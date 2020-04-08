Multi Factor Channel Score MT5
- Индикаторы
- Vincent Jose Proenca
- Версия: 1.0
- Активации: 5
MFCS (Multi Factor Channel Score) — это продвинутый индикатор, предназначенный для точной оценки динамики рынка с помощью системы взвешенного скоринга и адаптивных каналов, основанных на волатильности.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
-
Адаптивные ATR-каналы, подстраивающиеся под волатильность в реальном времени
-
Многофакторный скоринг (позиция, объём, импульс, тренд старшего таймфрейма, волатильность)
-
Сигналы классифицируются по интенсивности оценки (0–100)
-
Полная панель управления, отображающая скор, тренд и ключевые индикаторы
-
Мульти-таймфрейм фильтрация для согласования рыночного направления
-
Опциональная проверка по объёму для повышения надёжности
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
-
Настраиваемые период ATR, множитель и окно
-
Конфигурируемая система весов для скоринга
-
Фильтрация объёма с помощью скользящей средней
-
Настраиваемая панель управления с интегрированными оповещениями
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Разработан для трейдеров и аналитиков, ищущих количественную оценку рыночной структуры.
Позволяет выявлять зоны с высоким потенциалом, измерять силу движения и уточнять момент входа.