Pound Yen Trader

4.5

Pound Yen Trader – 개요  

**Pound Yen Trader**는 M15 시간 프레임에서 GBPJPY 통화 쌍을 작동하도록 세심하게 설계된 최첨단 거래 로봇입니다. 20년 이상의 광범위한 가격 데이터를 활용하여, 저희 알고리즘은 이 통화 쌍에 고유한 고효율 거래 패턴을 식별하고 활용하기 위해 전문적으로 개발 및 훈련되었습니다.  

 주요 특징  

1. **고급 패턴 인식 시스템**: 최첨단 기술을 활용하여 Pound Yen Trader에는 과거 및 실시간 데이터를 스캔하여 새롭게 발생하는 시장 트렌드를 신속하고 정확하게 식별하는 고급 패턴 인식 시스템이 장착되어 있습니다.  

2. **동적 수준 거래 시스템**: 로봇은 변화하는 시장 조건에 적응하는 동적 수준 거래 시스템을 사용하여 최대 수익을 위해 진입 및 이탈 포인트를 최적화할 수 있습니다.  

3. **고급 거래 옵션 활용**: 거래 성과를 향상시키기 위해 Pound Yen Trader는 진행 중인 중지 또는 마틴게일 전략과 같은 고급 거래 옵션을 통합합니다. 이를 통해 수익 확보에서 더 큰 유연성을 제공하면서 리스크를 효과적으로 관리할 수 있습니다.  

4. **원본 신호 생성**: 마틴게일이나 그리드에 의존하는 전형적인 시스템과 달리, Pound Yen Trader는 GBPJPY에 맞게 특별히 조정된 독점 시스템을 통해 신호를 생성합니다. 이러한 독립적 접근 방식은 신뢰성과 효율성을 높여줍니다.  

5. **M15 시간 프레임에 집중**: 로봇은 M15 시간 프레임 내에서 거래를 수행하도록 미세 조정되어 있으며, 단기 가격 변동을 포착하고 정확하게 거래를 실행하여 수익을 극대화합니다.  

6. **GBPJPY 전문화**: GBPJPY 통화 쌍 전용으로 설계된 Pound Yen Trader는 엄격한 교육과 최적화를 거쳐 이 심볼의 독특한 시장 역학을 탐색하는 전문가가 되었습니다.  

요약하자면 Pound Yen Trader는 정교한 기술과 광범위한 시장 통찰력을 결합하여 트레이더에게 GBPJPY 거래에서 지속적인 성공을 달성할 수 있는 강력한 도구를 제공합니다. 독특한 기능과 전문적인 접근 방식으로 인해 거래 전략을 최적화하려는 초보자와 경험이 풍부한 트레이더 모두에게 프리미엄 솔루션으로 두각을 나타냅니다.  

PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    리뷰 2
    Sergey Porphiryev
    1951
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Sergey Porphiryev
    1951
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Mohammadmahdi Sanei
    2948
    개발자의 답변 Mohammadmahdi Sanei 2025.09.17 09:12
    Hello thank you so much.
    Dominic Minguy Jean
    2575
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Mohammadmahdi Sanei
    2948
    개발자의 답변 Mohammadmahdi Sanei 2025.05.01 15:15
    Hello Friend, I contact you directly to help
