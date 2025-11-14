Multi Factor Channel Score MT5
- Indicatori
- Vincent Jose Proenca
- Versione: 1.0
MFCS (Multi Factor Channel Score) è un indicatore avanzato progettato per fornire una lettura chiara della dinamica del mercato tramite un sistema di punteggio ponderato e canali adattivi basati sulla volatilità.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
-
Canali ATR adattivi regolati sulla volatilità in tempo reale
-
Punteggio multifattoriale (posizione, volume, momentum, trend su timeframe superiori, volatilità)
-
Segnali classificati per intensità del punteggio (0–100)
-
Dashboard completa che mostra punteggio, trend e indicatori chiave
-
Filtri multi-timeframe per allineare la direzione del mercato
-
Validazione del volume opzionale per maggiore affidabilità
PARAMETRI PRINCIPALI:
-
Periodo ATR, moltiplicatore e finestra regolabili
-
Pesi di punteggio configurabili
-
Volume filtrato tramite media mobile
-
Dashboard personalizzabile con alert integrati
UTILIZZO:
Progettato per trader e analisti tecnici che cercano una valutazione quantitativa della struttura di mercato.
Aiuta a identificare zone ad alto potenziale, misurare la forza del movimento e ottimizzare il timing degli ingressi.