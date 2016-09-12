グラフィカルインタフェースVIII： ファイルナビゲータコントロール(チャプター3)

コンテンツ

はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的を詳細に考察します。記事へのリンクの完全なリストは各章の末尾でみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

シリーズの第八部の第1，２章では、ライブラリがマウスポインタ（CPointer）、カレンダー（CCalendar及びCDropCalendarクラス） 、ツリービュー（CTreeItem及び CTreeViewクラス） を開発するためのいくつかのクラスによって強化されました。本稿では、さらに前の章の主題を開発するだけでなく、ファイルナビゲーターコントロールを考察します。

ファイルナビゲータコントロール

ファイルナビゲーターは、プログラムのグラフィカルインタフェースを介して、ファイルシステムの階層の要素を見ることができるガイドのようなものです。また、それは、ファイルを開く、データを表示する、ファイルへデータを保存する、ファイルを移動するといった特定のアクションの実行を可能にする階層の各要素へのアクセスを提供します。

本稿では、ファイルナビゲータの最初のバージョンを扱います。ユーザには次のオプションが提供されます。



MQLアプリケーションのグラフィカルインターフェース内で端末のファイル「サンドボックス」をナビゲートする

端末の共通フォルダ内とクライアント端末のローカルフォルダ内の両方で必要なフォルダとファイルを見つける

ファイルナビゲータで選択したファイルやフォルダへのパスを後のプログラムによるアクセスのために保存する

注意：

MQL5言語では、ファイル操作はセキュリティ上の理由から厳しく制御されています。MQL5言語で処理されたファイルは常にファイルの「サンドボックス」内に位置します。ファイルはクライアント端末のMQL5\Files（検証の場合はtesting_agent_directory\MQL5\Files）内のディレクトリで開かれます。FILE_COMMONフラグが指定されていると、ファイルはすべてのクライエント端末の共通フォルダである \Terminal\Common\Filesで開かれます。

CFileNavigatorクラスの開発

開発の現段階では、すでに、ライブラリ内のファイルナビゲーターを開発するために必要なすべてのツールがそろっています。先に述べたツリービューコントロールは、実際にはファイルナビゲータを作成するための基礎です。コンテンツ領域を持つツリービューに加えて、ツリービューで現在選択されている要素への完全な相対パスを含むアドレスバーを開発する必要があります。

ルートディレクトリに表示するフォルダを選択する機会を提供してみましょう。例えば、端末のファイル「サンドボックス」のディレクトリのいずれか1つのみを使用するか、2つへのアクセスを提供することができます。これにはENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT列挙をEnums.mqhファイルに加えます（下のコードを参照）。

FN_BOTH – 両ディレクトリを表示する

– 両ディレクトリを表示する FN_ONLY_MQL – クライエント端末のローカルフォルダディレクトリのみを表示する

– クライエント端末のローカルフォルダディレクトリのみを表示する FN_ONLY_COMMON – すべてのクライアント端末の共通フォルダのみを表示する

enum ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT { FN_BOTH = 0 , FN_ONLY_MQL = 1 , FN_ONLY_COMMON = 2 };

CFileNavigatorクラスを持ったFileNavigator.mqhファイルを作成しライブラリエンジン（WndContainer.mqhファイル）に接続します。

#include "FileNavigator.mqh"

以下のリストに示されるように、すべてのメソッドライブラリ要素の標準セットは CFileNavigatorクラスで実装される必要があります。

class CFileNavigator : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CFileNavigator( void ); ~CFileNavigator( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=::GetPointer( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ) {} virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ) {} };

それでは、ファイルナビゲーターを設定するためにライブラリのユーザーが利用でｓきるプロパティを一覧表示してみましょう。

ツリービュー領域の幅

コンテンツ領域の幅

領域の背景色

境界の色

アドレスバーの背景色

アドレスバーテキストの色

アドレスバーの高さ

フォルダとファイルの画像

ナビゲータモード（すべてを表示/フォルダのみ）

ファイルナビゲータコンテンツモード（共通フォルダ/ローカル/すべて）



class CFileNavigator : public CElement { private : int m_treeview_area_width; int m_content_area_width; color m_area_color; color m_area_border_color; color m_address_bar_back_color; color m_address_bar_text_color; int m_address_bar_y_size; string m_file_icon; string m_folder_icon; ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT m_navigator_content; int m_zorder; public : void NavigatorMode( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE mode) { m_treeview.NavigatorMode(mode); } void NavigatorContent( const ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT mode) { m_navigator_content=mode; } void AddressBarYSize( const int y_size) { m_address_bar_y_size=y_size; } void TreeViewAreaWidth( const int x_size) { m_treeview_area_width=x_size; } void ContentAreaWidth( const int x_size) { m_content_area_width=x_size; } void AreaBackColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void AreaBorderColor( const color clr) { m_area_border_color=clr; } void AddressBarBackColor( const color clr) { m_address_bar_back_color=clr; } void AddressBarTextColor( const color clr) { m_address_bar_text_color=clr; } void FileIcon( const string file_path) { m_file_icon=file_path; } void FolderIcon( const string file_path) { m_folder_icon=file_path; } };

デフォルト値によるプロパティフィールドの初期化はクラスコンストラクタで行われます（コードは下記参照）。デフォルトのフォルダとナビゲーターのファイルイメージはライブラリにリソースとしてに接続されています。それらは本稿の末尾にあるリンクからのダウンロードが可能です。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\folder.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\text_file.bmp" CFileNavigator::CFileNavigator( void ) : m_address_bar_y_size( 20 ), m_treeview_area_width( 300 ), m_content_area_width( 0 ), m_navigator_content(FN_ONLY_MQL), m_area_border_color( clrLightGray ), m_address_bar_back_color( clrWhiteSmoke ), m_address_bar_text_color( clrBlack ), m_file_icon( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\text_file.bmp" ), m_folder_icon( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\folder.bmp" ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_zorder= 0 ; }

ファイルナビゲータの作成には2つのプライベート及び1つのパブリックメソッドが必要です。ファイル構造の階層システムは前の記事で説明されたCTreeViewクラスで実装されます。このクラスを持ったファイルはFileNavigator.mqhファイルに含まれるべきです。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "TreeView.mqh" class CFileNavigator : public CElement { private : CRectCanvas m_address_bar; CTreeView m_treeview; public : bool CreateFileNavigator( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateAddressBar( void ); bool CreateTreeView( void ); };

ファイルナビゲータ開発の方法を詳細に説明する前に、まずは端末の階層ファイルシステム構造の配置を調べてみましょう。

階層型ファイルシステムの構造のアレンジ

ファイルナビゲーターを作成する前に、まず、端末のファイルシステムをスキャンして、ツリービューを開発するための要素のすべてのパラメータを保存する必要があります。これらのパラメータはすべて、以前の記事で詳細に考察されています。したがって、ツリービューを開発するために保存されるパラメータのための配列リストのみが以下に表示されています。

総合インデックス

以前のノードの総合インデックス

フォルダ/ファイル名

ローカルインデックス

ノードレベルl

１つ前のノードのローカルインデックス

フォルダ内の要素の総数

フォルダ内のフォルダの数

フォルダフラグ

項目の状態（最小化/展開）

パラメータを準備するにはmain (g prefix)とauxiliary (l prefix)の２つの配列リストが必要です。

class CFileNavigator : public CElement { private : int m_g_list_index[]; int m_g_prev_node_list_index[]; string m_g_item_text[]; int m_g_item_index[]; int m_g_node_level[]; int m_g_prev_node_item_index[]; int m_g_items_total[]; int m_g_folders_total[]; bool m_g_is_folder[]; bool m_g_item_state[]; int m_l_prev_node_list_index[]; string m_l_item_text[]; string m_l_path[]; int m_l_item_index[]; int m_l_item_total[]; int m_l_folders_total[]; };

端末のファイルシステムをスキャンし、すべてのデータを収集して配列に保存するための追加のメソッドがいくつか必要になります。補助的な配列の捜査にはCFileNavigator::AuxiliaryArraysResize() メソッドが必要です。これは、現在使用されているノードレベルと比較しそれらのサイズを変更することを可能にします（下のコードを参照）。 つまり、配列サイズは、単一の引数としてメソッドに渡される現在のノードレベル値から１要素分増加されます。現在のノードレベルが0の場合の配列サイズは1、ノードレベルが1の場合の配列サイズは2などです。データコレクション時のノードレベルは増加も減少もできるので、配列のサイズはそれに応じて変更されます。このメソッドは現在のノードの配列要素を初期化するためにも使用されます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void AuxiliaryArraysResize( const int node_level); }; void CFileNavigator::AuxiliaryArraysResize( const int node_level) { int new_size=node_level+ 1 ; :: ArrayResize (m_l_prev_node_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_l_path,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_l_item_total,new_size); :: ArrayResize (m_l_folders_total,new_size); m_l_prev_node_list_index[node_level] = 0 ; m_l_item_text[node_level] = "" ; m_l_path[node_level] = "" ; m_l_item_index[node_level] =- 1 ; m_l_item_total[node_level] = 0 ; m_l_folders_total[node_level] = 0 ; }

メイン配列にパラメータを持つ要素を追加するにはCFileNavigator::AddItem() メソッドが使用されます。ここでは、配列は、メソッドが呼び出されるごとに１要素によって増加されます。渡された引数の値は、要素の最後のセルに保存されます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void AddItem( const int list_index, const string item_text, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool is_folder); }; void CFileNavigator::AddItem( const int list_index, const string item_text, const int node_level, const int prev_node_item_index, const int item_index, const int items_total, const int folders_total, const bool is_folder) { int array_size =:: ArraySize (m_g_list_index); int new_size =array_size+ 1 ; :: ArrayResize (m_g_prev_node_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_list_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_item_text,new_size); :: ArrayResize (m_g_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_node_level,new_size); :: ArrayResize (m_g_prev_node_item_index,new_size); :: ArrayResize (m_g_items_total,new_size); :: ArrayResize (m_g_folders_total,new_size); :: ArrayResize (m_g_is_folder,new_size); m_g_prev_node_list_index[array_size] =(node_level== 0 )?- 1 : m_l_prev_node_list_index[node_level- 1 ]; m_g_list_index[array_size] =list_index; m_g_item_text[array_size] =item_text; m_g_item_index[array_size] =item_index; m_g_node_level[array_size] =node_level; m_g_prev_node_item_index[array_size] =prev_node_item_index; m_g_items_total[array_size] =items_total; m_g_folders_total[array_size] =folders_total; m_g_is_folder[array_size] =is_folder; }

ファイルシステムをスキャンする際には、そのコンテンツを表示するために検出された各フォルダに移動する必要があります。これを達成するにはCFileNavigator::IsFolder() メソッドが使われます。これは、現在の要素がフォルダかファイルであるかを定義します。<ファイルシステム要素の名前は、単一のパラメータとして渡されるべきです。「\」キャラクターが要素名に検知された場合、メソッドはtrueを返すことになります。これがファイルの場合、メソッドはfalseを返します。

FileIsExist()システム関数は要素がファイルかどうかをチェックする後１つの方法です。最後の検索ハンドルで渡された要素名がファイルである場合、この関数はtrueを返します。ディレクトリの場合、この関数はERR_FILE_IS_DIRECTORYエラーを生成します。

class CFileNavigator : public CElement { private : bool IsFolder( const string file_name); }; bool CFileNavigator::IsFolder( const string file_name) { if (:: StringFind (file_name, "\\" , 0 )>- 1 ) return ( true ); return ( false ); }

ツリービューを形成するには、項目の要素の数だけでなくフォルダである要素の数を指定します。したがって、パラメータ値を定義するための適切なメソッドが必要とされせます。これらはCFileNavigator::ItemsTotal() とCFileNavigator::FoldersTotal()です。両メソッドは、２番目のメソッドではカウンタがチェックされた要素がフォルダである場合にのみ増加することを除いて似ています。両メソッドには (1) パスと (2) 検索領域の２つの引数が渡されます。検索領域は、すべての端末の共有フォルダまたは端末ローカルフォルダです。次に指定されたパスでの検索ハンドルと最初の要素名（見つかった場合）を同時に受け取るためにFileFindFirst()システム関数が使われます。有効なハンドルとオブジェクト名が最初の要素の発見を示します。

次にFileFindNext()システム関数がサイクルで使われて、同じディレクトリの要素への同時アクセスが試みされます。以前に取得されたハンドルがディレクトリキーとして使われます。要素が見つかると、関数はtrueを返しカウンタが増加されます。検索は、関数によってfalseが返された時点で停止します。両メソッドの終わりでは検索ハンドルが閉じられるべきです。このためにはFileFindClose()システム関数が使われます。

class CFileNavigator : public CElement { private : int ItemsTotal( const string search_path, const int mode); int FoldersTotal( const string search_path, const int mode); }; int CFileNavigator::ItemsTotal( const string search_path, const int search_area) { int counter = 0 ; string file_name = "" ; long search_handle = INVALID_HANDLE ; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); if (search_handle!= INVALID_HANDLE && file_name!= "" ) { counter++; while (:: FileFindNext (search_handle,file_name)) counter++; } :: FileFindClose (search_handle); return (counter); } int CFileNavigator::FoldersTotal( const string search_path, const int search_area) { int counter = 0 ; string file_name = "" ; long search_handle = INVALID_HANDLE ; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); if (search_handle!= INVALID_HANDLE && file_name!= "" ) { if (IsFolder(file_name)) counter++; while (:: FileFindNext (search_handle,file_name)) { if (IsFolder(file_name)) counter++; } } :: FileFindClose (search_handle); return (counter); }

ファイルシステム要素のパラメータを収集するときには以前のノードのローカルインデックスを受信する必要があります。これにはCFileNavigator::PrevNodeItemIndex() メソッドが使われます。(1) ルートディレクトリでの現在の項目のインデックスと(2) 現在のノードレベルは引数として渡されるべきです。両方の引数の値は、メソッドが呼び出さるメインメソッドの外部サイクル内のカウンタによって管理されています。

class CFileNavigator : public CElement { private : int PrevNodeItemIndex( const int root_index, const int node_level); }; int CFileNavigator::PrevNodeItemIndex( const int root_index, const int node_level) { int prev_node_item_index= 0 ; if (node_level> 1 ) prev_node_item_index=m_l_item_index[node_level- 1 ]; else { if (root_index> 0 ) prev_node_item_index=m_l_item_index[node_level- 1 ]; } return (prev_node_item_index); }

フォルダが見つかったたびに、それ（すなわち次のノードレベル）に移行します。これにはCFileNavigator::ToNextNode() メソッドが使われますパラメータ引数のいくつかはリンクで渡され値の変更を可能にします。

ここでは、ディレクトリの要素を計算するためのパスがメソッドの開始時に形成されます。そして、要素パラメータは、現在のノードレベルインデックスによって補助配列に保存されます。その後、１つ前のノード項目のインデックスを取得し、指定されたパラメータを使って総合配列に項目を追加する必要があります。言い換えれば、これは現在いるフォルダがそのために準備されたパラメータを有する配列に追加された場所そのものです。

その後、ノードカウンタが増加し、補助配列のサイズがそれに関連して修正されます。次に新しいノードレベルのためのパラメータ（1）パス（2）要素数（3）フォルダ数 を保存する必要があります。メソッドの最後には、(1) ローカルインデックスのカウンタがリセットされて (2) 現在の検索ハンドルが閉じられます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void ToNextNode( const int root_index, int list_index, int &node_level, int &item_index, long &handle, const string item_text, const int search_area); }; void CFileNavigator::ToNextNode( const int root_index, int list_index, int &node_level , int &item_index , long &handle , const string item_text, const int search_area) { string filter= "*" ; string search_path=m_l_path[node_level]+item_text+filter; m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(search_path,search_area); m_l_item_text[node_level] =item_text; m_l_item_index[node_level] =item_index; m_l_prev_node_list_index[node_level] =list_index; int prev_node_item_index=PrevNodeItemIndex(root_index,node_level); AddItem(list_index,item_text,node_level,prev_node_item_index, item_index,m_l_item_total[node_level],m_l_folders_total[node_level], true ); node_level++; AuxiliaryArraysResize(node_level); m_l_path[node_level] =m_l_path[node_level- 1 ]+item_text; m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(m_l_path[node_level]+filter,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(m_l_path[node_level]+item_text+filter,search_area); item_index= 0 ; :: FileFindClose (handle); }

さて、メインアクションが実行されるメインサイクルを考えてみましょう。よりよい利便性のために、サイクルは別の CFileNavigator::FileSystemScan()メソッドに位置します。端末ファイルシステムとメイン配列の検出要素のパラメータを保存する読み取りはメソッドで行われます。これらの配列は、後に、ツリービューを構築するために使用されます。アルゴリズムは、リストの最後に到達したか、プログラムがチャートから削除されるまで機能します。

このアルゴリズムは、次のように動作します。サイクルの初めには、現在のディレクトリのリストの初めのチェック（リストの最初の要素）が行われます。確認された要素が実際に新しいものである場合、ハンドルとファイルシステムの指定された領域に検出された最初の要素の名前が受け取られ、補助配列の現在のノードレベルに要素とフォルダの数を保存します。

これが最初のインデックス出ない場合は現在のノードのローカルインデックスの順番が確認されます。ノードインデックスが既に存在している場合は、ローカルインデックスのカウンタが増加され、次のディレクトリ内の次の要素への移行が行われます。

アルゴリズムが次のコードブロックに到着した場合はルートノードに関した要素リストの範囲が超過されたかどうかを確認します。この場合、サイクルが停止され、これは（サイクルブロックの外）検索ハンドルが閉じれれてプログラムがメソッドを終了することを意味します。代わりに、ルートを除く任意のノードリストの最後に到達した場合、次のレベルへの移動が必要です。ここでは、（1）ノードのカウンタは１レベル戻され（2）ローカルインデックスカウンタがリセットされ（3）検索ハンドルが閉じられ（4）次のサイクルへの遷移が行われます。

１つ前のif-else で条件が１つも満たされていない場合は現在のファイルシステム要素はフォルダです。満たされた場合は前述されたCFileNavigator::ToNextNode() メソッドが使われて次のレベルに進みます。その後、合計インデックスカウンタが増加し、次の反復に移行するためのコマンドが起動されます。

ファイルシステムの要素がファイルである場合は、１つ前のノードのローカルインデックスが最初に受け取られることになります。その後は総合配列に指定されたパラメータを持つ項目を追加する必要があります。合計およびローカルインデックスカウンタを増やします。最終サイクル動作として、次の端末のファイルシステム要素への移行が行われます。その後、次のサイクルの反復処理が開始され、アルゴリズムは、上述したすべての条件を通過します。

class CFileNavigator : public CElement { private : void FileSystemScan( const int root_index, int &list_index, int &node_level, int &item_index, int search_area); }; void CFileNavigator::FileSystemScan( const int root_index, int &list_index, int &node_level, int &item_index, int search_area) { long search_handle = INVALID_HANDLE ; string file_name = "" ; string filter = "*" ; while (!:: IsStopped ()) { if (item_index== 0 ) { string search_path=m_l_path[node_level]+filter; search_handle=:: FileFindFirst (search_path,file_name,search_area); m_l_item_total[node_level] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[node_level] =FoldersTotal(search_path,search_area); } if (m_l_item_index[node_level]>- 1 && item_index<=m_l_item_index[node_level]) { item_index++; :: FileFindNext (search_handle,file_name); continue ; } if (node_level== 1 && item_index>=m_l_item_total[node_level]) break ; else if (item_index>=m_l_item_total[node_level]) { node_level--; item_index= 0 ; :: FileFindClose (search_handle); continue ; } if (IsFolder(file_name)) { ToNextNode(root_index,list_index,node_level,item_index,search_handle,file_name,search_area); list_index++; continue ; } int prev_node_item_index=PrevNodeItemIndex(root_index,node_level); AddItem(list_index,file_name,node_level,prev_node_item_index,item_index, 0 , 0 , false ); list_index++; item_index++; :: FileFindNext (search_handle,file_name); } :: FileFindClose (search_handle); }

ここでメインメソッドであるCFileNavigator::FillArraysData()を考察しましょう。ここでは上記のすべてのメソッドが呼び出されます。

まず、ここでは、端末の共通およびローカルフォルダディレクトリの配列が設定されます。その順番はファイルナビゲータプロパティで指定されたモード（ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT）によります。デフォルトでは、共通端末フォルダがリストの初めで端末のローカルフォルダが２番目です。これはFN_BOTH（「display contents of both directories（両ディレクトリのコンテンツを表示する）」）モードが有効な場合のみに動作します。「show the contents of one directory（単一ディレクトリのコンテンツを表示する）」モードが選択されている場合はサイクルの範囲の初め（begin）と（end）終わりは適切に初期化されます。



サイクル本体の先頭で検索領域が定義された後は、次の手順が次々と行われます。



ローカルインデックスカウンタがリセットされる。

補助配列のサイズが現在のノードレベルに対して変更される。

現在のディレクトリ内の要素やフォルダの数が同じ配列の最初のインデックスに保存される。

指定されたパラメータを持つ要素がメイン配列に追加される。ここではルートディレクトリとして使用されているため、現在の要素の名前は Common\\Files\\ か MQL5\\Files\\ の2ディレクトリのいずれかであり得ます。

の2ディレクトリのいずれかであり得ます。 総合インデックスとノードレベルカウンタが増加される。

補助配列のサイズは、再び現在のノードレベルに対して変更される。

探索領域が現在の端末のローカルフォルダに配置されている場合、補助配列の最初のインデックスの値（1）ローカルインデックスおよび（2）前のノードの総合インデックスが補正されます。

最後に、ツリービューの形成のために指定された検索領域でファイルシステムを読み込んで要素パラメータをメイン配列に保存するCFileNavigator::FileSystemScan() メソッドが呼ばれます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void FillArraysData( void ); }; void CFileNavigator::FillArraysData( void ) { int list_index = 0 ; int node_level = 0 ; int item_index = 0 ; int begin= 0 ,end= 1 ; if (m_navigator_content==FN_ONLY_MQL) begin= 1 ; else if (m_navigator_content==FN_ONLY_COMMON) begin=end= 0 ; for ( int root_index=begin; root_index<=end; root_index++) { int search_area= (root_index> 0 )? 0 : FILE_COMMON ; item_index= 0 ; AuxiliaryArraysResize(node_level); string search_path =m_l_path[ 0 ]+ "*" ; m_l_item_total[ 0 ] =ItemsTotal(search_path,search_area); m_l_folders_total[ 0 ] =FoldersTotal(search_path,search_area); string item_text=(root_index> 0 )? "MQL5\\Files\\" : "Common\\Files\\" ; AddItem(list_index,item_text, 0 , 0 ,root_index,m_l_item_total[ 0 ],m_l_folders_total[ 0 ], true ); list_index++; node_level++; AuxiliaryArraysResize(node_level); if (root_index> 0 ) { m_l_item_index[ 0 ] =root_index; m_l_prev_node_list_index[ 0 ] =list_index- 1 ; } FileSystemScan(root_index,list_index,node_level,item_index,search_area); } }

コントロール作成メソッド

CFileNavigator::FillArraysData()メソッドはファイルナビゲータコントロールの作成前に一度のみ呼び出されます。実際には、これはライブラリのユーザにも認識されていない可能性があります。ファイルナビゲータの外観とコンテンツに影響を与えるいくつかの一般的なプロパティを指定するだけで十分です。

bool CFileNavigator::CreateFileNavigator( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating the file navigator, " "the pointer to the form should be passed to it: CFileNavigator::WindowPointer(CWindow &object)." ); return ( false ); } FillArraysData(); m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =subwin; m_x =x; m_y =y; CElement::XGap(CElement::X()-m_wnd.X()); CElement::YGap(CElement::Y()-m_wnd.Y()); if (!CreateAddressBar()) return ( false ); if (!CreateTreeView()) return ( false ); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

ファイルナビゲーターを開発する際にはアドレスバーの作成が最初のステップです。これは単一のOBJ_BITMAP_LABEL型オブジェクトになります。その内容は完全に描画されます。キャンバスに描かれたコントロールを作成する例は以前に考察されました。そこで、ここでは開発したコントロールに関連するニュアンスのみを検討します。

アドレスバーの描画には2つのメソッドが必要です。

CFileNavigator::Border () メソッドはアドレスバーのフレームの描画に使われます。

メソッドはアドレスバーのフレームの描画に使われます。 CFileNavigator::UpdateAddressBar() は、ツリービューで選択されたディレクトリを含む最新の変更の描画と表示のためのメインメソッドです。

フレームは、例えばグラフィカルインタフェース IV：情報インターフェース要素（チャプター1）で他のコントロールの開発時にすでに説明されたので、ここではCFileNavigator::UpdateAddressBar() メソッドコードのみを考察します。

アドレスバーの背景色とファイルナビゲータを作成する前にユーザがY 軸によってそのサイズを指定できることは前述しました。キャンバス領域内のテキストは左マージンからX軸の5画素インデントを持ちY軸方向では中央に配置されるべきです。Y軸に沿ったサイズは分かるため、アドレスバーの高さを2で割ってY 座標を取得します。キャンバスでテキストを描画するTextOut()メソッドを呼び出すためには 左と中央のアンカー型を定義するフラグの受け渡しが必要です。

ファイルナビゲーターの最初のインストール時にはパスがまだ初期化されておれず、その格納のためのm_current_pathには空白の文字列が含まれています。ファイルシステム要素は非常に多数であり得るので、配列を形成しツリービューを作成するには時間がかかることがあります。アドレスバーが最初に作成されているため、ユーザに待機促すメッセージを表示することもできます。ここでの例は「Loading.（読み込み中。）Please wait...（お待ちください）」です。

メソッドの最後では最新の変更を表示するためにキャンバスが更新されます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void Border( void ); void UpdateAddressBar( void ); }; void CFileNavigator::UpdateAddressBar( void ) { int x= 5 ; int y=m_address_bar_y_size/ 2 ; m_address_bar.Erase(:: ColorToARGB (m_address_bar_back_color, 0 )); Border(); m_address_bar.FontSet( "Calibri" , 14 , FW_NORMAL ); if (m_current_full_path== "" ) m_current_full_path= "Loading. Please wait..." ; m_address_bar. TextOut (x,y,m_current_path,:: ColorToARGB (m_address_bar_text_color), TA_LEFT | TA_VCENTER ); m_address_bar.Update(); }

アドレスバーの幅は作成前にCFileNavigator::CreateAddressBar() メソッドで計算されます。コンテンツ領域が設定で無効になっている場合は、アドレスバーの幅はツリービューの幅に等しいです。他の場合には、共通なコントロール幅のためにツリービュークラス（CTreeView）で実装された原則を使って計算されます。

オブジェクトの作成後には、背景、フレーム及びデフォルトメッセージの描画のために CFileNavigator::UpdateAddressBar() メソッドが呼び出されます。

bool CFileNavigator::CreateAddressBar( void ) { string name=CElement::ProgramName()+ "_file_navigator_address_bar_" +( string )CElement::Id(); int x =CElement::X(); int y =CElement::Y(); int x_size= 0 ; if (m_content_area_width< 0 ) x_size=m_treeview_area_width; else { if (m_content_area_width> 0 ) x_size=m_treeview_area_width+m_content_area_width- 1 ; else x_size=m_wnd.X2()-x- 2 ; } int y_size=m_address_bar_y_size; if (!m_address_bar.CreateBitmapLabel(m_chart_id,m_subwin,name,x,y,x_size,y_size, COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA )) return ( false ); if (!m_address_bar.Attach(m_chart_id,name,m_subwin, 1 )) return ( false ); m_address_bar.Background( false ); m_address_bar.Z_Order(m_zorder); m_address_bar.Tooltip( "

" ); CElement::X(x); CElement::Y(y); CElement::XSize(x_size); CElement::YSize(y_size); m_address_bar.XGap(x-m_wnd.X()); m_address_bar.YGap(y-m_wnd.Y()); UpdateAddressBar(); CElement::AddToArray(m_address_bar); if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) m_address_bar.Timeframes( OBJ_NO_PERIODS ); return ( true ); }

ここで、ツリービュー設定のためにCFileNavigator::CreateTreeView() メソッドを呼び出すことができます。前回の記事では、 CTreeView型のコントロールを作成する前に、最初にコントロールの配列へ配列パラメータを持った項目を追加する必要があると指摘しました。この段階で、項目のパラメータはすべて CFileNavigatorメインクラス配列に配置されます。ここではサイクルでそれらをツリービュークラスに受け渡すだけです。

各項目の画像は同じサイクルで定義されています。そのうえ、フォルダ名の最後の文字（「\」）は削除されるべきです。

bool CFileNavigator::CreateTreeView( void ) { m_treeview.WindowPointer(m_wnd); m_treeview.Id(CElement::Id()); m_treeview.XSize(CElement::XSize()); m_treeview.YSize(CElement::YSize()); m_treeview.ResizeListAreaMode( true ); m_treeview.TreeViewAreaWidth(m_treeview_area_width); m_treeview.ContentAreaWidth(m_content_area_width); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { string icon_path=(m_g_is_folder[i])?m_folder_icon : m_file_icon; if (m_g_is_folder[i]) m_g_item_text[i]=:: StringSubstr (m_g_item_text[i], 0 ,:: StringLen (m_g_item_text[i])- 1 ); m_treeview.AddItem(i,m_g_prev_node_list_index[i],m_g_item_text[i],icon_path,m_g_item_index[i], m_g_node_level[i],m_g_prev_node_item_index[i],m_g_items_total[i],m_g_folders_total[i], false ,m_g_is_folder[i]); } if (!m_treeview.CreateTreeView(m_chart_id,m_subwin,m_x,m_y+m_address_bar_y_size)) return ( false ); return ( true ); }

イベントハンドラ

(1) ファイルシステムに相対した（ハードドライブのボリュームラベルを含む）ツリーリストで選択されたディレクトリのフルパス(2) 端末サンドボックスに相対したパス及び (3) 現在のディレクトリ領域がクラスフィールドに保存されます。これらの値を得るためには適切なメソッドが必要とされます。加えて、選択された要素すなわちファイルを取得するためのCFileNavigator::SelectedFile() メソッドも必要です。

class CFileNavigator : public CElement { private : string m_current_path; string m_current_full_path; int m_directory_area; public : string CurrentPath( void ) const { return (m_current_path); } string CurrentFullPath( void ) const { return (m_current_full_path); } int DirectoryArea( void ) const { return (m_directory_area); } string SelectedFile( void ) const { return (m_treeview.SelectedItemFileName()); } };

ファイルナビゲータのイベントハンドラはON_CHANGE_TREE_PATH IDを持つ単一のイベントを受け入れるように設定されています。それは、構造体中の項目を選択するときにツリービューによって生成されます。このIDを持つメッセージの処理にはCFileNavigator::OnChangeTreePath() メソッドが実装されました。

初めに、ツリービューに保存されたパスが受け取られます。その後、パスの種類（ 共通またはローカル）によって(1) ルートデータフォルダのアドレスが受け取られ (2) 短いパスと長いパスが掲載されてディレクトリ領域フラグが保存されます。

class CFileNavigator : public CElement { private : void OnChangeTreePath( void ); }; void CFileNavigator::OnChangeTreePath( void ) { string path=m_treeview.CurrentFullPath(); if (:: StringFind (path, "Common\\Files\\" , 0 )>- 1 ) { string common_path=:: TerminalInfoString ( TERMINAL_COMMONDATA_PATH ); path=:: StringSubstr (path, 7 ,:: StringLen (common_path)- 7 ); m_current_path =:: StringSubstr (path, 6 ,:: StringLen (path)- 6 ); m_current_full_path =common_path+ "\\" +path; m_directory_area= FILE_COMMON ; } else if (:: StringFind (path, "MQL5\\Files\\" , 0 )>- 1 ) { string local_path=:: TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ); m_current_path =:: StringSubstr (path, 11 ,:: StringLen (path)- 11 ); m_current_full_path =local_path+ "\\" +path; m_directory_area= 0 ; } UpdateAddressBar(); }

結果的にON_CHANGE_TREE_PATHイベントが到着した場合、下のコードにあるようにCFileNavigator::OnChangeTreePath() メソッドが呼ばれるべきです。

void CFileNavigator::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_TREE_PATH) { OnChangeTreePath(); return ; } }

同じIDを持ったイベントはカスタムクラスハンドラで受け取られることができます。例は以下でお話しします。

ライブラリエンジンへのコントロールの統合

コントロールが正しく動作するためには、ライブラリーエンジンへの統合が必要です。追加は主に、他のすべてのライブラリ要素が接続されているWndContainer.mqhファイルのCWndContainer基本クラスに挿入されます。以下が追加される必要があります。

ファイルナビゲータのためのプライベート配列

グラフィックインターフェース（ CFileNavigator ）でこの型の ファイルナビゲータアプリケーションの数を受け取るメソッド

）でこの型の データベースに ファイルナビゲータ要素へのポインタを保存するメソッド

CWndContainerクラスの短縮版（追加されるべきもののみ）は下のコードに表示されます。:

#include "FileNavigator.mqh" class CWndContainer { protected : CWindow *m_windows[]; struct WindowElements { CFileNavigator *m_file_navigators[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int FileNavigatorsTotal( const int window_index); private : bool AddFileNavigatorElements( const int window_index,CElement & object ); };

メソッドのコードの詳細は以下の添付ファイルで調べることができます。





ファイルナビゲータの検証

ファイルナビゲータのテストの準備がそろいました。以前の記事のEAのコピーを作ってメインメニューとステータスバー以外のすべてをユーザークラス（CProgram）から削除しましょう。メインファイルエディタのコンテンツモードを検証するために、以下のコードに示されたような、2つの外部EAパラメータを作成してみましょう。これらのタイプの列挙とモードは、すでに本稿の上記のセクションで詳細に検討されています。

input ENUM_FILE_NAVIGATOR_CONTENT NavigatorContent =FN_BOTH; input ENUM_FILE_NAVIGATOR_MODE NavigatorMode =FN_ONLY_FOLDERS;

ここでは、CFileNavigatorファイルナビゲータクラスインスタンス宣言とともに要素作成メソッドとインスタンスが接続されるフォームの端からのマージンも必要です。

class CProgram : public CWndEvents { private : CFileNavigator m_navigator; private : #define NAVIGATOR1_GAP_X ( 2 ) #define NAVIGATOR1_GAP_Y ( 43 ) bool CreateFileNavigator( void ); };

ファイルナビゲータ作成に使われるCProgram::CreateFileNavigator() メソッドのコードは下に示されています。ナビゲータの高さは10ポイントに設定されます。デフォルトのサイズ（20画素）はCFileNavigatorクラスコンストラクタで指定されます。上記したようにコンテンツモードは外部パラメータで管理されています。コンポーネントの外観は、ポインタによって受信できるメソッドで構成できます。下のコードはツリービューポインタとスクロールバーの受信の例を使ってこれを示します。メソッドの呼び出しはグラフィックインターフェースを作成するためのメインメソッドに配置されるべきです。

bool CProgram::CreateExpertPanel( void ) { if (!CreateFileNavigator()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } bool CProgram::CreateFileNavigator( void ) { m_navigator.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+NAVIGATOR1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+NAVIGATOR1_GAP_Y; m_navigator.TreeViewPointer().VisibleItemsTotal( 10 ); m_navigator.NavigatorMode(NavigatorMode); m_navigator.NavigatorContent(NavigatorContent); m_navigator.TreeViewAreaWidth( 250 ); m_navigator.AddressBarBackColor( clrWhite ); m_navigator.AddressBarTextColor( clrSteelBlue ); m_navigator.TreeViewPointer().GetScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); m_navigator.TreeViewPointer().GetContentScrollVPointer().AreaBorderColor( clrLightGray ); if (!m_navigator.CreateFileNavigator(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_navigator); return ( true ); }

例として、イベントハンドラログがフルパスと短いパスの両方だけでなく現在選択されているファイル名を表示するようにしてみましょう。ファイルが選択されている場合、開いてログに渡す最初の3行を読み取ります。ファイルの位置に適応するフラグの取得にはCFileNavigator::DirectoryArea()メソッドが使われてディレクトリ領域の管理が可能になります。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CHANGE_TREE_PATH) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; file name: " ,m_navigator.SelectedFile()); :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; path: " ,m_navigator.CurrentPath()+m_navigator.SelectedFile()); :: Print ( __FUNCTION__ , " > id: " ,id, "; full path: " ,m_navigator.CurrentFullPath()+m_navigator.SelectedFile()); if (m_navigator.SelectedFile()!= "" ) { string path=m_navigator.CurrentPath()+m_navigator.SelectedFile(); int filehandle=:: FileOpen (path, FILE_READ | FILE_TXT | FILE_ANSI | m_navigator.DirectoryArea() , '

' ); if (filehandle!= INVALID_HANDLE ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Opened file: " ,path); :: Print ( __FUNCTION__ , " > Line 01: " ,:: FileReadString (filehandle)); :: Print ( __FUNCTION__ , " > Line 02: " ,:: FileReadString (filehandle)); :: Print ( __FUNCTION__ , " > Line 03: " ,:: FileReadString (filehandle)); } :: FileClose (filehandle); } :: Print ( "---" ); } }

ここで、プログラムをコンパイルしてプログラムをチャートに読み込みます。結果は以下のスクリーンショットに見られます。ファイルナビゲータの内容はお使いのPC上の端末ファイルシステムの内容と一致する必要があります。

図1 ファイルナビゲータの検証





下のスクリーンショットは、折り畳まれていないファイルナビゲーションツリービューを示します。

図2 ファイルナビゲーションツリービューの折りたたまれていない構造





テストEAに組み込まれたカスタムクラスイベントハンドラを扱う場合、ファイルがログに渡された後に次のような結果が得られます。

2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > Строка 03 : 2 , 155.66 , 1028.00 , 1.04 , 0.30 , 0.64 , 0.24 , 0.01 , 2 , 0 , 10 , 10 , 0 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > Строка 02 : 1 , 260.67 , 498.00 , 1.13 , 1.05 , 0.26 , 1.00 , 0.03 , 3 , 0 , 10 , 10 , 0 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > Строка 01 : №,PROFIT,TOTAL DEALS,PROFIT FACTOR,EXPECTED PAYOFF,EQUITY DD MAX REL%,RECOVERY FACTOR,SHARPE RATIO,AmountBars,TakeProfit,StopLoss,TrailingSL,ReversePosition 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > Открыт файл: DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; full path: C:\Users\tol64\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; path: DATA_OPTIMIZATION\WriteResOptByCriterion\optimization_results2.csv 2016.06 . 16 02 : 15 : 29.994 CProgram::OnEvent > id: 1023 ; file name: optimization_results2.csv

すべてがうまく動作します。











おわりに

グラフィカルインタフェースを作成するためのライブラリーの開発の現段階での概略は以下に示されます。

図3 開発の現段階でのライブラリの構造

これで、MetaTrader取引ターミナルのグラフィカルインタフェース作成ライブラリの開発に関するシリーズの第八部を終わります。このパートでは、静的なドロップダウンカレンダー、ツリービュー、マウスポインタとファイルナビゲータなどのコントロールが考察されました。

シリーズの次の部分（第九部）では下記のコントロールを考察します。

色の選択

プログレスバー

折れ線グラフ

第八部全体の資料は下記からダウンロードされ検証することができます。これらのファイルに含まれている資料の使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。

第八部の記事（チャプター）のリストは下記の通りです。



