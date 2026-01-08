RSI TrendGate 3MA は、RSI と 3本の移動平均線（MA）を組み合わせて、相場のトレンド方向を確認しやすくするためのチャート表示インジケーターです。

トレンド方向が一定条件で「上昇寄り」「下降寄り」と判断できる状態になったときに、チャート上へ矢印を表示します。

本製品は、矢印を単独の売買サインとして使用する目的ではありません。推奨する使い方は、上位足でトレンド方向を確認し、下位足ではユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断する運用です。

概要

本インジケーターは、次の要素で方向判定を行います。

3本MAによるレジーム判定（方向の土台）

短期・中期・長期の3本MAを計算し、並び順で相場状態を分類します。

上昇レジーム：短期MA ＞ 中期MA ＞ 長期MA

下降レジーム：短期MA ＜ 中期MA ＜ 長期MA

その他：レジームなし（MAが絡んでおり方向が明確でない状態） 短期MAの傾きフィルター（任意）

短期MAの傾きを、指定シフト間の差分で確認します（例：Shift1 と Shift3）。

一定以上の傾きがある場合のみ方向判定を有効にでき、横ばいに近い局面を除外しやすくなります。

最小傾き（ポイント単位）のしきい値も設定可能です。 RSIの平滑化（RSI配列に対する移動平均）

RSIを計算した後、そのRSI配列に移動平均（MA on RSI）を適用して平滑化します。

平滑期間と平滑方式（SMA/EMA/SMMA/LWMA）を設定できます。

短期の振れを抑え、方向確認のための判定を安定させることを目的としています。 RSI傾きの判定（2点比較）

平滑RSIについて、指定した2つのシフト値（ShiftA と ShiftB）の差分で傾きを判定します。

最小差分（InpRSIMinDelta）を設定することで、弱い変化を除外できます。 エッジトリガー（任意）

有効にすると、RSI傾き条件が「上向きへ切り替わった瞬間」または「下向きへ切り替わった瞬間」にのみ矢印を表示します。

同一方向が継続している間の矢印連発を抑え、状態変化の目印として利用しやすくなります。

無効にすると、条件を満たしている間は継続的に矢印を表示します。

表示内容

・買い矢印：上昇レジームが成立し、RSI傾きが上向きへ切り替わったとき（任意フィルターの条件も満たす場合）に、ローソク足の下側へ表示します。

・売り矢印：下降レジームが成立し、RSI傾きが下向きへ切り替わったとき（任意フィルターの条件も満たす場合）に、ローソク足の上側へ表示します。

・MAライン：短期／中期／長期MAをチャート上に表示できます（表示のON/OFF切替あり）。

・矢印位置：ローソク足の高値/安値からのオフセット（ポイント）を設定できます。

・判定は確定足（closed bar）を前提に行い、未確定足の変動による表示の揺れを避ける設計です。

入力パラメータ

RSI

InpRSIPeriod：RSI期間

InpRSIAppliedPrice：RSI計算に使用する価格

RSI平滑（MA on RSI）

InpRSISmoothPeriod：平滑期間

InpRSISmoothMethod：平滑方式（SMA/EMA/SMMA/LWMA）

RSI傾き判定

InpRSISlopeShiftA：シフトA

InpRSISlopeShiftB：シフトB

InpRSIMinDelta：最小差分（傾き判定のしきい値）

MA（3本）

InpShortMAPeriod：短期MA期間

InpMidMAPeriod：中期MA期間

InpLongMAPeriod：長期MA期間

InpMAShift：MAシフト

InpMAAppliedPrice：MA計算に使用する価格

InpShortMAMethod：短期MA方式

InpMidMAMethod：中期MA方式

InpLongMAMethod：長期MA方式

短期MA傾きフィルター

InpUseShortMASlope：短期MA傾きフィルターの使用

InpShortMASlopeShiftA：短期MA シフトA

InpShortMASlopeShiftB：短期MA シフトB

InpShortMAMinSlopePts：最小傾き（ポイント）

トリガー設定

InpUseRSIEdgeTrigger：エッジトリガーの使用（切り替わり時のみ表示）

InpAllowNoneRegime：レジームなしでも表示を許可（有効時）

表示

InpArrowCodeBuy：買い矢印コード（Wingdings）

InpArrowCodeSell：売り矢印コード（Wingdings）

InpArrowOffsetPts：矢印オフセット（ポイント）

InpShowMALines：MAライン表示のON/OFF

動作確認用

InpTestMode：0 通常 / 1 上昇レジーム時に買い矢印を強制表示 / 2 下降レジーム時に売り矢印を強制表示

InpDebugPrint：ログ出力（任意）

性能設定

InpCalculateOnNewBarOnly：新規バー出現時のみ計算（推奨）

推奨する使い方

・上位足（例：H1、H4）に表示し、相場の方向（上昇寄り／下降寄り）を確認します。

・下位足（例：M5、M15）では、ユーザー独自のルールでエントリータイミングを判断します。

・矢印は方向確認の目印であり、矢印のみを根拠にした売買判断は推奨しません。

注意事項

・本製品は DLL 呼び出しを行いません。WebRequest も使用しません。

・表示結果は、銘柄、時間足、価格配信、設定値により変化します。

・インジケーターは相場判断を補助するものであり、取引の結果を保証するものではありません。