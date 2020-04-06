GridSync Pro

グリッドシンクプロ  洗練されたグリッド取引EA  のために設計 メタトレーダー4  組み合わせる 完全に自動化された実行  手動取引の柔軟性。これは スマートグリッドEA  実装する 非マーチンゲール、高度なグリッド戦略  正確なリスク管理コントロール、以下を含む 日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ 資本を保護するために 不安定な市場状況。システムは 事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド  （停止または制限）両方向 境界なく、体系的に埋める 価格差 両方の間 範囲と傾向の状況

EAは、  カスタマイズ可能なグリッドネットワーク  調整可能なステップサイズ（3ピップ以上）  そして 注文密度（片側2件以上の注文）により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。  ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ  高度なリスク管理 価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします トレンドの動きの50％   完全なリトレースメント。追加機能には以下が含まれます 時間セッションフィルター   避けるために 影響力の大きいニュースイベント およびサポート マルチペア取引  （金、BTC、主要外国為替）  個別のマジックナンバー追跡


主な特徴

  • 柔軟なグリッド構成:  調整する  FirstOrderDistance (4 ピップ)、GridStepSize (3 ピップ)、および GridOrdersPerSide (2)  ボラティリティに合わせて

  • 高度なリスク管理:  セット テイクプロフィット（$0.25/取引）、ストップロス（$5/取引）、デイリープロフィットターゲット（$5）、デイリーロスリミット（$10）

  • スマートトレード管理:  オプション トレーリングストップ（TrailStart $1、TrailRetreat $0.50）  そして 株式ベースの自動シャットダウン

  • プロフェッショナルダッシュボード:  リアルタイム監視 残高、マージン、損益（日次/週次/月次）   ワンクリックで手動オーバーライド

  • 低レイテンシ実行:  最適化 迅速な注文処理


この EA は誰が使用すべきでしょうか?

  • グリッドトレーディング愛好家:  募集中 非マーチンゲール、高度なグリッド戦略  ドローダウン制御

  • ゴールド/BTCスキャルパー:  活用する 日中変動率  XAUUSDまたは暗号通貨市場で

  • マルチペアトレーダー:  ランニング 平行グリッド 外国為替、指数、商品

  • リスク回避型の自動トレーダー:  活用  1日の利益上限 そして 損失限度


最適な機器と設定

  • 最優秀パフォーマー:   XAUUSD（ゴールド）、BTCUSD、EURUSD、および 低スプレッドメジャー

  • 推奨される期間:  あらゆる時間枠で効果的に機能します

  • セッションのタイミング:  カスタマイズ可能なセッションフィルターは、高ボラティリティ期間を回避するのに役立ちます


最終ノート – 最新のグリッドソリューション

トレーダーの優先順位に合わせて設計 リスク調整グリッド戦略 マルチンゲール依存性がない場合、  グリッドシンクプロ 組み合わせる 高度な自動化  手動の柔軟性 その カスタマイズ可能なダッシュボード  ハイブリッド注文タイプ（ストップ/リミット）および インテリジェントセッションフィルター。システムの 適応グリッド間隔 変化に動的に反応する 流動性条件  きめ細かな制御 正確な調整を可能にする リスクパラメータ

のために 最適なパフォーマンスを得るには、  まずはデモ版をダウンロード あなたの取引スタイルとの適合性を確認するために、購入後に  2～3週間の徹底的なテスト デモ環境で識別する 理想的な構成、以下を含む グリッドステップサイズ、毎日の利益目標、商品の選択、ドローダウン許容度などを理解しながら、  包括的なダッシュボードインターフェース

これ 専門家アドバイザー 最高のパフォーマンスを発揮するには  ECNブローカー  タイトスプレッド、使用 保守的な初期設定  （0.01ロット、利益確定額0.25ドル）と 時間ベースのセッションフィルター 避けるために ボラティリティの高い時期技術的なサポートが必要な場合や運用上の問題が発生した場合は、プライベートメッセージで直接ご連絡ください。ご質問にお答えし、必要な改善を実施いたします。

組み合わせることで 透明なリスク管理  柔軟な実行モード  グリッドシンクプロ トレーダーに提供する 洗練されながらもアクセスしやすい 現代へのアプローチ グリッド取引 横切って 外国為替およびCFD市場


