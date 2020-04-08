Multi Factor Channel Score MT5

MFCS (Pontuação de Canal Multifatorial) é um indicador avançado projetado para fornecer uma leitura clara da dinâmica do mercado através de um sistema de pontuação ponderado e canais adaptativos baseados na volatilidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

  • Canais ATR adaptativos ajustados à volatilidade em tempo real

  • Pontuação multifatorial (posição, volume, momentum, tendência de prazos superiores, volatilidade)

  • Sinais categorizados por intensidade de pontuação (0–100)

  • Painel completo mostrando pontuação, tendência e indicadores-chave

  • Filtro multitemporal para alinhar a direção do mercado

  • Validação opcional de volume para maior confiabilidade

PARÂMETROS PRINCIPAIS:

  • Período, multiplicador e janela do ATR ajustáveis

  • Pesos de pontuação configuráveis

  • Volume filtrado por média móvel

  • Painel personalizável com alertas integrados

USO:
Desenvolvido para traders e analistas técnicos que buscam uma avaliação quantitativa da estrutura de mercado.
Ajuda a identificar zonas de alto potencial, medir a força do movimento e aprimorar o momento de entrada.


