご連絡ください。使用手順と特別ボーナスをお送りします。

主な機能

3つのトレードモード

お好みのスタイルに合わせて、スキャルピング（Scalping）・中期（Intermediate）・スイング（Swing） の3モードから選択可能。

各モードが自動的にシグナル感度とリスク設定を最適化します。

TPとSLを自動設定

各シグナルにボラティリティと相場構造に基づいたTPとSLが自動的に設定されます。

これにより一貫したリスク管理が可能になり、感情的な判断を排除します。

トレンドダッシュボード

最大4時間足（4H）までのマルチタイムフレームトレンド方向を一目で確認。

主要トレンドとエントリー方向が一致しているか素早く判断できます。

リアルタイムアラート

新しいシグナルが発生すると、ポップアップ・プッシュ通知・サウンド・メールで即時に通知。

チャンスを逃しません。

リペイントなしアルゴリズム

一度表示されたシグナルは固定され、リペイントや後からの改変は一切ありません。

最適化されたタイムフレーム

5分足（M5）と15分足（M15） に最適化され、シグナルの精度と頻度のバランスを実現。

動作原理

Precision Arrows は、モメンタム・ボラティリティ・方向性の強さ を分析し、反転またはトレンド継続の可能性を検出します。

システムは複数のフィルタリングレイヤーを通じてシグナルを検証し、確定後に矢印と対応するTP・SLを表示します。

内蔵のトレンドダッシュボードは上位足の相場状況を明確に示し、トレーダーが大局的なトレンドと整合したエントリーを行うことを支援します。

Precision Arrows を選ぶ理由

TPとSL付きの完全な売買シグナルを提供

3モードでさまざまなトレードスタイルに対応

FX・指数・暗号資産・シンセティックインデックスに対応

マルチタイムフレームトレンドパネルを搭載

リペイントなし・シンプル操作・初心者からプロまで対応

推奨設定

タイムフレーム： M5、M15

対応銘柄： FX、指数、暗号資産、シンセティックインデックス

トレードスタイル： スキャルピング、デイトレード、スイング

Precision Arrows は、精度を最重視するトレーダーのために設計されました。

明確なエントリー、リスク管理の自動化、トレンド追跡機能により、確信を持って高品質なトレードを実行するための全てを提供します。

正確に、そして自信を持って取引しよう。Precision Arrows とともに。