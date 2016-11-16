グラフィカルインタフェースX: 標準チャートコントロール(ビルド4)

コンテンツ





はじめに

シリーズ初めのグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）稿ではライブラリの目的が詳細に考察されました。各章の末尾では記事へのリンクの完全なリストがみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

開発中のライブラリに欠かせないあと一つのコントロールについて考えてみましょう。取引ターミナルを起動すると、ユーザーに価格チャートが表示されます。より簡単にチャートを管理できるツールを持っていれば便利です。過去のMQL5 クックブック：単一ウィンドウでのマルチ タイム フレームのモニター稿はそのようなツールの1つを実証しました。今回は、コントロールを作成するためのクラスが書かれ、これをカスタムMQLアプリケーションのグラフィカルインターフェイスで簡単に使用できるようになります。上記のリンクで提供されている以前のバージョンとは異なり、この実装ではサブチャートの内容は従来のメインチャートウィンドウのように水平方向にスクロールできます。

さらに、CPU負荷を軽減するために、ライブラリコードは引き続き最適化されます。詳細は本稿で後ほどお話しします。

標準チャートコントロール作成クラスの開発

標準チャートコントロールを作成するCStandardChartクラスの開発を始める前に Object.mqhファイルには追加的なプロパティを持ったCSubChart基本クラス が追加されるべきです（下記のコードを参照）。これは、以前にライブラリコントロールの作成時に使用されるすべてのタイプのグラフィカルオブジェクトで行われていました。CSubChartクラスの基本クラスは標準ライブラリのCChartObjectSubChartクラスです。

... ... class CSubChart; class CSubChart : public CChartObjectSubChart { protected : int m_x; int m_y; int m_x2; int m_y2; int m_x_gap; int m_y_gap; int m_x_size; int m_y_size; bool m_mouse_focus; public : CSubChart( void ); ~CSubChart( void ); int X( void ) { return (m_x); } void X( const int x) { m_x=x; } int Y( void ) { return (m_y); } void Y( const int y) { m_y=y; } int X2( void ) { return (m_x+m_x_size); } int Y2( void ) { return (m_y+m_y_size); } int XGap( void ) { return (m_x_gap); } void XGap( const int x_gap) { m_x_gap=x_gap; } int YGap( void ) { return (m_y_gap); } void YGap( const int y_gap) { m_y_gap=y_gap; } int XSize( void ) { return (m_x_size); } void XSize( const int x_size) { m_x_size=x_size; } int YSize( void ) { return (m_y_size); } void YSize( const int y_size) { m_y_size=y_size; } bool MouseFocus( void ) { return (m_mouse_focus); } void MouseFocus( const bool focus) { m_mouse_focus=focus; } }; CSubChart::CSubChart( void ) : m_x( 0 ), m_y( 0 ), m_x2( 0 ), m_y2( 0 ), m_x_gap( 0 ), m_y_gap( 0 ), m_x_size( 0 ), m_y_size( 0 ), m_mouse_focus( false ) { } CSubChart::~CSubChart( void ) { }

CChartObjectSubChartクラスには、サブチャートを作成するメソッドと、最も頻繁に使用されるチャートプロパティを変更するメソッドが含まれています。このリストには、次のようなプロパティを設定および取得するためのメソッドが含まれています。

座標と寸法

銘柄と時間枠とスケール

価格および時間スケールの表示 .

#include "ChartObject.mqh" class CChartObjectSubChart : public CChartObject { public : CChartObjectSubChart( void ); ~CChartObjectSubChart( void ); int X_Distance( void ) const ; bool X_Distance( const int X) const ; int Y_Distance( void ) const ; bool Y_Distance( const int Y) const ; ENUM_BASE_CORNER Corner( void ) const ; bool Corner( const ENUM_BASE_CORNER corner) const ; int X_Size( void ) const ; bool X_Size( const int size) const ; int Y_Size( void ) const ; bool Y_Size( const int size) const ; string Symbol ( void ) const ; bool Symbol ( const string symbol) const ; int Period ( void ) const ; bool Period ( const int period) const ; int Scale( void ) const ; bool Scale( const int scale) const ; bool DateScale( void ) const ; bool DateScale( const bool scale) const ; bool PriceScale( void ) const ; bool PriceScale( const bool scale) const ; bool Time ( const datetime time) const { return ( false ); } bool Price( const double price) const { return ( false ); } bool Create( long chart_id, const string name, const int window, const int X, const int Y, const int sizeX, const int sizeY); virtual int Type( void ) const { return ( OBJ_CHART ); } virtual bool Save( const int file_handle); virtual bool Load( const int file_handle); };

ここでCStandardChart クラスを持つStandardChart.mqhファイルが作成できます。下のコードに示されるように、すべてのライブラリコントロールの標準メソッドをは本コンテンツで指定できます。コントロールには水平スクロールモードがあるため、マウスカーソルにはスクロールモードが有効であることをユーザーに伝えるアイコンが必要です。マウスカーソルが水平方向に移動するとサブチャートのデータがシフトします。アイコンを変えるにはCPointerを含むPointer.mqhクラスをインクルードします。これは以前にグラフィカルインタフェースVIII： ツリービューコントロール（チャプター2）稿で考察されました。マウスポインタのアイコンとしては、メインチャートの水平スクロールでアクティブ化されたもののコピーを使用します（白い輪郭を持った黒い両矢印）。本稿末尾にはこのアイコンの2つのバージョン（黒と青の矢印）が添付されています。

したがって、マウスポインタの列挙（ENUM_MOUSE_POINTER）にあと一つの識別子（ MP_X_SCROLL ）が追加されました。

enum ENUM_MOUSE_POINTER { MP_CUSTOM = 0 , MP_X_RESIZE = 1 , MP_Y_RESIZE = 2 , MP_XY1_RESIZE = 3 , MP_XY2_RESIZE = 4 , MP_X_SCROLL = 5 };

さらに Pointer.mqh ファイルにこのタイプのカーソルのアイコンを含むリソースをインクルードし、CPointer::SetPointerBmp>()メソッドのスイッチ構造にはあと一つのcase ブロックが追加されるべきです。

#include "Element.mqh" ... #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" void CPointer::SetPointerBmp( void ) { switch (m_type) { case MP_X_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_rs.bmp" ; break ; case MP_Y_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_y_rs.bmp" ; break ; case MP_XY1_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy1_rs.bmp" ; break ; case MP_XY2_RESIZE : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_xy2_rs.bmp" ; break ; case MP_X_SCROLL : m_file_on = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll_blue.bmp" ; m_file_off = "Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\pointer_x_scroll.bmp" ; break ; } if (m_file_on== "" || m_file_off== "" ) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Both images must be set for the cursor!" ); }

またMoving() メソッドが2つのモードで使用できモードはメソッドの3番目の引数で設定できることにご注目ください。この引数のデフォルト値は false です。つまり、コントロールの移動は取り付けられているフォームが現在移動モードになっている場合にのみ可能です。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "Pointer.mqh" class CStandardChart : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); private : virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); }; CStandardChart::CStandardChart( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CStandardChart::~CStandardChart( void ) { }

Moving() メソッドの3番目の引数の値が true に設定されている場合は、フォームが移動モードであるかどうかに関係なく、メソッドを呼び出すとコントロールが強制的に移動されます 。場合によっては、これによりCPU負荷が大幅に減少します。

フォームが移動モードかどうかを確認するために ClampingAreaMouse() メソッドが CWindow クラスに追加されました。メソッドからは左マウスボタンが押された領域が戻されます。

class CWindow : public CElement { public : ENUM_MOUSE_STATE ClampingAreaMouse( void ) const { return (m_clamping_area_mouse); } };

CWindow::ClampingAreaMouse() メソッドは、フォームに接続されている各コントロールのフォームポインタを介してのみアクセスできます。すべてを上記のように動作させるには、下のコードが示すように、各コントロールの移動Moving() メソッドにコードブロックを挿入する必要があります（黄色で強調表示されている部分を参照）。ここでCSimpleButtonクラスの例（短縮版）を示します。

void CSimpleButton::Moving( const int x, const int y, const bool moving_mode= false ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!moving_mode) if (m_wnd.ClampingAreaMouse()!=PRESSED_INSIDE_HEADER) return ; m_button.X_Distance(m_button.X()); m_button.Y_Distance(m_button.Y()); }

