Multi Factor Channel Score MT5
- インディケータ
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
MFCS（マルチファクター・チャネル・スコア） は、市場のダイナミクスを明確に読み取るために設計された高度なインジケーターであり、加重スコアリングシステムとボラティリティに基づく適応型チャネルを使用します。
主な特徴：
-
リアルタイムのボラティリティに応じて調整される適応型ATRチャネル
-
マルチファクター・スコアリング（ポジション、出来高、モメンタム、上位時間足トレンド、ボラティリティ）
-
スコア強度（0〜100）に基づくシグナル分類
-
スコア、トレンド、および主要指標を表示する完全なダッシュボード
-
市場方向を整合させるマルチタイムフレーム・フィルタリング
-
信頼性を高めるためのオプションの出来高検証
主要パラメータ：
-
調整可能なATR期間、乗数、およびウィンドウ
-
カスタマイズ可能なスコアウェイト
-
移動平均による出来高フィルタ
-
統合アラート付きカスタマイズ可能なダッシュボード
使用方法：
市場構造の定量的評価を求めるトレーダーやテクニカルアナリスト向けに設計されています。
高いポテンシャルゾーンの特定、動きの強さの測定、エントリータイミングの精緻化に役立ちます。