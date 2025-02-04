Pound Yen Trader

Pound Yen Trader – 概要  

**Pound Yen Trader** は、M15 タイムフレームで GBPJPY 通貨ペアを操作するために特別に設計された最先端のトレーディングロボットです。20 年以上の広範な価格データを活用し、当社のアルゴリズムは、特定の通貨ペアにユニークな高効率なトレーディングパターンを特定し、活用するために専門的に開発およびトレーニングされています。  

 主な特長  

1. **高度なパターン認識システム**: 最先端の技術を活用し、Pound Yen Trader には、過去およびリアルタイムデータをスキャンし、新たに出現する市場のトレンドを迅速かつ正確に特定する高度なパターン認識システムが搭載されています。  

2. **動的レベルトレーディングシステム**: ロボットは、変化する市場条件に適応する動的レベルトレーディングシステムを採用しており、最大の収益を得るためにエントリーおよびイグジットポイントを最適化できます。  

3. **先進的なトレーディングオプションの活用**: トレーディングパフォーマンスを向上させるために、Pound Yen Trader はトレーリングストップやマーチンゲール戦略などの先進的なトレーディングオプションを統合しています。これにより、利益確定の柔軟性が高まり、リスクも効果的に管理されます。  

4. **オリジナルシグナルの生成**: マーチンゲールやグリッドに依存する典型的なシステムとは異なり、Pound Yen Trader は GBPJPY に特化して開発された専用システムを通じてシグナルを生成します。この独立したアプローチにより、信頼性と効果が向上します。  

5. **M15タイムフレームにフォーカス**: ロボットは、短期価格変動を捉え、精度高く取引を実行してリターンを最大化するために、M15タイムフレーム内での取引に対応するように微調整されています。  

6. **GBPJPYの専門化**: GBPJPY通貨ペア専用に設計されたPound Yen Traderは、厳格な教育と最適化を経て、このシンボルの独特な市場ダイナミクスをナビゲートする専門家となっています。  

要するに、Pound Yen Trader は、洗練された技術と広範な市場洞察を組み合わせることで、トレーダーに GBPJPY 取引で安定した成功を収めるための強力なツールを提供します。独自の機能と専門のアプローチで、取引戦略を最適化したい初心者と経験豊富なトレーダーにとって、プレミアムソリューションとして際立っています。  

PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    レビュー 2
    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Sergey Porphiryev
    1947
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:12
    Hello thank you so much.
    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Mohammadmahdi Sanei
    2941
    開発者からの返信 Mohammadmahdi Sanei 2025.05.01 15:15
    Hello Friend, I contact you directly to help
