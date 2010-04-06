Super Trend Smart

Desenvolvido por smart2trader.com

Smart Super Trend é um indicador avançado de identificação de tendências, desenvolvido para detectar com alta precisão movimentos de alta e baixa do mercado.

O indicador Super Trend da Smart utiliza algoritmos adaptativos combinados com filtros de volatilidade, proporcionando sinais mais limpos e alinhados à dinâmica real do preço.

Conta ainda com um sistema inteligente de monitoramento que notifica, em tempo real, sempre que ocorre uma mudança de tendência, auxiliando o trader na tomada de decisões com maior agilidade e confiança.


Sobre a Super Trend

Super Trend é um indicador técnico de tendência amplamente utilizado no trading, especialmente em Forex, índices, ações e criptomoedas. Ele combina volatilidade (ATR) com o movimento do preço para identificar de forma objetiva tendências de alta e de baixa, além de possíveis pontos de reversão.

A Super Trend se adapta automaticamente às condições do mercado, ajudando traders a seguir a tendência, evitar ruídos e tomar decisões mais assertivas de compra e venda.


Indicador Super Trend: Buffers

  • [0]: Tendência (1 = Tendência de Alta, -1 = Tendência de Baixa)
おすすめのプロダクト
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
インディケータ
MT4版  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator は、 Bill Williams の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels 取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注文を出すための
LT Rainbow Trend
Thiago Duarte
5 (1)
インディケータ
Do you, like me, like to trade with the trend? Then this indicator will help you! Rainbow Trend is a trend indicator, which uses several Moving Averages on the chart. It measures different trend strenght zones for different periods: very long term, long term, mid term, short term and very short term. Each zone has its color, and it is possible to have sound alert when the prices leaves a zone and enters another. Its configuration is very simple. If you find any bug or have any suggestions, conta
SlopeChannelB MT5
MIKHAIL VINOGRADOV
インディケータ
SlopeChannelB – 価格の傾斜チャネルを構築するテクニカル分析ツールで、市場の現状を評価し、取引シグナルを見つけるためのユニークな機会を提供します。 インジケーターの主な特徴: 価格の傾斜チャネル : このインジケーターは、サポートとレジスタンスのレベルを視覚化するのに役立ち、トレンドの逆転または継続の可能性を示すことができます。 ラインの色と背景の強調表示が異なる : 傾斜したサポートとレジスタンスのレベルは異なる色で表示され、チャネル自体はさらに背景で強調され、チャートの視覚的分析を簡素化します。 ライン計算のための3つのオプション : このインジケーターは回帰分析を使用してチャネルラインを構築します。3つの方法から選択できます: Robust（デフォルト） – 外れ値に強い方法。 OLS（最小二乗法） . Median（中央値計算） . 最適なモデル選択 : SlopeChannelBは5つの品質基準の分析に基づいて最も適切なチャネルラインのバリエーションを自動的に選択します。 品質パラメータはチャートに直接表示され、結果の評価に役立ちます。また、ボタンを使
Unicorn Killer
Simon Edwin Whittaker
5 (4)
インディケータ
ICT Unicorn Killer — Complete Liquidity Reversal Detector IMPORTANT: Use in combination with the Multi-Time-Frame 'Unicorn Hunter' (scanner) for a complete detect and kill system. https://www.mql5.com/en/market/product/153999 Unicorn Killer identifies high-probability smart-money reversal setups by combining five key technical confluences into one streamlined visual tool: Fractals → Liquidity Sweep → Break of Structure → Breaker Block → Fair Value Gap → VALID UNICORN! When a Valid Unicorn
FREE
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
インディケータ
Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
インディケータ
市場ボリュームプロファイル指標 + スマートオシレーター。通貨ペア、株式、先物、暗号資産など、ほぼすべての銘柄で動作し、リアルボリュームとティックボリュームの両方に対応しています。プロファイル作成範囲は、1週間や1ヶ月などの自動設定のほか、境界線（赤と青の2本の垂直線）を動かして手動で設定することも可能です。ヒストグラム形式で表示され、特定の価格レベルにおけるヒストグラムの幅は、その価格帯で行われた取引量（約定数）を表します。 Mode level line color パラメータを使用すると、価格が反発する可能性が高い重要なボリュームレベルを自動表示できます。また、 Maximum color パラメータは、指定した範囲全体で最も取引が集中した最大ボリュームレベルを個別に表示します。 スマートオシレーターは買われすぎ・売られすぎのゾーンを表示します。複数のインジケーターからの情報を分析し、処理されたデータに基づいて、買われすぎと売られすぎのゾーンを対応する色で塗りつぶします。 Volume every day では、 Range period パラメータでプロファイル作成の時間間隔を
Quasimodo Genie
Francis Soddo Wetaka
インディケータ
Quasimodo Genie Indicator for MetaTrader 5 Introducing the Quasimodo Genie , a technical analysis indicator for MetaTrader 5 that is designed to automatically identify the Quasimodo or "Over and Under" pattern on your charts. This tool provides visual signals based on the structure of this popular chart pattern. This indicator is built to assist with pattern recognition and analysis by highlighting key swing points. It also offers a range of customizable settings, allowing you to fine-tune the
FREE
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
インディケータ
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
インディケータ
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
インディケータ
TREND LINES Scalper Professional Indicator OVERVIEW Trend Lines Scalper is a highly accurate, advanced indicator designed specifically for professional traders looking to maximize their scalping opportunities by automatically detecting trend lines and high-probability signals. This powerful algorithm combines classic technical analysis with modern technology, automatically identifying price patterns and generating accurate, real-time signals for successful scalping trades. MAIN FEATURES
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Universal Soul Reaper
Pieter Gerhardus Van Zyl
インディケータ
Universal Soul Reaper is an atmospheric market-flow oscillator designed to interpret price behavior as a cycle of spiritual energy. Instead of reacting to raw price alone, it visualizes the state of the market’s soul —revealing when momentum is awakening, stabilizing, or fading. The indicator operates in a separate window and presents three interwoven entities: the Ectoplasmic Veil , the Spirit Boundary , and the Soul Core . Together, they form a living framework that helps traders sense pressu
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
インディケータ
Advanced Trading Chaos  The main purpose of the indicator is to help the trader detect the signals described by Bill Williams in his books to make a quick and correct trading decision. 1)Bullish/Bearish Reversal Bar(BDB) 2) Divergent Bar(DB) 3) Second Sage Signal — the third consecutive Awesome Oscillator bar  4) Working fractals (Fractals that worked above/below the red forehead  5) Three bar coloring modes 5.1) Coloring of bars according to the AO indicator (Including the squatting bar) 5.2
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
インディケータ
This indicator is the same as the popular Heiken Ashi Smoothed. The Heikin Ashi indicator for MetaTrader 5 already exists, but it has two disadvantages: It paints the candles not accurate. It's not possible to change the candle width. See also Heikin Ashi in MQL5 Code Base . In this version there are no such disadvantages.
WPR with 2 Moving Averages MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT5用インジケーター「 WPR with 2 Moving Averages 」（リペイント機能なし） - WPR自体はスキャルピングに最適なオシレーターの1つです。 - 「WPR and 2 Moving Averages」インジケーターを使用すると、WPRオシレーターの高速移動平均線と低速移動平均線を確認できます。 - このインジケーターを使用すると、価格調整を早期に把握できます。 - このインジケーターはパラメータで簡単に設定でき、どの時間枠でも使用できます。 - 買いと売りのエントリー条件は画像で確認できます。 - WPR MA クロスの PC およびモバイル アラート付き。 買いシグナルの条件例： (1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を下回っている場合：買いトレードを開きます。 (2) - WPR値が-20を超える買われすぎゾーンに入ったら：買いトレードを終了します。 売りシグナルの条件例： (1) - 高速MAが低速MAを下向きにクロスし、WPR値が-50を超えている場合：売りトレードを開きます。 (2) WP
Dynamic Pivot Zones
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Dynamic Pivot Zones – Your Level Assistant on the Chart This indicator is a bit like a GPS for your trading . It shows you where the price likes to hang out, where it gets nervous, and where it flies through. No more calculating pivots by hand or guessing support and resistance levels. What it does: Automatically plots H1, H4, and D1 pivots . Shows support and resistance zones : R1, R2, S1, S2. Lines are colored and easy to read , so you can instantly see what’s hot or cold. Why you’ll love it:
FREE
ATR for Level Trading
Oleksandr Nekrylov
3 (4)
インディケータ
Custom ATR Indicator for Horizontal Levels Trading The   Custom ATR Indicator   is a powerful tool designed for traders who rely on horizontal levels and understand the importance of the Average True Range (ATR) in making informed trading decisions. This indicator calculates the ATR based on a customizable number of bars, filters out abnormal bars (too large or too small), and provides clear visualizations of key data, including ATR values, Stop Loss levels, and price movement percentages. Key F
FREE
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
エキスパート
Force Trade X MT5 is an EA based on Force Index. Force Index parameters such as Period, BuyShift, BuyValue, SellShift, and SellValue can be adjusted. Force Trade X MT5 applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Force Trade X MT5. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
インディケータ
インディケータは現在のクオートを作成し、これを過去のものと比較して、これに基づいて価格変動予測を行います。インジケータには、目的の日付にすばやく移動するためのテキスト フィールドがあります。 オプション: シンボル - インジケーターが表示するシンボルの選択; SymbolPeriod - 指標がデータを取る期間の選択; IndicatorColor - インジケータの色; HorisontalShift - 指定されたバー数だけインディケータによって描画されたクオートのシフト; Inverse - true は引用符を逆にします。false - 元のビュー。 ChartVerticalShiftStep - チャートを垂直方向にシフトします (キーボードの上下矢印)。 次は日付を入力できるテキストフィールドの設定で、「Enter」を押すとすぐにジャンプできます。
Silver Zebra Trading System
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Silver Zebra Trading System - Uncover Market Momentum Unlock a powerful new way to visualize market trends and momentum with the Silver Zebra Trading System. This unique MetaTrader 5 indicator is designed to give you a clear and immediate understanding of market dynamics, helping you make more informed trading decisions. For just $30, you can add this indispensable tool to your trading arsenal. What is the Silver Zebra Trading System? The Silver Zebra Trading System is a sophisticated indicator
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
インディケータ
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
インディケータ
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller    The GEN indicator is a multifunctional technical analysis tool for the MetaTrader 5 (MT5) platform. It is designed to automatically identify and display key Support and Resistance (S&R) levels and detect False Breakout signals, providing clear and visual trading cues directly on your chart. Its primary goal is to help traders identify potential price reversal points and avoid market traps when the price fails to decisively break through key levels
