CAN Robot Market V5
- エキスパート
- Minh Phu Qui Le
- バージョン: 6.90
- アクティベーション: 10
CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 2026年世紀のゴールドラッシュを征服する ゴールドハンター・エキスパート | MQL5マーケット検証済み XAU/USDの激しい変動を制し、黄金を掘り当てる真の「司令官」をお探しですか？ CAN ROBOT MARKET V5 MQ5にすべてを任せてください。
-
多層的なパワー： 一目均衡表とADX > 30インパルスフィルタの完璧な融合により、市場のトレンドを正確に特定。
-
驚異の実績： M5時間枠で84.62%の記録的な勝率を達成し、資産に絶対的な安心感を。
-
王者のリスク管理： 最小1:2.5のR:R比率、自動トレイリングストップおよびブレイクイーブン機能を搭載し、CPI発表時の激しい変動から利益を保護。
-
国際標準仕様： 証拠金チェックと価格の正規化アルゴリズムを統合し、すべてのブローカーでスムーズな運用が可能。 CAN ROBOT MARKET V5 MQ5 – 単なるトレードではなく、エリートトレーダーのための持続可能な繁栄を。