Pound Yen Trader

4.5
Pound Yen Trader – Présentation  

**Pound Yen Trader** est un robot de trading à la pointe de la technologie soigneusement conçu pour opérer spécifiquement sur la paire de devises GBPJPY dans le cadre de temps M15. Tirant parti de plus de 20 ans de données de prix étendues, notre algorithme a été développé et formé pour identifier et capitaliser sur des modèles de trading hautement efficaces uniques à cette paire de devises.  

 Caractéristiques Principales  

1. **Système Avancé de Reconnaissance de Modèles** : Utilisant des technologies de pointe, le Pound Yen Trader dispose d'un système avancé de reconnaissance de modèles qui scanne les données historiques et en temps réel pour garantir une identification rapide et précise des tendances émergentes du marché.  

2. **Système de Trading à Niveaux Dynamiques** : Le robot utilise un système de trading à niveaux dynamiques qui s'adapte aux conditions de marché changeantes, permettant d'optimiser les points d'entrée et de sortie pour maximiser la rentabilité.  

3. **Utilisation d'Options de Trading Avancées** : Pour améliorer les performances de trading, le Pound Yen Trader intègre des options de trading avancées telles que des ordres de suivi et des stratégies de martingale. Cela permet une plus grande flexibilité dans la prise de bénéfices tout en gérant efficacement les risques.  

4. **Génération de Signaux Originaux** : Contrairement aux systèmes typiques qui dépendent des martingales ou des systèmes de grille, le Pound Yen Trader génère ses signaux grâce à un système propriétaire spécialement conçu pour le GBPJPY. Cette approche indépendante améliore sa fiabilité et son efficacité.  

5. **Focalisation sur le Cadre de Temps M15** : Le robot est finement réglé pour trader dans le cadre de temps M15, capturant les mouvements de prix à court terme et exécutant des trades avec précision pour maximiser les rendements.  

6. **Spécialisation dans GBPJPY** : Conçu exclusivement pour la paire de devises GBPJPY, le Pound Yen Trader a subi un entraînement rigoureux et une optimisation, faisant de lui un expert dans la navigation à travers les dynamiques uniques du marché de ce symbole.  

En résumé, le Pound Yen Trader combine une technologie sophistiquée et de vastes connaissances du marché, offrant aux traders un outil puissant pour réussir de manière constante dans le trading de GBPJPY. Avec ses caractéristiques uniques et son approche spécialisée, il se distingue comme une solution premium pour les traders débutants et expérimentés cherchant à optimiser leurs stratégies de trading.  


PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    Avis 2
    Sergey Porphiryev
    1788
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2471
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