FREE
CoioteOscilator
Alexandre Moraes De Souza Lima
インディケータ
CoioteOscilator é um rastreador de tendência e padrões de estruturas gráficas. O Indicador é composto de 3 elementos. oscilador principal lento: histograma com nível de 0 até 50 e 4 cores, 2 compradoras, de 0 até 30 e acima de 30 e duas vendedoras, de 0 até 30 e acima de 30.   oscilador principal  rápido: linha magenta com nível de -50 até 50. gatilho:  linha amarela com nível de -50 até 50. O  oscilador principal lento  é um rastreador de tendência primaria. O  oscilador   principal  rápido é u
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
インディケータ
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
インディケータ
Auto Optimized RSI   は、正確な売買シグナルを提供するために設計された、使いやすいスマートな矢印インジケーターです。過去のデータを使ったトレードシミュレーションに基づき、各通貨ペアや時間足に最適なRSIの買い/売りレベルを自動で見つけ出します。 このインジケーターは、独立したトレードシステムとしても、既存の戦略の一部としても使用できます。特に短期トレーダーにとって便利なツールです。 従来のRSI（70/30など）の固定レベルとは異なり、 Auto Optimized RSI   はリアルな価格の動きとバックテスト結果に基づき、ダイナミックにレベルを調整します。勝率、ドローダウン、平均利益/損失といった重要な統計をモニターし、現在の市場に適応して、本当に機能するシグナルを提供します。 RSIが最適化されたレベルをクロスすると、チャート上に買い・売りの矢印が表示され、成功率の高いエントリーポイントを見つけるのに役立ちます。 ご購入後にご連絡いただければ、追加のツールや特別なトレードのヒントを無料でお渡しいたします！ 皆様のトレードが成功しますように！
Trading Room Indcator
Meshari F M Alkhawaled
インディケータ
Trading Room Indicator is a professional market-structure tool built to give traders a clear, complete trading framework — combining CPR levels, dynamic targets, and trend direction in one clean view. Instead of guessing direction or overloading the chart with indicators, Trading Room Indicator focuses on what actually matters : levels, direction, and potential price expansion. What This Indicator Provides CPR Structure BUY level SELL level Pivot Point (PP) Designed to highlight equilibrium
Visual Dolphin Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Visual Dolphin Indicator Unlock the rhythm of the market with the Visual Dolphin Indicator, your ultimate tool for identifying and capitalizing on market trends with clarity and confidence. Designed for both novice and experienced traders, this indicator eliminates the noise and guesswork, providing crystal-clear buy and sell signals directly on your chart. The Logic Behind the Waves The core of the Visual Dolphin Indicator is a sophisticated yet intuitive dual-wave system based on moving avera
Visual River Flow Divergence Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
インディケータ
Introducing the River Flow Divergence Indicator Are you ready to unlock your trading potential? Meet the River Flow Divergence Indicator, a powerful tool designed to help you navigate market trends and reversals with precision. This indicator is tailored for traders who are eager to fine-tune their strategies and take control of their success. Note: This indicator is not optimized out of the box. It’s crafted for you to customize and optimize according to your unique trading style and goals. Ho
Trade informant MT5
VLADISLAV AKINDINOV
インディケータ
The indicator is designed to display information about current trading. The current information and statistics panel displays data on the number of trading orders, their profit and the number of lots. The equity status as a percentage of the balance of funds and the total profit of all orders on this instrument are also displayed. In the statistics panel, you can see information on closed orders from the beginning of the specified date in the settings. The panels have flexible size and color se
