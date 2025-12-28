CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice de Tendência de Emprego do Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)

País:
Estados Unidos
USD, Dólar dos Estados Unidos
Fonte:
The Conference Board
Setor:
Trabalho
Baixa 105.80 107.88
106.24
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
106.52
105.80
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Tendência de Emprego do CB (CB Employment Trends Index) mostra o valor acumulado de oito indicadores do mercado de trabalho que refletem tendências básicas nas condições de emprego:

  • porcentagem de entrevistados que notaram dificuldades em encontrar um emprego;
  • número de pedidos iniciais de seguro-desemprego;
  • porcentagem de empresas com vagas que atualmente não podem ser preenchidas;
  • número de funcionários empregados por serviços de assistência temporária;
  • taxa de empregados que são obrigados a trabalhar em tempo parcial, em relação a todos os empregados em tempo parcial;
  • número de vagas abertas;
  • índice de produção industrial;
  • vendas de manufaturados e vendas da indústria.

Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Tendência de Emprego do Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
105.80
107.88
106.24
out. 2025
106.84
106.68
set. 2025
N/D
104.91
106.41
ago. 2025
106.41
108.58
107.13
jul. 2025
107.55
106.60
108.19
jun. 2025
107.83
106.29
107.83
mai. 2025
107.49
107.49
108.00
abr. 2025
107.57
108.67
108.41
mar. 2025
109.03
108.93
108.47
fev. 2025
108.56
109.22
109.45
jan. 2025
108.35
109.23
109.23
dez. 2024
109.70
109.25
109.45
nov. 2024
109.55
107.44
108.25
out. 2024
107.66
108.14
107.58
set. 2024
108.48
108.63
109.54
ago. 2024
109.04
109.19
108.71
jul. 2024
109.61
109.93
110.58
jun. 2024
110.27
110.71
111.04
mai. 2024
111.44
111.17
110.48
abr. 2024
111.25
112.09
112.16
mar. 2024
112.84
112.24
111.85
fev. 2024
112.29
112.52
113.18
jan. 2024
113.71
113.85
112.91
dez. 2023
113.15
113.66
112.48
nov. 2023
113.05
114.48
113.09
out. 2023
114.16
113.92
114.63
set. 2023
114.66
114.30
114.16
ago. 2023
113.02
114.97
114.71
jul. 2023
115.45
115.31
113.56
jun. 2023
114.31
116.26
115.53
mai. 2023
116.15
116.31
116.79
abr. 2023
116.18
117.37
115.51
mar. 2023
116.24
118.64
116.75
fev. 2023
118.29
117.66
118.14
jan. 2023
118.74
117.09
117.06
dez. 2022
116.31
118.73
117.14
nov. 2022
117.65
120.02
118.74
out. 2022
119.57
119.78
120.73
set. 2022
120.17
118.63
118.48
ago. 2022
119.06
118.63
118.20
jul. 2022
117.63
119.73
118.70
jun. 2022
119.38
120.14
118.88
mai. 2022
119.77
120.54
120.60
abr. 2022
120.18
120.05
120.78
mar. 2022
120.56
118.56
118.90
fev. 2022
119.18
117.26
118.15
jan. 2022
117.62
115.68
117.94
dez. 2021
116.63
113.45
115.64
nov. 2021
114.49
111.35
113.03
out. 2021
112.23
110.40
109.68
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido