MQL5 リファレンスDirectXの操作DXContextGetSize 

DXContextGetSize

DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのフレームサイズを取得します。

bool  DXContextGetSize(
  int   context,     // グラフィックコンテキストハンドル  
  uint& width,       // ピクセル単位での幅
  uint& height       // ピクセル単位での高さ
  );

パラメータ

context

[in] DXContextCreate()で作成されたグラフィックコンテキストのハンドル

width

[out] ピクセル単位でのフレーム幅

height

[out] ピクセル単位でのフレームの高さ

戻り値

実行成功の場合は true、それ以外の場合は falseを返します。エラーコードを受け取るには GetLastError() 関数が呼ばれるべきです。