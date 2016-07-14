グラフィカルインタフェース V：コンボボックス要素(チャプター 3)

コンテンツ





はじめに

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的を詳細に考察します。記事へのリンクの完全なリストは各章の末尾でみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

シリーズの第五部の最初の2つの記事では、スクロールバーとビューリストを作成するためのクラスが作成されました。そこでは、データが指定された領域に収まらない場合要素にスクロールバーを取り付ける方法を示しました。この章では、コンボボックスコントロールのクラスを作成する方法についてお話します。これはまた、とりわけ第五部の前の章で考慮された要素を含むコンパウンドコントロールです。

コンボボックスコントロール

コンボボックスとは主な部分が （1） ボタンと （２） リストビューであるコンパウンドコントロールです。この場合、リストビューはドロップダウン要素であってボタンを押すことによって呼び出されます。リストビューの項目が選択されると、そのテキストがボタンに表示されリストビューが隠されます。プログラムに多くのマルチオプションパラメータが含まれている場合、コンボボックスを使用するとコンパクトなグラフィカルインターフェースを作成できるようになります。

以下は、コンボボックスコントロールを構成するためのプリミティブオブジェクトです。

要素の背景 ラベル（要素の記述） ボタン ドロップダウンリストビューの表示





図1。コンボボックスコントロールの複合部分





本稿の次の部分では、このコントロールを作成するためのクラスを記述します。

コンボボックスコントロール作成クラスの記述

本稿では、将来同じようなクラスを作成するための例として使用することができるように、コンボボックスコントロールの開発のすべての段階が検討されます。初めに、mqhファイル（ComboBox.mqh）を作成し、コンボボックス作成に必要なファイルをすべて含みます。この場合、ファイルは3つあります。

CElement — コントロール作成の基本クラス

— コントロール作成の基本クラス CWindow — このコントロールが取り付けられるフォームのクラス

— このコントロールが取り付けられるフォームのクラス CListView — 可視性がコンボボックスで管理されるリストビューのクラス

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ListView.mqh"

CComboBoxクラスとライブラリ要素に標準的なメソッドをComboBox.mqhファイルで作成します。

class CComboBox : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CComboBox( void ); ~CComboBox( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); }; CComboBox::CComboBox( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CComboBox::~CComboBox( void ) { }

ユーザは自分自身でグラフィカルインタフェースのカラースキームを選択する機会を持っている必要があります。そのためには、コントロールを構成するためのオブジェクトのプロパティの設定へのアクセスが必要です。以下はコントロールが作成される前に設定するプロパティです。

コントロールの背景色

コンボボックスの表示説明（テキストラベル）

X 及び Y 軸に沿ったテキストラベルの余白

及び 軸に沿ったテキストラベルの余白 異なる状態にあるテキストラベルの色

ボタンのテキスト（選択されたリストビュー項目のテキスト）

ボタンサイズ

異なる状態にあるボタンの色

異なる状態にあるボタンフレームの色

異なる状態にあるボタンテキストの色

矢印アイコン - ドロップダウンリストビューの表示にはアクティブモードとブロックモードがあります。

X及びY軸に沿った矢印アイコンの余白

次のコードには、上記のプロパティを実装するためのフィールドとメソッドが含まれています。

class CComboBox : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_array[]; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_button_color; color m_button_color_off; color m_button_color_hover; color m_button_color_pressed; color m_button_color_array[]; color m_button_border_color; color m_button_border_color_off; color m_button_text_color; color m_button_text_color_off; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; int m_area_zorder; int m_button_zorder; int m_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelText( const string label_text) { m_label_text=label_text; } string LabelText( void ) const { return (m_label_text); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } string ButtonText( void ) const { return (m_button_text); } void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorOff( const color clr) { m_label_color_off=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void ButtonBackColor( const color clr) { m_button_color=clr; } void ButtonBackColorOff( const color clr) { m_button_color_off=clr; } void ButtonBackColorHover( const color clr) { m_button_color_hover=clr; } void ButtonBackColorPressed( const color clr) { m_button_color_pressed=clr; } void ButtonBorderColor( const color clr) { m_button_border_color=clr; } void ButtonBorderColorOff( const color clr) { m_button_border_color_off=clr; } void ButtonTextColor( const color clr) { m_button_text_color=clr; } void ButtonTextColorOff( const color clr) { m_button_text_color_off=clr; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

上記のすべてのプロパティのデフォルト値による初期化はクラスコンストラクタで行われます。

CComboBox::CComboBox( void ) : m_area_color( C'15,15,15' ), m_label_text( "combobox: " ), m_label_x_gap( 0 ), m_label_y_gap( 2 ), m_label_color( clrWhite ), m_label_color_off( clrGray ), m_label_color_hover( C'85,170,255' ), m_button_text( "" ), m_button_y_size( 18 ), m_button_text_color( clrBlack ), m_button_text_color_off( clrDarkGray ), m_button_color( clrGainsboro ), m_button_color_off( clrLightGray ), m_button_color_hover( C'193,218,255' ), m_button_color_pressed( C'153,178,215' ), m_button_border_color( clrWhite ), m_button_border_color_off( clrWhite ), m_drop_arrow_x_gap( 16 ), m_drop_arrow_y_gap( 1 ), m_drop_arrow_file_on( "" ), m_drop_arrow_file_off( "" ) { m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; m_button_zorder = 2 ; }

コンボボックスは5つのプライベートメソッドをもって作成され、これらのメソッドはメインパブリックメソッドのCComboBox::CreateComboBox()から呼び出されます。リストビューの設定とスクロールバープロパティにアクセスするには、これらの要素のポインタ取得メソッドを作成します。

class CComboBox : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CListView m_listview; public : bool CreateComboBox( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateButton( void ); bool CreateDropArrow( void ); bool CreateList( void ); public : CListView *GetListViewPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_listview)); } CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (m_listview.GetScrollVPointer()); } };

上のコードに示されたメソッドのうち、ここではリストビュー作成に使われるCComboBox::CreateList() メソッドの詳細のみを考察します。他のメソッドには、このシリーズの前回の記事ですでに取り上げられていないものが含まれていません。その前にリストビューのCListViewクラスに変化を導入しなければなりません。

ドロップダウンリストビューは、常に他の要素のコンパウンドの一部です。これは、イベントハンドラがそれが取り付けられている要素上の焦点を追跡する必要があることを意味します。我々の場合それはコンボボックスです。リストビューが取り付けられるコンボボックスへのポインタを格納するフィールドとメソッドをCListViewクラスに追加します。

class CListView : public CElement { private : CElement *m_combobox; public : void ComboBoxPointer(CElement & object ) { m_combobox=:: GetPointer ( object ); } };

リストビューがドロップダウンの場合は、リストビューを作成するためのメイン（パブリック）メソッドにポインタのチェックを追加します。リストの作成中にポインタがないと判明した場合は、グラフィカルインタフェースの作成が終了され、関連するメッセージが操作ログに印刷されます。

下記はCListView::CreateListView()メソッドの短縮版です。

bool CListView::CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (CElement::IsDropdown()) { if (:: CheckPointer (m_combobox)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating a drop-down list view, the class must be passed " "a pointer to the combobox: CListView::ComboBoxPointer(CElement &object)" ); return ( false ); } } return ( true ); }

ここでまたコンボボックスクラス（CComboBox）の開発を始めます。リストビューがドロップダウンであることを示すプロパティは非常に早い段階で、つまりクラスコンストラクタで設定される必要があります。

CComboBox::CComboBox( void ) { m_listview.IsDropdown( true ); }

リストビューの作成時には、それが取り付けられるフォームとコンボボックスへのポインタはメソッドの初めに格納されなければなりません。１つのコントロールとみなされるリストビューとコンボボックスには共通の識別子が必要なことにご注意下さい。リストビューは作成後に非表示にされる必要があります。

bool CComboBox::CreateList( void ) { m_listview.WindowPointer(m_wnd); m_listview.ComboBoxPointer( this ); int x=CElement::X2()-m_button_x_size; int y=CElement::Y()+m_button_y_size; m_listview.Id(CElement::Id()); m_listview.XSize(m_button_x_size); if (!m_listview.CreateListView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_listview.Hide(); return ( true ); }

リストビューの項目数を設定して値を書き入れるにはCComboBox クラスに適切なメソッドを追加します。

class CListView : public CElement { public : void ItemsTotal( const int items_total) { m_listview.ListSize(items_total); } void VisibleItemsTotal( const int visible_items_total) { m_listview.VisibleListSize(visible_items_total); } void ValueToList( const int item_index, const string item_text); }; void CComboBox::ValueToList( const int item_index, const string item_text) { m_listview.ValueToList(item_index,item_text); }

リストビュー項目を選ぶ（強調表示する）にはCComboBox::SelectedItemByIndex()メソッドを作成します。強調表示されなければならない項目のインデックスが、このメソッドに渡されなければならない唯一の引数です。その後項目の強調表示は、リストビューの名を冠したメソッド（CListView）で行われ、範囲を超えた場合にはインデックスが調整されます。その後、項目のテキストが格納され、コンボボックスのボタンに設定されます。

class CListView : public CElement { public : void SelectedItemByIndex( const int index); }; void CComboBox::SelectedItemByIndex( const int index) { m_listview.SelectedItemByIndex(index); m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); }

また、要素をブロック/ブロック解除するためのメソッドとその現在の状態を取得するためのメソッドが必要になります。要素の新しい状態に応じて、この状態に対応する色がオブジェクトに設定されます。例は、本稿で後に詳しく説明されます。

class CListView : public CElement { public : bool ComboBoxState( void ) const { return (m_combobox_state); } void ComboBoxState( const bool state); }; void CComboBox::ComboBoxState( const bool state) { m_combobox_state=state; m_label.Color((state)?m_label_color : m_label_color_off); m_button.Color((state)?m_button_text_color : m_button_text_color_off); m_button.BackColor((state)?m_button_color : m_button_color_off); m_button.BorderColor((state)?m_button_border_color : m_button_border_color_off); m_drop_arrow.State(state); }

マウスカーソルが要素オブジェクトの上をホバーすると、CComboBox::ChangeObjectsColor()メソッドでの色の変更は要素が利用可能な場合のみ行われます。

class CListView : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CComboBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_combobox_state) return ; CElement::ChangeObjectColor(m_label.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_COLOR ,m_label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array); CElement::ChangeObjectColor(m_button.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_BGCOLOR ,m_button_color,m_button_color_hover,m_button_color_array); }

CComboBox::ChangeObjectsColor()メソッドはコントロールタイマーのCComboBox::OnEventTimer()で呼び出されます。先走りますが、コンボボックスはより複雑なドロップダウン要素の複合部にもなれることには言及すべきです。<今後の記事の一つでは、このような要素の例であるドロップダウンカレンダーについてお話しします。その複合部分はコンボボックスです。以下のコードに示すように、このような要素のタイマーで色を変更するための条件が形成されます。

これがドロップダウン要素でリストビューが非表示な場合 最初の条件が満たされない場合、フォームと要素自体の可用性がチェックされます。

void CComboBox::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown() && !m_listview.IsVisible()) ChangeObjectsColor(); else { if (!m_wnd.IsLocked() && m_combobox_state) ChangeObjectsColor(); } }

コンボボックスのリストビューの可視性を管理するCComboBox::ChangeComboboxListState()メソッドを作成しましょう。このメソッドは、コンボボックスの現在の状態を反転します。メソッドの開始時には要素の可用性のチェックがあります。コンボボックスがブロックされている場合、プログラムはメソッドを終了します。その後、コードは2つのブランチに分かれます。

リストビューがすでに表示されている場合、それはここで 非表示 にされ、 対応する色がコンボボックスのボタンに設定されます。その後、これがドロップダウン要素でない場合、フォームのブロックが解除されてアクティブ要素の識別子はリセットされる必要があります。 リストが非表示の場合は、それを 表示 し、コンボボックスのボタンの色が状態に対応して変えられます。ブランチの終わりには、フォームがブロックされ、アクティブ要素の識別子が格納されなければなりません。

class CListView : public CElement { public : void ChangeComboBoxListState( void ); }; void CComboBox::ChangeComboBoxListState( void ) { if (!m_combobox_state) return ; if (m_listview.IsVisible()) { m_listview.Hide(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_hover); if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } } else { m_listview.Show(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } }









コントロールイベント処理メソッド

ここでCComboBox::OnEvent()コントロールイベントハンドラを設定します。これには二つの補助的なプライベートメソッドが必要です。

CComboBox::OnClickButton () – このメソッドでは、コンボボックスボタンの押下イベントが追跡されます。

() – このメソッドでは、コンボボックスボタンの押下イベントが追跡されます。 CComboBox::CheckPressedOverButton() – コンボボックスボタン上の左マウスボタンの状態が追跡されます。

class CListView : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); void CheckPressedOverButton( void ); };

CComboBox::OnClickButton() メソッドのコードはごく単純です。それには押されたオブジェクトの名前の確認と、下記のコードに示すようにコンボボックスリストビューの可視性を管理する、前述されたCComboBox::ChangeComboBoxListState()メソッドの呼び出しのみが含まれます。

bool CComboBox::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); ChangeComboboxListState(); return ( true ); }

下記はCComboBox::CheckPressedOverButton() メソッドのコードです。フォームの可用性とアクティブ要素の識別子のチェックがメソッドの初めに行われます。フォームがブロックされていて識別子が一致しない場合はプログラムはメソッドを終了します。

その後、要素にフォーカスがない場合、リストビューでのフォーカスとスクロールバーの状態を確認します。リストビューにフォーカスがないまたはりスクロールバーがスライダー移動モードである場合は、プログラムはメソッドを終了します。ご存知のように、移動モードでは、スクロールバーのスライダーはカーソルがスライダーエリアを離れた場合でも移動することができます。いずれの条件も満たされない場合は



（1）リストビューを非表示にします。

（２） 要素オブジェクトの色を元に戻します。

そして識別子が一致せず要素がドロップダウンでない場合には、このコードのブロックの終わりで（3）フォームのブロックが解除されます。フォームはそれをブロックした要素によってのみブロック解除できることを思い出してみましょう。

要素の上にフォーカスがある場合は、最初にリストビューの可視性のチェックが行われます。リストが表示されている場合は続ける理由がないので、プログラムがメソッドを終了します。リストが隠されている場合は、対応する色が、コンボボックスのボタン上のフォーカスに応じて設定されます。

void CComboBox::CheckPressedOverButton( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (m_listview.MouseFocus() || m_listview.ScrollState()) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id() && !CElement::IsDropdown()) m_wnd.IsLocked( false ); } else { if (m_listview.IsVisible()) return ; if (m_button.MouseFocus()) m_button.BackColor(m_button_color_pressed); else m_button.BackColor(m_button_color_hover); } }

CComboBox::OnClickButton()メソッドの呼び出しは、CHARTEVENT_OBJECT_CLICK識別子で特定できるグラフィックオブジェクト押下イベント処理に受け渡しする必要があります。

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } }

CComboBox::CheckPressedOverButton()メソッドの呼び出しに先立って、下記のチェックがマウスカーソル移動イベントCHARTEVENT_MOUSE_MOVEに受け渡される必要があります。

要素の可視性

要素の可用性

左マウスボタンの状態

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>CElement::X() && x<CElement::X2() && y>CElement::Y() && y<CElement::Y2()); m_button.MouseFocus(x>m_button.X() && x<m_button.X2() && y>m_button.Y() && y<m_button.Y2()); if (!m_combobox_state) return ; if (sparam== "0" ) return ; CheckPressedOverButton(); return ; } }

リストビュー項目が押された瞬間にON_CLICK_LIST_ITEMカスタムイベントが下のコードにあるように生成されます。このメッセージはコンボボックスイベントハンドラで受信されなければいけません。要素の識別子が一致した場合、言葉を変えると、メッセージがこのコンボボックスに取り付けられているリストビューから発信された場合、リストビューの強調表示されたテキストを格納してCComboBox::ChangeComboBoxListState()メソッドを使ってリストビューを隠します。

開発中のアプリケーションとの接続を確保するために ON_CLICK_LIST_ITEM識別子を持ったメッセージはCProgramカスタムクラスで受け取られます。メッセージはコンボボックスから一意の （1）イベント識別子（２） 要素識別子（3）コンボボックス記述をもって発信することもできます。制御イベント識別の能力を拡大するために、そのようなオプションも対応されます。Defines.mqhファイルに、コンボボックスコントロールの一意の識別子を加えます。

