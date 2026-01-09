Statistical mt4 scanner dashboard
- エキスパート
- Mark Nicole Olarte
- バージョン: 6.70
- アクティベーション: 5
8つの柱による統計的エッジ・スキャナー
純粋な数学。インジケーターなし。プロフェッショナルな優位性。
"ギャンブルはやめましょう。統計に基づいてトレードを開始してください。"
なぜ95％のトレーダーが失敗するのか
率直に申し上げます。
ほとんどのトレーダーが失敗する理由は、規律の欠如ではありません。感情的だからでもありません。そして、決して「もっと多くのインジケーター」が必要だからでもありません。
本当の理由は単純です。彼らには「統計的優位性（エッジ）」がないからです。
彼らは他の全員と同じ遅行指標（ラグ・インジケーター）を使っています：
- RSI：動きが「すでに」起こったことを伝える
- MACD：市場から14本遅れている
- ボリンジャーバンド：単に過去のボラティリティを測定するだけ
- 移動平均線：10本前のローソク足ですでに必要だったデータを平滑化する
不都合な事実はこうです。負けている95％と同じツールを使っている限り、あなたもその95％の一部になるのです。
解決策：純粋な数学
価格より遅れる指標を使う代わりに、
次に価格が「統計的にどうなる可能性が高いか」を見ることができたらどうでしょうか？
「8つの柱による統計的エッジ・スキャナー」をご紹介します。これは、純粋な数学と30年分のヒストリカルデータを使用して、実際のエッジを提供するプロフェッショナルグレードの分析システムです。
インジケーターは使いません。確率のみ。統計のみ。数学のみ。
これは単なる「シグナル」サービスではありません。トレードに入る前にあなたのエッジを計算する「確率エンジン」なのです。
⚠️ 重要：2〜3柱戦略 ⚠️
================================================================================
プロとアマチュアを分けるのはここです：
❌ 間違ったアプローチ：全8つの項目をONにして「完璧な」セットアップを待つ
✅ 正しいアプローチ：互いに補完し合う2〜3つの項目を選択する
なぜ2〜3つだけなのか？
1. 項目が多すぎると = トレード機会が少なすぎる（過剰フィルター）
2. 各項目自体が非常に強力（70％以上のエッジ）
3. 戦略（スイング、ニュース、機関投資家の流れ）によって最適な項目が異なる
魔法の数字：2〜3つの項目が一致すること。これにより、妥当なトレード頻度を保ちながら強力なエッジが得られます。
統計的エッジを構成する8つの柱
================================================================================
第1の柱：ヒストリカル・パターン (HIST) ★★★★★
「歴史は嘘をつかない。パターンは繰り返される。」
過去30年間の価格データを分析します。
例：EURUSDの第52週は過去30年中23回上昇した = 76.67％の買いエッジ。
第2の柱：勝率 (WIN) ★★★★★
「実証されたパフォーマンス。本物の結果。」
過去26期間の実際のパフォーマンスに対してシグナルを検証します。
例：18勝 / 8敗 = 69.2％の実証された勝率。
第3の柱：COTデータ (COT) ★★★★★
「スマートマネー（大口）と共にトレードし、逆らわない。」
CFTCの週間レポートから機関投資家のポジショニングを追跡します。ヘッジファンドや銀行が実際に資金をどこへ動かしているかを確認します。
--------------------------------------------------------------------------------
「専門レベルの統計的検証」
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
「85-90％の確率予測因子」
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
第6の柱：利回り格差 (YLD) ★★★★☆
--------------------------------------------------------------------------------
10年物国債の利回りを比較します。利回り差は長期的な為替フローを駆動します。
第7の柱：個人投資家心理 (SENT) ★★★★☆
「個人投資家の90％は負ける。その逆を行け。」
逆張り指標。個人投資家の80％がロング（買い）に偏っている場合、それは強力な売りシグナルです。
--------------------------------------------------------------------------------
「不意打ちを食らわない」
--------------------------------------------------------------------------------
ForexFactoryデータを統合。重大ニュースの発表直前にエントリーすることを防ぎます。
🎯 推奨される2〜3柱の組み合わせ 🎯
================================================================================
1. パターントレーダー：HIST + WIN + STRK (勝率 65-75%)
2. 機関投資家トレーダー：COT + YLD + SENT (勝率 60-70%)
3. ニューストレーダー：NEWS + SENT + HIST (勝率 55-65%)
純粋な数学の優位性
================================================================================
このスキャナーは、従来のテクニカル指標を一切使用しません。これはデータサイエンスであり、従来のチャート分析ではありません。
同梱内容：
[1] MT4専用EA
[2] インタラクティブ・ダッシュボード
[3] マルチタイムフレーム対応 (W1, D1, MN)
[4] COTデータの自動統合
[5] リスク管理システム
[6] スマートSL/TP計算
[7] 30以上の通貨ペア、ゴールド、ビットコイン
ギャンブルはやめ、計算を開始しましょう。
