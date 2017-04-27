グラフィカルインターフェイスX：レンダーテーブルの更新とコード最適化(ビルド10)

コンテンツ

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的が詳しく考察されました。各章の末尾では、記事へのリンクの完全なリストを参照し開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

レンダーテーブル（CCanvasTable）に新しい機能を補完していきます。今回は以下の機能が含まれます。

ホバーされた場合に行を強調表示

各セルにアイコン配列を追加する機能とそれらを切り替えるメソッド

実行時にセル内のテキストを設定および変更する機能



さらに、テーブルを高速に再描画するために、コードと特定のアルゴリズムが最適化されています。



指定されたキャンバス上のカーソルの相対座標

キャンバス上の相対座標を計算するための多くのクラスおよびメソッドで重複したコードを削除するためにCMouse::RelativeX() および CMouse::RelativeY()メソッドが 座標を取得するためのCMouseクラスに追加されました。canvasの可視部分の現在のオフセットを考慮した相対座標を計算するには、これらのメソッドにCRectCanvas型のオブジェクトへの参照を渡す必要があります。

class CMouse { public : int RelativeX(CRectCanvas & object ); int RelativeY(CRectCanvas & object ); }; int CMouse::RelativeX(CRectCanvas & object ) { return (m_x- object .X()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_XOFFSET )); } int CMouse::RelativeY(CRectCanvas & object ) { return (m_y- object .Y()+( int ) object .GetInteger( OBJPROP_YOFFSET )); }

ライブラリは、さらにこれらのメソッドを使用して描画されたすべてのコントロールの相対座標を取得するように開発されます。

テーブルの構造体の変化

レンダーテーブルのコ―ド実行を可能な限り最適化するためにはCTOptions型のテーブル構造体を少し変更して補完し、多次元配列を構築できる新しい構造体を追加する必要がありました。ここでの作業は、以前に計算された値に基づいてテーブルの特定のフラグメントを再描画することです。たとえば、これらはテーブルの列と行の境界線の座標です。

たとえば CCanvasTable::DrawGrid()メソッドでは、列の境界のX 座標の計算と格納は CCanvasTable::DrawGrid() だけで合理的です。これは、テーブル全体を描画するときだけグリッドを描画します。また、ユーザがテーブル行を選択すると、事前定義したの値を使用することができます。これは、ホバー時のテーブル行の強調表示にも当てはまります（これについては、本稿で詳しく説明します）。

別の構造体（CTRowOptions）を作成してそのインスタンスの配列を宣言してテーブル行の Y座標を格納します。将来的にはおそらく行の他のプロパティも含まれます。行のY座標はCCanvasTable::DrawRows()メソッドで計算され、行の背景を描画するために設計されています。このメソッドはグリッドを描画する前に呼び出されるため、CCanvasTable::DrawGrid()メソッドは CTRowOptions構造体からの事前に計算された値を使用します。

テーブルセルのプロパティを格納するにはCTCell型の別の構造体を作成します。 CTRowOptions構造体インスタンスの配列はこのタイプでテーブル行の配列として宣言されています。この構造体には次のものが格納されます。

アイコンの配列

アイコンサイズの配列

セル内の選択された（表示された）アイコンのインデックス

完全なテキスト

短くされたテキスト

テキストの色

各アイコンはピクセルの配列なので、格納するための動的配列を持つ別の構造体（CTImage）が必要です。これらの構造体のコードは以下にあります。

class CCanvasTable : public CElement { private : struct CTImage { uint m_image_data[]; }; struct CTCell { CTImage m_images[]; uint m_image_width[]; uint m_image_height[]; int m_selected_image; string m_full_text; string m_short_text; color m_text_color; }; struct CTOptions { int m_x; int m_x2; int m_width; ENUM_ALIGN_MODE m_text_align; int m_text_x_offset; string m_header_text; CTCell m_rows[]; }; CTOptions m_columns[]; struct CTRowOptions { int m_y; int m_y2; }; CTRowOptions m_rows[]; };

これらのデータ型が使用されるすべてのメソッドに適切な変更が加えられました。

可視部分の行の範囲の決定

テーブルには多数の行がある可能性があるため、行のフォーカスの検索に続いたテーブルの再描画の処理は大幅に遅くなる可能性があります。列幅の手動での変更中に、行を選択してテキストの長さを調整する場合も同様です。遅れを避けるためには、テーブルの可視部分の最初と最後のインデックスを決定し、ループがその範囲内でのみ反復するようにする必要があります。CCanvasTable::VisibleTableIndexes()メソッドはこのたみに実装されました。まず、可視部分の境界を決定します。上の境界は可視部分のY軸に沿ったオフセットであり、下の境界は、上の境界に可視部分のY軸に沿ったオフセットを足したものとして定義されます。

可視部分の上と下の行のインデックスを決定するためには 得られた境界値をテーブル設定で定義された行の高さで除算するだけで十分です。最後のテーブル行の範囲が超えられた場合は、メソッドの最後で調整を行います。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_visible_table_from_index; int m_visible_table_to_index; private : void VisibleTableIndexes( void ); }; CCanvasTable::CCanvasTable( void ) : m_visible_table_from_index( WRONG_VALUE ), m_visible_table_to_index( WRONG_VALUE ) { ... } void CCanvasTable::VisibleTableIndexes( void ) { int yoffset1 =( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); int yoffset2 =yoffset1+m_table_visible_y_size; m_visible_table_from_index = int ( double (yoffset1/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index = int ( double (yoffset2/m_cell_y_size)); m_visible_table_to_index=(m_visible_table_to_index+ 1 >m_rows_total)?m_rows_total : m_visible_table_to_index+ 1 ; }

インデックスはCCanvasTable::DrawTable()メソッドで決定されます。このメソッドに引数を渡してテーブルの可視部分のみを再描画する必要があることを指定することができます。引数のデフォルト値はfalseで、テーブル全体の再描画が意味されます。下記はメソッドの短縮版です。

void CCanvasTable::DrawTable( const bool only_visible = false ) { if (! only_visible ) { m_visible_table_from_index = 0 ; m_visible_table_to_index =m_rows_total; } else VisibleTableIndexes(); }

CCanvasTable::VisibleTableIndexes()の呼び出しはテーブル行のフォーカスを決定するメソッドでも必要です。

int CCanvasTable::CheckRowFocus( void ) { int item_index_focus= WRONG_VALUE ; int y=m_mouse.RelativeY(m_table); VisibleTableIndexes(); for ( int i= m_visible_table_from_index ; i< m_visible_table_to_index ; i++) { if (y>m_rows[i].m_y && y<=m_rows[i].m_y2) { item_index_focus=i; break ; } } return (item_index_focus); }

テーブルセルのアイコン

各セルには複数のアイコンを割り当てることができ、プログラム実行中に切り替えることができます。アイコンのセルの上端と左端からのオフセットを設定するフィールドとメソッドを追加します。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_image_x_offset; int m_image_y_offset; public : void ImageXOffset( const int x_offset) { m_image_x_offset=x_offset; } void ImageYOffset( const int y_offset) { m_image_y_offset=y_offset; } };

指定されたセルにアイコンを割り当てるには、端末のローカルディレクトリでのパスを含む配列を渡す必要があります。その前に、それらはリソースとしてMQLアプリケーションに含める必要があります（#resource）。CCanvasTable::SetImages()メソッドはこの目的をもって設定されています。ここで、空の配列が渡された場合、または配列のオーバーランが検出された場合、プログラムはメソッドを終了します。

条件が満たされた場合、セル配列のサイズが変更されます。その後 ::ResourceReadImage() メソッドを使用してアイコンコンテンツを1次元配列に読み込み、各ピクセルの色を配列に格納します。アイコンサイズは対応する配列に格納されます。キャンバスにアイコンを描くためのループを整えるために必要になります。デフォルトでは配列の最初のアイコンがセル内で選択されます。

class CCanvasTable : public CElement { public : void SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]); }; void CCanvasTable::SetImages( const uint column_index, const uint row_index, const string &bmp_file_path[]) { int total= 0 ; if ((total=CheckArraySize(bmp_file_path))== WRONG_VALUE ) return ; if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width,total); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height,total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image= 0 ; if (! ResourceReadImage (bmp_file_path[i],m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[i].m_image_data, m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[i], m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[i])) { Print ( __FUNCTION__ , " > error: " , GetLastError ()); return ; } } }

特定のセルにいくつのアイコンがあるか調べるにはCCanvasTable::ImagesTotal()メソッドを使用します。

class CCanvasTable : public CElement { public : int ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index); }; int CCanvasTable::ImagesTotal( const uint column_index, const uint row_index) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ( WRONG_VALUE ); return (:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images)); }

次に、アイコンを描画するメソッドについて考えてみます。まず、新しいCColors::BlendColors() メソッドが CColors </ b2>クラスに追加され、オーバーレイアイコンの透明度を考慮して、上下の色を正しく混ぜることができます。渡された色の透明度値を取得する、補助的なCColors::GetA() メソッドも追加されました。

CColors::BlendColors()メソッドでは、渡された色は初めにRGB コンポーネントに分けられ、アルファチャンネルは上の色から抽出されます。アルファチャンネルは0と1の間の値に変換されます。渡された色に透明度が含まれていない場合、色は混ぜられません。透明度がある場合、2つの渡された色の各要素は上の色の透明度を考慮して混ぜられます.。その後、取得したコンポーネントの値が範囲外の場合は（ 255 ）調整されます。

class CColors { public : double GetA( const color aColor); color BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color); }; double CColors::GetA( const color aColor) { return ( double ( uchar ((aColor)>> 24 ))); } color CColors::BlendColors( const uint lower_color, const uint upper_color) { double r1= 0 ,g1= 0 ,b1= 0 ; double r2= 0 ,g2= 0 ,b2= 0 ,alpha= 0 ; double r3= 0 ,g3= 0 ,b3= 0 ; uint pixel_color=:: ColorToARGB (upper_color); ColorToRGB(lower_color,r1,g1,b1); ColorToRGB(pixel_color,r2,g2,b2); alpha=GetA(upper_color)/ 255.0 ; if (alpha< 1.0 ) { r3=(r1*( 1 -alpha))+(r2*alpha); g3=(g1*( 1 -alpha))+(g2*alpha); b3=(b1*( 1 -alpha))+(b2*alpha); r3=(r3> 255 )? 255 : r3; g3=(g3> 255 )? 255 : g3; b3=(b3> 255 )? 255 : b3; } else { r3=r2; g3=g2; b3=b2; } return (RGBToColor(r3,g3,b3)); }

これでアイコンを描画するためのメソッドを書くのは簡単です。CCanvasTable::DrawImage() メソッドのコ―ドは下に示されています。アイコンが描かれるテーブルセルのインデックスが渡されなければなりません。このメソッドの開始時には、選択されたセルのインデックスおよびそのサイズだけでなくオフセットを考慮したアイコンの座標が取得されます。次に、二重ループがアイコンをピクセルごとに出力します。指定されたピクセルが空の場合（色がない場合）、ループは次のピクセルに進みます。色がある場合は、セルの背景色と現在のピクセルの色が決定されこれらの2つの色はオーバーレイ色の透明度を考慮して混ぜられてキャンバスに描画されます 。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImage( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::DrawImage( const int column_index, const int row_index) { int x =m_columns[column_index].m_x+m_image_x_offset; int y =m_rows[row_index].m_y+m_image_y_offset; int selected_image =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image; uint image_height =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_height[selected_image]; uint image_width =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_image_width[selected_image]; for ( uint ly= 0 ,i= 0 ; ly<image_height; ly++) { for ( uint lx= 0 ; lx<image_width; lx++,i++) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]< 1 ) continue ; uint background =(row_index==m_selected_item)?m_selected_row_color : m_table.PixelGet(x+lx,y+ly); uint pixel_color =m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_images[selected_image].m_image_data[i]; uint foreground=:: ColorToARGB (m_clr.BlendColors(background,pixel_color)); m_table.PixelSet(x+lx,y+ly,foreground); } } }

CCanvasTable::DrawImages()メソッドは、テーブルの目に見える部分だけを描く必要があるときを考慮してテーブルの全部のアイコンを一度に描画するために設計されています。現在のバージョンでは、アイコンはテーブル列内のテキストが左揃えの場合にのみ描画できます。さらに、アイコンがセルに割り当てられているかどうか、またそのピクセルの配列が空であるかどうかは各反復で確認されます。条件がすべて満たされた場合には、アイコン描画のためにCCanvasTable::DrawImage() メソッドが呼ばれます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void DrawImages( void ); }; void CCanvasTable::DrawImages( void ) { int x= 0 ,y= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (m_columns[c].m_text_align!= ALIGN_LEFT ) continue ; for ( int r= m_visible_table_from_index ; r< m_visible_table_to_index ; r++) { if (ImagesTotal(c,r)< 1 ) continue ; int selected_image=m_columns[c].m_rows[r].m_selected_image; if (:: ArraySize (m_columns[c].m_rows[r].m_images[selected_image].m_image_data)< 1 ) continue ; DrawImage(c,r); } } }

以下のスクリーンショットは、セルにアイコンを含むテーブルの例を示しています。

図1 セルにアイコンを含むテーブル





ホバーされた場合の行の強調表示

ホバーされたレンダーテーブルの行が強調表示されるためには、追加のフィールドとメソッドが必要です。強調表示モードを有効化するにはCCanvasTable::LightsHover()メソッドを使います。行の色はCCanvasTable::CellColorHover()メソッドの助けを借りて設定することができます。

class CCanvasTable : public CElement { private : color m_cell_color; color m_cell_color_hover; bool m_lights_hover; public : void CellColor( const color clr) { m_cell_color=clr; } void CellColorHover( const color clr) { m_cell_color_hover=clr; } void LightsHover( const bool flag) { m_lights_hover=flag; } };

行を強調表示しても、カーソルの移動に合わせてテーブル全体を何度も再描画する必要はありません。さらに、テーブル全体の繰り返した再描画は、アプリケーションを非常に遅くし、CPUリソースを使いすぎるため、避けることが強く推奨されます。テーブル領域にマウスカーソルが最初に入ったときにフォーカスを一度探すだけで十分です（行の配列全体で反復します）。これにはCCanvasTable::CheckRowFocus()メソッドが使われます。フォーカスが見つかって行インデックスが保存されたら、カーソルの移動時に、保存されたインデックスを持つ行のフォーカスが変更されたかどうかを確認します。記述されたアルゴリズムは、以下のCCanvasTable::ChangeRowsColor() メソッドで実装されています。CCanvasTable::RedrawRow()メソッドは行の色を変更するために使用され、そのコードは後で紹介されます。テーブルオブジェクトの色を変えるCCanvasTable::ChangeRowsColor()メソッドはCCanvasTable::ChangeObjectsColor() メソッドで呼ばれます。

class CCanvasTable : public CElement { private : int m_item_index_focus; int m_prev_item_index_focus; private : void ChangeRowsColor( void ); }; void CCanvasTable::ChangeRowsColor( void ) { if (!m_lights_hover) return ; if (!m_table.MouseFocus()) { if (m_prev_item_index_focus!= WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus= WRONG_VALUE ; RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus= WRONG_VALUE ; } } else { if (m_item_index_focus== WRONG_VALUE ) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; return ; } int y=m_mouse.RelativeY(m_table); bool condition=(y>m_rows[m_item_index_focus].m_y && y<=m_rows[m_item_index_focus].m_y2); if (!condition) { m_item_index_focus=CheckRowFocus(); RedrawRow(); m_table.Update(); m_prev_item_index_focus=m_item_index_focus; } } }

テーブル行を高速に再描画するためのCCanvasTable::RedrawRow()メソッドは、次の2つのモードで動作します。

行を選択しているとき



ホバー時に行を強調表示するモードで 。



メソッドは、目的のモードを指定するために対応する引数を渡す必要があります。引数はデフォルトではfalseに設定されています。これは、テーブルの行を強調表示するモードでメソッドを使用することを示します。クラスには、現在と以前の選択された/強調表示されたテーブル行を決定するための両方のモードのための特別なフィールドが含まれていますしたがって、別の行をマーキングするには、テーブル全体ではなく、前の行と現在の行のみを再描画する必要があります。

インデックスが定義されていない場合（WRONG_VALUE）はプログラムはメソッドを終了します。次に、定義されているインデックスの数を判断する必要があります。これがテーブルへの最初の入力で、インデックスが1つだけ（現在）定義されている場合、色はそれに応じて現在の行でのみ変更されます。二回目の入力では、2行（現在と前）の色が変更されます。

ここで行の色を変更する順序を決定する必要があります。現在の行のインデックスが以前の行のインデックスよりも大きい場合は、カーソルが下に移動したことになります。次に、初めに以前のインデックスで色を変更しから現在のインデックスの色を変更します。逆の状況では、この反対をします。また、このメソッドは、現在の行のインデックスが定義されていないときに、以前の行のインデックスが存在している間にテーブル領域を離れる瞬間を考慮します。