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
インディケータ
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
インディケータ
Power Candles – あらゆる市場に対応した強度ベースのエントリーシグナル Power Candles は、Stein Investments が長年培ってきた強度分析を価格チャート上に直接反映します。価格だけに反応するのではなく、各ローソク足は実際の市場の強さに基づいて色分けされ、モメンタムの蓄積、強度の加速、明確なトレンド転換を瞬時に把握できます。 すべての市場に共通する単一ロジック Power Candles は すべての取引シンボル で自動的に動作します。現在のシンボルが Forex か非 Forex 市場かを自動判別し、内部で適切な強度モデルを適用します。 Forex および Gold ：FX Power のデルタ値を使用（絶対値レンジ最大 100） 指数、暗号資産、CFD ：IX Power の強度値を使用（絶対値レンジ最大 50） 必要な強度計算は Power Candles に直接組み込まれています。ローソク足のカラーリングやシグナルロジックに、追加のインジケーターは不要です。 価格ノイズではなく「強度状態」 各ローソク足は、以下の 9 つの明確に定義された強
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
インディケータ
このインジケーターを購入された方には、以下の特典を 無料 で提供しています： 各トレードを自動で管理し、ストップロスとテイクプロフィットを設定し、戦略ルールに基づいてポジションを決済する補助ツール 「Bomber Utility」 様々な銘柄に合わせたインジケーターの設定ファイル（セットファイル） 「最小リスク」、「バランスリスク」、「待機戦略」 の3つのモードで使用できる Bomber Utility 用の設定ファイル このトレーディング戦略をすぐに導入・設定・開始できる ステップバイステップのビデオマニュアル ご注意： 上記の特典を受け取るには、MQL5のプライベートメッセージシステムを通じて販売者にご連絡ください。 オリジナルのカスタムインジケーター 「Divergence Bomber（ダイバージェンス・ボンバー）」 をご紹介します。これは、MACDのダイバージェンス（乖離）戦略に基づいた 「オールインワン」型のトレーディングシステム です。 このテクニカルインジケーターの主な目的は、価格とMACDインジケーターの間に発生するダイバージェンスを検出 し、将来の価格の動きを示す
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
インディケータ
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe は、Smart Money Concepts（SMC）に基づいて開発された リアルタイム市場分析ツール です。 本システムは、トレーダーがマーケットストラクチャーを体系的に分析し、市場全体の方向性をより明確に把握できるよう設計されています。 システムは複数の時間軸にわたり、 反転ポイント（Reversal Points）・主要ゾーン（Key Zones）・マーケットストラクチャー を自動的に解析します。さらに、 POI（Point of Interest）・ノーリペイントシグナル・Auto Fibonacci Levels を表示し、プルバックや反転ポイントを高精度で検出します。 リアルタイムシグナルとアラートにより、価格が主要ゾーンに到達したときや、ゾーン内で反転シグナルが発生した際に、重要な機会を逃すことはありません。 また、本システムは インジケーター と シグナルシステム の両方の機能を兼ね備えた 2-in-1ツール であり、ゾーン分析とリアルタイムエントリーシグナルを一体化しています。 さらに
Divergence In Chaos Environment
Arief
インディケータ
無料の AUX インジケーターと EA サポ   直接ダウンロード — ここをクリック [ D.I.C.E ] The DICE Indicator Divergence in Chaos Environment は、エリオット波動理論とトレーディングカオス手法を組み合わせて使用するトレーダーのために設計された MT5 専用ツールです。価格変動の中の隠れたおよび通常のダイバージェンスを検出し、ビル・ウィリアムズが説明したカオス市場環境と同期します。 主な特徴 エリオット波動に対応したダイバージェンス検出：波動構造と調和した強気・弱気ダイバージェンスを識別。 カオス手法の統合：AO（オーサムオシレーター）と市場構造に整合。 マルチタイムフレームスキャン：異なる時間枠でダイバージェンスを分析し、トレンドの転換を確認。 視覚的アラートとオブジェクト：チャート上の矢印、ライン、マーカーで即座に識別。 市場適応読解：カオス的状況に自動適応し、ノイズを除去して有効なセットアップを維持。 ブレイクプルバックエントリー手法：シンプルなフィボナッチリトレースメントとピボットポイントを使用。 利点 ダイ
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確なデイ
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT4のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間:すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイムフ
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
インディケータ
スイングトレーディング は、トレンドの方向のスイングと可能な反転スイングを検出するように設計された最初のインジケーターです。トレーディングの文献で広く説明されているベースラインスイングトレーディングアプローチを使用します。インディケータは、いくつかの価格と時間のベクトルを調査して、全体的なトレンドの方向を追跡し、市場が売られ過ぎまたは買われ過ぎて修正の準備ができている状況を検出します。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] むち打ちを起こさずに市場スイングの利益 インジケーターは常にトレンドの方向を表示します 色付きの価格帯は機会のベースラインを表します 色付きのダッシュは、可能な反転スイングを表します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 複数時間枠のダッシュボードを実装します カスタマイズ可能なトレンドおよびスイング期間 電子メール/サウンド/プッシュアラートを実装します インジケータは再描画またはバックペインティングではありません Swing Tradingとは Swing Tradingは
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
インディケータ
