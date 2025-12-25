Одобренные ипотечные кредиты от Банка Англии (BoE Mortgage Approvals) — индикатор количества новых займов на покупку жилья, одобренных за минувший месяц кредитными организациями страны. Одобрением кредита в этом отчете считается твердое предложение кредитора о предоставлении денежного займа, обеспеченного конкретным жилым помещением. Это утвержденное предложение выдачи ипотеки, вне зависимости от того, принято ли оно клиентом.

В статистике, собираемой Банком Англии, выделяются три типа одобренных кредитов, обеспеченных жилыми помещениями:

займы, выданные непосредственно на покупку жилья (это одобрения кредитов, полностью обеспеченных жилой недвижимостью посредством первичной ипотеки);

рефинансирование ипотечного кредита (когда заемщик гасит текущую ипотеку в пользу новой, обеспеченной тем же имуществом, но у другого кредитора);

иные займы (когда заемщики увеличивают размер своей текущей ипотеки у того же кредитора с целью улучшения жилья и т.д.).

Есть три основных типа кредиторов, которые выдают ипотечные кредиты и предоставляют о них отчеты в Банк Англии и в другие государственные учреждения.

Банки-резиденты Великобритании. Они предоставляют ежемесячные отчеты о кредитовании непосредственно в Банк Англии.

Строительные общества — специализированные банки, которые предоставляют целевые жилищные займы. Данные от них также собираются на постоянной основе путем заполнения специальных форм.

Другие специализированные ипотечные кредиторы. Данные от них собираются Управлением национальной статистики.

Количество одобренных ипотечных кредитов — опережающий показатель объема ипотечного кредитования в стране на краткосрочную перспективу. Однако до публикации этого показателя выходит ряд альтернативных отчетов, посвященных ипотечному сектору, поэтому он, как правило, не оказывает значительного влияния на котировки фунта стерлингов.

График последних значений: