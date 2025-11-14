Multi Factor Channel Score MT5
- Indicateurs
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Activations: 5
MFCS (Multi Factor Channel Score) Institutional Pro est un indicateur avancé conçu pour offrir une lecture claire de la dynamique du marché grâce à un système de scoring pondéré et des canaux adaptatifs basés sur la volatilité.
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Canaux ATR adaptatifs, ajustés à la volatilité en temps réel
- Scoring multi-facteurs (position, volume, momentum, tendance HTF, volatilité)
- Signaux catégorisés selon l’intensité du score (0-100)
- Dashboard complet affichant score, tendance et indicateurs clés
- Filtrage multi-timeframe pour aligner la direction du marché
- Validation optionnelle par volume pour renforcer la fiabilité
PARAMÈTRES CLÉS :
Période ATR, multiplicateur et fenêtre ajustables
Scoring configurable par pondération
Volume filtré par moyenne mobile
Dashboard personnalisable avec alertes intégrées
UTILISATION :
Conçu pour les traders et techniques recherchant une évaluation quantitative de la structure du marché.
Permet d’identifier les zones à fort potentiel, de mesurer la force d’un mouvement et d’affiner le timing d’entrée.