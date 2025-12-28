O Índice de Tendência de Emprego do CB (CB Employment Trends Index) mostra o valor acumulado de oito indicadores do mercado de trabalho que refletem tendências básicas nas condições de emprego:

porcentagem de entrevistados que notaram dificuldades em encontrar um emprego;

número de pedidos iniciais de seguro-desemprego;

porcentagem de empresas com vagas que atualmente não podem ser preenchidas;

número de funcionários empregados por serviços de assistência temporária;

taxa de empregados que são obrigados a trabalhar em tempo parcial, em relação a todos os empregados em tempo parcial;

número de vagas abertas;

índice de produção industrial;

vendas de manufaturados e vendas da indústria.

Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores: