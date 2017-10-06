グラフィカルインターフェイスXI：テーブルセル内のテキストエディットボックスとコンボボックス(ビルド15)

コンテンツ

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的を詳細に考察されます。開発の現段階でのライブラリのフルバージョンは、各記事の末尾に添付されています。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

次の更新は、テーブルコントロール（CTableクラス）に焦点を当てています。以前にはテーブルセルにチェックボックスやボタンを追加することが可能になりました。テキストボックスやコンボボックスでこれらのコントロールのラインアップを広げてみましょう。この新しいビルドでは、アプリケーション実行時にウィンドウサイズを管理する機能も追加されています。

ウィンドウサイズの変更

リストビュー、テーブル、マルチラインテキストボックスの使用を容易にするために、ウィンドウを縮小したりチャート全体に最大化する必要があることがよくあります。ウィンドウサイズを管理する方法は複数あります。

特別なボタンを1回クリックするだけで素早く通常の画面から全画面に切り替えたり元に戻したりことができるモード



ウィンドウタイトルをダブルクリックしてウィンドウを最大化/全画面表示にし、もう一度ダブルクリックして前の状態に戻す

マウスの左ボタンで枠線をドラッグしてウィンドウのサイズを変更する



これがライブラリでどのように実装されているのかを見てみましょう。

全画面モードボタンを作成するためにはCButtonクラスの別のインスタンスが宣言されています。CButton::GetFullscreenButtonPointer()パブリックメソッドはボタンへのポインタを取得するために設計されています。このボタンは、デフォルトではフォーム上で無効になっており、有効化するにはCButton::FullscreenButtonIsUsed()メソッドを使用します。

class CWindow : public CElement { private : CButton m_button_fullscreen; bool m_fullscreen_button; public : CButton *GetFullscreenButtonPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_button_fullscreen)); } void FullscreenButtonIsUsed( const bool state) { m_fullscreen_button=state; } bool FullscreenButtonIsUsed( void ) const { return (m_fullscreen_button); } };

全画面モードボタンは、一般的な CWindow::CreateButtons()メソッド（下のコードを参照）で作成されます。ここではフォームの有効なボタンがすべて作成されます。ツールヒントの表示やフォームの最小化に使用されるボタンと同様に、全画面モードボタンはメインウィンドウでのみ使用できます。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" bool CWindow::CreateButtons( void ) { if (CElementBase::ProgramType()== PROGRAM_SCRIPT ) return ( true ); int i= 0 ,x_size= 20 ; int buttons_total= 4 ; string icon_file= "" ; m_right_limit= 0 ; CButton *button_obj= NULL ; for ( int b= 0 ; b<buttons_total; b++) { ... else if (b== 1 ) { m_button_fullscreen.MainPointer( this ); if (!m_fullscreen_button || m_window_type==W_DIALOG) continue ; button_obj=:: GetPointer (m_button_fullscreen); icon_file= "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ; } ... } return ( true ); }

ウィンドウの最小サイズはコントロールの作成時に指定されたサイズに自動的に設定されますが、これらの値は置き換えることができます。現バージョンでは、ウィンドウのサイズを200x200画素未満に設定することはできません。これは、コントロールのプロパティを初期化するCWindow::InitializeProperties()メソッドで制御されています。

class CWindow : public CElement { private : int m_minimum_x_size; int m_minimum_y_size; public : void MinimumXSize( const int x_size) { m_minimum_x_size=x_size; } void MinimumYSize( const int y_size) { m_minimum_y_size=y_size; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_minimum_x_size( 0 ), m_minimum_y_size( 0 ) { ... } void CWindow::InitializeProperties( const long chart_id, const int subwin, const string caption_text, const int x_gap, const int y_gap) { ... m_x_size =(m_x_size< 1 )? 200 : m_x_size; m_y_size =(m_y_size< 1 )? 200 : m_y_size; ... m_minimum_x_size =(m_minimum_x_size< 200 )?m_x_size : m_minimum_x_size; m_minimum_y_size =(m_minimum_y_size< 200 )?m_y_size : m_minimum_y_size; ... }

ウィンドウを最大化/全画面モードにする前には、現在の寸法、座標、及び自動サイズ変更モードが設定されていればそれを保存する必要があります。これらの値は、クラスの特別なプライベートフィールドに格納されます。

class CWindow : public CElement { private : int m_last_x; int m_last_y; int m_last_x_size; int m_last_y_size; bool m_last_auto_xresize; bool m_last_auto_yresize; };