下記では CSimpleButton::Show() メソッドのコードが実証されMoving()の使用例が見られます。この場合、コントロールの座標を強制的に更新する必要があるため3番目の引数として true が渡されます。Moving() メソッドを使用するすべてのライブラリクラスに適切な変更が加えられました。

void CSimpleButton::Show( void ) { if (CElement::IsVisible()) return ; m_button.Timeframes( OBJ_ALL_PERIODS ); CElement::IsVisible( true ); Moving(m_wnd.X(),m_wnd.Y(), true ); }

開発されたライブラリの最適化については本稿の後半で説明します。次に標準チャートコントロールを検討します。

行に配置されたサブチャートの配列を作成できるようにしましょう。そのためには、（1）チャート識別子（2）銘柄（3）タイムフレームなどの特定のプロパティと同様に、チャートを表すオブジェクトの動的配列を宣言する必要があります。標準チャートコントロールを作成する前に CStandardChart::AddSubChart() メソッドを使用する必要があり、チャートの銘柄と時間枠が渡される必要があります。このメソッドの冒頭では、要素を配列に追加して渡された値で初期化する前にCStandardChart :: CheckSymbol ()を使用した銘柄の可用性のチェックがあります。

class CStandardChart : public CElement { private : CSubChart m_sub_chart[]; long m_sub_chart_id[]; string m_sub_chart_symbol[]; ENUM_TIMEFRAMES m_sub_chart_tf[]; public : void AddSubChart( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES tf); private : bool CheckSymbol( const string symbol); };

CStandardChart::CheckSymbol()メソッドは初めに気配値表示ウィンドウで指定された銘柄が存在するかどうかを確認します。見つからなかった場合は、銘柄は総合リストで探されます。そこで銘柄が見つかった場合は、銘柄は気配値表示に追加される必要があります。それ以外の場合はこの銘柄でサブチャートを作成することはできません（メインチャートウィンドウの銘柄を持つサブチャートが代わりに作成されます）。

成功した場合CStandardChart::CheckSymbol()メソッドはtrueを戻します。指定された銘柄が見つからなかった場合メソッドは false を返しサブチャートは追加されません（配列のサイズは同じです）。これについてのメッセージが操作ログに表示されます。

void CStandardChart::AddSubChart( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CheckSymbol(symbol)) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Symbol " +symbol+ " is not available on the server!" ); return ; } int array_size=:: ArraySize (m_sub_chart); int new_size=array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_sub_chart,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_id,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_symbol,new_size); :: ArrayResize (m_sub_chart_tf,new_size); m_sub_chart_symbol[array_size] =symbol; m_sub_chart_tf[array_size] =tf; } bool CStandardChart::CheckSymbol( const string symbol) { bool flag= false ; int symbols_total=:: SymbolsTotal ( true ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: SymbolName (i, true )==symbol) { flag= true ; break ; } } if (!flag) { symbols_total=:: SymbolsTotal ( false ); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: SymbolName (i, false )==symbol) { :: SymbolSelect (symbol, true ); flag= true ; break ; } } } return (flag); }

標準チャートコントロールを作成するには、1つのメインパブリックメソッドと2つのプライベートメソッドの3つのメソッドが必要で、プライベートメソッドのうち1つは水平方向のスクロールモードでのマウスカーソルのアイコンを参照します。CStandardChart::SubChartsTotal()パブリックメソッドはサブチャート数を取得するための補助的なメソッドとしてクラスに追加されました。

class CStandardChart : public CElement { private : CSubChart m_sub_chart[]; CPointer m_x_scroll; public : bool CreateStandardChart( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateSubChart( void ); bool CreateXScrollPointer( void ); public : int SubChartsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_sub_chart)); } };

ここで、サブチャートをっ作成するためのCStandardChart::CreateSubCharts()メソッドを考察しましょう。ここで、メソッドの始めには、コントロールを作成する前に配列に追加されたチャートの数の確認があります。何も追加されなかった場合、プログラムは単にメソッドを終了し、関連するメッセージを操作ログに出力します。