トレンド スクリーナー インジケーターでトレンド取引の力を解き放ちます。ファジー ロジックと複数通貨システムを活用した究極のトレンド取引ソリューションです。 ファジー ロジックを活用した革新的なトレンド インジケーターである Trend Screener を使用して、トレンド取引を向上させます。 これは、13 を超えるプレミアム ツールと機能、および 3 つの取引戦略を組み合わせた強力なトレンド追跡インジケーターであり、Metatrader をトレンド アナライザーにする多用途の選択肢となります。 期間限定オファー : トレンド スクリーナー インジケーターは、わずか 100 ドルで生涯ご利用いただけます。 (元の価格 50$ ) (オファー延長) Trend Screener の 100% 非再描画精度の揺るぎない精度を体験して、取引の決定が過去の価格変動の影響を受けないようにしてください。 マルチタイムフレームおよびマルチ通貨機能の多用途性を解放し、比類のない自信を持って外国為替、商品、暗号通貨、インデックスの世界を取引できるようにします。 Trend Screener の包括的な
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
インディケータ
発売プロモーション Azimuth Proは先着100名様限定で 299ドル でご提供します。最終価格は 499ドル となります。 リテールとインスティテューショナルのエントリーの違いはインジケーターではなく、ロケーションにあります。 多くのトレーダーは、モメンタムを追いかけたり、遅行シグナルに反応して、任意の価格レベルでエントリーします。機関投資家は、需給が実際にシフトする構造的なレベルに価格が到達するのを待ちます。 Azimuth Proはこれらのレベルを自動的にマッピングします：スイングアンカーVWAP、マルチタイムフレーム構造ライン、高確率ロケーションにのみ出現するABCパターン。 Azimuth Proは、構造分析とインテリジェントな自動化の両方を求めるプロフェッショナルトレーダー向けに構築されています。 Azimuthが外科的精度で市場構造をマッピングする一方、Azimuth Proはインテリジェンスレイヤーを追加します：トレーディングスタイルの自動検出、スマート設定された移動平均線、20年のデータでバックテストされた最適化パラメータ。その結果、お使いの銘柄と
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
インディケータ
SuperScalp Pro — 高度なマルチフィルター対応スキャルピングインジケーターシステム SuperScalp Pro は、クラシックな Supertrend と複数のインテリジェントな確認フィルターを組み合わせた高度なスキャルピング用インジケーターシステムです。M1〜H4 のすべての時間足で効率的に機能し、特に XAUUSD、BTCUSD、および主要なFX通貨ペアに適しています。単体のシステムとして、また既存の取引戦略へ柔軟に統合して使用できます。 本インジケーターは 11 以上のフィルターを統合しており、短期・長期の EMA、トレンド判定に用いる 3 本の EMA、EMA スロープ（EMA slope）、RSI、ADX、出来高、VWAP、ボリンジャーバンドのブレイクアウト、MACD ダイバージェンスフィルターなどを含みます。スマートキャンドルフィルターはローソク足の終値を確認して弱いシグナルを排除し、3 本の EMA と MACD ダイバージェンスを組み合わせたトレンド認識メカニズムにより勝率の高いシグナルの選別を支援します。 SuperScalp Pro は ATR に基
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
インディケータ
Super Signal – Skyblade Edition プロ仕様のノンリペイント / ノーラグ・トレンドシグナルシステム。卓越した勝率を実現 | MT4 / MT5 対応 1分足、5分足、15分足などの低い時間足で最も効果を発揮します。 主な特徴： Super Signal – Skyblade Edition は、トレンド取引に特化したスマートなシグナルシステムです。マルチレイヤーのフィルターロジックを用いて、明確な方向性と実際のモメンタムに支えられた強力なトレンドのみを検出します。 このシステムは 天井や底を予測するものではありません 。次の3つの条件がすべて満たされた場合にのみシグナルを発生させます： 明確なトレンド方向 モメンタムの増加 健全なボラティリティ構造 市場セッションに基づく流動性分析と組み合わせることで、シグナルの精度とタイミングがさらに向上します。 シグナルの特性： すべての矢印シグナルは 100% 非リペイント / 遅延なし 一度出現したシグナルは固定され、点滅・消失しません チャート上の矢印、情報パネル、ポップアップ通知、音声アラート、プッシュ通知
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
インディケータ
Smart Stop Indicator – チャート上で実現するインテリジェントなストップロス精度 概要 Smart Stop Indicator は、ストップロスを勘や感情ではなく、明確で体系的に設定したいトレーダーのために設計されています。本ツールは、クラシックなプライスアクション（高値更新・安値切り下げ）と最新のブレイクアウト認識ロジックを組み合わせ、次に来るべき論理的なストップレベルを正確に特定します。トレンド相場、レンジ、急速なブレイクアウト局面のいずれであっても、最適な SL ゾーンとその状態（“new”、“broken”、“valid”）をチャート上に直接表示します。さらに今回、SL 距離の %ADR 表示も新たに追加されています。 主な特徴 マーケット構造に基づく自動ストップ配置 • 市場構造とリアルタイムの値動きに基づき、意味のあるストップロスレベルを自動検出します。 スマートなブレイクアウト感知 • 急激な方向転換やブレイクアウトにも柔軟に対応し、早すぎるストップ調整を避けます。 SL %ADR の表示 • ストップロスまでの距離を ADR（Averag
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
インディケータ
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
インディケータ
優れたテクニカルインジケーター「Grabber」をご紹介します。これは、すぐに使える「オールインワン」トレーディング戦略として機能します。 ひとつのコードに、市場のテクニカル分析ツール、取引シグナル（矢印）、アラート機能、プッシュ通知が強力に統合されています。 このインジケーターを購入された方には、以下の特典を無料で提供します： Grabberユーティリティ：オープンポジションを自動で管理するツール ステップバイステップのビデオマニュアル：インジケーターのインストール、設定、取引方法を解説 カスタムセットファイル：インジケーターをすばやく自動設定し、最大限の成果を出すための設定ファイル 他の戦略はもう忘れてください！Grabberだけが、あなたを新たなトレードの高みへと導いてくれるのです。 Grabber戦略の主な特徴： 推奨タイムフレーム：M5〜H4 対応通貨ペア・資産：どれでも使用可能ですが、私が実際に検証した以下を推奨します（GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、E
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
インディケータ
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
インディケータ
