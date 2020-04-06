グリッドシンクプロ は 洗練されたグリッド取引EA のために設計 メタトレーダー4 組み合わせる 完全に自動化された実行 と 手動取引の柔軟性。これは スマートグリッドEA 実装する 非マーチンゲール、高度なグリッド戦略 と 正確なリスク管理コントロール、以下を含む 日々の利益目標、損失制限、トレーリングストップ 資本を保護するために 不安定な市場状況。システムは 事前に間隔をあけた保留注文の連続グリッド （停止または制限）両方向 境界なく、体系的に埋める 価格差 両方の間 範囲と傾向の状況。

EAは、 カスタマイズ可能なグリッドネットワーク と 調整可能なステップサイズ（3ピップ以上） そして 注文密度（片側2件以上の注文）により、トレーダーは以下のいずれかを選択できます。 ストップ注文、指値注文、またはハイブリッドアプローチ。 高度なリスク管理 価格がちょうど反転すると、損失ポジションを利益で自動的にクローズします トレンドの動きの50％ 、 完全なリトレースメント。追加機能には以下が含まれます 時間セッションフィルター 避けるために 影響力の大きいニュースイベント およびサポート マルチペア取引 （金、BTC、主要外国為替） 個別のマジックナンバー追跡。





主な特徴

柔軟なグリッド構成: 調整する FirstOrderDistance (4 ピップ)、GridStepSize (3 ピップ)、および GridOrdersPerSide (2) ボラティリティに合わせて

高度なリスク管理: セット テイクプロフィット（$0.25/取引）、ストップロス（$5/取引）、デイリープロフィットターゲット（$5）、デイリーロスリミット（$10）

スマートトレード管理: オプション トレーリングストップ（TrailStart $1、TrailRetreat $0.50） そして 株式ベースの自動シャットダウン

プロフェッショナルダッシュボード: リアルタイム監視 残高、マージン、損益（日次/週次/月次） と ワンクリックで手動オーバーライド

低レイテンシ実行: 最適化 迅速な注文処理



この EA は誰が使用すべきでしょうか?

グリッドトレーディング愛好家: 募集中 非マーチンゲール、高度なグリッド戦略 と ドローダウン制御

ゴールド/BTCスキャルパー: 活用する 日中変動率 XAUUSDまたは暗号通貨市場で

マルチペアトレーダー: ランニング 平行グリッド 外国為替、指数、商品

リスク回避型の自動トレーダー: 活用 1日の利益上限 そして 損失限度



最適な機器と設定

最優秀パフォーマー: XAUUSD（ゴールド）、BTCUSD、EURUSD、および 低スプレッドメジャー

推奨される期間: あらゆる時間枠 で効果的に機能します

セッションのタイミング: カスタマイズ可能なセッションフィルターは、高ボラティリティ期間を回避するのに役立ちます



最終ノート – 最新のグリッドソリューション

トレーダーの優先順位に合わせて設計 リスク調整グリッド戦略 マルチンゲール依存性がない場合、 グリッドシンクプロ 組み合わせる 高度な自動化 と 手動の柔軟性 その カスタマイズ可能なダッシュボード、 ハイブリッド注文タイプ（ストップ/リミット）および インテリジェントセッションフィルター。システムの 適応グリッド間隔 変化に動的に反応する 流動性条件、 きめ細かな制御 正確な調整を可能にする リスクパラメータ。

のために 最適なパフォーマンスを得るには、 まずはデモ版をダウンロード あなたの取引スタイルとの適合性を確認するために、購入後に 2～3週間の徹底的なテスト デモ環境で識別する 理想的な構成、以下を含む グリッドステップサイズ、毎日の利益目標、商品の選択、ドローダウン許容度などを理解しながら、 包括的なダッシュボードインターフェース。

これ 専門家アドバイザー 最高のパフォーマンスを発揮するには ECNブローカー と タイトスプレッド、使用 保守的な初期設定 （0.01ロット、利益確定額0.25ドル）と 時間ベースのセッションフィルター 避けるために ボラティリティの高い時期。技術的なサポートが必要な場合や運用上の問題が発生した場合は、プライベートメッセージで直接ご連絡ください。ご質問にお答えし、必要な改善を実施いたします。

組み合わせることで 透明なリスク管理 と 柔軟な実行モード、 グリッドシンクプロ トレーダーに提供する 洗練されながらもアクセスしやすい 現代へのアプローチ グリッド取引 横切って 外国為替およびCFD市場。



