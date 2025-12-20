CAN Phantom Commander

🏛️ CAN PHANTOM COMMANDER: 市場の覇者 (The Market Ruler)

金融市場は戦場です。感情に流される者は淘汰されます。あなたは「獲物」のままでいいのですか？それとも「支配者」になりますか？ CAN Phantom Commanderは、単なるインジケーターではありません。これは**「生存本能」**そのものです。Citta Masterの哲学に基づき、機関投資家レベルの精度で設計されました。

  • 🎯 トレンド・スナイパー (Precision): 予測ではなく、確証で動く。一撃必殺の精度。

  • 🛡️ 鉄壁のリスク管理 (Risk Control): 資産を守ることが、最大の利益を生む。

  • 🦅 真の自由 (True Freedom): チャートに縛られない生活を。これが真の幸福の価値です。

🚀 今すぐ手に入れてください。市場は待ってくれません。

⚡ 戦略的警告とニュースプロトコル 1. 究極の同盟: CAN EA シリーズと組み合わせることで、最大の効果を発揮します。 2. ⚠️ 重要な警告 (NFP/FOMC): このアルゴリズムはテクニカル分析の傑作ですが、政治的混乱（ニュース）は予測できません。雇用統計 (NFP)FOMC などの重要指標発表時は、市場が非論理的になります。 ⛔ 命令: ニュース発表の30分前には取引を停止してください。相場から離れてください (Stand aside)。 嵐が過ぎ去るのを待ってから、再びファントムを解き放ちましょう。

⚠️ リスク開示とコンプライアンスに関する警告 1. 利益の保証なし: MQL5マーケットのルールに基づき、CAN Phantom Commander および CAN EA Smart Guardian は厳密なテクニカル分析ツールおよび取引アシスタントです。これらは利益を保証するものではなく、特定の投資収益率を約束するものでもありません。バックテストでの過去の実績は、ライブ取引における将来の結果を示すものではありません。 2. 高リスクの警告: 証拠金を用いた外国為替およびCFD取引には高レベルのリスクが伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。高いレバレッジは、あなたに有利に働くこともあれば、不利に働くこともあります。初期投資の一部またはすべてを失う可能性があります。 3. ユーザーの責任: 著者 (Citta Master) は、これらのツールを「現状のまま」提供します。ユーザーは、すべての取引決定および資金管理に対して全責任を負います。実際の資金を投入する前に、デモ口座でテストすることを推奨します。 >>> CITTA MASTER – リスク管理こそが唯一の聖杯（Holy Grail）です。



作者のその他のプロダクト
CAN EA Smart Guardian Manual Trading Assistant
Minh Phu Qui Le
エキスパート
️ CAN EA SMART GUARDIAN – 裁量トレーダーのための「王室近衛兵」 感情的なトレードに苦しんでいませんか？ CAN EA Smart Guardian は、あなたの口座に 「機関投資家レベルの規律」 を強制するソリューションです。 役割分担: あなた (将軍): 最終決定権者です。BUYまたはSELLボタンを押すのはあなたです。 EA (守護者): あなたに仕えます。24時間市場を監視し、何よりも あなたの資金を鉄壁に守ります。 主な機能: イーグルアイ・シグナル: 高確率のチャンスをスキャンし、通知を送ります。 ️ スマート資金保護: エントリーした瞬間、ロボットがリスク管理を引き継ぎます。 自動SL/TP を設定し、トレンドが崩れた場合は 「損切り」 を助言します。 階段式利益ロック (Step Trailing): 勝ちトレードを負けトレードに決して変えないでください。利益を段階的に確保します。 ️ リスク開示: 利益の保証なし: これは取引支援ツールです。 >>> CITTA MASTER – リスク管理こそが唯一の聖杯（