全画面モードボタンのクリックを処理するにはCWindow::OnClickFullScreenButton()メソッドが使用されます。コントロールの識別子とインデックスが確認された後のコードは2つのブロックに分けられています。

ウィンドウが現在最大化されていない場合は、全画面モードに切り替えます。次に、現在のチャートの寸法が取得され、現在のサイズ、ウィンドウの座標、自動サイズ変更モードがクラスの特殊フィールドに格納されます。全画面モードではメインチャートのサイズが変更されたときに自動的にフォームのサイズを変更する必要があるため、 自動サイズ変更モードを有効にする 必要があります。その後、ウィンドウサイズが設定されます。同時に、ウィンドウの場所は左上隅に設定され、チャートスペース全体に広がります。ボタンのアイコンは別のアイコンに置き換えられます。

必要があります。その後、ウィンドウサイズが設定されます。同時に、ウィンドウの場所は左上隅に設定され、チャートスペース全体に広がります。ボタンのアイコンは別のアイコンに置き換えられます。 ウィンドウが現在最大化されている場合は、前のウィンドウサイズに切り替えます。ここでは、ウィンドウの自動変更モードが以前の状態に変換されます。次に、どちらのモードが無効になっているかに応じて、 以前のウィンドウサイズが設定されます 。また、ボタンの前の場所と対応するアイコンが設定されます。

CWindow::OnClickFullScreenButton()メソッドの最後に、フォームが再描画されます。

class CWindow : public CElement { private : bool m_is_fullscreen; public : bool OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ); }; bool CWindow::OnClickFullScreenButton( const int id= WRONG_VALUE , const int index= WRONG_VALUE ) { int check_id =(id!= WRONG_VALUE )?id : CElementBase::Id(); int check_index =(index!= WRONG_VALUE )?index : CElementBase::Index(); if (check_id!=m_button_fullscreen.Id() || check_index!=m_button_fullscreen.Index()) return ( false ); if (!m_is_fullscreen) { m_is_fullscreen= true ; SetWindowProperties(); m_last_x =m_x; m_last_y =m_y; m_last_x_size =m_x_size; m_last_y_size =m_full_height; m_last_auto_xresize =m_auto_xresize_mode; m_last_auto_yresize =m_auto_yresize_mode; m_auto_xresize_mode= true ; m_auto_yresize_mode= true ; ChangeWindowWidth(m_chart.WidthInPixels()- 2 ); ChangeWindowHeight(m_chart.HeightInPixels(m_subwin)- 3 ); m_x=m_y= 1 ; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\minimize_to_window.bmp" ); } else { m_is_fullscreen= false ; m_auto_xresize_mode=m_last_auto_xresize; m_auto_yresize_mode=m_last_auto_yresize; if (!m_auto_xresize_mode) ChangeWindowWidth(m_last_x_size); if (!m_auto_yresize_mode) ChangeWindowHeight(m_last_y_size); m_x=m_last_x; m_y=m_last_y; Moving(m_x,m_y); m_button_fullscreen.IconFile( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); m_button_fullscreen.IconFileLocked( "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\full_screen.bmp" ); } m_button_fullscreen.MouseFocus( false ); m_button_fullscreen.Update( true ); return ( true ); }

カスタムON_CLICK_BUTTONイベントが到着すると、コントロールのイベントハンドラでCWindow::OnClickFullScreenButton()メソッドが呼び出されます。

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { ... if (OnClickFullScreenButton(( uint )lparam,( uint )dparam)) return ; ... return ; } }

結果は次の通りです。

図1 全画面モードへ切り替えて元に戻るデモンストレーション

ウィンドウのタイトルをダブルクリックして全画面モードに切り替えて元に戻るには、コントロールのイベントハンドラにウィンドウタイトルのダブルクリックイベント(ON_DOUBLE_CLICK)を追加します。

void CWindow::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_DOUBLE_CLICK) { if (CursorInsideCaption(m_mouse.X(),m_mouse.Y())) OnClickFullScreenButton(m_button_fullscreen.Id(),m_button_fullscreen.Index()); return ; } }

下記はこれがどのように動作するかを示します。

図2 タイトルをダブルクリックして全画面モードに切り替えるデモンストレーション

枠線をドラッグしてウィンドウのサイズを変更するモードを見てみましょう。有効にするにはCWindow::ResizeMode()メソッドを使用します。

class CWindow : public CElement { private : bool m_xy_resize_mode; public : bool ResizeMode( void ) const { return (m_xy_resize_mode); } void ResizeMode( const bool state) { m_xy_resize_mode=state; } }; CWindow::CWindow( void ) : m_xy_resize_mode( false ) { ... }

