Accurate Gold インジケーターは、経験レベルに関係なく直感的で使いやすいユーザーフレンドリーなツールです。このインジケーターは、ゴールド市場のM5タイムフレームで正確なシグナルを探しているトレーダーを対象に設計されています。このインジケーターは、価格の動きと出来高ダイナミクスを分析するために高度な数学的アルゴリズムを使用し、正確な買いと売りのシグナルを生成します。このインジケーターの特長的な要素、リペイントしない性質を含め、トレーダーには市場の逆転の可能性に対する貴重な洞察を提供し、情報を元にした意思決定を可能にします。チャート上での視覚的な表示、聞こえるアラート、およびプッシュ通知により、ユーザーエクスペリエンスが向上し、正確性と信頼性を求めるゴールドトレーダーのツールキットに貴重な追加となります。

⛔ $XX - 期間限定で、最初の5人のサポーターは XXドルで提供されています。 (💯% 売り切れ)

✅ $88 - ローンチ価格は88ドルです 。

⛔ $88 + X ($100) – 価格は3回の購入ごとに$100ずつ増加します。

推奨事項： タイムフレーム：M5のみ

通貨ペア：XAUUSDのみ

口座タイプ：ECN、Raw、またはRazorで非常に低いスプレッド

ブローカータイム：どれでも

ブローカー：最も低いスプレッドのためのRawおよびRazorアカウントを持つIC Markets、Pepperstone

利益確定レベル：10ピップ以上（トレーダーの経験とリスクアペタイトによる） 警告：

見逃したシグナルを追いかけないでください

仕様： インディケーターは再描画しません

高精度で買いと売りのシグナルを識別します

視覚的および音声アラートが利用可能です

設定ファイルは必要ありません