操作に使われるローカル変数が全て初期化されると、行、グリッド、アイコン、およびテキストの背景が厳密な順序で描画されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawRow( const bool is_selected_row= false ); }; void CCanvasTable::RedrawRow( const bool is_selected_row= false ) { int item_index = WRONG_VALUE ; int prev_item_index = WRONG_VALUE ; if (is_selected_row) { item_index =m_selected_item; prev_item_index =m_prev_selected_item; } else { item_index =m_item_index_focus; prev_item_index =m_prev_item_index_focus; } if (prev_item_index== WRONG_VALUE && item_index== WRONG_VALUE ) return ; int rows_total =(item_index!= WRONG_VALUE && prev_item_index!= WRONG_VALUE )? 2 : 1 ; int columns_total =m_columns_total- 1 ; int x1= 1 ,x2=m_table_x_size; int y1[ 2 ]={ 0 },y2[ 2 ]={ 0 }; int indexes[ 2 ]; if (item_index>m_prev_item_index_focus || item_index== WRONG_VALUE ) { indexes[ 0 ]=(item_index== WRONG_VALUE || prev_item_index!= WRONG_VALUE )?prev_item_index : item_index; indexes[ 1 ]=item_index; } else { indexes[ 0 ]=item_index; indexes[ 1 ]=prev_item_index; } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y1[r]=m_rows[indexes[r]].m_y+ 1 ; y2[r]=m_rows[indexes[r]].m_y2- 1 ; bool is_item_focus= false ; if (!m_lights_hover) is_item_focus=(indexes[r]==item_index && item_index!= WRONG_VALUE ); else is_item_focus=(item_index== WRONG_VALUE )?(indexes[r]==prev_item_index) :(indexes[r]==item_index); m_table.FillRectangle(x1,y1[r],x2,y2[r],RowColorCurrent(indexes[r],is_item_focus)); } uint clr=:: ColorToARGB (m_grid_color); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<columns_total; c++) m_table.Line(m_columns[c].m_x2,y1[r],m_columns[c].m_x2,y2[r],clr); } for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { if (ImagesTotal(c,r)> 0 && m_columns[c].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(c,indexes[r]); } } int x= 0 ,y= 0 ; uint text_align= 0 ; for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x =TextX(c); text_align =TextAlign(c, TA_TOP ); for ( int r= 0 ; r<rows_total; r++) { y=m_rows[indexes[r]].m_y+m_text_y_offset; m_table. TextOut (x,y,m_columns[c].m_rows[indexes[r]].m_short_text,TextColor(c,indexes[r]),text_align); } } }

結果は下記です。

図2 ホバーされたときにテーブルの行を強調表示するデモンストレーション

テーブルのセルを高速に再描画するメソッド

テーブル行を高速に再描画する方法が検討されています。ここでセルを高速に再描画する方法について説明します。たとえば、テーブルセルのテキストや色、アイコンを変更する必要がある場合は、テーブル全体ではなくセルのみを再描画すれば十分です。これにはCCanvasTable::RedrawCell()プライベートメソッドが使われます。フレームは更新されず、セルの内容のみが再描画されます。背景色は、強調表示モードを考慮して決定されます（有効な場合）。値を決定してローカル変数、背景、アイコン（割り当てられていてテキストが左に揃えられている場合）を初期化し、セルにテキストを描画します。

class CCanvasTable : public CElement { private : void RedrawCell( const int column_index, const int row_index); }; void CCanvasTable::RedrawCell( const int column_index, const int row_index) { int x1=m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int x2=m_columns[column_index].m_x2- 1 ; int y1=m_rows[row_index].m_y+ 1 ; int y2=m_rows[row_index].m_y2- 1 ; int x= 0 ,y= 0 ; bool is_row_focus= false ; if (m_lights_hover) { y=m_mouse.RelativeY(m_table); is_row_focus=(y>m_rows[row_index].m_y && y<=m_rows[row_index].m_y2); } m_table.FillRectangle(x1,y1,x2,y2,RowColorCurrent(row_index,is_row_focus)); if (ImagesTotal(column_index,row_index)> 0 && m_columns[column_index].m_text_align== ALIGN_LEFT ) DrawImage(column_index,row_index); uint text_align=TextAlign(column_index, TA_TOP ); for ( int c= 0 ; c<m_columns_total; c++) { x=TextX(c); if (c==column_index) break ; } y=y1+m_text_y_offset- 1 ; m_table. TextOut (x,y,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text,TextColor(column_index,row_index),text_align); }

