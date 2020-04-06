Glow Beyond Time 新しいトレーディングの時代へようこそ。Glow Beyond TimeはただのEAではなく、進化し続ける市場での優位性を提供するために設計された高度なソリューションです。最先端のフレームワークを基に構築されたこのエキスパートアドバイザーは、最先端の戦略と革新的なリスク管理システムを組み合わせており、自信を持って精度高く取引できます。

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 100. Just 9 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 120.





Welcome to a new era of trading. Glow Beyond Time is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results "トレーディングにおける成功は、リスクを管理しながら利益を伸ばすことにあります—Glow Beyond Timeは、安全性と一貫性に重点を置いてその役割を果たします。"

戦略の中心

Glow Beyond Timeはトレンドの反転を検出するのが得意です。高度なインジケーターと価格アクション分析を使用して、EAは現在のトレンドが勢いを失っている時を特定し、市場の反転が近いことを示します。これらの重要な転換点で取引を開始することで、Glow Beyond Timeは市場の方向が変わる前に早期の動きを捉えることを可能にします。MACDフィルターは追加の安全性を提供し、偽のシグナルを回避します。

さらに、高度なトレーリングストップシステムは、トレンドが進行するにつれて利益を動的に確保します。このトレーリングストップは市場の状況に応じて適応し、最小限のドローダウンで潜在的なリターンを最大化します。要するに、Glow Beyond Timeはトレンドフォロワーでありリスクマネージャーとして機能し、各取引を最適化します。

側面 詳細 シンボル US500 時間枠 M15 トレンドフォローシステム はい、市場の強いトレンドを捉え、そのトレンドが消えるまで追従するように設計されています。 MACDフィルター はい、高確率の取引のみが実行されるように、追加の安全性のために統合されています。 高度なトレーリングストップ はい、利益を確保しながらドローダウンを最小限に抑え、市場の状況に動的に適応するように設計されています。 リスク設定 あなたのトレードスタイルとリスク許容度に合わせて調整可能です。

Glow Beyond Timeは、プロップファームチャレンジを含むさまざまなトレーディングアカウントに対応しており、これらの試験を自信を持ってクリアしたいトレーダーにとって理想的な選択肢です。

警告： Glow Beyond Timeはトレードの重複を防ぐために、1つのチャートでのみ使用する必要があります。これにより、EAが最高のパフォーマンスを発揮し、複数のチャートで取引が重複しないようにします。

始め方 Glow Beyond TimeをUS500 M15チャートに取り付けます。 戦略に応じたリスク設定を構成します。 出かけて楽しみ、残りはEAに任せます。

一貫性を目指す場合でも資金提供アカウントの挑戦をクリアしようとしている場合でも、Glow Beyond Timeはあなたのトレーディング目標を達成するための技術と戦略を持っています。