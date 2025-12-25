КалендарьРазделы

Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)

Страна:
Великобритания
GBP, Фунт стерлингов
Источник:
Банк Англии (Bank of England)
Сектор:
Жилье
Низкая 65.018 тыс 63.699 тыс
65.647 тыс
Последний релиз Важность Актуальное Прогноз
Предыдущее
66.261 тыс
65.018 тыс
Следующий релиз Актуальное Прогноз
Предыдущее
Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии (BoE Mortgage Approvals) — индикатор количества новых займов на покупку жилья, одобренных за минувший месяц кредитными организациями страны. Одобрением кредита в этом отчете считается твердое предложение кредитора о предоставлении денежного займа, обеспеченного конкретным жилым помещением. Это утвержденное предложение выдачи ипотеки, вне зависимости от того, принято ли оно клиентом.

В статистике, собираемой Банком Англии, выделяются три типа одобренных кредитов, обеспеченных жилыми помещениями:

  • займы, выданные непосредственно на покупку жилья (это одобрения кредитов, полностью обеспеченных жилой недвижимостью посредством первичной ипотеки);
  • рефинансирование ипотечного кредита (когда заемщик гасит текущую ипотеку в пользу новой, обеспеченной тем же имуществом, но у другого кредитора);
  • иные займы (когда заемщики увеличивают размер своей текущей ипотеки у того же кредитора с целью улучшения жилья и т.д.).

Есть три основных типа кредиторов, которые выдают ипотечные кредиты и предоставляют о них отчеты в Банк Англии и в другие государственные учреждения.

  • Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.
  • Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.
  • Другие специализированные ипотечные кредиторы. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Количество одобренных ипотечных кредитов — опережающий показатель объема ипотечного кредитования в стране на краткосрочную перспективу. Однако до публикации этого показателя выходит ряд альтернативных отчетов, посвященных ипотечному сектору, поэтому он, как правило, не оказывает значительного влияния на котировки фунта стерлингов.

График последних значений:

актуальные данные

прогнозные

График всей доступной истории значений макроэкономического показателя "Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии (Bank of England (BoE) Mortgage Approvals)". Пунктирной линией показаны прогнозные значения экономического индикатора на указанные даты.

Существенное отклонение реального значения от прогноза может вызывать кратковременное усиление или ослабление национальной валюты страны на рынке Forex. Особое место занимают пороговые значения индикаторов, призванные сигнализировать о приближении критического состояния экономики страны (региона).

Дата (GMT)
Период
Актуальное
Прогноз
Предыдущее
окт. 2025
65.018 тыс
63.699 тыс
65.647 тыс
сент. 2025
65.944 тыс
63.816 тыс
64.963 тыс
авг. 2025
64.680 тыс
67.354 тыс
65.161 тыс
июль 2025
65.352 тыс
66.652 тыс
64.571 тыс
июнь 2025
64.167 тыс
63.081 тыс
63.288 тыс
май 2025
63.032 тыс
57.772 тыс
60.656 тыс
апр. 2025
60.463 тыс
63.542 тыс
63.603 тыс
март 2025
64.309 тыс
66.141 тыс
65.093 тыс
февр. 2025
65.481 тыс
64.361 тыс
66.041 тыс
янв. 2025
66.189 тыс
64.258 тыс
66.505 тыс
дек. 2024
66.526 тыс
64.324 тыс
66.061 тыс
нояб. 2024
65.720 тыс
69.169 тыс
68.129 тыс
окт. 2024
68.303 тыс
68.057 тыс
66.115 тыс
сент. 2024
65.647 тыс
64.949 тыс
64.958 тыс
авг. 2024
64.858 тыс
60.259 тыс
62.496 тыс
июль 2024
61.985 тыс
58.285 тыс
60.611 тыс
июнь 2024
59.976 тыс
58.090 тыс
60.134 тыс
май 2024
59.991 тыс
51.965 тыс
60.821 тыс
апр. 2024
61.140 тыс
58.017 тыс
61.263 тыс
март 2024
61.325 тыс
60.497 тыс
февр. 2024
60.383 тыс
56.087 тыс
янв. 2024
55.230 тыс
45.139 тыс
50.459 тыс
дек. 2023
50.459 тыс
51.711 тыс
49.313 тыс
нояб. 2023
50.067 тыс
45.302 тыс
47.888 тыс
окт. 2023
47.383 тыс
44.246 тыс
43.675 тыс
сент. 2023
43.328 тыс
47.249 тыс
45.447 тыс
авг. 2023
45.354 тыс
51.894 тыс
49.532 тыс
июль 2023
49.444 тыс
52.474 тыс
54.605 тыс
июнь 2023
54.662 тыс
49.404 тыс
51.143 тыс
май 2023
50.524 тыс
50.072 тыс
49.020 тыс
апр. 2023
48.690 тыс
47.415 тыс
51.488 тыс
март 2023
52.011 тыс
41.179 тыс
44.126 тыс
февр. 2023
43.536 тыс
37.242 тыс
39.647 тыс
янв. 2023
39.637 тыс
40.441 тыс
40.540 тыс
дек. 2022
35.612 тыс
52.049 тыс
46.186 тыс
нояб. 2022
46.075 тыс
62.380 тыс
57.875 тыс
окт. 2022
58.977 тыс
70.064 тыс
65.967 тыс
сент. 2022
66.789 тыс
68.616 тыс
74.422 тыс
авг. 2022
74.340 тыс
63.256 тыс
63.740 тыс
июль 2022
63.770 тыс
64.443 тыс
63.184 тыс
июнь 2022
63.726 тыс
65.574 тыс
65.681 тыс
май 2022
66.163 тыс
67.822 тыс
66.064 тыс
апр. 2022
65.974 тыс
70.351 тыс
69.531 тыс
март 2022
70.691 тыс
71.993 тыс
70.968 тыс
февр. 2022
70.993 тыс
72.027 тыс
73.841 тыс
янв. 2022
73.992 тыс
68.499 тыс
71.219 тыс
дек. 2021
71.015 тыс
66.566 тыс
67.859 тыс
нояб. 2021
66.964 тыс
69.391 тыс
67.103 тыс
окт. 2021
67.199 тыс
73.041 тыс
71.851 тыс
сент. 2021
72.645 тыс
74.303 тыс
74.214 тыс
