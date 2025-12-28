O ISM Não-Manufatura Novos Pedidos (ISM Non-Manufacturing New Orders) é um dos quatro indicadores difusos usados pelo ISM (Instituto de Gestão de Suprimentos) para calcular o índice de gestores de compras (PMI) ISM não-manufatura. Ele reflete a mudança na situação com pedidos nas indústrias de serviços.

Os dados para o cálculo do índice são coletados a cada mês por meio de levantamentos feitos com os gestores de fornecimento que representam 17 setores da indústria de serviços estadunidense. É através dele que se avalia se o número de novos pedidos cresceu, diminuiu ou permaneceu no mesmo nível, em suas empresas, no mês passado. Os dados são processados ​​e convertidos no índice difuso. Seu peso abrange 25% do PMI.

O ISM não-manufatura novos pedidos está estreitamente correlacionado com os dados publicados pelo Departamento do Censo dos EUA. O aumento de novos pedidos na indústria de serviços reflete um crescimento na demanda do consumidor no curto prazo, permitindo prever um incremento na atividade de negócios.

No entanto, apesar disso, o índice não tem um impacto direto sobre as cotações do dólar, o que faz com que seja geralmente interpretado como uma parte do índice de atividades de gerentes de compras.

