MoneyRocket Intelligent EA は、MetaTrader 5 向けに開発された プロフェッショナルなデュアル戦略型エキスパートアドバイザー です。

相場の反転検出とトレンド・モメンタム取引を知能的に組み合わせ、安定したパフォーマンスを実現することを目的としています。

本EAは、相互補完する2つの強力なモードを搭載しています：

• インテリジェント・リバーサルモード（Intelligent Reversal Mode）

複数時間足による確認を用いて、市場の極端な過熱・枯渇ゾーンを検出し、最適な転換点で高確率の逆張りエントリーを行います。

• インテリジェント・トレンドモメンタムモード（Intelligent Trend Momentum Mode）

高度なマルチレイヤーフィルターと整合性チェックにより、初動のトレンドを捉え、ダマシを最小限に抑えながら強い方向性の動きを追従します。

主なインテリジェント機能：

• 完全自動のマルチタイムフレーム適応機能（手動設定は不要）

• 市場の自然なバランスおよび拡張レベルを狙うスマートなテイクプロフィット

• よりクリーンなシグナルを実現する高度なノイズ除去フィルター

• スプレッド制御や最大同時保有ポジション数制限を含む、プロフェッショナルなリスク管理システム

推奨使用条件：

• 通貨ペア / シンボル： XAUUSD、EURUSD、GBPUSD、USDJPY（低スプレッド環境を推奨）

• 時間足： M1 ～ M30

• 最低入金額： 500 USD（最小ロット 0.01）

すべてのパラメータは、トレードスタイルやリスク許容度に応じて柔軟にカスタマイズ可能です。

本EAは、厳格なリスク管理と知能的な意思決定により、長期かつ安定した運用を目的として設計されています。

更新履歴（Changelog）：

v3.53（最新） –

リスク・リワード比を改善するための SL / TP モード強化、コンパイラ警告の修正、マルチタイムフレーム処理の最適化。

v2.5 –

デュアル・インテリジェントエントリーモードの完全実装、自動タイムフレーム適応機能、先進的な保護機能を追加。

v2.0 –

反転戦略およびトレンド戦略を備えた初期リリース。

リスク警告：

FXおよびCFD取引は高いリスクを伴い、すべての投資家に適しているとは限りません。

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

実資金での運用前に、必ずデモ口座で十分にテストしてください。

開発者は、取引によって生じたいかなる損失についても責任を負いません。

moneyrockettrend blogspot – 知性が利益と出会う場所