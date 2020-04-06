Glow Beyond Time

Glow Beyond Time

新しいトレーディングの時代へようこそ。Glow Beyond TimeはただのEAではなく、進化し続ける市場での優位性を提供するために設計された高度なソリューションです。最先端のフレームワークを基に構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信を持って精度高く取引できます。

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120.


Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"トレーディングにおける成功は、リスクを管理しながら利益を伸ばすことにあります—Glow Beyond Timeは、安全性と一貫性に重点を置いてその役割を果たします。"

戦略の中心

Glow Beyond Timeはトレンドの反転を検出するのが得意です。高度なインジケーターと価格アクション分析を使用して、EAは現在のトレンドが勢いを失っている時を特定し、市場の反転が近いことを示します。これらの重要な転換点で取引を開始することで、Glow Beyond Timeは市場の方向が変わる前に早期の動きを捉えることを可能にします。MACDフィルターは追加の安全性を提供し、偽のシグナルを回避します。

さらに、高度なトレーリングストップシステムは、トレンドが進行するにつれて利益を動的に確保します。このトレーリングストップは市場の状況に応じて適応し、最小限のドローダウンで潜在的なリターンを最大化します。要するに、Glow Beyond Timeはトレンドフォロワーでありリスクマネージャーとして機能し、各取引を最適化します。

側面 詳細
シンボル US500
時間枠 M15
トレンドフォローシステム はい、市場の強いトレンドを捉え、そのトレンドが消えるまで追従するように設計されています。
MACDフィルター はい、高確率の取引のみが実行されるように、追加の安全性のために統合されています。
高度なトレーリングストップ はい、利益を確保しながらドローダウンを最小限に抑え、市場の状況に動的に適応するように設計されています。
リスク設定 あなたのトレードスタイルとリスク許容度に合わせて調整可能です。
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Glow Beyond Timeは、プロップファームチャレンジを含むさまざまなトレーディングアカウントに対応しており、これらの試験を自信を持ってクリアしたいトレーダーにとって理想的な選択肢です。

警告： Glow Beyond Timeはトレードの重複を防ぐために、1つのチャートでのみ使用する必要があります。これにより、EAが最高のパフォーマンスを発揮し、複数のチャートで取引が重複しないようにします。

始め方

  1. Glow Beyond TimeをUS500 M15チャートに取り付けます。
  2. 戦略に応じたリスク設定を構成します。
  3. 出かけて楽しみ、残りはEAに任せます。

一貫性を目指す場合でも資金提供アカウントの挑戦をクリアしようとしている場合でも、Glow Beyond Timeはあなたのトレーディング目標を達成するための技術と戦略を持っています。

注意： 購入後は必ずご連絡いただき、独占的なトレーディングチップ、ギフト、お知らせを受け取るためのTelegramチャンネルへの無料アクセスを取得してください。

作者のその他のプロダクト
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (1)
エキスパート
Metronex 新しいトレーディングの時代へようこそ。Metronexは単なる別のEAではありません—進化し続ける市場での優位性を提供するために設計された洗練されたソリューションです。 高度なフレームワーク に基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。 早期 アクセス価格： 95 。現在までに 4 ユーザーが購入しました。 5 部のコピーが販売されると、価格が 130 に変更されます。 私に直接連絡して デモ専用トライアル をリクエストしてください。 購入後は私に連絡してギフトEAを手に入れてください。 "トレーディングにおける成功は、リスクを管理しながら利益を伸ばすことにあり—Metronexは、それを実現し、 安全性 と 一貫性 に重点を置いています。" 戦略の核心 Metronexは、主要なサポートとレジスタンスレベルの周りでの取引に重点を置いています。価格が反発したり突破したりする可能性のあるゾーンを特定し、高確率のエントリーを提供します。これらの重要な地点で
Velto
Ghaith Khaddour
エキスパート
Velto 新しい取引の時代へようこそ。Veltoは単なるEAではなく、常に進化する市場であなたに優位性を与えるために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略を革新的なリスク管理システムと組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。 Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120. Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
エキスパート
Flora 取引の新時代へようこそ。Floraは単なる別のEAではなく、常に進化する市場で優位性を与えるために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信と精度をもって取引することができます。 Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 110. Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on a
Entity Pro
Ghaith Khaddour
5 (1)
エキスパート
Entity Pro 新たな取引の時代へようこそ。Entity ProはただのEAではありません—進化し続ける市場での優位性をもたらすために設計された洗練されたソリューションです。高度なフレームワークに基づいて作られたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略を革新的なリスク管理システムと組み合わせており、自信と精度を持って取引することができます。 "取引の成功はリスクを管理し、利益を伸ばすことにあります—Entity Proはそれを実現し、安全性と一貫性に重点を置いています。" 戦略の中心 Entity Proは強力なブレイクアウトを検出することを中心に構築されています。価格が抵抗以上に上昇するか、サポート以下に下落する可能性のある持ち合いのエリアを特定します。ブレイクアウトが発生すると、Entity Proは迅速に取引を開始し、通常それに続く勢いの急増を利用します。この戦略は、市場の急速で強い動きをキャッチすることを保証し、MACDフィルターと高度なトレーリングストップの安全ネットで利益を確保します。 さらに、高度なトレーリングストップシステムがトレンドの進行に伴い、動的に利益
