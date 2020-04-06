Carbon Drift

Price today is 70. When 5 copies are sold, the new price will be 90. Don’t miss the early slot. Currently sold: 4. Contact me now to get a demo-account test version.



Carbon Driftを使って自動取引の新時代に踏み込んでください—市場の自然な「フローダイナミクス」を解釈するように設計されたEAです。 このシステムは、リアルタイムのモメンタムシフトを読み取り、疲労のゾーンを検出し、トレンド疲労と反転力が出会うエントリーポイントを実行することに重点を置いています。 これは非線形で流動的なアプローチであり、厳格な機械的セットアップを超えています。





MQLで成長するトレーダーコミュニティに参加してください: (ここをクリック)

EAの洞察を深く掘り下げてください:





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

概要 チャートシンボル: GBPCHF（シングルチャートセットアップ） 時間枠: M15 最適な対象: NZDJPY,CHFJPY,EURAUD,GBPCHF,AUDNZD 最低入金額: $500推奨 レバレッジ: 1:100から1:500が最適

Carbon Driftが際立つ理由

主要戦略: テンポラルトレンドエコーとして知られるシステムを基に構築されており、このEAは複数の時間枠をスキャンして、チャート全体で反響する再発するマイクロトレンドパターンを検出します。 短期的な動きが高確率の過去の形成を模倣する際にトレードをロックインし、繰り返しを報酬に変えます。

オプションのスマート管理システム: 追加の利益潜在能力を求めるトレーダーのために、Carbon Driftには、制御された条件下でアクティブ化されるインテリジェント管理レイヤーが含まれています。 盲目的にトレードを追加することは決してありません—むしろ、エントリープレッシャー、ドローダウンゾーン、回復の実行可能性を計算した上でエクスポージャーを追加します。 これにより、ロジックを使用している場合でも、安全性、計算されたものであり、厳格なリスクキャップによって導かれています。

リスク適応型スケーリング: ポジションサイズはリアルタイムのボラティリティ、アカウントエクイティ、市場感受性に基づいて調整されるため、エクスポージャーは常に市場条件と一致します。

インストールは簡単

ステップ1: MetaTraderでCarbon Drift をGBPCHF チャートに添付してください。

ステップ2: 最適な結果のためにM15時間枠を使用してください。

ステップ3: ロットサイズをカスタマイズし、スマート管理モードを有効にするかどうか選択してください。

ステップ4: 自動取引を有効にし、Carbon Driftがシームレスに動作するのを許可してください。





購入後:

購入後は、私たちのプライベートTelegramコミュニティにアクセスするために連絡してください。ライブ更新、詳細設定、パフォーマンス結果を得て、他のユーザーや開発チームと直接やり取りできます。

Carbon DriftはEA以上のもの—あなたの新しい取引の優位性です。











