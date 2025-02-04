Pound Yen Trader

4.5

 Pound Yen Trader – Panoramica  

**Pound Yen Trader** è un robot di trading all'avanguardia, meticolosamente progettato per operare specificamente con la coppia di valute GBPJPY nel timeframe M15. Sfruttando oltre 20 anni di dati di prezzo, il nostro algoritmo è stato sviluppato e addestrato per identificare e capitalizzare su modelli di trading altamente efficienti unici per questa coppia di valute.  

 Caratteristiche Principali  

1. **Sistema Avanzato di Riconoscimento dei Modelli**: Utilizzando tecnologie all'avanguardia, il Pound Yen Trader è dotato di un sistema avanzato di riconoscimento dei modelli che esamina i dati storici e in tempo reale, garantendo un'identificazione rapida e precisa delle tendenze emergenti del mercato.  

2. **Sistema di Trading a Livelli Dinamici**: Il robot impiega un sistema di trading a livelli dinamici che si adatta alle condizioni di mercato in cambiamento, consentendo di ottimizzare i punti di ingresso e uscita per massimizzare la redditività.  

3. **Utilizzo di Opzioni di Trading Avanzate**: Per migliorare le prestazioni del trading, il Pound Yen Trader integra opzioni di trading avanzate come stop trailing e strategie di martingale. Questo consente una maggiore flessibilità nella realizzazione dei profitti pur gestendo efficacemente i rischi.  

4. **Generazione di Segnali Originali**: A differenza dei sistemi tipici che si basano su Martingale o strategie a griglia, il Pound Yen Trader genera i suoi segnali attraverso un sistema proprietario specificamente adattato per il GBPJPY. Questo approccio indipendente migliora la sua affidabilità e efficacia.  

5. **Focalizzazione sul Timeframe M15**: Il robot è finemente sintonizzato per operare all'interno del timeframe M15, catturando movimenti di prezzo a breve termine ed eseguendo operazioni con precisione per massimizzare i rendimenti.  

6. **Specializzazione in GBPJPY**: Progettato esclusivamente per la coppia di valute GBPJPY, il Pound Yen Trader ha subito un rigoroso addestramento e ottimizzazione, diventando un esperto nella navigazione delle dinamiche uniche del mercato di questo simbolo.  

In sintesi, il Pound Yen Trader combina tecnologia sofisticata e ampie conoscenze di mercato, fornendo ai trader uno strumento potente per ottenere successi costanti nel trading di GBPJPY. Con le sue caratteristiche uniche e l'approccio specializzato, si distingue come una soluzione premium per trader neofiti ed esperti che cercano di ottimizzare le proprie strategie di trading.  

PLEASE NOTE: Upon purchasing the product, kindly send a private message to receive complete information.

For insights into my trading strategy concept and successful completion of FTMO challenges using this strategy, refer to my [blog posts].


    How do I get more information about the EA?

    Support channel : https://www.mql5.com/en/channels/fusion_forex_insights

    Live signals: https://www.mql5.com/en/signals/2306362

    Link to MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/131349

    Inputs description: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760812

    Recommendations:
    •  Currency pair: Simply attach the EA to the GBP/JPY chart
    •  Timeframe: M15
    •  Minimum deposit: $100
    •  Account type: ECN, Raw, or accounts with low spreads.
    •  Suitable brokers: Standard brokers and PropFirms
    •  IMPORTANT: Thoroughly read the documentation!
    •  Account type: Hedge




    Recensioni 2
    Sergey Porphiryev
    1789
    Sergey Porphiryev 2025.09.09 19:35 
     

    It works and profitable (use with martingale sets)

    Dominic Minguy Jean
    2471
    Dominic Minguy Jean 2025.05.01 13:03 
     

    Well. It does not trade. So...

    Rispondi alla recensione