チャートが追加された場合は、各オブジェクトの幅が計算されます。コントロールの幅の合計は、開発されたMQLアプリケーションのカスタムクラスでユーザーによって定義される必要があります。複数のチャートを作成する必要がある場合は、各オブジェクトの幅を取得するためにはコントロールの幅をチャートの数で割るだけで十分です。

その後、オブジェクトは反復して作成されます。これはコントロールの配置を考慮に入れます（フォームの辺の1つでのアンカーポイント）。このトピックは前の記事で詳しく説明されているので、ここでは説明しません。

サブチャートが作成されるとその識別子が取得されて配列に格納されそのプロパティが設定されて保存されます。

bool CStandardChart::CreateSubCharts( void ) { int sub_charts_total=SubChartsTotal(); if (sub_charts_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, " "if a group contains at least one chart!Use the CStandardChart::AddSubChart() method" ); return ( false ); } int x=m_x; int x_size=(sub_charts_total> 1 )?m_x_size/sub_charts_total : m_x_size; for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_sub_chart_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); x=(i> 0 )?(m_anchor_right_window_side)?x-x_size+ 1 : x+x_size- 1 : x; if (i+ 1 >=sub_charts_total) x_size=m_x_size-(x_size*(sub_charts_total- 1 )-(sub_charts_total- 1 )); if (!m_sub_chart[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,m_y,x_size,m_y_size)) return ( false ); m_sub_chart_id[i]=m_sub_chart[i].GetInteger( OBJPROP_CHART_ID ); m_sub_chart[i]. Symbol (m_sub_chart_symbol[i]); m_sub_chart[i]. Period (m_sub_chart_tf[i]); m_sub_chart[i].Z_Order(m_zorder); m_sub_chart[i].Tooltip( "

" ); m_sub_chart[i].XSize(x_size); m_sub_chart[i].YSize(m_y_size); m_sub_chart[i].XGap((m_anchor_right_window_side)?x : x-m_wnd.X()); m_sub_chart[i].YGap((m_anchor_bottom_window_side)?m_y : m_y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_sub_chart[i]); } return ( true ); }

標準チャートコントロールに含まれるサブチャートのプロパティは、作成後いつでも変更することができます。これはCStandardChart :: GetSubChartPointer() メソッドの助けを借りて取得されるポインタを介して行われます。渡された不正なインデックスは配列の範囲を超えないように修正されます。

class CStandardChart : public CElement { public : CSubChart *GetSubChartPointer( const uint index); }; CSubChart *CStandardChart::GetSubChartPointer( const uint index) { uint array_size=:: ArraySize (m_sub_chart); if (array_size< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, " "if a group contains at least one chart!" ); } uint i=(index>=array_size)?array_size- 1 : index; return (:: GetPointer (m_sub_chart[i])); }

マウスカーソルのアイコンは、サブチャート内のデータの水平スクロールモードが有効な場合にのみ作成されます。コントロールを作成する前の CStandardChart :: XScrollMode() メソッドを使用した有効化が必要です。

class CStandardChart : public CElement { private : bool m_x_scroll_mode; public : void XScrollMode( const bool mode) { m_x_scroll_mode=mode; } }; bool CStandardChart::CreateXScrollPointer( void ) { if (!m_x_scroll_mode) return ( true ); m_x_scroll.XGap( 0 ); m_x_scroll.YGap(- 20 ); m_x_scroll.Id(CElement::Id()); m_x_scroll.Type(MP_X_SCROLL); if (!m_x_scroll.CreatePointer(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); return ( true ); }

上記を要約します。水平スクロールモードが有効な場合、その操作では、CHARTEVENT_MOUSE_MOVE イベントが発生したときにコントロールのイベントハンドラで呼ばれるCStandardChart :: HorizontalScroll() メソッドが使用されます。メソッドは、マウスの左ボタンが押された場合、それが押されたかまたは水平スクロールの過程でメソッドへの呼び出しが繰り返されているのかどうかによって、マウスカーソルが押された距離をピクセル単位で計算します。ここで

フォームがロックされます。

マウスカーソルのアイコンの座標が計算されます。

アイコンが表示されます。

最後のバーを基準にしてオフセットが実行されるため、サブチャートのデータをシフトする計算値は負の値になりえます。CHART_END 値を持つ::ChartNavigate()メソッド（2番目の引数）から ENUM_CHART_POSITION 列挙体です。シフトの値が正の場合はプログラムはメソッドを終了します。チェックに合格すると、シフトの現在の値が次の反復のために保存されます。次に、すべてのサブチャートの「自動スクロール」（ CHART_AUTOSCROLL）と「右端からのチャートシフト」（ CHART_SHIFT ）が無効にされ、算出された値に応じてシフトが行われます。

マウスの左ボタンが放されると、フォームのロックが解除され、水平スクロール処理を示すマウスカーソルのアイコンが非表示になります。その後、プログラムはメソッドを終了します。

class CStandardChart : public CElement { private : int m_prev_x; int m_new_x_point; int m_prev_new_x_point; private : void HorizontalScroll( void ); }; void CStandardChart::HorizontalScroll( void ) { if (!m_x_scroll_mode) return ; if (m_mouse.LeftButtonState()) { if (m_prev_x== 0 ) { m_prev_x =m_mouse.X()+m_prev_new_x_point; m_new_x_point =m_prev_new_x_point; } else m_new_x_point=m_prev_x-m_mouse.X(); if (!m_wnd.IsLocked()) { m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } int l_x=m_mouse.X()-m_x_scroll.XGap(); int l_y=m_mouse.Y()-m_x_scroll.YGap(); m_x_scroll.Moving(l_x,l_y); m_x_scroll.Show(); m_x_scroll.IsVisible( true ); } else { m_prev_x= 0 ; if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } m_x_scroll.Hide(); m_x_scroll.IsVisible( false ); return ; } if (m_new_x_point> 0 ) return ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point; int symbols_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) { if (:: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL )) :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL , false ); if (:: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT )) :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT , false ); } :: ResetLastError (); for ( int i= 0 ; i<symbols_total; i++) if (!:: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ,m_new_x_point)) :: Print ( __FUNCTION__ , " > error: " ,:: GetLastError ()); }

サブチャートデータの水平スクロールモードの補助変数をリセットするためにはCStandardChart::ZeroHorizontalScrollVariables()メソッドが使用されます。プログラムによって最後のバーに移動する必要もあるかもしれません。このためにはCStandardChart::ResetCharts()パブリックメソッドが使われます。

class CStandardChart : public CElement { public : void ResetCharts( void ); private : void ZeroHorizontalScrollVariables( void ); }; void CStandardChart::ResetCharts( void ) { int sub_charts_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) :: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ); ZeroHorizontalScrollVariables(); } void CStandardChart::ZeroHorizontalScrollVariables( void ) { m_prev_x = 0 ; m_new_x_point = 0 ; m_prev_new_x_point = 0 ; }

また「標準チャート」コントロールのサブチャート上でマウスの左ボタンを押すイベントを追跡する必要があるかもしれません。なのでDefines.mqhファイルに新しいON_CLICK_SUB_CHART識別子を追加します。

... ... #define ON_CLICK_SUB_CHART ( 28 )

サブチャートのクリックを決定するにはCStandardChart :: OnClickSubChart () メソッドを実装します。名前と識別子のチェックが成功した場合（下記のリストを参照）は（1）イベントの ON_CLICK_SUB_CHART 識別子、(2)コントロールの識別子、 (3) サブチャートのインデックス、および（4）銘柄名を持つメッセージが生成されます。

class CStandardChart : public CElement { private : bool OnClickSubChart( const string clicked_object); }; bool CStandardChart::OnClickSubChart( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_sub_chart_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=CElement::IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int group_index=CElement::IndexFromObjectName(clicked_object); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_SUB_CHART,CElement::Id(),group_index,m_sub_chart_symbol[group_index]); return ( true ); }

サブチャートをナビゲートするのに、端末によってメインチャートに実装されているのと別の方法が必要であるとします。MetaTrader端末で«Space»または«Enter»キーが押されると、チャートの左下に編集ボックスが表示されます（下記のスクリーンショット参照）。これはコマンドラインの一種で、チャート上のその日付にジャンプするために日付を入力することができます。このコマンドラインを使用して、チャートの銘柄と時間枠を変更することもできます。

図1 チャートの左隅のコマンドライン





ところで、最新の取引ターミナル更新（ビルド1455 ）では、コマンドラインを管理するための新機能が追加されました。

グラフィカルインタフェースでは、すべてをより便利に簡単に行うことができます。 Easy And Fast（簡単かつ手早い）ライブラリにはすでにカレンダーコントロール（CCalendarクラス）が含まれています。メインチャートとサブチャートのナビゲーションは、カレンダーの日付を選択するだけで実装できます。すべてを1つの引数を持つ1つのメソッドに単純化しましょう。この引数の値は、チャートをシフトする必要がある日付になります。メソッドはCStandardChart::SubChartNavigate()と呼ばれ、下記のコードがその現在のバージョンを実証します。

メインチャートの「自動スクロール」と「右端からのチャートシフト」モードはメソッドの冒頭で無効にされます。メソッドに渡された変数が現在の日の始めよりも大きい場合は、最後のバーに移動してメソッドを終了します。日付が少ない場合は、左に移動するバーの数を計算する必要があります。まず、メインチャートの計算が行なわれます。

現在の銘柄の開始日から指定された日付までの現在の銘柄および時間枠の使用可能なバーの合計数を取得します。

チャートに表示されるバーの数を取得します。

現在の日の始めからのバーの数+ 追加のインデントの2バーが取得されます。

最後のバーからシフトするバーの数を計算します。

その後、メインチャートが左にシフトされ、同じことがサブチャートで繰り返されます。

class CStandardChart : public CElement { public : void SubChartNavigate( const datetime date); }; void CStandardChart::SubChartNavigate( const datetime date) { datetime current_date =:: StringToTime (:: TimeToString (:: TimeCurrent (), TIME_DATE )); datetime selected_date =date; :: ChartSetInteger (m_chart_id, CHART_AUTOSCROLL , false ); :: ChartSetInteger (m_chart_id, CHART_SHIFT , false ); if (selected_date>=current_date) { :: ChartNavigate (m_chart_id, CHART_END ); ResetCharts(); return ; } int bars_total =:: Bars (:: Symbol (),:: Period (),selected_date,current_date); int visible_bars =( int ):: ChartGetInteger (m_chart_id, CHART_VISIBLE_BARS ); long seconds_today =:: TimeCurrent ()-current_date; int bars_today = int (seconds_today/:: PeriodSeconds ())+ 2 ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point=-((bars_total-visible_bars)+bars_today); :: ChartNavigate (m_chart_id, CHART_END ,m_new_x_point); int sub_charts_total=SubChartsTotal(); for ( int i= 0 ; i<sub_charts_total; i++) { :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_AUTOSCROLL , false ); :: ChartSetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_SHIFT , false ); bars_total =:: Bars (m_sub_chart[i]. Symbol (),( ENUM_TIMEFRAMES )m_sub_chart[i]. Period (),selected_date,current_date); visible_bars =( int ):: ChartGetInteger (m_sub_chart_id[i], CHART_VISIBLE_BARS ); bars_today = int (seconds_today/:: PeriodSeconds (( ENUM_TIMEFRAMES )m_sub_chart[i]. Period ()))+ 2 ; m_prev_new_x_point=m_new_x_point=-((bars_total-visible_bars)+bars_today); :: ChartNavigate (m_sub_chart_id[i], CHART_END ,m_new_x_point); } }

標準チャートコントロールを作成するための CStandardChart クラスの開発が終了しました。ここで動作確認のためのアプリケーションを書いてみましょう。





コントロールを検証するためのアプリケーション

検証には、前の記事のエキスパートアドバイザーが使用できます。メインメニューとステータスバーとタブを除いたすべてのコントロールを削除します。各タブにサブチャートの別々のグループがあるようにします。各グループには特定の通貨が含まれます。 したがって、各タブには対応する記述があります。

1番目のタブ - EUR (ユーロ)

2番目のタブ - GBP（英国ポンド）

3番目のタブ - AUD（オーストラリアドル）

4番目のタブ - CAD（カナダドル）

5番目のタブ - JPY（日本円）

サブチャートは厳密にタブの作業領域に配置され、フォームのサイズが変更されると自動的にサイズ変更されます。タブ内の作業領域の右端はフォームの右端から常に173画素のインデントを持ちます。このスペースには、次のようなプロパティを設定するためのコントロールがあります。

時間スケール（Date time）の表示

価格スケールの表示（Price scale）

チャート時間枠の変更（Timeframes）

カレンダーを介したチャートデータのナビゲート

例としては、単一の標準チャート（ CStandardChart ）コントロールを作成するためのコードの表示で十分です。チャートの水平スクロールはデフォルトでは無効になっているので、必要に応じて CStandardChart :: XScrollMode() メソッドを使用できます。グループにチャートを追加するにはCStandardChart::AddSubChart()メソッドが使われます。

class CProgram : public CWndEvents { protected : CStandardChart m_sub_chart1; protected : bool CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap); }; bool CProgram::CreateSubChart1( const int x_gap, const int y_gap) { m_sub_chart1.WindowPointer(m_window); m_tabs.AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); int x=m_window.X()+x_gap; int y=m_window.Y()+y_gap; m_sub_chart1.XSize( 600 ); m_sub_chart1.YSize( 200 ); m_sub_chart1.AutoXResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoYResizeMode( true ); m_sub_chart1.AutoXResizeRightOffset( 175 ); m_sub_chart1.AutoYResizeBottomOffset( 25 ); m_sub_chart1.XScrollMode( true ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURUSD" , PERIOD_D1 ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURGBP" , PERIOD_D1 ); m_sub_chart1.AddSubChart( "EURAUD" , PERIOD_D1 ); if (!m_sub_chart1.CreateStandardChart(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sub_chart1); return ( true ); }

下のスクリーンショットが最終結果を示します。この例では、サブチャートデータは、メインチャートで実装されているのと同様に、水平方向にスクロールできます。さらに、日付を早送りするなどのサブチャート間のナビゲーションはカレンダーを介して機能します。

図2 標準のチャートコントロールの検証





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードすることができます。

ライブラリエンジンのタイマーとイベントハンドラの最適化

Easy And Fast（簡単かつ手早い）ライブラリは以前にはWindows 7 x64オペレーティングシステムでのみ検証されてきました。Windows 10 x64にアップグレードした後、CPU使用率が大幅に増加することに気が付きました。ライブラリプロセスは、グラフィカルインタフェースとの対話がない場合のスタンバイモードでもCPUリソースの10％を消費しました。以下のスクリーンショットは、テストMQLアプリケーションをチャートに接続する前後のCPUリソースの消費量を示しています。





図3 テストMQLアプリケーションをチャートに追加する前のCPUリソースの消費









図4 テストMQLアプリケーションをチャートに追加した後のCPUリソースの消費





次のコードに示すように、チャートを16ミリ秒ごとに更新するライブラリエンジンのタイマーに問題があることが判明しました。

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

マウスカーソルをチャート領域内で動かしてMQLアプリケーションのグラフィカルインタフェースとのアクティブな対話を追加すると、CPU消費量はさらに増加します。タスクは、ライブラリエンジンタイマーの操作を減らし、マウスの移動イベントが発生するたびのチャートの再描画を排除することです。それはどのように行うことができるのでしょうか？

CWndEvents :: ChartEventMouseMove()メソッドから、チャートを再描画する行（赤で強調表示）を削除します。

void CWndEvents::ChartEventMouseMove( void ) { if (m_id!= CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) return ; MovingWindow(); SetChartState(); m_chart.Redraw(); }

ライブラリーエンジンタイマーに関しては、現在の目的は、マウスでホーバーされるとコントロールの色が変わり、異なるコントロール（リスト、表、カレンダーなど）を早送りができることです。したがって、絶えず操作しなければなりません 。リソース節約のために、タイマーはマウスカーソルの移動が開始されるとアクティブになり、動きが終わると操作がほぼすぐにブロックされます。

この概念の実装には CMouse クラスにいくつかの追加が必要です。この追加には、システムタイマーの呼び出しのカウンタと、マウスの移動イベントと呼び出しの差を返すCMouse :: GapBetweenCalls()メソッドが含まれています。

class CMouse { private : ulong m_call_counter; public : ulong CallCounter( void ) const { return (m_call_counter); } ulong GapBetweenCalls( void ) const { return (:: GetTickCount ()-m_call_counter); } }; CMouse::CMouse( void ) : m_call_counter(:: GetTickCount ()) { }

そのロジックはシンプルです。マウスカーソルの移動が開始されると CMouse クラスのイベントハンドラがシステムタイマの現在値を保存します。

void CMouse::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { m_x =( int )lparam; m_y =( int )dparam; m_left_button_state =( bool ) int (sparam); m_call_counter=:: GetTickCount (); if (!:: ChartXYToTimePrice ( 0 ,m_x,m_y,m_subwin,m_time,m_level)) return ; if (m_subwin> 0 ) m_y=m_y-m_chart.SubwindowY(m_subwin); } }

ライブラリエンジンのタイマ（ CWndEvents クラス）には、マウスカーソルが500ミリ秒以上動かされていない場合はチャートを再描画しないという条件が含まれている必要があります。コントロールの早送りオプションが500 ミリ秒の間しか動作しないことを避けるにはマウスの左ボタンをその時点で解除する必要があります。

void CWndEvents::OnTimerEvent( void ) { if (m_mouse.GapBetweenCalls()> 500 && !m_mouse.LeftButtonState()) return ; if (CWndContainer:: WindowsTotal ()< 1 ) return ; CheckElementsEventsTimer(); m_chart.Redraw(); }

問題解決です。マウスカーソルが移動するたびに再描画を無効にしても、タイマー内の16ミリ秒の間隔は再描画には十分なので、コントロールを使用してフォームを移動する品質には影響しません。問題は最も単純な方法で解決されましたが、これが唯一の方法ではありません。CPU消費をより効率的に減らすためには他の方法やオプションもあるので、ライブラリコードの最適化については、シリーズの次回の記事でさらに詳しく説明します。







ツリービューとファイルナビゲータコントロールの最適化

多数の要素を含むツリービュー（ CTreeView ）の初期化には非常に時間がかかることが判明しました。これは、このリストタイプを使用するファイルナビゲータ（ CFileNavigator ）でも発生しました。この問題を解決するには、要素を配列に追加するときに :: ArrayResize() 関数の3番目のパラメータとして配列のリザーブ（予備）サイズを指定する必要があります。

:: ArrayResize()関数リファレンスからの引用：

… 頻繁なメモリ割り当てでは、物理的なメモリ割り当ての数を減らすために、予備を設定する3番目のパラメータを使用することをお勧めします。以降のArrayResizeの呼び出しは、メモリの物理的な再割り当てにつながることはなく、リザーブされたメモリ内で配列の最初の次元のサイズだけを変更します。3番目のパラメータは、物理的なメモリの割り当て中にのみ使用されることに注意してください。 …

比較のために、ツリービューでの配列の異なる予備サイズの値での検証結果を以下に示します。テストのファイル数は15000を超えています。

図5 予備サイズの値を持つ配列を作成するためのテストの結果





ツリービューの配列の予約サイズを10000 に設定します。CTreeViewおよびCFileNavigator クラスに適切な変更が加えられました。

ファイルナビゲータのフォルダとファイルの新しいアイコン

ファイルナビゲータ（ CFileNavigator </ b0>クラス）に、 Windows 10オペレーティングシステムのファイルナビゲータで使用されているものに似たフォルダやファイルの新しいアイコンを追加しました。それらの洗練されたデザインは、開発中のライブラリのグラフィカルインターフェイスに適していますが、必要に応じてカスタムバージョンも使用できます。

図6。ファイルナビゲータのフォルダとファイルの新しいアイコン

これらの画像は本稿末尾にあります。<



おわりに

開発の現段階では、以下の図に示されたような結果が得られるはずです。

図6。開発の現段階でのライブラリの構造





次のグラフィカルインターフェイスの記事ではEasy And Fastライブラリの開発を続けます。ライブラリは、MQLアプリケーションの開発に必要な追加のコントロールとともに拡張されます。既存のコントロールは改善されて新機能で補足されます。