Quantum TrendPulse を ご紹介します。これは、   SuperTrend   、   RSI   、および Stochastic のパワーを 1 つの包括的なインジケーターに組み合わせて、取引の可能性を最大限に引き出す究極の取引ツールです。精度と効率を求めるトレーダー向けに設計されたこのインジケーターは、市場のトレンド、勢いの変化、最適なエントリー ポイントとエグジット ポイントを自信を持って特定するのに役立ちます。 主な特徴: SuperTrend 統合: 現在の市場動向に簡単に追従し、収益性の波に乗ることができます。 RSI精度: 買われすぎと売られすぎのレベルを検出し、市場の反転のタイミングに最適で、SuperTrendのフィルターとして使用されます。 確率的精度: 確率的振動を活用して、変動の激しい市場で隠れたチャンスを見つけます。SuperTrend のフィルターとして使用されます。 マルチタイムフレーム分析:   M5 から H1 または H4 まで、さまざまなタイムフレームで市場を常に把握します。 カスタマイズ可能なアラート: カスタム取引条件が満たされ
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
インディケータ
FX Levels: あらゆる市場における非常に高精度なサポート＆レジスタンス 概要 通貨ペア、株式指数、個別銘柄やコモディティなど、どのような市場でも信頼できるサポートとレジスタンスを特定したいですか？ FX Levels は伝統的な “Lighthouse” メソッドと先進的な動的アプローチを融合し、ほぼ汎用的な精度を実現します。ブローカーの実務経験を活かし、自動化されたデイリー更新とリアルタイム更新を組み合わせることで、 FX Levels は反転ポイントを見つけ、利益目標を設定し、自信をもってトレードを管理するための手助けをします。今すぐ試してみて、サポート/レジスタンス分析の正確性がどれほどトレードを向上させるかを実感してください！ 1. FX Levels がトレーダーにとって非常に有用な理由 非常に正確なサポート＆レジスタンスゾーン • FX Levels は異なるブローカー環境でもほぼ同一のゾーンを生成するよう設計されており、データフィードの差異や時刻設定のずれによる不一致を解消します。 • つまり、どのブローカーを利用していても一貫したレベルが得られるため、戦
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
インディケータ
Gold Sniper Scalper Proは、MetaTrader 5向けのプロフェッショナルなindicatorで、トレーダーがエントリーポイントを特定し、リスクを効果的に管理するために設計されています。 このindicatorは、シグナル検出システム、Entry/SL/TPの自動管理、ボリューム分析、リアルタイムパフォーマンス統計を含む包括的な分析ツールセットを提供します。 システムを理解するためのユーザーガイド   |   他の言語のユーザーガイド 主な機能 シグナル検出システム このindicatorは、price actionと市場構造の分析に基づいて潜在的なエントリーポイントを自動検出します。トレード機会を検出すると: - BUY（青）またはSELL（赤）の矢印がchart上に表示されます - ローソク足が色付けされ、シグナルゾーンが識別されます - Entry/SL/TPレベルが自動計算されます シグナルは価格がEntryレベルに触れた時のみ発動し、市場に確認されていないシグナルをフィルタリングします。 インテリジェントなEntry/SL/TP管理 - Ent
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
インディケータ
「 Dynamic Scalper System MT5 」インジケーターは、トレンド波の中でスキャルピング取引を行う手法のために設計されています。 主要通貨ペアと金でテスト済みで、他の取引商品との互換性があります。 トレンドに沿った短期的なポジションオープンのシグナルを提供し、追加の価格変動サポートも提供します。 インジケーターの原理 大きな矢印はトレンドの方向を決定します。 トレンド波の中では、小さな矢印の形でスキャルピングシグナルを生成するアルゴリズムが機能します。 赤い矢印は強気方向、青い矢印は弱気方向です。 トレンドの方向には敏感な価格変動ラインが描かれ、小さな矢印のシグナルと連動します。 シグナルは次のように機能します。適切なタイミングでラインが現れるとエントリーシグナルが形成され、ラインが開いている間はポジションが保持され、完了すると取引が終了します。 推奨される動作時間枠はM1～H4です。 矢印は現在のローソク足に形成され、次のローソク足が開いている場合は、前のローソク足の矢印は再描画されません。 入力パラメータ Trend Wave Period - トレ
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
インディケータ
MetaForecastは、価格データのハーモニクスに基づいて、どんな市場の未来を予測し視覚化します。市場が常に予測可能ではありませんが、価格にパターンがある場合、MetaForecastは可能な限り正確な未来を予測できます。他の類似製品と比較して、MetaForecastは市場のトレンドを分析することでより正確な結果を生成することができます。 入力パラメータ Past size (過去のサイズ) MetaForecastが将来の予測を生成するために使用するバーの数を指定します。モデルは選択したバー上に描かれた黄色の線で表されます。 Future size (将来のサイズ) 予測すべき将来のバーの数を指定します。予測された将来は、ピンクの線で表示され、その上に青い回帰線が描かれます。 Degree (程度) この入力は、MetaForecastが市場で行う分析のレベルを決定します。 Degree 説明  0 Degree 0の場合、価格の全てのピークや谷、そして詳細をカバーするために、「Past size」の入力に大きな値を使用することが推奨されています。  1 (推奨) Degre
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
インディケータ
もちろんです。以下は、提供いただいたテキストの日本語への翻訳です： MT4用の天文学指標をご紹介します：究極の天体トレーディングコンパニオン トレーディング体験を天空の高みに高める準備はできていますか？私たちの革命的なMT4用の天文学指標をご紹介します。この革新的なツールは、複雑なアルゴリズムの力を借りて、類まれなる天文学的洞察と精密な計算を提供します。 あなたの指先で宇宙の情報を：   宝のような天文学的データが明らかになる包括的なパネルをご覧ください。惑星の地理的/太陽中心座標、太陽と地球の距離、星の大きさ、伸び、星座、黄道座標および赤道座標、さらには水平座標まで、それぞれが綿密に計算され美しく表示されています。指標によって生成される垂直線は時間値に対応し、トレーディングの旅に宇宙の視点を提供します。 惑星のラインと関係：   グラフを飾る惑星のラインの魔法を体験し、スケールと角度をカスタマイズできます。直感的なコントロールパネルを介して各惑星のラインの表示を簡単に切り替えることができます。指定された時刻範囲内での合会、六分会、四分会、三分会、対会、逆行の指標で天体の関係の芸術を発
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
インディケータ