ウィンドウの枠線でのマウスの左ボタンのクリックを追跡するにはENUM_MOUSE_STATE列挙体にもう1つの識別子(PRESSED_INSIDE_BORDER)が必要です。これはEnums.mqhファイルにあります。

enum ENUM_MOUSE_STATE { NOT_PRESSED = 0 , PRESSED_INSIDE = 1 , PRESSED_OUTSIDE = 2 , PRESSED_INSIDE_HEADER = 3 , PRESSED_INSIDE_BORDER = 4 };

サイズ変更モードが有効になっている場合は、マウスカーソルのためにENUM_MOUSE_POINTER列挙体の 新しいMP_WINDOW_RESIZE識別子を持つグラフィカルオブジェクトが作成されます。

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_WINDOW_RESIZE = 5 , MP_X_RESIZE_RELATIVE = 6 , MP_Y_RESIZE_RELATIVE = 7 , MP_X_SCROLL = 8 , MP_Y_SCROLL = 9 , MP_TEXT_SELECT = 10 };

マウスカーソル用のグラフィカルオブジェクトを作成するためにCreateResizePointer()メソッドがCWindowクラスに追加されました。

class CWindow : public CElement { private : bool CreateResizePointer( void ); }; bool CWindow::CreateResizePointer( void ) { if (!m_xy_resize_mode) return ( true ); m_xy_resize.XGap( 13 ); m_xy_resize.YGap( 11 ); m_xy_resize.XSize( 23 ); m_xy_resize.YSize( 23 ); m_xy_resize.Id(CElementBase::Id()); m_xy_resize.Type(MP_WINDOW_RESIZE); if (!m_xy_resize.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

ウィンドウのサイズを変更するにはいくつかのメソッドを実装する必要がありました。それらを順番に考えてみましょう。

マウスカーソルがウィンドウ領域内に示されたときは、その位置を追跡する必要があります。このバージョンでは、ウィンドウのサイズは左、右、下枠をドラッグして変更できます。CWindow::ResizeModeIndex()メソッドは、これらの枠線のうち1つでのフォーカスを追跡し、その後の処理のために枠線インデックスを格納します。ウィンドウに相対的したマウスカーソルの座標は、計算のためにこのメソッドに渡されます。

class CWindow : public CElement { private : int m_resize_mode_index; private : int ResizeModeIndex( const int x, const int y); }; int CWindow::ResizeModeIndex( const int x, const int y) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE && m_mouse.LeftButtonState()) return (m_resize_mode_index); int width = 5 ; int offset = 15 ; int index = WRONG_VALUE ; if (x> 0 && x<width && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 0 ; else if (x>m_x_size-width && x<m_x_size && y>m_caption_height+offset && y<m_y_size-offset) index= 1 ; else if (y>m_y_size-width && y<m_y_size && x>offset && x<m_x_size-offset) index= 2 ; if (index!= WRONG_VALUE ) m_clamping_area_mouse=PRESSED_INSIDE_BORDER; return (index); }

キャプチャポイントの決定、初期寸法の保存、その後の計算のためには補助クラスフィールドが必要になります。サイズ変更プロセスが開始されると、使用可能なコントロールのリストを作成するためのメッセージを生成する必要があります。したがって、コントロールを復元するためのメッセージを生成してサービスフィールドをリセットするメソッドも必要です。これがCWindow::ZeroResizeVariables()です。

class CWindow : public CElement { private : int m_x_fixed; int m_size_fixed; int m_point_fixed; private : void ZeroResizeVariables( void ); }; void CWindow::ZeroResizeVariables( void ) { if (m_point_fixed< 1 ) return ; m_x_fixed = 0 ; m_size_fixed = 0 ; m_point_fixed = 0 ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 1 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

CWindow::CheckResizePointer()メソッドは、マウスカーソルの表示と非表示のモードによるウィンドウサイズ変更の準備が整っているかどうかを判断するために実装されています。ここでは枠線のインデックスを特定するためにCWindow::ResizeModeIndex()メソッドが使用されます。

マウスカーソルがまだ表示されていない場合は、特定の枠線のインデックスで対応するアイコンを設定し、位置を調整してポインタを出力しなければなりません。

枠線インデックスの特定によってマウスカーソルがすでに表示されていることがわかった場合は、マウスカーソルに従って枠線の1つへのフォーカスを移動します（ある場合）。フォーカスがなくマウスの左ボタンが離された場合、カーソルは非表示になって変数はゼロになります。

CWindow::CheckResizePointer()メソッドは、ウィンドウサイズ変更のための枠線が定義されている場合はtrue、それ以外の場合はfalseを返します。

class CWindow : public CElement { private : bool CheckResizePointer( const int x, const int y); }; bool CWindow::CheckResizePointer( const int x, const int y) { m_resize_mode_index=ResizeModeIndex(x,y); if (!m_xy_resize.IsVisible()) { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) { int index= WRONG_VALUE ; if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) index= 0 ; else if (m_resize_mode_index== 2 ) index= 1 ; m_xy_resize.ChangeImage( 0 ,index); m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); m_xy_resize.Update( true ); m_xy_resize.Reset(); return ( true ); } } else { if (m_resize_mode_index!= WRONG_VALUE ) m_xy_resize.Moving(m_mouse.X(),m_mouse.Y()); else if (!m_mouse.LeftButtonState()) { m_xy_resize.Hide(); ZeroResizeVariables(); } m_chart.Redraw(); return ( true ); } return ( false ); }

ウィンドウの枠線のドラッグの開始を確認するにはCWindow::CheckDragWindowBorder()メソッドが使用されます。 ドラッグが始まった瞬間に現在の寸法とドラッグポイントの開始点座標をクラスのフィールドに保存すると同時に、利用可能なコントロールを特定するメッセージが送信されます。

このメソッドが後に呼び出されて枠線がすでにドラッグされていることが示された場合、このモードでの距離を計算して結果の値を返さなければなりません。

class CWindow : public CElement { private : int CheckDragWindowBorder( const int x, const int y); }; int CWindow::CheckDragWindowBorder( const int x, const int y) { int distance= 0 ; if (m_point_fixed< 1 ) { if (m_resize_mode_index== 0 || m_resize_mode_index== 1 ) { m_x_fixed =m_x; m_size_fixed =m_x_size; m_point_fixed =x; } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { m_size_fixed =m_y_size; m_point_fixed =y; } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_SET_AVAILABLE,CElementBase::Id(), 0 , "" ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( 0 ); } if (m_resize_mode_index== 0 ) distance=m_mouse.X()-m_x_fixed; else if (m_resize_mode_index== 1 ) distance=x-m_point_fixed; else if (m_resize_mode_index== 2 ) distance=y-m_point_fixed; return (distance); }

CWindow::CheckDragWindowBorder()メソッドによって返された結果はCWindow::CalculateAndResizeWindow() メソッドに渡され、ここではウィンドウの座標と寸法がその枠線に相対して計算されます。

class CWindow : public CElement { private : void CalculateAndResizeWindow( const int distance); }; void CWindow::CalculateAndResizeWindow( const int distance) { if (m_resize_mode_index== 0 ) { int new_x =m_x_fixed+distance-m_point_fixed; int new_x_size =m_size_fixed-distance+m_point_fixed; if (new_x< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::X(new_x); m_canvas.X_Distance(new_x); CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 1 ) { int gap_x2 =m_chart_width-m_mouse.X()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_x_size =m_size_fixed+distance; if (gap_x2< 1 || new_x_size<=m_minimum_x_size) return ; CElementBase::XSize(new_x_size); m_canvas.XSize(new_x_size); m_canvas.Resize(new_x_size,m_canvas.YSize()); } else if (m_resize_mode_index== 2 ) { int gap_y2=m_chart_height-m_mouse.Y()-(m_size_fixed-m_point_fixed); int new_y_size=m_size_fixed+distance; if (gap_y2< 2 || new_y_size<=m_minimum_y_size) return ; m_full_height=new_y_size; CElementBase::YSize(new_y_size); m_canvas.YSize(new_y_size); m_canvas.Resize(m_canvas.XSize(),new_y_size); } }

CWindow::CheckDragWindowBorder()及びCWindow::CheckDragWindowBorder()メソッドはCWindow::UpdateSize()メソッド内で呼び出されます。ここでは、メソッドの初めにマウスの左ボタンが押されているかどうかが確認されます。ボタンが離されると、ウィンドウサイズの変更に関連する変数のすべての値がリセットされ、プログラムはメソッドを終了します。

マウスの左ボタンが押された場合、(1)ドラッグした状態で境界が移動した距離を決定し、 (2)ウィンドウのサイズを計算して変更し、(3) ウィンドウを再描画し、(4) 要素の位置を調整します。

このメソッドの最後には、ウィンドウのサイズが変更された軸に応じてイベントが生成されます。イベントは後でウィンドウに取り付けられたすべてのコントロールのサイズ変更に使用され、対応するモードが有効になります。

class CWindow : public CElement { private : void UpdateSize( const int x, const int y); }; void CWindow::UpdateSize( const int x, const int y) { if (!m_mouse.LeftButtonState()) { ZeroResizeVariables(); return ; } int distance= 0 ; if ((distance=CheckDragWindowBorder(x,y))== 0 ) return ; CalculateAndResizeWindow(distance); Update( true ); Moving(m_x,m_y); if (m_resize_mode_index== 2 ) :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_YSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); else :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_WINDOW_CHANGE_XSIZE,( long )CElementBase::Id(), 0 , "" ); }

ここで提示されているウィンドウの大きさを測定するメソッドはすべて、メインメソッドCWindow::ResizeWindow()で呼び出されます。最初にウィンドウが利用可能かどうかを確認します。次に、マウスの左ボタンがウインドウの枠線の1つの上で押されなかった場合、プログラムはメソッドを終了します。 (1) サイズ変更モードが有効になっているか、 (2)ウィンドウが全画面に最大化されているか、 (3) ウィンドウが最小化されていないか、の3つの確認が続きます。

すべての条件が満たされると、相対的なマウスカーソルの座標が取得され、ウインドウの境界がキャプチャされている場合にはコントロールのサイズが変更されます。

class CWindow : public CElement { private : void ResizeWindow( void ); }; void CWindow::ResizeWindow( void ) { if (!IsAvailable()) return ; if (m_clamping_area_mouse!=PRESSED_INSIDE_BORDER && m_clamping_area_mouse!=NOT_PRESSED) return ; if (!m_xy_resize_mode || m_is_fullscreen || m_is_minimized) return ; int x =m_mouse.RelativeX(m_canvas); int y =m_mouse.RelativeY(m_canvas); if (!CheckResizePointer(x,y)) return ; UpdateSize(x,y); }

マウスカーソル移動のイベント(CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)が到着するとCWindow::ResizeWindow()メソッドがイベントハンドラで呼ばれます。

下記はこれがどのように動作するかを示します。

図3 枠線の移動によるウィンドウサイズ変更のデモンストレーション

テーブルセル内のテキストボックスとコンボボックス

テーブルセルに異なるコントロールがある場合、テーブルは中に含まれるデータを管理するための非常に柔軟なツールになります。最も身近な例はMetaTrader取引端末のMQLアプリケーション設定のウィンドウの「入力パラメータ」タブ、または「ストラテジーテスター」ウィンドウの「パラメータ」タブで見ることができます。このような機能を備えたグラフィカルインタフェースは、MQLアプリケーションを新しいレベルに導きます。

図4 MQLプログラムの設定ウィンドウ





図5 ストラテジーテスターでのMQLアプリケーションの設定

前の記事の1つでは、テーブルセルにチェックボックスとボタンが追加されました。ここではテキストエディットボックスとコンボボックスの実装について考えてみましょう。

まず、テーブルセルの型を示すEnums.mqhファイルの ENUM_TYPE_CELL列挙体に2つの新しい識別子を追加します。

CELL_COMBOBOX – コンボボックス型のセル

CELL_EDIT – テキストエディットボックス型のセル

enum ENUM_TYPE_CELL { CELL_SIMPLE = 0 , CELL_BUTTON = 1 , CELL_CHECKBOX = 2 , CELL_COMBOBOX = 3 , CELL_EDIT = 4 };

実装するには、テーブル内に1つのテキストエディットボックスコントロール (CTextEdit) 及び/または1つのコンボボックスコントロール(CComboBox) をCTableコントロールのコンポーネントパーツとして作成すれば十分です。これらは、セルの値を変更するときにセルをダブルクリックして表示されます。

CTable::CellType()メソッドを使用してセルの型を設定する場合、指定されたのがCELL_EDITまたはCELL_COMBOBOX 型ならば、クラスの特別なフィールドにフラグを1回設定する必要があります。

class CTable : public CElement { private : bool m_edit_state; bool m_combobox_state; public : void CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type); }; void CTable::CellType( const uint column_index, const uint row_index, const ENUM_TYPE_CELL type) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type=type; if (type==CELL_EDIT && !m_edit_state) m_edit_state= true ; else if (type==CELL_COMBOBOX && !m_combobox_state) m_combobox_state= true ; }

テーブルを作成するときに、CELL_EDITやCELL_COMBOBOXのセルが設定されていないことが判明した場合、対応する型のコントロールは作成されません。必要に応じてこれらのコントロールへのポインタを取得することができます。

class CTable : public CElement { private : CTextEdit m_edit; CComboBox m_combobox; private : bool CreateEdit( void ); bool CreateCombobox( void ); public : CTextEdit *GetTextEditPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_edit)); } CComboBox *GetComboboxPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_combobox)); } };

テーブルをダブルクリックするとCTable::CheckCellElement()メソッドが呼び出されます。それにはCELL_EDIT及びCELL_COMBOBOX型のセルへの適切な追加が含まれています。下記はメソッドを短縮したものです。異なるセルの型を扱うメソッドについては、以下で詳しく説明します。

bool CTable::CheckCellElement( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type==CELL_SIMPLE) return ( false ); switch (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_type) { ... case CELL_EDIT : { if (!CheckPressedEdit(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } case CELL_COMBOBOX : { if (!CheckPressedCombobox(column_index,row_index,double_click)) return ( false ); break ; } } return ( true ); }

コントロールを持つテーブルセルのクリックを処理するメソッドを検討する前に、 CTextBox型のコントロールへの追加について考えてみましょう。テキストボックスがアクティブ化されるときにテキストボックスに含まれるすべてのテキストが自動的に選択され、テキストカーソルがその行の最後に移動する必要があることがあります。これは、すばやく入力してすべてのテキストを置き換えるのに便利です。

現在のバージョンのテキストの自動選択は、1行のテキストボックスに対してのみ機能します。このモードはCTextBox::AutoSelectionMode()メソッドを使用して有効にすることができます。

class CTextBox : public CElement { private : bool m_auto_selection_mode; public : void AutoSelectionMode( const bool state) { m_auto_selection_mode=state; } };

テキストボックス内のすべてのテキストを選択するためにCTextBox::SelectAllText()プライベートメソッドが実装されました。ここでは、最初に1行目の文字数を取得し、テキスト選択のインデックスを設定します。次に、目に見えるテキスト領域を右に移動します。最後に、テキストカーソルを行の末尾に移動します。

class CTextBox : public CElement { private : void SelectAllText( void ); }; void CTextBox::SelectAllText( void ) { int symbols_total=:: ArraySize (m_lines[ 0 ].m_symbol); m_selected_line_from = 0 ; m_selected_line_to = 0 ; m_selected_symbol_from = 0 ; m_selected_symbol_to =symbols_total; HorizontalScrolling(); SetTextCursor(symbols_total, 0 ); }

エディットボックスはテーブルセルをダブルクリックした後に表示されますが、テキストボックスをアクティブ化するためにもう一度クリックするのを避けるためには追加のCTextBox::ActivateTextBox()パブリックメソッドが必要です。それを呼び出すと、テキストボックスのクリックがシミュレートされます。このためにはCTextBox::OnClickTextBox()メソッドを呼び出してコントロールのグラフィカルオブジェクトの名前を渡すだけです。このメソッドでは、テキストが選択されます。

class CTextBox : public CElement { public : void ActivateTextBox( void ); }; void CTextBox::ActivateTextBox( void ) { OnClickTextBox(m_textbox.Name()); }

テーブル全体には1つのテキストボックスしか使用されないため、セルの幅が異なる可能性があるのでテキストボックスのサイズを変更する必要があります。したがって、追加のCTextBox::ChangeSize() パブリックメソッドが追加されました。このメソッドは、他の記事で考慮され以前に実装されたメソッドを呼び出します。

class CTextBox : public CElement { public : void ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size); }; void CTextBox::ChangeSize( const uint x_size, const uint y_size) { ChangeMainSize(x_size,y_size); CalculateTextBoxSize(); ChangeTextBoxSize(); }

テキストボックスでセルをダブルクリックすると CTable::CheckPressedEdit()メソッドが呼び出されます。値の入力終了イベント (ON_END_EDIT)を処理するためには最後に編集されたセルのインデックスを格納するクラスフィールドも必要です。

現バージョンでは、テキストエディットボックスはセルをダブルクリックすることによってのみ呼び出されます。したがって、メソッドの最初にこのようなチェックがあります。次に、渡された列と行のインデックスが格納されます。テーブルセルの上にテキストエディットボックスを正しく配置するには、 2つの軸に沿ったテーブルオフセットを考慮して座標を計算する必要があります。さらに、計算ではヘッダーの存在が考慮されます。その後、テキストボックスのサイズを計算して設定し、セルに表示する現在の文字列を挿入する必要があります。その後、テキストボックスがアクティブになって表示され、最新の変更を反映するためにチャートが再描画されます。

class CTable : public CElement { private : int m_last_edit_row_index; int m_last_edit_column_index; private : bool CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedEdit( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_edit.XGap(m_columns[column_index].m_x- x_offset ); m_edit.YGap(m_rows[row_index].m_y+ ((m_show_headers)?m_header_y_size : 0 ) - y_offset ); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_edit.GetTextBoxPointer().ChangeSize(x_size,y_size); m_edit.SetValue(m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text); m_edit.GetTextBoxPointer().ActivateTextBox(); m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus( true ); m_edit.Reset(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

値をセルに入力するとON_END_EDIT識別子を持つイベントが生成されます。このイベントは、テーブルのイベントハンドラで受信される必要があります。このイベントを処理するためにはCTable::OnEndEditCell()メソッドが実装されています。テキストボックスを持ち識別子が一致するセルがある場合は、テーブルセルに新しい値が設定されます。その後、テキストボックスは非アクティブ化されて隠されるべきです。

class CTable : public CElement { private : bool OnEndEditCell( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_END_EDIT) { if (OnEndEditCell(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnEndEditCell( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_edit_state) return ( false ); SetValue(m_last_edit_column_index,m_last_edit_row_index,m_edit.GetValue(), 0 , true ); Update(); m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

活性化されたテキストボックスの外側をクリックすると、そのテキストボックスは非表示になります。これにはCTable::OnEndEditCell()メソッドが必要です。さらに、テキストボックスは、次に呼び出されるときに正しく表示されるように非アクティブ化されなければなりません。CTable::OnEndEditCell()メソッドは、マウスの左ボタンの状態変更イベント (ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON)が到着したときにテーブルのイベントハンドラで呼び出されます。コンボボックスがセル内に存在するかどうかを調べるためのCTable::CheckAndHideCombobox() メソッドでも同じ原則が使用されています。このメソッドのコードは、すでに考慮されたものとほとんど同じなので、ここでは提示しないことにします。

class CTable : public CElement { private : void CheckAndHideEdit( void ); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_MOUSE_LEFT_BUTTON) { ... CheckAndHideEdit(); CheckAndHideCombobox(); return ; } ... } void CTable::CheckAndHideEdit( void ) { if (!m_edit_state || !m_edit.IsVisible()) return ; m_edit.GetTextBoxPointer().CheckMouseFocus(); if (!m_edit.GetTextBoxPointer().MouseFocus() && m_mouse.LeftButtonState()) { m_edit.GetTextBoxPointer().DeactivateTextBox(); m_edit.Hide(); m_chart.Redraw(); } }

次に、コンボボックスをテーブルセルから呼び出すメソッドについて考えてみましょう。CELL_COMBOBOX型のセルの場合は、コンボボックスリストの値を格納する配列と、選択した項目のインデックスを格納するための追加フィールドが必要になります。配列とフィールドがCTCell構造体に追加されました。

class CTable : public CElement { private : struct CTCell { ... string m_value_list[]; int m_selected_item; ... }; };

テーブルを作成する前にカスタムクラスのセルにコンボボックス型 (CELL_COMBOBOX)を指定した場合、コンボボックスリストに渡す値のリストを渡す必要もあります。

これはCTable::AddValueList()メソッドで行われます。このメソッドには、セルインデックスとコンボボックスリストで選択される項目のインデックスも渡されます。デフォルトでは一番初めの項目が選択されます（インデックス0）。

メソッドの先頭には配列の範囲が超えられているかどうかの確認があります。その後、CTCell構造体内の配列は渡された配列と同じサイズに設定され、値のコピーが作成されます。選択された項目のインデックスは、配列範囲を超えた場合には調整されCTCell構造体にも格納されます。選択された項目のテキストがセルに設定されます。

class CTable : public CElement { public : void AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ); }; void CTable::AddValueList( const uint column_index, const uint row_index, const string &array[], const uint selected_item= 0 ) { if (!CheckOutOfRange(column_index,row_index)) return ; uint total=:: ArraySize (array); :: ArrayResize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,total); :: ArrayCopy (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list,array); uint check_item_index=(selected_item>=total)?total- 1 : selected_item; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item=( int )check_item_index; m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_full_text=array[check_item_index]; }

