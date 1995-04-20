Channel Searcher MT4
- インディケータ
- Evgeniy Ilin
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ
フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。
追加機能やサポートをご利用になるためのリンク
もし以下の目的をお持ちの場合：
このインジケータは誰向けですか？
- 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。
- 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。
- 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも可能です。
便利な機能とメリット
|マルチアプローチ分析
|フラクタルに基づいてチャネルを検出し、幾何学的形状、タッチ密度、傾き、ブレイク耐性を1つのツールで検証します。
|柔軟な可視化
|表示を完全に制御可能：ポイント、チャネルライン、追尾モード、色、線の太さをオン／オフできます。
|音声およびテキスト通知
|新しいチャネル、チャネル継続、ブレイク時に、音声またはMetaTraderターミナルの「Experts」タブにメッセージで通知します。
|リソース節約
|古いオブジェクトの自動クリーンアップと表示チャネル数の制限 "Last Channels In Memory" により、チャートの過負荷を防ぎます。
|チャート上での直感的操作
|「REDETECT」「HIDE」「STOP」ボタンとパネル配置角の選択がチャート上にあります。
推奨事項
- タイムフレーム： M1 から MN1 までのすべての期間で動作します。
- 複数銘柄： 任意の数のチャートにインジケータを適用できます。通知はすべてのチャートから同時に届きます。
- 初期設定： デフォルトパラメータはシンプルに設定されており、ストラテジーテスターのビジュアライザで簡単にテストできます。その後、個別調整するか、デフォルトのまま使用できます。
- パフォーマンス： チャネル検出と計算は比較的リソースを消費します。パラメータ設定には注意し、実運用前に必ずビジュアライザでテストしてください。
- 取引方法： 本インジケータは**手動分析専用**であり、自動売買システムでの使用はできません。
仕組み — わかりやすく説明
インジケータは、"Fractal Among "X" Candles" パラメータで定義されるフラクタルピーク（局所的な高値／安値）を、最新の N 本のロウソク足からスキャンします。次に、2つのピークを通るサポート／レジスタンスラインを引けるかを判定し、その間に十分なタッチ回数 "Min./Max. Contacts About Border" があり、ピーク間距離が指定範囲 "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" 内にあるかを確認します。その後、チャネルの傾きと「充填度」を評価します。すべての条件を満たした場合、チャート上にチャネルが表示されます。"Use Following Mode" では、価格を追跡し続け、チャネルが継続すればアクティブを維持し、価格が境界を抜けた場合はチャネル終了のシグナルを出力します。
インジケータの入力パラメータ
|カテゴリ
|パラメータ
|説明
|基本
|Search In Last "N" Candles
|チャネル検出を行う最新のロウソク足数。増やすと分析が高速化されますが、深さが犠牲になります。
|Min. Bars Between Construction Fractals
|チャネル構築に使用するフラクタル間の最小距離（バー数）。
|Max. Bars Between Construction Fractals
|フラクタル間の最大距離。離れすぎたピークで構築されたチャネルは無視されます。
|Fractal Among "X" Candles
|フラクタルの次元：ピークは X 本のロウソク足の中央で検出されます（奇数値のみ：3, 5, 7...）。
|Min. Contacts About Border
|チャネルを確認するために必要な、ラインへの最小タッチ回数。
|Max. Contacts About Border
|許容される最大タッチ回数 — 「密着」チャネルをフィルタリングします。
|Rel. Dev. Of Fractals From The Line
|フラクタルがチャネルラインから逸脱する最大相対値（全価格レンジに対する割合）。
|Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal
|初期フラクタルと遠方フラクタルの最小相対距離 — 「圧縮」されたチャネルを除外します。
|Rel. Filling Of A Starting Parallelogram
|初期平行四辺形の最小充填率 — 「空洞」構造をフィルタリングします。
|Relative Exit For Borders
|追尾モード中、チャネル境界を越えて許容される最大相対的価格逸脱幅。
|Min. Inclination Of The Channel
|チャネルの最小絶対傾き（1バーあたりのポイント数）。水平「ノイズ」を除外します。
|Max. Inclination Of The Channel
|許容される最大傾き — 急激で不安定なチャネルを除外します。
|音声
|Play Warn. Sound On Detect
|新しいチャネルを検出した際に音を鳴らします。
|Play Warn. Sound On Following
|チャネルが正常に継続した場合（価格が境界内に留まった場合）に音を鳴らします。
|Play Warn. Sound On Following Break
|チャネル境界がブレイクされ、チャネルが終了した際に音を鳴らします。
|メッセージ
|Message On Detect
|新しいチャネルを検出した際に、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
|Message On Following
|チャネルが有効な状態を維持している場合、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
|Message On Following Break
|チャネルが破壊された場合、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
|表示モード
|Draw Points
|チャネル構築に使用されたフラクタルポイントを表示します。
|Draw Lower Line
|チャネルの下限ラインを描画します。
|Draw Upper Line
|チャネルの上限ラインを描画します。
|Use Following Mode
|追尾モードを有効化：チャネルをリアルタイムで追跡し続けます。
|Old Line Cleaning
|古いチャネルを自動削除し、最新のもののみを保持します。
|Last Channels In Memory
|チャート上に同時に表示されるチャネルの数。
|スタイル
|Lower Line Color
|チャネル下限ラインの色。
|Upper Line Color
|チャネル上限ラインの色。
|Lower Help Line Color
|"Following" モードで延長される下限ラインの色。
|Upper Help Line Color
|"Following" モードで延長される上限ラインの色。
|Points Color
|フラクタルポイントの色。
|Lines Width
|すべてのチャネルラインの太さ（1～50）。
|Points Width
|フラクタルポイントの「太さ」。