EUA - Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Não-Manufatureiro (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
Instituto de Gestão de Fornecimento (ISM) (Institute for Supply Management)
Setor:
Negócio
Baixa N/D 53.4
56.2
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O ISM Não-Manufatura Novos Pedidos (ISM Non-Manufacturing New Orders) é um dos quatro indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de gestores de compras (PMI) ISM não-manufatura. Ele reflete a mudança na situação com pedidos nas indústrias de serviços.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. É através dele que se avalia se o número de novos pedidos cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

O ISM não-manufatura novos pedidos está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Departamento do Censo dos EUA. O aumento de novos pedidos na indústria de serviços reflete um crescimento na demanda do consumidor no curto prazo, permitindo prever um incremento na atividade de negócios.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "EUA - Índice de Novos Pedidos do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) no Setor Não-Manufatureiro (ISM United States Non-Manufacturing New Orders)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
N/D
53.4
56.2
out. 2025
56.2
50.4
set. 2025
50.4
56.0
ago. 2025
56.0
51.1
50.3
jul. 2025
50.3
51.5
51.3
jun. 2025
51.3
49.4
46.4
mai. 2025
46.4
52.5
52.3
abr. 2025
52.3
51.3
50.4
mar. 2025
50.4
52.8
52.2
fev. 2025
52.2
53.0
51.3
jan. 2025
51.3
51.7
54.4
dez. 2024
54.2
54.2
53.7
nov. 2024
53.7
54.4
57.4
out. 2024
57.4
53.7
59.4
set. 2024
59.4
51.9
53.0
ago. 2024
53.0
53.3
52.4
jul. 2024
52.4
50.6
47.3
jun. 2024
47.3
54.0
54.1
mai. 2024
54.1
54.3
52.2
abr. 2024
52.2
54.5
54.4
mar. 2024
54.4
54.7
56.1
fev. 2024
56.1
54.8
55.0
jan. 2024
55.0
54.9
52.8
dez. 2023
52.8
54.5
55.5
nov. 2023
55.5
54.4
55.5
out. 2023
55.5
54.7
51.8
set. 2023
51.8
55.3
57.5
ago. 2023
57.5
54.5
55.0
jul. 2023
55.0
55.6
55.5
jun. 2023
55.5
55.9
52.9
mai. 2023
52.9
56.5
56.1
abr. 2023
56.1
57.0
52.2
mar. 2023
52.2
57.6
62.6
fev. 2023
62.6
57.5
60.4
jan. 2023
60.4
57.6
45.2
dez. 2022
45.2
58.5
56.0
nov. 2022
56.0
58.5
56.5
out. 2022
56.5
58.8
60.6
set. 2022
60.6
58.9
61.8
ago. 2022
61.8
59.5
59.9
jul. 2022
59.9
60.5
55.6
jun. 2022
55.6
62.1
57.6
mai. 2022
57.6
63.4
54.6
abr. 2022
54.6
64.3
60.1
mar. 2022
60.1
64.9
56.1
fev. 2022
56.1
65.4
61.7
jan. 2022
61.7
65.3
62.1
dez. 2021
61.5
65.0
69.7
nov. 2021
69.7
64.0
69.7
out. 2021
69.7
63.2
63.5
123
