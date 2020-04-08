Multi Factor Channel Score MT5

MFCS (Puntuación de Canal Multifactorial) es un indicador avanzado diseñado para ofrecer una lectura clara de la dinámica del mercado mediante un sistema de puntuación ponderado y canales adaptativos basados en la volatilidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Canales ATR adaptativos ajustados a la volatilidad en tiempo real

Puntuación multifactorial (posición, volumen, impulso, tendencia de marcos temporales superiores, volatilidad)

Señales categorizadas por intensidad de puntuación (0–100)

Panel completo que muestra la puntuación, la tendencia y los indicadores clave

Filtro multi–temporal para alinear la dirección del mercado

Validación de volumen opcional para mejorar la fiabilidad

PARÁMETROS CLAVE:

Período, multiplicador y ventana ATR ajustables

Pesos de puntuación configurables

Volumen filtrado por media móvil

Panel personalizable con alertas integradas

USO:

Diseñado para traders y analistas técnicos que buscan una evaluación cuantitativa de la estructura del mercado.

Ayuda a identificar zonas de alto potencial, medir la fuerza del movimiento y refinar el momento de entrada.