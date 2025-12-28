Calendário Econômico
Índice de Tendência de Emprego do Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)
|Baixa
|105.80
|107.88
|
106.24
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|106.52
|
105.80
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Índice de Tendência de Emprego do CB (CB Employment Trends Index) mostra o valor acumulado de oito indicadores do mercado de trabalho que refletem tendências básicas nas condições de emprego:
- porcentagem de entrevistados que notaram dificuldades em encontrar um emprego;
- número de pedidos iniciais de seguro-desemprego;
- porcentagem de empresas com vagas que atualmente não podem ser preenchidas;
- número de funcionários empregados por serviços de assistência temporária;
- taxa de empregados que são obrigados a trabalhar em tempo parcial, em relação a todos os empregados em tempo parcial;
- número de vagas abertas;
- índice de produção industrial;
- vendas de manufaturados e vendas da indústria.
Uma leitura acima do esperado deve ser considerada como favorável para o dólar estadunidense, enquanto um valor abaixo do esperado — desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Tendência de Emprego do Conference Board (The Conference Board United States Employment Trends Index)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
