グラフィカルインタフェース IV：情報インターフェース要素(チャプター1)

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的を詳細に考察されます。記事への完全なリンクのリストは各章の末尾でみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

開発の現段階では、グラフィカルインタフェース作成のライブラリは、フォームとそれに取り付けることができるいくつかのコントロールを含んでいます。今後の記事の1つがマルチウィンドウモードについてになることは、以前に言及されました。そのための準備が整ったので、それは次の章で対処します。この章では、ステータスバーとツールチップ情報インタフェース要素を作成するためのクラスを作成します。

ステータスバー要素

ステータスバーは、グラフィカルインタフェースの情報要素の一つです。この要素は、重要なデータ、詳細、値などの迅速なエントリのために使用されています。ステータスバーはMetaTraderターミナルでも使われています。これは、いくつかのセクション（項目）で構成されています。1番目は、マウスカーソルが位置しているターミナルの部分またはプログラムコマンド名についての情報を提供します。カーソルが価格チャートの領域上に移動された場合に日付と価格を反映する項目もあります。マウスの左クリックで表示できるコンテキストメニューを含む項目もあります。MetaEditor コードエディタもステータスバーを用意しています。その項目はプログラムコマンド、カーソル位置（行/列）とテキスト入力モード（INS/ OVR）を反映しています。ターミナルとコードエディタのステータスバーの詳細についてはヘルプ（F1）で見つけることができます。

本稿では、その項目にコンテキストメニューを取り付けずに単純なステータスバーを作成します。他のインターフェイス要素と同様に、ステータスバーは、いくつかのプリミティブオブジェクトで構成されています。

背景

項目

区切り線





図1。ステータスバーの複合部分





StatusBar.mqhファイルを作成してWndContainer.mqhファイルに含んでライブラリ全体での利用を可能にします。下記のコードは、すべてのコントロールクラスで使われる仮想メソッドを持つCStatusBarクラスを示します。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CStatusBar( void ); ~CStatusBar( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) {} virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); }; CStatusBar::CStatusBar( void ) { } CStatusBar::~CStatusBar( void ) { }

他のコントロールクラスとの一貫性を保つため、このバージョンではイベント処理に使われるOnEvent() とOnEventTimer() メソッドは使われません。

ここで、ステータスバーのプロパティを考察します。配列が使用されるオブジェクトとして、それらには一般的でユニークなプロパティがあります。ユニークなものはアイテムの幅のみです。一般的なプロパティのリストはもっと長く、以下に提示されています。

共通プロパティ：

背景と背景フレームの色

テキストの色

区切り線の色

マウスの左クリックのプロパティ

コンストラクタのデフォルト値によってプロパティフィールドを初期化します。ユーザは、要素の作成時に、クラスのパブリックメソッドを使用してそれらを再定義することができます。

class CStatusBar : public CElement { private : int m_width[]; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_label_color; int m_zorder; color m_sepline_dark_color; color m_sepline_light_color; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void SeparateLineDarkColor( const color clr) { m_sepline_dark_color=clr; } void SeparateLineLightColor( const color clr) { m_sepline_light_color=clr; } }; CStatusBar::CStatusBar( void ) : m_area_color( C'240,240,240' ), m_area_border_color( clrSilver ), m_label_color( clrBlack ), m_sepline_dark_color( C'160,160,160' ), m_sepline_light_color( clrWhite ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 2 ; }

ステータスバーを作成するメソッドを考えてみましょう。背景を作成するにはCRectLabel型のプリミティブオブジェクトを使います。作成にはCEdit型のプリミティブオブジェクトの動的配列の宣言が必要です。以前にCSeparateLineクラスが区切り線作成のために書かれました。このクラスは、独立したインターフェース要素として使用できます。この場合、それはステータスバーの複合部分の一部として使用され、そのような要素の配列が必要になります。

項目は、ステータスバーを作成する前にCStatusBar::AddItem()メソッドを使って追加されなければなりません。さもないとグラフィカルインターフェースの作成は失敗します。項目の数はCStatusBar::ItemsTotal()メソッドで取得できます。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "SeparateLine.mqh" class CStatusBar : public CElement { private : CRectLabel m_area; CEdit m_items[]; CSeparateLine m_sep_line[]; public : bool CreateStatusBar( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateItems( void ); bool CreateSeparateLine( const int line_number, const int x, const int y); public : int ItemsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_items)); } void AddItem( const int width); };

ステータスバーの項目作成メソッドとしてはCStatusBar::CreateItems() のみが考察されます。他のメソッドは、他のコントロールのクラスで考慮されたものと根本的に異なりません。

項目は、フレームを曖昧にしない洋に考慮して背景領域内に設定されます。これが1画素のマージンが一番初めに座標に追加された理由です。その後項目数のチェックが行われます。項目が設定されていない場合、メッセージが操作ログに出力され、グラフィカルインターフェイスの作成が終了します。

最初の項目の幅が定義されていない場合は、それが自動的に計算されるようにします。ステータスバーの幅は、それが取り付けられているフォームの未満である（フォーム領域内に位置するように2画素が引かれる）ことになっています。最初の項目の幅を取得するには、他の項目が反復して追加され、この値がフォームの幅の値から控除されます。

その後、ステータスバーの項目を作成するループと区切り線を作成するループが続きます。区切り線の座標は、各項目の座標に対して計算されます。最初の項目には区切り線は作成されません。よって、区切り線の数は、常に項目の数よりも1つ少なくなります。

bool CStatusBar::CreateItems( void ) { int l_w= 0 ; int l_x=m_x+ 1 ; int l_y=m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); if (items_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, " "if a group contains at least one item!Use the CStatusBar::AddItem() method" ); return ( false ); } if (m_width[ 0 ]< 1 ) { for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) l_w+=m_width[i]; m_width[ 0 ]=m_wnd.XSize()-l_w-(items_total+ 2 ); } for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_statusbar_edit_" + string (i)+ "__" +( string )CElement::Id(); l_x=(i> 0 )?l_x+m_width[i- 1 ] : l_x; if (!m_items[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,l_x,l_y,m_width[i],m_y_size- 2 )) return ( false ); m_items[i].Description( "" ); m_items[i].TextAlign( ALIGN_LEFT ); m_items[i].Font(FONT); m_items[i].FontSize(FONT_SIZE); m_items[i].Color(m_label_color); m_items[i].BorderColor(m_area_color); m_items[i].BackColor(m_area_color); m_items[i].Corner(m_corner); m_items[i].Anchor(m_anchor); m_items[i].Selectable( false ); m_items[i].Z_Order(m_zorder); m_items[i].ReadOnly( true ); m_items[i].Tooltip( "

" ); m_items[i].XGap(l_x-m_wnd.X()); m_items[i].YGap(l_y-m_wnd.Y()); m_items[i].X(l_x); m_items[i].Y(l_y); m_items[i].XSize(m_width[i]); m_items[i].YSize(m_y_size- 2 ); CElement::AddToArray(m_items[i]); } for ( int i= 1 ; i<items_total; i++) { l_x=m_items[i].X(); CreateSeparateLine(i,l_x,l_y+ 2 ); } return ( true ); }

また、すべての項目のテキストを変更するためのパブリックメソッドも必要になります。そのようなメソッドを作成してCStatusBar::ValueToItem()と呼びましょう。項目インデックスとそれに反映されなければならない行の数がパラメータとして受け取られます。

class CStatusBar : public CElement { public : void ValueToItem( const int index, const string value ); }; void CStatusBar::ValueToItem( const int index, const string value ) { int array_size=::ArraySize(m_items); if (array_size< 1 || index< 0 || index>=array_size) return ; m_items[index].Description( value ); }

ステータスバーのテスト

バー要素をテストするための準備がすべて整いました。前シリーズ（第三部）の最初のEAをテストに使用します。メインメニューをCIconButton型の5つのボタン以外の他のコントロールをすべて削除します。StatusBar.mqhファイルは既にライブラリに含まれていてそのインスタンスとステータスバー作成メソッドはCProgramカスタムクラスで作成できます。

2つの項目を持つステータスバーを作成します。初めの項目の幅は定義されず自動的に計算されます。ステータスバーの作成後には、例として最初の項目に «For Help, press F1» のテキストを設定します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CStatusBar m_status_bar; private : #define STATUSBAR1_GAP_X ( 1 ) #define STATUSBAR1_GAP_Y ( 175 ) bool CreateStatusBar( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateStatusBar()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateStatusBar( void ) { #define STATUS_LABELS_TOTAL 2 m_status_bar.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+STATUSBAR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+STATUSBAR1_GAP_Y; int width[]={ 0 , 110 }; m_status_bar.YSize( 24 ); for ( int i= 0 ; i<STATUS_LABELS_TOTAL; i++) m_status_bar.AddItem(width[i]); if (!m_status_bar.CreateStatusBar(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_status_bar.ValueToItem( 0 , "For Help, press F1" ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_status_bar); return ( true ); }

ステータスバーの二番目の項目はローカル時刻を示します。これには、下記のコードに見られるように、アプリケーションタイマーにコードを追加します。つまり、項目は500ミリ秒ごとに更新されます。

void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); static int count= 0 ; if (count< 500 ) { count+=TIMER_STEP_MSC; return ; } count= 0 ; m_status_bar.ValueToItem( 1 , TimeToString ( TimeLocal (), TIME_DATE | TIME_SECONDS )); m_chart.Redraw(); }

すべてが正しく行われた場合は、以下のスクリーンショットに示されたような結果が得られます。





図2。ステータスバー要素のテスト

ステータスバーの要素を作成するためのクラスを開発が完了しました。完全なコードは本稿添付のソースコードファイルで確認可能です。

ツールヒント要素

ここで、ツールヒントを作成するためのクラスを開発します。この要素が別のクラスを必要とする理由はシリーズの第一部の第四章でフォームボタンの機能が考察されたときに詳細に説明されました。要するに、ツールヒントには、シンボルの数を制限しないことといくつかの単語を強調表示するオプションがあることが必要です。これを実装するためには要素を描画するためのクラスを使用します。インターフェイス要素の描画方法の例は、先に示されています。シリーズ第二部の第二章では区切り線を作成するCSeparateLineクラスが書かれました。ツールヒントのクラスの開発には同じ原理が使われます。





図3。Wordでのツールヒントの例

Tooltip.mqhファイルを作成して、すべてのインターフェース要素を含むWndContainer.mqhファイルに含みます。そして、この新しいファイル内で、すでによく知られているすべてのインターフェイス要素に標準なメソッドを持つクラスを作成します。このクラスでは、フォームポインタに加えて、ツールヒントが取り付けられる要素へのポインタ と子のポインタを格納するメソッドが存在します。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CTooltip : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CElement *m_element; public : void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } void ElementPointer(CElement & object ) { m_element=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); }; CTooltip::CTooltip( void ) { } CTooltip::~CTooltip( void ) { }

ユーザーがツールヒントを作成する前に設定できるプロパティ：

ヘッダー

ラインの配列

その他のプロパティのはデフォルト値を持ちます。それらは：

ツールヒントの背景のグラデーションの色

背景フレームの色

ヘッダの色

テキストの色

アルファチャンネル（ツールヒントの透明性の管理のため）

ライン配列はCTooltip::AddString()メソッドを使用してツールチップが作成される前に、行ごとに追加することができます。

class CTooltip : public CElement { private : string m_header; string m_tooltip_lines[]; uchar m_alpha; color m_text_color; color m_header_color; color m_border_color; color m_array_color[]; public : void Header( const string text) { m_header=text; } void AddString( const string text); }; CTooltip::CTooltip( void ) : m_header( "" ), m_alpha( 0 ), m_text_color( clrDimGray ), m_header_color( C'50,50,50' ), m_border_color( C'118,118,118' ), m_gradient_top_color( clrWhite ), m_gradient_bottom_color( C'208,208,235' ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } void CTooltip::AddString( const string text) { int array_size=:: ArraySize (m_tooltip_lines); :: ArrayResize (m_tooltip_lines,array_size+ 1 ); m_tooltip_lines[array_size]=text; }

区切り線のクラスと同様に、ツールヒントの作成にはCRectCanvasクラスと2津のメソッド（パブリックとプライベート）を使います。

class CTooltip : public CElement { private : CRectCanvas m_canvas; public : bool CreateTooltip ( const long chart_id, const int subwin); private : bool CreateCanvas( void ); };

要素が取り付けられるフォームへのポインタのチェックに加えCTooltip::CreateTooltip() パブリックメソッドはツールヒントが意図された要素へのポインタも含みます。要素ポインタが存在する場合、ツールヒントの座標は要素の座標に相対して計算されます。我々の場合、これは要素の下限より1つ低い画素です。

bool CTooltip::CreateTooltip( const long chart_id, const int subwin) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating the tooltip, the class must be passed " "the form pointer: CTooltip::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } if (:: CheckPointer (m_element)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating the tooltip, the class must be passed " "the element pointer: CTooltip::ElementPointer(CElement &object)." ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =m_element.X(); m_y =m_element.Y2()+ 1 ; CElement::XGap(m_x-m_wnd.X()); CElement::YGap(m_y-m_wnd.Y()); if (!CreateTooltip()) return ( false ); return ( true ); }

CSeparateLineクラスの似たメソッドと違い、描画キャンバスを作成するためのCTooltip::CreateCanvas()プライベートメソッドでは、オブジェクトの作成とプロパティの設定に続いて、以下のアクションが実行されます。

ツールチップの背景グラデーション配列のサイズの設定。配列サイズはオブジェクトの縦幅の画素数（ Y 座標のサイズ）に等しいです。

座標のサイズ）に等しいです。 グラデーション配列の初期化

キャンバスをクリアする。透明度を100%に設定します。アルファチャンネルの値はゼロです。

オブジェクトは、メソッドの最後で要素オブジェクトの共通配列に追加されます。本メソッドのコードは下記です。

bool CTooltip::CreateCanvas( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_help_tooltip_" +( string )CElement::Id(); if (!m_canvas.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,m_x,m_y,m_x_size,m_y_size, COLOR_FORMAT_ARGB_NORMALIZE )) return ( false ); if (!m_canvas.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_canvas.Background( false ); m_canvas.XGap(m_x-m_wnd.X()); m_canvas.YGap(m_y-m_wnd.Y()); CElement::GradientColorsTotal(m_y_size); :: ArrayResize (m_array_color,m_y_size); CElement::InitColorArray(m_gradient_top_color,m_gradient_bottom_color,m_array_color); m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; CElement::AddToArray(m_canvas); return ( true ); }

縦のグラデーションとフレームを描画するメソッドを考えてみましょう。グラデーションのためには、キャンバスを作成する瞬間に既に必要な値で初期化された配列があります。これが、単にキャンバスの高さに等しい反復回数を持つループ内で配列から指定された色で線を描画することだけが必要な理由です。フレームを描画するために、メソッドの先頭で、キャンバスの各側の座標を持つ配列が宣言されて初期化されます。フレームが描画された後、1画素分で角を丸め、次にキャンバス内側の4隅にさらに4画像を追加します。

両メソッドにはアルファチャネルを示すパラメータが1つのみあります。これは、これらのメソッドを呼び出すときに、グラデーションとフレームの透明度を指定することができることを意味します。

void CTooltip::VerticalGradient( const uchar alpha) { int x1= 0 ; int x2=m_x_size; for ( int y= 0 ; y<m_y_size; y++) m_canvas.Line(x1,y,x2,y,:: ColorToARGB (m_array_color[y],alpha)); } void CTooltip::Border( const uchar alpha) { color clr=m_border_color; int x_size =m_canvas.X_Size()- 1 ; int y_size =m_canvas.Y_Size()- 1 ; int x1[ 4 ]; x1[ 0 ]= 0 ; x1[ 1 ]=x_size; x1[ 2 ]= 0 ; x1[ 3 ]= 0 ; int y1[ 4 ]; y1[ 0 ]= 0 ; y1[ 1 ]= 0 ; y1[ 2 ]=y_size; y1[ 3 ]= 0 ; int x2[ 4 ]; x2[ 0 ]=x_size; x2[ 1 ]=x_size; x2[ 2 ]=x_size; x2[ 3 ]= 0 ; int y2[ 4 ]; y2[ 0 ]= 0 ; y2[ 1 ]=y_size; y2[ 2 ]=y_size; y2[ 3 ]=y_size; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_canvas.Line(x1[i],y1[i],x2[i],y2[i],:: ColorToARGB (clr,alpha)); clr= clrBlack ; m_canvas.PixelSet( 0 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet( 0 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 , 0 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 1 ,m_y_size- 1 ,:: ColorToARGB (clr, 0 )); clr= C'180,180,180' ; m_canvas.PixelSet( 1 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet( 1 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 , 1 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); m_canvas.PixelSet(m_x_size- 2 ,m_y_size- 2 ,:: ColorToARGB (clr,alpha)); }

マウスカーソルが要素の上にホバーされるとツールヒントがすぐに表示され、カーソルが要素領域を離れるとツールヒントが徐々に退色されるようにしましょう。

ツールヒントを表示するためのCTooltip::ShowTooltip()メソッドを作成しましょう。メソッドの開始時にはm_alphaフィールド（アルファチャンネル）の値のチェックがあります。アルファチャネルの値が255以上の場合、プログラムが実行されツールヒントが100%表示されているので、続ける理由はありません。そうでなければ、次のステップでツールヒントヘッダーの座標とのマージンが設定され、グラデーションとフレームが描画されます。ユーザーがヘッダーのテキストを指定していない場合は、ヘッダーが描画されません。ヘッダのテキストが存在する場合、フォントのパラメータが設定されてヘッダが描画されます。

この後、ツールチップのメインテキストはヘッダの存在を考慮して設定されます。これで、メインテキストのパラメータが設定されます。ヘッダのボールドフォント（FW_BLACK）と異なり、メインフォントは目立ちません（FW_THIN）。次に、ツールヒントのテキストは、ユーザが初期化された配列から反復してキャンバスに入力されます。各行のY座標は、それぞれのループで指定された値で調整されます。一番最後に、キャンバスは表示のために更新され、完全に見えるツールチップの表示が設定されます。本メソッドのコードは下記です。

void CTooltip::ShowTooltip( void ) { if (m_alpha>= 255 ) return ; int x = 5 ; int y = 5 ; int y_offset = 15 ; VerticalGradient( 255 ); Border( 255 ); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); m_alpha= 255 ; }

ツールチップの緩やかなフェージングのためのメソッドを書いてCTooltip::FadeOutTooltip()と名付けましょう。このメソッドの開始時に、アルファチャンネルの値の逆方向のチェックが行われます。これは、完全な透明性が達成されている場合には実行を続ける必要がないことを意味します。そうでない場合は、キャンバスは完全な透明性が達成されるまで、フェージングのための指定されたステップで反復して再描画されます。このメソッドの完全版は、以下のコードに示されています。

void CTooltip::FadeOutTooltip( void ) { if (m_alpha< 1 ) return ; int y_offset= 15 ; uchar fadeout_step= 7 ; for ( uchar a=m_alpha; a>= 0 ; a-=fadeout_step) { if (a-fadeout_step< 0 ) { a= 0 ; m_canvas.Erase(:: ColorToARGB ( clrNONE , 0 )); m_canvas.Update(); m_alpha= 0 ; break ; } int x = 5 ; int y = 5 ; VerticalGradient(a); Border(a); if (m_header!= "" ) { m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_BLACK ); m_canvas. TextOut (x,y,m_header,:: ColorToARGB (m_header_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); } x=(m_header!= "" )? 15 : 5 ; y=(m_header!= "" )? 25 : 5 ; m_canvas.FontSet(FONT,- 80 , FW_THIN ); int lines_total=:: ArraySize (m_tooltip_lines); for ( int i= 0 ; i<lines_total; i++) { m_canvas. TextOut (x,y,m_tooltip_lines[i],:: ColorToARGB (m_text_color,a), TA_LEFT | TA_TOP ); y=y+y_offset; } m_canvas.Update(); } }

ツールチップを作成して描画するために必要なすべてのメソッドがそろいました。これらは要素のイベントハンドラで呼ばれます。フォームでツールヒントを表示するボタンが押されたかをみるにはCWindowクラスで>CWindow::TooltipBmpState()メソッドを作成します。

class CWindow : public CElement { public : bool TooltipBmpState( void ) const { return (m_button_tooltip.State()); } };

要素がフォーカスされている場合、ツールヒント表示モードがオンならばツールヒントが表示されます。マウスカーソルが要素領域の外にあるかフォームがブロックされている場合、ツールヒントは表示されません。

void CTooltip::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_wnd.TooltipBmpState()) return ; if (m_wnd.IsLocked()) { FadeOutTooltip(); return ; } if (m_element.MouseFocus()) ShowTooltip(); else FadeOutTooltip(); return ; } }

ツールヒントのテスト

ここで動作をテストできます。テストEAのフォーム上には現在5つのボタンがあります。すべてのボタンでツールチップを作成してみましょう。5つのCTooltip型のクラスのインスタンスと5つのメソッドを宣言します。ここでは、例として、1つのみの実装を提示します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CTooltip m_tooltip1; CTooltip m_tooltip2; CTooltip m_tooltip3; CTooltip m_tooltip4; CTooltip m_tooltip5; private : bool CreateTooltip1( void ); bool CreateTooltip2( void ); bool CreateTooltip3( void ); bool CreateTooltip4( void ); bool CreateTooltip5( void ); }; bool CProgram::CreateTooltip5( void ) { #define TOOLTIP5_LINES_TOTAL 3 m_tooltip5.WindowPointer(m_window1); m_tooltip5.ElementPointer(m_icon_button5); string text[]= { "Control \"Icon button\" (5)." , "This is the second line of the tooltip." , "This is the third line of the tooltip." }; m_tooltip5.Header( "Icon Button 5" ); m_tooltip5.XSize( 250 ); m_tooltip5.YSize( 80 ); for ( int i= 0 ; i<TOOLTIP5_LINES_TOTAL; i++) m_tooltip5.AddString(text[i]); if (!m_tooltip5.CreateTooltip(m_chart_id,m_subwin)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tooltip5); return ( true ); }

ツールヒントの作成は、それらがバースの要素配列の最後にあるように、グラフィカルインタフェースを作成するメソッドの最後に行われなければなりません。こうすると、ツールヒントは常にチャート上の他のオブジェクトの上になります。

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateTooltip1()) return ( false ); if (!CreateTooltip2()) return ( false ); if (!CreateTooltip3()) return ( false ); if (!CreateTooltip4()) return ( false ); if (!CreateTooltip5()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

フォームでツールヒントボタンを表示するには、作成時にCWindow::UseTooltipsButton()メソッドを使います。

bool CProgram::CreateWindow1( const string caption_text) { CWndContainer::AddWindow(m_window1); int x= 1 ; int y= 20 ; m_window1.Movable( true ); m_window1.XSize( 251 ); m_window1.YSize( 200 ); m_window1.UseTooltipsButton(); m_window1.CaptionBgColor( clrCornflowerBlue ); m_window1.CaptionBgColorHover( C'150,190,240' ); if (!m_window1.CreateWindow(m_chart_id,m_subwin,caption_text,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

結果は以下のスクリーンショットのようなはずです。





図4。ツールヒントのテスト

うまくいきました。さて、この要素は、ポインタベースにプライベート配列を必要とします。マルチウィンドウモードを開発しているとき、このような配列が必要になるかもしれない例を説明します。

ツールヒントのプライベート配列

CWndContainerクラスに移動して新しいメンバを加えます。ツールヒントのプライベート配列はWindowElements構造体に追加されます。(1) ツールヒントの数を取得するCWndContainer::TooltipsTotal()メソッドと(2)ツールヒントポインタをプライベート配列に追加するCWndContainer::AddTooltipElements()メソッドも作成します。

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CTooltip *m_tooltips[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int TooltipsTotal( const int window_index); private : bool AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object); }; int CWndContainer::TooltipsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_tooltips)); } bool CWndContainer::AddTooltipElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CTooltip" ) return ( false ); CTooltip *t=:: GetPointer (object); AddToRefArray(t,m_wnd[window_index].m_tooltips); return ( true ); }

CWndContainer::AddTooltipElements()メソッドはCWndContainer::AddToElementsArray() パブリックメソッドで呼び出され、これは要素をベースに追加するときにカスタムクラスで使われます。その短縮版は以下のコードに示されています。

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddTooltipElements(window_index, object )) return ; }

ツールヒントを作成するためのクラスの開発は完了です。ファイルの完全なバージョンは本稿添付のファイルでダウンロードできます。

おわりに

本稿では、ステータスバーとツールヒント情報インタフェース要素の開発を考察しました。次の章では、マルチウィンドウグラフィカルインターフェイスを作成する可能性を実装し、マウスの左クリックの優先順位管理システムについてお話しします。

シリーズの最初の部分の全ての資料はダウンロードしてテストすることができます。これらのファイルに含まれている資料の使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。

