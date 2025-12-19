Channel Searcher MT5

Channel Searcher MT5 — 複数通貨対応の価格チャネル検出インジケータ

フラクタルピークと幾何学的分析に基づき、価格チャネルを自動検出して可視化する補助ツールです。本インジケータは**完全に手動取引専用**であり、市場の構造的アプローチを重視するトレーダーに最適です。チャネルは、タッチ回数、傾き、充填度、ブレイクの深さ、フラクタルの相対位置など、複数の基準に基づいて検出されます。任意の価格チャートに柔軟にカスタマイズできます。

追加機能やサポートをご利用になるためのリンク

もし以下の目的をお持ちの場合：

このインジケータは誰向けですか？

  • 明確な価格構造を探しており、「ノイズ」やランダムなラインではなく、十分な品質のチャネルを表示したいトレーダー向けです。
  • 多数のチャートを視覚的に監視することなく、より多くの注目ポイントを得たいトレーダー向けです。通知システムが用意されています。
  • 柔軟な設定を重視する方：感度、色、音声、描画モードを調整でき、特定のロウソク足範囲に検索を限定することも可能です。

便利な機能とメリット

マルチアプローチ分析 フラクタルに基づいてチャネルを検出し、幾何学的形状、タッチ密度、傾き、ブレイク耐性を1つのツールで検証します。
柔軟な可視化 表示を完全に制御可能：ポイント、チャネルライン、追尾モード、色、線の太さをオン／オフできます。
音声およびテキスト通知 新しいチャネル、チャネル継続、ブレイク時に、音声またはMetaTraderターミナルの「Experts」タブにメッセージで通知します。
リソース節約 古いオブジェクトの自動クリーンアップと表示チャネル数の制限 "Last Channels In Memory" により、チャートの過負荷を防ぎます。
チャート上での直感的操作 「REDETECT」「HIDE」「STOP」ボタンとパネル配置角の選択がチャート上にあります。

推奨事項

  • タイムフレーム： M1 から MN1 までのすべての期間で動作します。
  • 複数銘柄： 任意の数のチャートにインジケータを適用できます。通知はすべてのチャートから同時に届きます。
  • 初期設定： デフォルトパラメータはシンプルに設定されており、ストラテジーテスターのビジュアライザで簡単にテストできます。その後、個別調整するか、デフォルトのまま使用できます。
  • パフォーマンス： チャネル検出と計算は比較的リソースを消費します。パラメータ設定には注意し、実運用前に必ずビジュアライザでテストしてください。
  • 取引方法： 本インジケータは**手動分析専用**であり、自動売買システムでの使用はできません。

仕組み — わかりやすく説明

インジケータは、"Fractal Among "X" Candles" パラメータで定義されるフラクタルピーク（局所的な高値／安値）を、最新の N 本のロウソク足からスキャンします。次に、2つのピークを通るサポート／レジスタンスラインを引けるかを判定し、その間に十分なタッチ回数 "Min./Max. Contacts About Border" があり、ピーク間距離が指定範囲 "Min./Max. Bars Between Construction Fractals" 内にあるかを確認します。その後、チャネルの傾きと「充填度」を評価します。すべての条件を満たした場合、チャート上にチャネルが表示されます。"Use Following Mode" では、価格を追跡し続け、チャネルが継続すればアクティブを維持し、価格が境界を抜けた場合はチャネル終了のシグナルを出力します。

インジケータの入力パラメータ

カテゴリ パラメータ 説明
基本
Search In Last "N" Candles チャネル検出を行う最新のロウソク足数。増やすと分析が高速化されますが、深さが犠牲になります。
Min. Bars Between Construction Fractals チャネル構築に使用するフラクタル間の最小距離（バー数）。
Max. Bars Between Construction Fractals フラクタル間の最大距離。離れすぎたピークで構築されたチャネルは無視されます。
Fractal Among "X" Candles フラクタルの次元：ピークは X 本のロウソク足の中央で検出されます（奇数値のみ：3, 5, 7...）。
Min. Contacts About Border チャネルを確認するために必要な、ラインへの最小タッチ回数。
Max. Contacts About Border 許容される最大タッチ回数 — 「密着」チャネルをフィルタリングします。
Rel. Dev. Of Fractals From The Line フラクタルがチャネルラインから逸脱する最大相対値（全価格レンジに対する割合）。
Rel. Rem. Of The First Fractal From A Distant Fractal 初期フラクタルと遠方フラクタルの最小相対距離 — 「圧縮」されたチャネルを除外します。
Rel. Filling Of A Starting Parallelogram 初期平行四辺形の最小充填率 — 「空洞」構造をフィルタリングします。
Relative Exit For Borders 追尾モード中、チャネル境界を越えて許容される最大相対的価格逸脱幅。
Min. Inclination Of The Channel チャネルの最小絶対傾き（1バーあたりのポイント数）。水平「ノイズ」を除外します。
Max. Inclination Of The Channel 許容される最大傾き — 急激で不安定なチャネルを除外します。
音声 Play Warn. Sound On Detect 新しいチャネルを検出した際に音を鳴らします。
Play Warn. Sound On Following チャネルが正常に継続した場合（価格が境界内に留まった場合）に音を鳴らします。
Play Warn. Sound On Following Break チャネル境界がブレイクされ、チャネルが終了した際に音を鳴らします。
メッセージ Message On Detect 新しいチャネルを検出した際に、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
Message On Following チャネルが有効な状態を維持している場合、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
Message On Following Break チャネルが破壊された場合、MetaTraderターミナルの "Experts" タブにメッセージを記録します。
表示モード Draw Points チャネル構築に使用されたフラクタルポイントを表示します。
Draw Lower Line チャネルの下限ラインを描画します。
Draw Upper Line チャネルの上限ラインを描画します。
Use Following Mode 追尾モードを有効化：チャネルをリアルタイムで追跡し続けます。
Old Line Cleaning 古いチャネルを自動削除し、最新のもののみを保持します。
Last Channels In Memory チャート上に同時に表示されるチャネルの数。
スタイル Lower Line Color チャネル下限ラインの色。
Upper Line Color チャネル上限ラインの色。
Lower Help Line Color "Following" モードで延長される下限ラインの色。
Upper Help Line Color "Following" モードで延長される上限ラインの色。
Points Color フラクタルポイントの色。
Lines Width すべてのチャネルラインの太さ（1～50）。
Points Width フラクタルポイントの「太さ」。