Available for   MT4   and   MT5 . Join the Market Structure Patterns channel to download materials available for study and/or additional informations. Related posts: Market Structure Patterns - Introdução Market Structure Patterns   is an indicator based on   smart money concepts   that displays   SMC/ICT   elements that can take your trading decisions to the next level. Take advantage of the   alerts ,   push notifications   and   email messages   to keep informed from when an element is form
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
インディケータ
IX Power: 指数、商品、暗号資産、外国為替市場の洞察を発見 概要 IX Power は、指数、商品、暗号資産、外国為替市場の強弱を分析するための多用途ツールです。 FX Power が全ての利用可能な通貨ペアデータを活用して外為ペアで最高の精度を提供する一方、 IX Power は基礎資産の市場データにのみ焦点を当てています。この特性により、 IX Power は非外為市場に最適であり、単純な外為分析にも信頼性の高いツールです。どのチャートでもスムーズに機能し、取引判断を向上させるための明確で実行可能な洞察を提供します。 1. IX Power がトレーダーにとって価値がある理由 複数市場での強弱分析 • IX Power は指数、商品、暗号資産、外為シンボルの強弱を計算し、それぞれの市場に合わせた洞察を提供します。 • US30、WTI、ゴールド、ビットコイン、または通貨ペアなどの資産を監視して取引機会を発見できます。 幅広い市場に適応 • 外為取引では、 FX Power が関連する全ての通貨ペアを分析することで比類のない精度を提供します。 • IX Power
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
インディケータ
これはほぼ間違いなく、MetaTraderプラットフォームで見つけることができる最も完全な調和価格形成自動認識インジケーターです。 19種類のパターンを検出し、フィボナッチプロジェクションをあなたと同じように真剣に受け止め、潜在的逆転ゾーン（PRZ）を表示し、適切なストップロスとテイクプロフィットレベルを見つけます。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 19の異なる調和価格形成を検出します プライマリ、派生および補完フィボナッチ投影（PRZ）をプロットします 過去の価格行動を評価し、過去のすべてのパターンを表示します この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 適切なストップロスとテイクプロフィットのレベルを表示します ブレイクアウトを使用して適切な取引を通知します すべてのパターン比をグラフにプロットします 電子メール/音声/視覚アラートを実装します スコット・M・カーニーの本に着想を得て、この指標は最も純粋で急を要するトレーダーのニーズを満たすように設計されています。ただし、トレードを容易にする
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
インディケータ
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
作者のその他のプロダクト
Pin Bar Color
Alexandre Cesar Caus Filho
インディケータ
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Pin Bar Color detecta e pinta automaticamente padrões de pin bar no gráfico com cores personalizáveis, oferecendo configurações flexíveis para identificação de oportunidades de trading. Além disso, através do nosso indicador Pin Bar , é possível monitorar em tempo real as formações do padrão pin bar , sendo sempre avisado nos ultimos 30 segundos antes do encerramento do candle. Sobre o Padrão Pin Bar O padrão Pin Bar é amplamente utilizado na análise
FREE
Didi Index Nuvem
Alexandre Cesar Caus Filho
インディケータ
Developed by smart2trader.com The Didi Index Nuvem Indicator is an indicator based on the original Didi Aguiar (Didi Index) indicator, featuring two visualization methods for the moving averages: as a cloud or as lines (original). This customization offers a new way to visualize the moving average crossovers in the Didi Index indicator. About the Didi Index Indicator The Didi Index Indicator , created by Brazilian trader Didi Aguiar, is a technical analysis tool based on the crossover of three
FREE
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
インディケータ
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
Canais Fimathe
Alexandre Cesar Caus Filho
インディケータ
Desenvolvido por smart2trader.com Indicador Canais Fimathe é uma ferramenta profissional essencial para traders que buscam performance através das marcações automatizadas baseado em canais, popularmente conhecido como Canais Fimathe . Nosso indicador Canais Fimathe oferece identificação em tempo real de estruturas de preço com alertas automáticos de rompimento, gestão de risco precisa e suporte a múltiplos timeframes para operações de scalping até swing trading. Além das funcionalidades principa
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信