次に、セル内のテキスト、テキストの色、アイコン（割り当てられたものからの選択）を変更できるメソッドについて考えてみましょう。テキストとその色の設定にはCCanvasTable::SetValue()及びCCanvasTable::TextColor()パブリックメソッドが使われなければなりません。これらのメソッドには、セルのインデックス（列と行）と設定する値が渡されます。CCanvasTable::SetValue()メソッドでは、これはセルで表示される文字列です。ここでは、渡された完全な文字列と短縮された文字列（完全な文字列がセルの幅に合わない場合）がテーブル構造体（ CTCell）の対応するフィールドに格納されます。CCanvasTable::TextColor()メソッドにはテキストの色が渡されるべきです。両方のメソッドで、すぐにセルを再描画する必要があるかどうかは4番目のパラメータで指定できますが、さもなければこれは後にCCanvasTable::UpdateTable() メソッドを呼び出すことでなされます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ); void TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::SetValue( const uint column_index, const uint row_index, const string value , const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text= value ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_short_text=CorrectingText(column_index,row_index); if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); } void CCanvasTable::TextColor( const uint column_index, const uint row_index, const color clr, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_text_color=clr; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

セルのアイコンはCCanvasTable::ChangeImage()メソッドで変更できます。変更後のアイコンのインデックスはここで3番目のパラメータとして指定されます。前述のセルプロパティを変更するためのメソッド同様、セルを直ちに再描画するのか後で再描画するのかの指定ができます.。

class CCanvasTable : public CElement { private : void ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index , const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::ChangeImage( const uint column_index, const uint row_index, const uint image_index, const bool redraw= false ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; int images_total=ImagesTotal(column_index,row_index); if (images_total== WRONG_VALUE || image_index>=( uint )images_total) return ; if (image_index==m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_image=( int ) image_index ; if (redraw) RedrawCell(column_index,row_index); }

テーブル全体の再描画にはあと一つのCCanvasTable::UpdateTable()パブリックメソッドが必要です。呼び出しには2つのモードがあります。

上記の方法で行われた最近の変更を表示するのに単にテーブルを更新する必要がある場合 変更があってテーブルを完全に再描画する必要がある場合

メソッドの唯一の引数はデフォルトでfalseとなっており、再描画なしの更新が意味されます。

class CCanvasTable : public CElement { private : void UpdateTable( const bool redraw= false ); }; void CCanvasTable::UpdateTable( const bool redraw= false ) { if (redraw) DrawTable(); m_table.Update(); }

以下はこの作業の結果です。

図3 レンダーテーブルの新機能のデモンストレーション





この結果をデモするエキスパートアドバイザーは、本稿添付のファイルでダウンロードできます。プログラムの実行中、すべてのテーブルセル（5列および30行）のアイコンは100ミリ秒ごとに変化します。以下のスクリーンショットは、ユーザがMQLアプリケーションのグラフィカルインタフェースと対話しない状態でのCPUの負荷を示しています。100ミリ秒の更新頻度を持つCPU負荷は3％を超えません。

図4 テストMQLアプリケーションの実行中のCPU負荷

コントロールを検証するためのアプリケーション

現在のレンダーテーブルバージョンは、例えば、気配値ウィンドウと同じテーブルを作成するのに十分なほどスマートですこれをデモしてみましょう。この例では、5列25行の表を作成します。これらは、MetaQuotes-Demoサーバーで使用可能な25個の銘柄です。テーブルのデータは次のようになります。

Symbol – 金融製品（貨幣ペア）

– 金融製品（貨幣ペア） Bid – 売値

– 売値 Ask – 買値

– 買値 Spread ( ! ) – 買値と売値のサ

( ) – 買値と売値のサ Time – 最終相場の時刻

気配標示ウィンドウのテーブルのように価格の最新の変化を示す同じアイコンを準備しましょう。テーブルセルの最初の初期化は、コントロールを作成するメソッドで直ちに実行され、カスタムクラスの CProgram :: InitializingTable() 補助メソッドを呼び出すことによって実行されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::InitializingTable( void ) { string text_headers[COLUMNS1_TOTAL]={ "Symbol" , "Bid" , "Ask" , "!" , "Time" }; string text_array[ 25 ]= { "AUDUSD" , "GBPUSD" , "EURUSD" , "USDCAD" , "USDCHF" , "USDJPY" , "NZDUSD" , "USDSEK" , "USDHKD" , "USDMXN" , "USDZAR" , "USDTRY" , "GBPAUD" , "AUDCAD" , "CADCHF" , "EURAUD" , "GBPCHF" , "GBPJPY" , "NZDJPY" , "AUDJPY" , "EURJPY" , "EURCHF" , "EURGBP" , "AUDCHF" , "CHFJPY" }; string image_array[ 3 ]= { "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\circle_gray.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" , "::Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" }; for ( int c= 0 ; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { m_canvas_table.SetHeaderText(c,text_headers[c]); for ( int r= 0 ; r<ROWS1_TOTAL; r++) { m_canvas_table.SetImages(c,r,image_array); if (c< 1 ) m_canvas_table.SetValue(c,r,text_array[r]); else m_canvas_table.SetValue(c,r, "-" ); } } }

これらのテーブルセルの値は実行中に16ミリ秒ごとにタイマーによって更新されます。このためにあと一つのCProgram::UpdateTable()補助メソッドが作成されました。週末（土日）にはここでプログラムがメソッドを終了します。次に、二重ループがテーブルのすべての列と行を反復処理します。この二重ループは各銘柄の最後の2つのティックを取得して価格の変化を分析した後に対応する値を設定します。

class CProgram : public CWndEvents { private : void InitializingTable( void ); }; void CProgram::UpdateTable( void ) { MqlDateTime check_time; :: TimeToStruct (:: TimeTradeServer (),check_time); if (check_time.day_of_week== 0 || check_time.day_of_week== 6 ) return ; for ( int c= 0 ; c<m_canvas_table.ColumnsTotal(); c++) { for ( int r= 0 ; r<m_canvas_table.RowsTotal(); r++) { string symbol=m_canvas_table.GetValue( 0 ,r); MqlTick ticks[]; if ( :: CopyTicks (symbol,ticks, COPY_TICKS_ALL , 0 , 2 ) < 2 ) continue ; :: ArraySetAsSeries (ticks, true ); if (c== 0 ) { int index= 0 ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) index= 0 ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) index= 1 ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) index= 2 ; m_canvas_table.ChangeImage(c,r,index, true ); } else { if (c== 3 ) { int spread=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_SPREAD ); m_canvas_table.SetValue(c,r, string (spread), true ); continue ; } int digit=( int ):: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_DIGITS ); if (c== 1 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].bid,digit)); if (ticks[ 0 ].bid!=ticks[ 1 ].bid) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 2 ) { m_canvas_table.SetValue(c,r,:: DoubleToString (ticks[ 0 ].ask,digit)); if (ticks[ 0 ].ask!=ticks[ 1 ].ask) m_canvas_table.TextColor(c,r,(ticks[ 0 ].ask<ticks[ 1 ].ask)? clrRed : clrBlue , true ); continue ; } if (c== 4 ) { long time =:: SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TIME ); string time_msc =:: IntegerToString (ticks[ 0 ].time_msc); int length =:: StringLen (time_msc); string msc =:: StringSubstr (time_msc,length- 3 , 3 ); string str =:: TimeToString (time, TIME_MINUTES | TIME_SECONDS )+ "." +msc; color clr= clrBlack ; if (ticks[ 0 ].ask==ticks[ 1 ].ask && ticks[ 0 ].bid==ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlack ; else if (ticks[ 0 ].bid>ticks[ 1 ].bid) clr= clrBlue ; else if (ticks[ 0 ].bid<ticks[ 1 ].bid) clr= clrRed ; m_canvas_table.SetValue(c,r,str); m_canvas_table.TextColor(c,r,clr, true ); continue ; } } } } m_canvas_table.UpdateTable(); }

次の結果が得られます。





図5 気配値ウィンドウとカスタムでレンダーテーブルのデータの比較





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。

おわりに

グラフィカルインターフェイスを作成するためのライブラリは、開発の現段階では下の図のようになります。

図6 開発の現段階でのライブラリの構造





テスト用のライブラリとファイルの最新バージョンは以下でダウンロードできます。