CTable::CheckPressedCombobox() メソッドはコンボボックスセルのダブルクリックを処理します。ここでは初めに、セルインデックスがその後のリスト項目が選択された場合の処理に備えて格納されます。その後、コンボボックスの座標は、セルの左上隅を基準にして設定されます。その後、コントロールのサイズがセルと同じに設定されます。実行中にボタン(CButton)とリスト(CListView)のサイズを変更するために、 ChangeSize()メソッドと2つのフィールドがクラスに追加されました。リストのサイズはセルごとに異なる可能性があるので、毎回リストを再構築して補充する必要があります。次に、コンボボックスの要素が再描画されて可視化されます。メソッドの最後にはグラフィカルインターフェースの変更に関するイベントが生成されます。

class CTable : public CElement { private : bool CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ); }; bool CTable::CheckPressedCombobox( const int column_index, const int row_index, const bool double_click= false ) { if (!double_click) return ( false ); m_last_edit_row_index =row_index; m_last_edit_column_index =column_index; int x_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_XOFFSET ); int y_offset=( int )m_table.GetInteger( OBJPROP_YOFFSET ); m_combobox.XGap(m_columns[column_index].m_x-x_offset); m_combobox.YGap(m_rows[row_index].m_y+((m_show_headers)?m_header_y_size : 0 )-y_offset); int x_size =m_columns[column_index].m_x2-m_columns[column_index].m_x+ 1 ; int y_size =m_cell_y_size+ 1 ; m_combobox.GetButtonPointer().ChangeSize(x_size,y_size); y_size=m_combobox.GetListViewPointer().YSize(); m_combobox.GetListViewPointer().ChangeSize(x_size,y_size); int total=:: ArraySize (m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list); m_combobox.GetListViewPointer().Rebuilding(total); for ( int i= 0 ; i<total; i++) m_combobox.GetListViewPointer().SetValue(i,m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_value_list[i]); int index=m_columns[column_index].m_rows[row_index].m_selected_item; m_combobox.SelectItem(index); m_combobox.GetButtonPointer().MouseFocus( true ); m_combobox.GetButtonPointer().Update( true ); m_combobox.GetListViewPointer().Update( true ); m_combobox.Reset(); m_chart.Redraw(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CHANGE_GUI,CElementBase::Id(), 0 , "" ); return ( true ); }

コンボボックスのリストから項目を選択するイベント(ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) はCTable::OnClickComboboxItem()メソッドによって処理されます。ここでは最初に、識別子が一致するかとコンボボックスがテーブルに存在するかどうかが確認されます。これらの確認が済むと、以前に保存されたインデックスに従って選択された項目インデックスと項目の値がセル内で設定されます。

class CTable : public CElement { private : bool OnClickComboboxItem( const int id); }; void CTable::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { ... if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (OnClickComboboxItem(( int )lparam)) return ; return ; } ... } bool CTable::OnClickComboboxItem( const int id) { if (id!=CElementBase::Id() || !m_combobox_state) return ( false ); int c=m_last_edit_column_index; int r=m_last_edit_row_index; m_columns[c].m_rows[r].m_selected_item=m_combobox.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); SetValue(c,r,m_combobox.GetValue(), 0 , true ); Update(); return ( true ); }

最終的に、すべては次のようになります。



図6 テーブルセル内のテキストボックスやコンボボックス使用のデモンストレーション

検証アプリケーション

テスト目的のために、テーブル(CTable)とマルチラインテキストボックス(CTextBox)コントロールを含むMQLアプリケーションが作成されました。テーブルの1列目には、すべてのセルにチェックボックス(CELL_CHECKBOX)が含まれています。2列目では、セルに「テキストボックス」 (CELL_EDIT)があります。3列目では、セルは交互に「コンボボックス」(CELL_COMBOBOX)と「テキストボックス」(CELL_EDIT)に設定されます。5列目では、セルには「ボタン」 (CELL_BUTTON)があります。MQLアプリケーションのカスタムクラスのイベントハンドラは、イベントを処理し、マルチラインテキストボックスに出力します。

下記はこれがどのように動作するかを示します。

図7 作業をテストするためのMQLアプリケーション

このアプリケーションは本稿末尾に添付されているので、より詳細に研究することができます。

おわりに

テーブルに「テキストボックス」及び「コンボボックス」型のセルを作成する機能が追加されました。コントロールのフォームを全画面に展開したり、枠線をドラッグして手動でサイズを変更することができます。

開発の現段階でのライブラリの一般的なスキームは下記の通りです。

図8 開発の現段階でのライブラリの構造

提示されたライブラリのコードは無料です。商業的なものを含めたご自分のプロジェクトでの使用が可能で、記事を書いたり受注製品に含めることも可能です。