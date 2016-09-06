グラフィカルインタフェースVII: タブコントロール(チャプター2)

コンテンツ





はじめに

シリーズ初めのグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）稿ではライブラリの目的が詳細に考察されました。記事へのリンクの完全なリストは各章の末尾でみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

第七部の最初の章では、テーブルを作成するためのコントロールであるテキストラベルテーブル（CLabelsTable）、エディットボックステーブル（CTable)）およびレンダーテーブル（CCanvasTable）の3つのクラスが紹介されました。本稿（チャプター2）ではタブコントロールが考察されます。このコントロールのためには、シンプルなクラスと拡張された機能を持つクラスの2つが提示されます。

タブコントロール

タブは、グラフィカルインターフェースコントロールの事前定義されたセットの表示の制御に使用されます。多機能アプリケーションでは、多くの場合、大量のコントロールをグラフィカルインターフェースのために割り当てられた限られたスペースに収めることが必要となります。タブは、カテゴリによってコントロールをグループ分けして現在必要なグループのみを表示するのを可能にします。これによって、エンドユーザーにとって、インターフェイスがはるかにアクセスしやすくより直感的になります。表面上では、タブは、ラベル（コントロールグループの名前）を持つボタンのグループのように見えます。同時に、1つのみの選択（アクティブ）が可能です。

このコントロールのすべての構成要素を列挙してみましょう。

コントロールのグループに合わせた背景またはエリア タブ

図1。タブコントロールのの複合部分

他のコントロールが配置される領域に相対してタブを配置する上、下、左、右の4つのモードを作成してみましょう。

タブコントロール作成クラスの開発

Tabs.mqhファイルを作成してライブラリのWndContainer.mqhファイルに含みます。

#include "Tabs.mqh"

CTabsはTabs.mqhファイルに作成されなければなりません。他のコントロールのクラスでもそうですが、このクラスでは、標準的なメソッドの作成に加えて、このコントロールが添付されるフォームへのポインタを格納するためのメソッドの作成が必要です。

class CTabs : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CTabs( void ); ~CTabs( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} }; CTabs::CTabs( void ) { } CTabs::~CTabs( void ) { }

タブのプロパティは、ユニークなものと一般的なものに分けることができます。両方のリストを作ってみましょう。

ユニークなプロパティ

タブに接続されているコントロールへのポインタの配列

テキスト

幅

ユニークなプロパティのためにはTElements構造体を作成してこの型の動的配列を宣言します。

class CTabs : public CElement { private : struct TElements { CElement *elements[]; string m_text; int m_width; }; TElements m_tab[]; };

共通プロパティ

タブの整列モード

エリアの背景色

Y軸に沿ったタブのサイズ（高さ）

異なる状態にあるタブの色

異なる状態にあるタブのテキストの色

タブの境界線の色

マウスの左クリックの優先順位

整列モードを設定するにはENUM_TABS_POSITION列挙がEnums.mqhファイルに追加される必要があります。

enum ENUM_TABS_POSITION { TABS_TOP = 0 , TABS_BOTTOM = 1 , TABS_LEFT = 2 , TABS_RIGHT = 3 };

フィールドの宣言とプロパティを設定するためのメソッドは以下のコードで提供されています。

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; int m_area_color; int m_tab_y_size; color m_tab_color; color m_tab_color_hover; color m_tab_color_selected; color m_tab_color_array[]; color m_tab_text_color; color m_tab_text_color_selected; color m_tab_border_color; int m_zorder; int m_tab_zorder; public : void PositionMode( const ENUM_TABS_POSITION mode) { m_position_mode=mode; } ENUM_TABS_POSITION PositionMode( void ) const { return (m_position_mode); } void TabYSize( const int y_size) { m_tab_y_size=y_size; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TabBackColor( const color clr) { m_tab_color=clr; } void TabBackColorHover( const color clr) { m_tab_color_hover=clr; } void TabBackColorSelected( const color clr) { m_tab_color_selected=clr; } void TabBorderColor( const color clr) { m_tab_border_color=clr; } void TabTextColor( const color clr) { m_tab_text_color=clr; } void TabTextColorSelected( const color clr) { m_tab_text_color_selected=clr; } };

コントロールを作成する前に、表示されるテキストと幅を表示するのに必要な数のタブを追加する必要があります。このためにCTabs::AddTab() メソッドを書きましょう。メソッドの引数のデフォルト値は«»（空の文字列）と 50（幅）です。

class CTabs : public CElement { public : void AddTab( const string tab_text= "" , const int tab_width= 50 ); }; void CTabs::AddTab( const string tab_text, const int tab_width) { int array_size=:: ArraySize (m_tabs); :: ArrayResize (m_tabs,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_tab,array_size+ 1 ); m_tab[array_size].m_text =tab_text; m_tab[array_size].m_width =tab_width; m_tabs_total=array_size+ 1 ; }

チャートにMQLアプリケーションが読み込まれる際に事前に特定のタブが選択されなければならない場合は、コントロールを作成する前に CTabs::SelectedTab()メソッドを使用してそのインデックスを指定する必要があります。また、選択されたタブのインデックスが範囲を超えた場合に調整するための CTabs::CheckTabIndex() メソッドが必要になります。

class CTabs : public CElement { private : int m_selected_tab; public : void SelectedTab( const int index) { m_selected_tab=index; } int SelectedTab( void ) const { return (m_selected_tab); } private : void CheckTabIndex( void ); }; void CTabs::CheckTabIndex( void ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (m_selected_tab< 0 ) m_selected_tab= 0 ; if (m_selected_tab>=array_size) m_selected_tab=array_size- 1 ; }

コントロールの作成には3つのプライベートメソッドと1つのパブリックメソッドが必要です。

class CTabs : public CElement { private : CRectLabel m_main_area; CRectLabel m_tabs_area; CEdit m_tabs[]; public : bool CreateTabs( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateMainArea( void ); bool CreateTabsArea( void ); bool CreateButtons( void ); };

コントロールが取り付けられる前にタブが追加されていない場合、CTabs::CreateTabs() パブリックメソッドの呼び出しはグラフィカルインターフェイスの作成を停止して次のメッセージをログに出力します。

if (m_tabs_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called, " "if a group contains at least one tab!Use the CTabs::AddTab() method" ); return ( false ); }

コントロールのコンポーネントオブジェクトの座標の決意と計算も選択されたタブの整列モードによって異なります。これらの計算にはCTabs::SumWidthTabs() メソッドが必要で、それはすべてのタブの幅の合計を返します。左（TABS_LEFT）と右（TABS_RIGHT）タブ整列モードでは、1番目のタブの幅が返されます。上（TABS_TOP）と下（TABS_BOTTOM）モードでは、すべてのタブの幅が加算されます。

class CTabs : public CElement { private : ENUM_TABS_POSITION m_position_mode; private : int SumWidthTabs( void ); }; int CTabs::SumWidthTabs( void ) { int width= 0 ; if (m_position_mode==TABS_LEFT || m_position_mode==TABS_RIGHT) return (m_tab[ 0 ].m_width); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) width=width+m_tab[i].m_width; width=width-(m_tabs_total- 1 ); return (width); }

CTabs::CreateMainArea() メソッドは、コントロールのグループが配置される領域を作成するために設計されています。座標とオブジェクトサイズの計算は下記の通りです（メソッドの短縮版）。

bool CTabs::CreateMainArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_main_area_" +( string )CElement::Id(); int x= 0 ; int y= 0 ; int x_size= 0 ; int y_size= 0 ; switch (m_position_mode) { case TABS_TOP : x =CElement::X(); y =CElement::Y()+m_tab_y_size- 1 ; x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_BOTTOM : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize(); y_size =CElement::YSize()-m_tab_y_size; break ; case TABS_RIGHT : x =CElement::X(); y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; case TABS_LEFT : x =CElement::X()+SumWidthTabs()- 1 ; y =CElement::Y(); x_size =CElement::XSize()-SumWidthTabs()+ 1 ; y_size =CElement::YSize(); break ; } if (!m_main_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

以下は CTabs::CreateTabsArea() メソッドで指定された整列モードに応じたタブの座標と背景のサイズの計算です。

bool CTabs::CreateTabsArea( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_area_" +( string )CElement::Id(); int x=CElement::X(); int y=CElement::Y(); int x_size=SumWidthTabs(); int y_size= 0 ; if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y_size=m_tab_y_size; } else { y_size=m_tab_y_size*m_tabs_total-(m_tabs_total- 1 ); } if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) { y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; } else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) { x=CElement::X2()-x_size; } if (!m_tabs_area.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); return ( true ); }

CTabs::CreateButtons() メソッドはタブの作成に座標の計算のみを必要にします。幅はコントロールが作成される前にアプリケーションのカスタムクラスで設定されています。そうでない場合は、デフォルト値（幅）が使用されます。下記はメソッドの短縮版です。

bool CTabs::CreateButtons( void ) { int x =CElement::X(); int y =CElement::Y(); if (m_position_mode==TABS_BOTTOM) y=CElement::Y2()-m_tab_y_size- 1 ; else if (m_position_mode==TABS_RIGHT) x=CElement::X2()-SumWidthTabs(); CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { string name=CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" +( string )i+ "__" +( string )CElement::Id(); if (m_position_mode==TABS_TOP || m_position_mode==TABS_BOTTOM) x=(i> 0 ) ?x+m_tab[i- 1 ].m_width- 1 : CElement::X(); else y=(i> 0 ) ?y+m_tab_y_size- 1 : CElement::Y(); if (!m_tabs[i].Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y,m_tab[i].m_width,m_tab_y_size)) return ( false ); } return ( true ); }

特定のタブに任意のコントロールを接続するためにCTabs::AddToElementsArray() メソッドを書きましょう。これには (1) コントロールが取り付けられるタブのインデックスと (2) ポインタがタブコントロールの配列に格納されるコントロールへの参照 の2つの引数があります。

class CTabs : public CElement { public : void AddToElementsArray( const int tab_index,CElement &object); }; void CTabs::AddToElementsArray( const int tab_index , CElement &object ) { int array_size=:: ArraySize (m_tab); if (array_size< 1 || tab_index< 0 || tab_index>=array_size) return ; int size=:: ArraySize (m_tab[tab_index].elements); :: ArrayResize (m_tab[tab_index].elements,size+ 1 ); m_tab[tab_index].elements[size]=:: GetPointer (object); }

タブを切り替えるときは、1つ前のタブのコントロールを非表示にし、新たに選択されたタブのコントロールを表示する必要があります。このためにCTabs::ShowTabElements() メソッドを作成しましょう。コントロールの可視性のチェックは、メソッドの先頭にあります。コントロールが表示されていない場合、プログラムはメソッドを終了します。次に、アクティブなタブのインデックスを確認し、必要であれば、それを調整します。そして、ループ内ですべてのタブをチェックしてメソッドの主なタスクを実行します。

class CTabs : public CElement { public : void ShowTabElements( void ); }; void CTabs::ShowTabElements( void ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; CheckTabIndex(); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { int tab_elements_total=:: ArraySize (m_tab[i].elements); if (i==m_selected_tab) { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Show(); } else { for ( int j= 0 ; j<tab_elements_total; j++) m_tab[i].elements[j].Hide(); } } }

CTabs::OnClickTab() メソッドはタブ押下の処理に使用されます。プログラムは初めに(1) 押下されたオブジェクトの名前に基づいた条件 (2) CTabs::IdFromObjectName()メソッドを使ってオブジェクト名から取得されたコントロールの識別子に基づいた条件の2つの条件を満たす必要があります。条件が満たされた場合、プログラムは（1）ループで押下されたタブを見つけ（2）そのインデックスを格納し（3）対応する色を設定します。CTabs::ShowTabElements() メソッドの一番最後では、アクティブなタブのコントロールのみが表示されるようになります。

class CTabs : public CElement { private : bool OnClickTab( const string pressed_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; bool CTabs::OnClickTab( const string clicked_object) { if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_tabs_edit_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(clicked_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) { if (m_tabs[i].Name()==clicked_object) { SelectedTab(i); m_tabs[i].Color(m_tab_text_color_selected); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color_selected); } else { m_tabs[i].Color(m_tab_text_color); m_tabs[i].BackColor(m_tab_color); } } ShowTabElements(); return ( true ); }

この場合のCTabs::OnEvent() メインイベントハンドラのコードは下記のとおりです。

void CTabs::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; for ( int i= 0 ; i<m_tabs_total; i++) m_tabs[i].MouseFocus(x>m_tabs[i].X() && x<m_tabs[i].X2() && y>m_tabs[i].Y() && y<m_tabs[i].Y2()); return ; } if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickTab(sparam)) return ; } }

CTabsクラスのメソッドはすべて考察されました。その動作を検証してみましょう。





タブコントロールの検証

検証のためには、シリーズの前の部分で使われたEAを使用し、そのグラフィカルインターフェースからメインメニューとステータスバー以外のすべてを削除しましょう。すべてのタブ整列モード（上/下/左/右）ならびにそれらのサイズ（高さ）を調整しやすくしましょう。この目的のためには、カスタムクラスを持ったProgram.mqh でEAに 外部パラメータを追加します。

input ENUM_TABS_POSITION TabsPosition =TABS_TOP; input int TabsHeight = 20 ;

次に、アプリケーションのカスタムクラス（CProgram）で、CTabsクラスのインスタンスと、フォームの端からインデントされたタブコントロールを作成するメソッドを宣言します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CTabs m_tabs; private : #define TABS1_GAP_X ( 4 ) #define TABS1_GAP_Y ( 45 ) bool CreateTabs( void ); };

タブは全部で4つあります。表示されたテキストとタブの幅は配列の初期化で調整可能で、その要素値はCTabs::AddTab() メソッドを使ってループに受け渡されます。タブの高さと位置は外部パラメータで設定されます。デフォルトでは2番目のタブ（インデックス1）が選択されます（プログラムがチャートに読み込まれるとき）。CProgram::CreateTabs() メソッドの完全なコードは下に見られます。

bool CProgram::CreateTabs( void ) { #define TABS1_TOTAL 4 m_tabs.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+TABS1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+TABS1_GAP_Y; string tabs_text[]={ "Tab 1" , "Tab 2" , "Tab 3" , "Tab 4" }; int tabs_width[]={ 90 , 90 , 90 , 90 }; m_tabs.XSize( 596 ); m_tabs.YSize( 243 ); m_tabs.TabYSize(TabsHeight); m_tabs.PositionMode(TabsPosition); m_tabs.SelectedTab((m_tabs.SelectedTab()== WRONG_VALUE ) ? 1 : m_tabs.SelectedTab()); m_tabs.AreaColor( clrWhite ); m_tabs.TabBackColor( C'225,225,225' ); m_tabs.TabBackColorHover( C'240,240,240' ); m_tabs.TabBackColorSelected( clrWhite ); m_tabs.TabBorderColor( clrSilver ); m_tabs.TabTextColor( clrGray ); m_tabs.TabTextColorSelected( clrBlack ); for ( int i= 0 ; i<TABS1_TOTAL; i++) m_tabs.AddTab(tabs_text[i],tabs_width[i]); if (!m_tabs.CreateTabs(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_tabs); return ( true ); }

メソッドは、アプリケーションのグラフィカルインターフェース（以下のメソッドの短縮版を参照）を作成するためのメインメソッドで呼び出される必要があります。

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateTabs()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

コードをコンパイルしてプログラムをチャートに読み込みます。タブの整列モードは外部パラメータで連続的に変化されます（下のスクリーンショットを参照）。

図2。タブ整列モード — «上».

図3。タブ整列モード — «下»

図4。タブ整列モード — — «左»

図5。タブ整列モード — — «右»





ここで、各タブに接続されているコントロールのグループがどのように機能するかを検証してみましょう。これを行うには、同じEAの別のコピーを作成し、そこから外部パラメータを削除します。ここでは、タブはワークスペースの最上部（TABS_TOP）に置かれます。

テキストラベルテーブルは最初のタブに取り付けられます。 エディットボックステーブルは2番目のものに取り付けられます。 3番目はレンダーテーブルです。 4番目には下記を含むコントロールのグループが取り付けられます。

4つのチェックボックス



4つのエディットボックス付きのチェックボックス



4つのチェックボックス付きのコンボボックス



1本の区切り線

テストアプリケーションのカスタムクラス（CProgram）で (1) コントロールのインスタンス(2) それらの作成メソッド (3) フォームの端からのマージンを宣言します（下のコードを参照）。

class CProgram : public CWndEvents { private : CLabelsTable m_labels_table; CTable m_table; CCanvasTable m_canvas_table; CCheckBox m_checkbox1; CCheckBox m_checkbox2; CCheckBox m_checkbox3; CCheckBox m_checkbox4; CCheckBoxEdit m_checkboxedit1; CCheckBoxEdit m_checkboxedit2; CCheckBoxEdit m_checkboxedit3; CCheckBoxEdit m_checkboxedit4; CCheckComboBox m_checkcombobox1; CCheckComboBox m_checkcombobox2; CCheckComboBox m_checkcombobox3; CCheckComboBox m_checkcombobox4; CSeparateLine m_sep_line; private : #define TABLE1_GAP_X ( 5 ) #define TABLE1_GAP_Y ( 65 ) bool CreateLabelsTable( void ); #define TABLE2_GAP_X ( 5 ) #define TABLE2_GAP_Y ( 65 ) bool CreateTable( void ); #define TABLE3_GAP_X ( 5 ) #define TABLE3_GAP_Y ( 65 ) bool CreateCanvasTable( void ); #define SEP_LINE_GAP_X ( 300 ) #define SEP_LINE_GAP_Y ( 70 ) bool CreateSepLine( void ); #define CHECKBOX1_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox1( const string text); #define CHECKBOX2_GAP_X ( 18 ) #define CHECKBOX2_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox2( const string text); #define CHECKBOX3_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateCheckBox3( const string text); #define CHECKBOX4_GAP_X ( 315 ) #define CHECKBOX4_GAP_Y ( 175 ) bool CreateCheckBox4( const string text); #define CHECKBOXEDIT1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit1( const string text); #define CHECKBOXEDIT2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKBOXEDIT2_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit2( const string text); #define CHECKBOXEDIT3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT3_GAP_Y ( 105 ) bool CreateCheckBoxEdit3( const string text); #define CHECKBOXEDIT4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKBOXEDIT4_GAP_Y ( 135 ) bool CreateCheckBoxEdit4( const string text); #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX1_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox1( const string text); #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_X ( 40 ) #define CHECKCOMBOBOX2_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox2( const string text); #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX3_GAP_Y ( 205 ) bool CreateCheckComboBox3( const string text); #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_X ( 337 ) #define CHECKCOMBOBOX4_GAP_Y ( 235 ) bool CreateCheckComboBox4( const string text); };

以前の記事では、コントロールを作成してフォームに取り付ける方法が繰り返して示されました。したがって、タブにコントロールを取り付ける方法を示すために、ここではこれらの方法のうち1つだけのコードが表示されます。例としてはこれらのコントロールのうちで最も単純な区切り線が十分でしょう。下記のコードではCTabs::AddToElementsArray() メソッドを呼び出す行が黄色で強調表示されています。1番目の引数はコントロールが取り付けられるべきタブのインデックスです。ここではインデックスは3で、つまりタブは4番目のものです。2番目の引数は、指定したタブに取り付けられなければならないコントロールのオブジェクトです。

bool CProgram::CreateSepLine( void ) { m_sep_line.WindowPointer(m_window1); m_tabs.AddToElementsArray( 3 ,m_sep_line); int x=m_window1.X()+SEP_LINE_GAP_X; int y=m_window1.Y()+SEP_LINE_GAP_Y; int x_size= 2 ; int y_size= 210 ; m_sep_line.DarkColor( C'213,223,229' ); m_sep_line.LightColor( clrWhite ); m_sep_line.TypeSepLine(V_SEP_LINE); if (!m_sep_line.CreateSeparateLine(m_chart_id,m_subwin, 0 ,x,y,x_size,y_size)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_sep_line); return ( true ); }

アプリケーションのグラフィカルインターフェースが作成された後は、アクティブなタブのコントロールのみを表示するためにCTabs::ShowTabElements() メソッドが呼ばれなければなりません（下記の短縮版を参照）。それが行われていない場合は、すべてのタブのすべてのコントロールが表示されます。

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateLabelsTable()) return ( false ); if (!CreateTable()) return ( false ); if (!CreateCanvasTable()) return ( false ); if (!CreateSepLine()) return ( false ); if (!CreateCheckBox1( "Checkbox 1" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox2( "Checkbox 2" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox3( "Checkbox 3" )) return ( false ); if (!CreateCheckBox4( "Checkbox 4" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit1( "Checkbox Edit 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit2( "Checkbox Edit 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit3( "Checkbox Edit 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckBoxEdit4( "Checkbox Edit 4:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox1( "CheckCombobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox2( "CheckCombobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox3( "CheckCombobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateCheckComboBox4( "CheckCombobox 4:" )) return ( false ); m_tabs.ShowTabElements(); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

結果は以下のスクリーンショットのようなはずです。

図6。1番目のタブのコントロール

図7。2番目のタブのコントロール

図8 3番目のタブのコントロール

図9 4番目のタブのコントロール





すべてが設計どおり動作します。グラフィカルインタフェースを作成するためのライブラリに捧げられた本シリーズの第七部はこれでしめることができます。補足として、本稿の添付ファイルに提供されている拡張機能を持つタブを作成するあと1つのクラスのコード（CIconTabs）のダウンロードが可能です。CTabsクラスと違ってCIconTabs型のコントロールでは各タブに調整可能なアイコンがあります。これによって、必要に応じてグラフィカルインターフェースをよりユーザーフレンドリーにすることができます。

アイコンと表示されたテキストは、特別なメソッドを用いて正確に各タブの端に相対して配置することができます（コードは以下を参照）。

class CIconTabs : public CElement { private : int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; public : void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

アイコンタブコントロールの外観の一例は以下のスクリーンショットに表示されています。

図10 アイコンタブコントロール

このエキスパートのコードも本稿の添付ファイルからダウンロードできます。

おわりに

グラフィカルインタフェースを作成するためのライブラリーの概略は現在以下の通りに見えます。

図11 開発の現段階でのライブラリの構造

テーブルとタブコントロールはMetaTrader取引プラットフォームでのグラフィカルインターフェースの作成についてのシリーズの第七部で考察されました。テーブル作成には3つのクラス（CLabelsTable、CTable、CCanvasTable）、タブ作成には2つのクラス（CTabsとCIconTabs）が提供されました。

シリーズの次の部分（第八部）は下記のコントロールを考察します。

静的なドロップダウンカレンダー

ツリービュー

ファイルナビゲータ

シリーズ第七部の資料はすべてファイルからダウンロードして動作を検証することができます。これらのファイルに含まれている資料の使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。

第七部の記事（チャプター）のリストは下記の通りです。