RSI TrendGate 3MA は、RSI と 3本の移動平均線（MA）を組み合わせて、相場のトレンド方向を確認しやすくするためのチャート表示インジケーターです。
トレンド方向が一定条件で「上昇寄り」「下降寄り」と判断できる状態になったときに、チャート上へ矢印を表示します。

本製品は、矢印を単独の売買サインとして使用する目的ではありません。推奨する使い方は、上位足でトレンド方向を確認し、下位足ではユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断する運用です。

概要

本インジケーターは、次の要素で方向判定を行います。

  1. 3本MAによるレジーム判定（方向の土台）
    短期・中期・長期の3本MAを計算し、並び順で相場状態を分類します。
    上昇レジーム：短期MA ＞ 中期MA ＞ 長期MA
    下降レジーム：短期MA ＜ 中期MA ＜ 長期MA
    その他：レジームなし（MAが絡んでおり方向が明確でない状態）

  2. 短期MAの傾きフィルター（任意）
    短期MAの傾きを、指定シフト間の差分で確認します（例：Shift1 と Shift3）。
    一定以上の傾きがある場合のみ方向判定を有効にでき、横ばいに近い局面を除外しやすくなります。
    最小傾き（ポイント単位）のしきい値も設定可能です。

  3. RSIの平滑化（RSI配列に対する移動平均）
    RSIを計算した後、そのRSI配列に移動平均（MA on RSI）を適用して平滑化します。
    平滑期間と平滑方式（SMA/EMA/SMMA/LWMA）を設定できます。
    短期の振れを抑え、方向確認のための判定を安定させることを目的としています。

  4. RSI傾きの判定（2点比較）
    平滑RSIについて、指定した2つのシフト値（ShiftA と ShiftB）の差分で傾きを判定します。
    最小差分（InpRSIMinDelta）を設定することで、弱い変化を除外できます。

  5. エッジトリガー（任意）
    有効にすると、RSI傾き条件が「上向きへ切り替わった瞬間」または「下向きへ切り替わった瞬間」にのみ矢印を表示します。
    同一方向が継続している間の矢印連発を抑え、状態変化の目印として利用しやすくなります。
    無効にすると、条件を満たしている間は継続的に矢印を表示します。

表示内容

・買い矢印：上昇レジームが成立し、RSI傾きが上向きへ切り替わったとき（任意フィルターの条件も満たす場合）に、ローソク足の下側へ表示します。
・売り矢印：下降レジームが成立し、RSI傾きが下向きへ切り替わったとき（任意フィルターの条件も満たす場合）に、ローソク足の上側へ表示します。
・MAライン：短期／中期／長期MAをチャート上に表示できます（表示のON/OFF切替あり）。
・矢印位置：ローソク足の高値/安値からのオフセット（ポイント）を設定できます。
・判定は確定足（closed bar）を前提に行い、未確定足の変動による表示の揺れを避ける設計です。

入力パラメータ

RSI

  • InpRSIPeriod：RSI期間

  • InpRSIAppliedPrice：RSI計算に使用する価格

RSI平滑（MA on RSI）

  • InpRSISmoothPeriod：平滑期間

  • InpRSISmoothMethod：平滑方式（SMA/EMA/SMMA/LWMA）

RSI傾き判定

  • InpRSISlopeShiftA：シフトA

  • InpRSISlopeShiftB：シフトB

  • InpRSIMinDelta：最小差分（傾き判定のしきい値）

MA（3本）

  • InpShortMAPeriod：短期MA期間

  • InpMidMAPeriod：中期MA期間

  • InpLongMAPeriod：長期MA期間

  • InpMAShift：MAシフト

  • InpMAAppliedPrice：MA計算に使用する価格

  • InpShortMAMethod：短期MA方式

  • InpMidMAMethod：中期MA方式

  • InpLongMAMethod：長期MA方式

短期MA傾きフィルター

  • InpUseShortMASlope：短期MA傾きフィルターの使用

  • InpShortMASlopeShiftA：短期MA シフトA

  • InpShortMASlopeShiftB：短期MA シフトB

  • InpShortMAMinSlopePts：最小傾き（ポイント）

トリガー設定

  • InpUseRSIEdgeTrigger：エッジトリガーの使用（切り替わり時のみ表示）

  • InpAllowNoneRegime：レジームなしでも表示を許可（有効時）

表示

  • InpArrowCodeBuy：買い矢印コード（Wingdings）

  • InpArrowCodeSell：売り矢印コード（Wingdings）

  • InpArrowOffsetPts：矢印オフセット（ポイント）

  • InpShowMALines：MAライン表示のON/OFF

動作確認用

  • InpTestMode：0 通常 / 1 上昇レジーム時に買い矢印を強制表示 / 2 下降レジーム時に売り矢印を強制表示

  • InpDebugPrint：ログ出力（任意）

性能設定

  • InpCalculateOnNewBarOnly：新規バー出現時のみ計算（推奨）

推奨する使い方

・上位足（例：H1、H4）に表示し、相場の方向（上昇寄り／下降寄り）を確認します。
・下位足（例：M5、M15）では、ユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断します。
・矢印は方向確認の目印であり、矢印のみを根拠にした売買判断は推奨しません。

注意事項

・本製品は DLL 呼び出しを行いません。WebRequest も使用しません。
・表示結果は、銘柄、時間足、価格配信、設定値により変化します。
・インジケーターは相場判断を補助するものであり、取引の結果を保証するものではありません。


