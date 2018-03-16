無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Reduce_risks - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
1032
これは「トレーダーのリスクを低減するには」稿のエキスパートアドバイザーのMQL5版です。
EAはすべてのティックで作動し最適化できます。
- 新しいバーが表示された場合にのみ、指標と時系列上のデータを取得する
サンプルテスターは適切な設定で実行されます（端末が各テストの前に再起動され、キャッシュはクリアされません）。
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.173. Test passed in 0:08:34.093 (including ticks preprocessing 0:00:29.109)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:08:20.531 (including ticks preprocessing 0:00:28.453)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.031. Test passed in 0:07:56.172 (including ticks preprocessing 0:00:30.969)
下記はコード最適化前のグラフです。
次は、コードを少し最適化した後で3回実行したものです。
|1
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:25.609 (including ticks preprocessing 0:00:30.750)
|2
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.047. Test passed in 0:06:20.875 (including ticks preprocessing 0:00:28.743)
|3
|EURUSD,M1: 90097615 ticks, 1090402 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.043. Test passed in 0:06:15.305 (including ticks preprocessing 0:00:27.475)
ご覧のように、いくつかの変数が 'static' '型で宣言され、新しいバーのみに書き直されたので、2分節約できます。
バージョン1.013の添付ファイルには、最適化されたコードが含まれています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19726
