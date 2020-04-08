Multi Factor Channel Score MT5

MFCS (Multi Factor Channel Score) — это продвинутый индикатор, предназначенный для точной оценки динамики рынка с помощью системы взвешенного скоринга и адаптивных каналов, основанных на волатильности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Адаптивные ATR-каналы, подстраивающиеся под волатильность в реальном времени

  • Многофакторный скоринг (позиция, объём, импульс, тренд старшего таймфрейма, волатильность)

  • Сигналы классифицируются по интенсивности оценки (0–100)

  • Полная панель управления, отображающая скор, тренд и ключевые индикаторы

  • Мульти-таймфрейм фильтрация для согласования рыночного направления

  • Опциональная проверка по объёму для повышения надёжности

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

  • Настраиваемые период ATR, множитель и окно

  • Конфигурируемая система весов для скоринга

  • Фильтрация объёма с помощью скользящей средней

  • Настраиваемая панель управления с интегрированными оповещениями

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Разработан для трейдеров и аналитиков, ищущих количественную оценку рыночной структуры.
Позволяет выявлять зоны с высоким потенциалом, измерять силу движения и уточнять момент входа.


