グラフィカルインタフェースXI：標準グラフィックライブラリの統合(ビルド16)

コンテンツ





はじめに

シリーズ初めのグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）稿ではライブラリの目的が詳細に考察されました。各章の末尾では、記事へのリンクの完全なリストを参照し開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

シリーズ第9部グラフィカルインタフェースIX：プログレスバーと折れ線グラフコントロール（チャプター2）では、折れ線グラフを作成するためのクラスをライブラリにどのように組み込むことができるかを示しました。これは一時的な解決策でした。ライブラリのこの部分の能力はまったく欠けていました。グラフィックライブラリの科学的なグラフを作成するための新バージョン（ CGraphicクラス）が最近発表されました。このクラスの関数のいくつかは可視化の可能性 Rのプロットに似たMQL5のグラフィックス ライブラリで説明されています。今回のアップデートでは、グラフィカルインターフェイス作成のために開発された当ライブラリにグラフを作成するための新しいコントロールを備えたバージョンが導入されます。さまざまな種類のデータを視覚化することがさらに簡単になりました。





ライブラリスキームの変更

以前、開発されたライブラリは、描画用に設計されたCCanvasクラスのコピーを使用していました。ライブラリのコードは最近全体的にリファクタリングされたため、このコピーは不要になり、標準ライブラリの元のバージョンに置き換えて削除することができます。これにより、ライブラリのボリュームは10％減少し、リファクタリング前にグラフィカルインターフェイスXI：ライブラリコードのリファクタリング稿で提示されたバージョンに対しては40％減少しました。

グラフの作成にはCGraphicクラスが使用されるようになったので、Graphic.mqhファイルをObjects.mqhファイルにインクルードします。CCanvasクラスのファイルはGraphic.mqhファイルに含まれているファイルの1つに既に含まれているため、ライブラリ全体で使用できるようになります。

#include "Enums.mqh" #include "Defines.mqh" #include "Fonts.mqh" #include "Colors.mqh" #include <Graphics\Graphic.mqh> #include <ChartObjects\ChartObjectSubChart.mqh> ...

CLineChartクラスの名前はCGraphになり、内部コンテンツも変更されています。このクラスには、コントロールの一般的なプロパティと状態を管理するメソッドしか含まれていません。

class CGraph : public CElement { public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void Moving( const bool only_visible= true ); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void Update( const bool redraw= false ); private : void Resize( const int width, const int height); virtual void ChangeWidthByRightWindowSide( void ); virtual void ChangeHeightByBottomWindowSide( void ); };

グラフのプロパティは CGraphic::GetGraphicPointer()メソッドを使用して CGraphicクラスのインスタンスへのポインタを取得することによって制御できます。

class CGraph : public CElement { private : CGraphic m_graph; public : CGraphic *GetGraphicPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_graph)); } };

CGraphicクラスにはグラフ軸のプロパティを管理するクラス（CAxis）と曲線のプロパティを管理するクラス（CCurve）が含まれています。 CColorGeneratorクラスは曲線の色の生成のために設計されています。これらのクラスはすべて、Graphic.mqhファイルに含まれている別々のファイルに含まれています。

#include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "Curve.mqh" #include "Axis.mqh" #include "ColorGenerator.mqh" ...

CCanvasクラスのファイルはCurve.mqhファイルに含まれているため、ライブラリ全体で使用できるようになります。

#include <Object.mqh> #include <Canvas\Canvas.mqh> ...

上記のファイルとクラス間の相互接続は、すべて下の図に示されています。

図1 標準ライブラリクラスと開発されたライブラリクラスの相互接続





したがって、配列やファイルを扱うための標準ライブラリクラスは、それが使用されているアプリケーションのライブラリやファイルで自動的に利用できるようになります。本稿では、現在利用可能な新機能を理解するのに役立つように、いくつかのテストMQLアプリケーションをさらに詳しく説明します。





グラフプロパティをテストするアプリケーション

最初のMQLテストアプリケーションはCGraphic型グラフの特定のプロパティを管理するためのコントロールを備えたグラフィカルインタフェースを実装します。フォームの上部にはCTabs型のコントロールが位置します。この場合、これは4つのタブのグループです。ランダムに生成された値を持つ2つの曲線を持つグラフが、タブの作業領域の下に配置されます。

最初のタブ（背景）には、次のグラフプロパティを管理するコントロールがあります。

背景色

グラフの主なテキスト（上部に表示）

グラフの補助テキスト（下部に表示）

本文の色

補助テキストの色

メインテキストのフォントサイズ

補助テキストのフォントサイズ

CGraphicクラスはこれらのプロパティを設定/取得するためのpublicメソッドを提供します。

struct CBackground { uint clr; uint clr_main; uint clr_sub; string main; string sub; int size_main; int size_sub; }; class CGraphic { protected : CBackground m_background;

これは次のようになります。

図2 テスト用MQLアプリケーションの最初のタブ（背景）のコントロール





2番目のタブ（インデントと履歴）には、以下のプロパティを設定するためのコントロールが含まれます。

インデント（上下左右）

凡例幅

凡例のフォントサイズ

凡例マーカーのサイズ

グラフのすべての要素に共通のインデント

グラフ軸の目盛りサイズ

以下のCGraphicメソッドは、これらのプロパティを取得および設定するために使用できます。

struct CCurveHistory { int name_width; int name_size; int symbol_size; int count_total; int count_points; int count_lines; int count_histogram; int count_custom; }; class CGraphic { protected : CCurveHistory m_history; public : int IndentUp( void ) const { return (m_up0); } void IndentUp( const int up) { m_up0=up; } int IndentDown( void ) const { return (m_down0); } void IndentDown( const int down) { m_down0=down; } int IndentLeft( void ) const { return (m_left0); } void IndentLeft( const int left) { m_left0=left; } int IndentRight( void ) const { return (m_right0); } void IndentRight( const int right) { m_right0=right; } int GapSize( void ) const { return (m_gap); } void GapSize( const int size) { m_gap=size; } int MajorMarkSize( void ) const { return (m_mark_size); } void MajorMarkSize( const int size) { m_mark_size=size; } int HistoryNameWidth( void ) const { return (m_history.name_width); } int HistoryNameSize( void ) const { return (m_history.name_size); } int HistorySymbolSize( void ) const { return (m_history.symbol_size); } void HistoryNameWidth( const int width) { m_history.name_width=width; } void HistoryNameSize( const int size) { m_history.name_size=size; } void HistorySymbolSize( const int size) { m_history.symbol_size=size; } };

以下はそれがテストMQLアプリケーションのグラフィカルインタフェースでどのように表示されるかを示します。

図3 テスト用MQLアプリケーションの2番目のタブ（インデントと履歴）のコントロール





3番目のタブ（グリッド）には、以下のグリッドプロパティを設定するためのコントロールが含まれます。

グリッド線の色

軸ゼロラインの色

グリッドの背景色

グリッドノード内のドットの描画

点の半径

点の色

CGraphicクラスにはこれらのプロパティを取得して設定するための適切なメソッドがあります（下記のコードを参照）。

struct CGrid { uint clr_line; uint clr_background; uint clr_circle; uint clr_axis_line; uint clr_frame; int r_circle; bool has_circle; }; class CGraphic { protected : CGrid m_grid; public : uint GridLineColor( void ) const { return (m_grid.clr_line); } uint GridAxisLineColor( void ) const { return (m_grid.clr_axis_line); } uint GridBackgroundColor( void ) const { return (m_grid.clr_background); } int GridCircleRadius( void ) const { return (m_grid.r_circle); } uint GridCircleColor( void ) const { return (m_grid.clr_circle); } bool GridHasCircle( void ) const { return (m_grid.has_circle); } void GridLineColor( const uint clr) { m_grid.clr_line=clr; } void GridAxisLineColor( const uint clr) { m_grid.clr_axis_line=clr; } void GridBackgroundColor( const uint clr) { m_grid.clr_background=clr; } void GridCircleRadius( const int r) { m_grid.r_circle=r; } void GridCircleColor( const uint clr) { m_grid.clr_circle=clr; } void GridHasCircle( const bool has) { m_grid.has_circle=has; } };

最終的には次のようになります。

図4 テスト用MQLアプリケーションの3番目のタブ（グリッド）のコントロール





4番目のタブ（軸）にはグラフ軸のプロパティを管理するコントロールが配置されます。タブの作業領域の左側にあるラジオボタンを使用すると、特定の軸の設定を切り替えることができます。これらのボタンと軸タブの他のコントロールは区切り線で区切られています。

変更できるプロパティは次のとおりです。

自動スケーリング

最小軸値

最大軸値

最小軸の許容値

最大軸の許容値

軸番号のサイズ

軸番号表示の最長

軸名のフォントサイズ

軸の初期ステップ値

軸上の最大数

軸名

軸名のテキストの色

以下のリストは、上記のプロパティを取得および設定するためのCAxisクラスメソッドの名前を示しています。

class CAxis { private : double m_min; double m_max; uint m_clr; string m_name; int m_name_size; int m_values_size; int m_values_width; bool m_auto_scale; double m_default_step; double m_max_labels; double m_min_grace; double m_max_grace; public : CAxis( void ); ~CAxis( void ); double Min( void ) const { return (m_min); } void Min( const double min) { m_min=min; } double Max( void ) const { return (m_max); } void Max( const double max) { m_max=max; } string Name( void ) const { return (m_name); } void Name( const string name) { m_name=name; } uint Color( void ) const { return (m_clr); } void Color( const uint clr) { m_clr=clr; } bool AutoScale( void ) const { return (m_auto_scale); } void AutoScale( const bool auto) { m_auto_scale=auto; } int ValuesSize( void ) const { return (m_values_size); } void ValuesSize( const int size) { m_values_size=size; } int ValuesWidth( void ) const { return (m_values_width); } void ValuesWidth( const int width) { m_values_width=width; } int NameSize( void ) const { return (m_name_size); } void NameSize( const int size) { m_name_size=size; } double DefaultStep( void ) const { return (m_default_step); } void DefaultStep( const double value ) { m_default_step= value ; } double MaxLabels( void ) const { return (m_max_labels); } void MaxLabels( const double value ) { m_max_labels= value ; } double MinGrace( void ) const { return (m_min_grace); } void MinGrace( const double value ) { m_min_grace= value ; } double MaxGrace( void ) const { return (m_max_grace); } void MaxGrace( const double value ) { m_max_grace= value ; } };

結果は下に示されています。

図5 テスト用MQLアプリケーションの4番目のタブ（軸）のコントロール





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。

グラフ曲線プロパティをテストするアプリケーション

CGraphic型のグラフ曲線の特定の特性をテストするためには別のMQLアプリケーションが作成されています。グラフ曲線のプロパティを管理するコントロールは、このアプリケーションのフォームの最上部に配置され、真下には CGraphic型の2つのグラフ（CGraphコントロール） があります。最初のグラフはランダムなデータを含む系列を表示し、2番目のグラフはMomentum指標の式に基づいて計算されたその導関数をプロットします。

グラフ曲線のプロパティを管理するためのコントロールは次のとおりです。

Animate チェックボックス - グラフへのデータの自動入力を開始する

チェックボックス - グラフへのデータの自動入力を開始する Array size スピンエディットボックス - グラフに表示されているデータ配列内の要素の現在の数

スピンエディットボックス - グラフに表示されているデータ配列内の要素の現在の数 Random ボタン - グラフ上にランダムなデータシーケンスを連続して生成する

ボタン - グラフ上にランダムなデータシーケンスを連続して生成する Period スピン編集ボックス - モーメンタム 指標を計算する変数の値

スピン編集ボックス - 指標を計算する変数の値 Curve type コンボボックス - グラフ曲線の型

コンボボックス - グラフ曲線の型 Point type コンボボックス - グラフ曲線をプロットするために使用されるデータポイントの型

アプリケーション (CProgram) iのカスタムクラスは、上記のコントロールに関連するメソッドを実装し、以下のタスクを実行します。

グラフに表示するデータ配列のサイズの設定

データによる配列の初期化

最近の変更を反映するためのグラフの更新

配列の最後に1つの要素を追加

配列の最後の1つの要素を削除

グラフをタイマーで更新

新しいデータの自動入力によるグラフのアニメーション化

以下は、これらの機能を実装するすべてのメソッドのコード一覧です。これらのメソッドのコードの詳細については、本稿末尾にあるファイルをダウンロードしてください。

class CProgram : public CWndEvents { protected : double data1[]; double data2[]; double data3[]; double data4[]; private : void ResizeGraph1Arrays( void ); void ResizeGraph2Arrays( void ); void ResizeGraph1Arrays( const int new_size); void ResizeGraph2Arrays( const int new_size); void InitGraph1Arrays( void ); void InitGraph2Arrays( void ); void ZeroGraph1Arrays( void ); void ZeroGraph2Arrays( void ); void SetGraph1Value( const int index); void SetGraph2Value( const int index); void UpdateGraph( void ); void UpdateGraph1( void ); void UpdateGraph2( void ); void RecalculatingSeries( void ); void AddValue( void ); void DeleteValue( void ); void UpdateGraphByTimer( void ); void AnimateGraphSeries( void ); };

これは次のようになります。

図6 グラフ曲線のプロパティをテストするためのアプリケーションのグラフィカルインタフェース





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。





内サイクロイドのグラフをアニメーション化するアプリケーション

John Walkenbach氏はVBAプログラミングに関する著書の1つで、読者にテストファイルのCDを提供しています。ファイルの1つは、無限数の内サイクロイドを生成する図を実装します。

参考のために、ウィキペディアでは次の定義が与えられています。

内サイクロイド（ギリシャ語で「下」を意味する ὑπό と 「円、円周」を意味するκύκλος から）は大きな円の中を転がる小さな円の定点の軌跡によって生成された特殊な平面曲線です。

John Walkenbach氏著作の本で与えられた定義は下記です。

内サイクロイド - 別の円の中を回転する円上の点によって形成される経路

MQLで同様のアプリケーションを実装して、パラメータ管理用のグラフィカルインタフェースを追加し、それがどのように機能するかを詳しく見てみましょう。

新しい内サイクロイドを生成するためには3つの、指定されたステップで数値シーケンスを初期化するためのパラメータが使用されます。次に、グラフ上の点の座標を得るために、これらのシーケンスの値に基づいて計算が実行されます。その後、得られた結果を正規化します。

カスタムクラスでは、複数の配列を宣言してシーケンスとフィールドを計算し、平均と標準偏差を計算します。

#include <Math\Stat\Stat.mqh> #include <EasyAndFastGUI\WndEvents.mqh> #include <EasyAndFastGUI\TimeCounter.mqh> class CProgram : public CWndEvents { protected : ... double a_inc[]; double b_inc[]; double t_inc[]; double x_source[]; double y_source[]; double x_norm[]; double y_norm[]; double x_mean; double y_mean; double x_sdev; double y_sdev; ... }; CProgram::CProgram( void ) : x_mean( 0 ), y_mean( 0 ), x_sdev( 0 ), y_sdev( 0 ) { ... }

値はCProgram::InitArrays()メソッドで計算されます。1番目のループは初期データを計算します。その後、平均と標準偏差が得られ、2番目のループでデータが正規化されます。配列のサイズはCProgram::ResizeArrays()メソッドを使用して設定します。配列サイズの値は、アプリケーションのグラフィカルインタフェースのテキストボックスコントロール (CTextEdit) から取得されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void ResizeArrays( void ); void InitArrays( void ); }; void CProgram::ResizeArrays( void ) { int array_size =:: ArraySize (x_norm); int new_size =( int )m_array_size.GetValue(); if (array_size==new_size) return ; :: ArrayResize (a_inc,new_size); :: ArrayResize (b_inc,new_size); :: ArrayResize (t_inc,new_size); :: ArrayResize (x_source,new_size); :: ArrayResize (y_source,new_size); :: ArrayResize (x_norm,new_size); :: ArrayResize (y_norm,new_size); } void CProgram::InitArrays( void ) { ResizeArrays(); int total=( int )m_array_size.GetValue(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (i< 1 ) { a_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); b_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); t_inc[i] = 1 +( double )m_animate.GetValue(); } else { a_inc[i] =a_inc[i- 1 ]+( double )m_a_inc.GetValue(); b_inc[i] =b_inc[i- 1 ]+( double )m_b_inc.GetValue(); t_inc[i] =t_inc[i- 1 ]+( double )m_t_inc.GetValue(); } double a=a_inc[i]; double b=b_inc[i]; double t=t_inc[i]; x_source[i] =(a-b)* cos (t)+b* cos ((a/b- 1 )*t); y_source[i] =(a-b)* sin (t)+b* sin ((a/b- 1 )*t); } x_mean=MathMean(x_source); y_mean=MathMean(y_source); x_sdev=MathStandardDeviation(x_source); y_sdev=MathStandardDeviation(y_source); x_sdev =(x_sdev== 0 )? 1 : x_sdev; y_sdev =(y_sdev== 0 )? 1 : y_sdev; for ( int i= 0 ; i<total; i++) { x_norm[i] =(x_source[i]-x_mean)/x_sdev; y_norm[i] =(y_source[i]-y_mean)/y_sdev; } }

CGraphicクラスには、作成されたグラフの作業領域内の軸の目盛りにノッチ、線、テキストを追加できるメソッドが含まれています。

この場合CProgram::TextAdd() メソッドを使用して、図の左上隅のXおよびY シーケンスの平均と標準偏差の値を出力します。CGraphic::ScaleX()メソッドとCGraphic::ScaleY()メソッドは、図の極点（左上隅）の座標を取得するために使用されます。これらのメソッドは実際のグラフの値をピクセル座標にスケーリングするように設計されています。ここではX軸に沿った最小値とY軸に沿った最大値が実際の値として与えられます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void TextAdd( void ); }; void CProgram::TextAdd( void ) { CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int x = graph.ScaleX(graph.XAxis().Min()) + 50 ; int y = graph.ScaleY(graph.YAxis().Max()) + 10 ; int y2 =y+ 20 ; uint clr =:: ColorToARGB ( clrBlack ); uint align = TA_RIGHT ; string str[ 8 ]; str[ 0 ] = "x mean:" ; str[ 1 ] = "y mean:" ; str[ 2 ] =:: DoubleToString (x_mean, 2 ); str[ 3 ] =:: DoubleToString (y_mean, 2 ); str[ 4 ] = "x sdev:" ; str[ 5 ] = "y sdev:" ; str[ 6 ] =:: DoubleToString (x_sdev, 2 ); str[ 7 ] =:: DoubleToString (y_sdev, 2 ); int l_x= 0 ,l_y= 0 ; for ( int i= 0 ; i< 8 ; i++) { if (i< 2 ) l_x=x; else if (i< 6 ) l_x=(i% 2 == 0 )?l_x+ 50 : l_x; else l_x=(i% 2 == 0 )?l_x+ 60 : l_x; l_y=(i% 2 == 0 )?y : y2; graph.TextAdd(l_x,l_y,str[i],clr,align); } }

必要なデータがすべてグラフに設定された場合、最新の変更を反映するための再描画が必要です。これはCProgram::UpdateSeries()メソッドで行われます。ここでは初めにグラフに系列があるかどうかを確認します。ある場合は最後に計算されたデータを設定します。さらに、曲線のプロパティは、グラフィカルインターフェイスのコントロールを使用して設定されます。ここでは (1) ラインの平滑化、 (2) 点の種類 、(3) 曲線の種類です。テキストは、他のすべてのプロパティとデータが設定されレンダリングされた後にグラフに適用されるべきであることに注意してください。最後に、結果を見るためにグラフを更新する必要があります。

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateSeries( void ); }; void CProgram::UpdateSeries( void ) { CGraphic *graph=m_graph1.GetGraphicPointer(); int total=graph.CurvesTotal(); if (total> 0 ) { CCurve *curve=graph.CurveGetByIndex( 0 ); curve.Update(x_norm,y_norm); ENUM_CURVE_TYPE curve_type =(ENUM_CURVE_TYPE)m_curve_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); ENUM_POINT_TYPE point_type =(ENUM_POINT_TYPE)m_point_type.GetListViewPointer().SelectedItemIndex(); curve.LinesSmooth(m_line_smooth.IsPressed()); curve.PointsType(point_type); curve.Type(curve_type); } graph.Redraw( true ); TextAdd(); graph.Update(); }

CProgram::RecalculatingSeries() メソッドを使用して、取得した結果を1回の呼び出しで計算して適用します。

class CProgram : public CWndEvents { private : void RecalculatingSeries( void ); }; void CProgram::RecalculatingSeries( void ) { InitArrays(); UpdateSeries(); }

これらの式に基づいてプロットされた図は、アニメーション化されるともっと面白く見えます。計算されたシーケンスを動かして設定するには、これらのシーケンスの初期値を変更する必要があります。これは、スピンエディットボックスで値を入力するか、プロセスを自動モードで実行することで実現できます。自動モードでは、このエディットボックスの値はCProgram::AnimateGraphSeries()メソッドでインクリメントまたはデクリメントされます。このメソッドは、アプリケーションタイマーで呼び出されるCProgram::UpdateGraphByTimer()メソッドで呼び出されます。

class CProgram : public CWndEvents { private : void UpdateGraphByTimer( void ); void AnimateGraphSeries( void ); }; void CProgram::OnTimerEvent( void ) { CWndEvents::OnTimerEvent(); if (m_counter1.CheckTimeCounter()) { UpdateGraphByTimer(); } ... } void CProgram::UpdateGraphByTimer( void ) { if (m_window.IsMinimized() || !m_animate.IsPressed()) return ; AnimateGraphSeries(); RecalculatingSeries(); } void CProgram::AnimateGraphSeries( void ) { static bool counter_direction= false ; if (( double )m_animate.GetValue()<=( double )m_animate.MinValue()) counter_direction= false ; if (( double )m_animate.GetValue()>=( double )m_animate.MaxValue()) counter_direction= true ; string value = "" ; if (!counter_direction) value = string (( double )m_animate.GetValue()+m_animate.StepValue()); else value = string (( double )m_animate.GetValue()-m_animate.StepValue()); m_animate.SetValue( value , false ); m_animate.GetTextBoxPointer().Update( true ); }

得られた結果は下に示されています。

図7 内サイクロイドのアニメーション化の実証





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。





以前のアップデートのテストアプリケーションの新バージョン

グラフィカルインタフェースIX：プログレスバーと折れ線グラフコントロール（チャプター2）本稿で実証されたテストアプリケーションは、こんかいのアップデートに従って更新されました。

以下に、更新されたグラフィカルインタフェースを持つこのMQLアプリケーションの新しいバージョンを示します。

図8 以前のアップデートのテストアプリケーションの新しいバージョン





本稿で紹介されたテストアプリケーションをさらに研究するためには、以下のリンクを使用してダウンロードしてください。

おわりに

本稿では、科学的なグラフをプロットするための標準ライブラリの一部を、グラフィカルインターフェイスを作成するために開発されたライブラリに統合しました。実証されたすべての例は、本稿に添付されたファイルからダウンロードして、ソースコードを詳しく調べることができます。

ライブラリは現在の開発段階では下図のようになります。

図9 開発の現段階でのライブラリの構造





提示されたライブラリのコードは無料です。プロジェクト（商用目的のものを含む）での使用が可能で、記事の執筆や受注製品における使用も可能です。

本稿の資料の使用について質問がある場合は、コメント欄でお問い合わせください。