#define ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM ( 17 )

この場合、下のコードで青で強調表示された行をコントロールイベントハンドラに追加します。

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==CElement::Id()) { m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); ChangeComboBoxListState(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM,CElement::Id(), 0 ,m_label_text); } return ; } }

また、チャートプロパティが変更された時にリストビューを非表示に設定することができます。これには、下のコードにあるようにCHARTEVENT_CHART_CHANGE識別子を持ったイベントが処理されます。

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!m_combobox_state) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } }

コンボボックスコントロール作成クラスの検証の準備は出来ましたが、それが正しく作動するにはその前にライブラリエンジンに接続する必要があります。

ライブラリエンジンとコントロールクラスの接続

ライブラリエンジンとコントロールはいくつかの簡単なアクションを実行するだけで接続できます。<

1.コントロールクラスのファイルをライブラリルートファイルのWndContainer.mqhに含みます。

#include "ComboBox.mqh"

2.必要ならば要素のプライベート配列と配列のサイズ作成メソッドを作成します。我々の場合、プライベート配列はドロップダウンリストビューのために必要です。

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CElement *m_drop_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int DropListsTotal( const int window_index); }; int CWndContainer::DropListsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_drop_lists)); }

3.プライベート配列にポインタを追加するプライベートメソッドを作成します。この場合、コンボボックスコントロールからリストビューのポインタを取得し、プライベート配列に追加します。加えて、リストビューオブジェクトポインタとリストビュースクロールバーはオブジェクトの共通配列に追加されます。CWndContainer::AddComboBoxElements()メソッドのコードは下に示されています。

class CWndContainer { private : bool AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ); }; bool CWndContainer::AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CComboBox" ) return ( false ); CComboBox *cb=:: GetPointer ( object ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=::ArraySize(m_wnd[window_index].m_elements); ::ArrayResize(m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CListView *lv=cb.GetListViewPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=lv; AddToObjectsArray(window_index,lv); AddToRefArray(lv,m_wnd[window_index].m_drop_lists); } else if (i== 1 ) { CScrollV *sv=cb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); } } return ( true ); }

4.3が必要だった場合、CWndContainer::AddComboBoxElements()メソッドを同様の呼び出しが位置するCWndContainer::AddToElementsArray()メインメソッドで呼び出すことを忘れてはなりません。

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddComboBoxElements(window_index, object )) return ; }

要素がドロップダウンである場合、フォームでのこの要素の位置に応じて時々フォームの境界が超えられる場合があります。マウスカーソルの位置の制御は常に必要であり、チャートがそのような要素の上にある場合チャートのスクロールを無効にする必要があります。これで、マウスの左ボタンがドロップダウン要素上で押されたときにチャットがスクロールするのを回避することができます。このためにはすでにCWndEvents::SetChartState()メソッドがCWndEventsクラスで書かれました。ここでドロップダウンリストビューのチェックを富化する必要があります。したのコードでこの部分は黄色で強調表示されています。

| void CWndEvents::SetChartState( void ) { int awi=m_active_window_index; bool condition= false ; int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) { if (!m_windows[i].IsVisible()) continue ; m_windows[i].OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); if (m_windows[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } if (!condition) { int drop_lists_total=CWndContainer::DropListsTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<drop_lists_total; i++) { CListView *lv=m_wnd[awi].m_drop_lists[i]; if (lv.IsVisible()) { if (m_wnd[awi].m_drop_lists[i].MouseFocus() || lv.ScrollState()) { condition= true ; break ; } } } } if (!condition) { int context_menus_total=CWndContainer::ContextMenusTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<context_menus_total; i++) { if (m_wnd[awi].m_context_menus[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) m_windows[i].CustomEventChartState(condition); }

コンボボックスコントロールをテストする準備が整いました。

カスタムアプリケーションのグラフィカルインタフェースでのコンボボックスコントロールの検証

シリーズの第一部におけるカスタムアプリケーションのグラフィカルインターフェースで実装されたすべてのものを検証してみましょう。前の記事での検証は、3つのリストビューで行われました。このリストビューを維持し、アプリケーションのグラフィカルインターフェースに4つのコンボボックスを追加してみましょう。静的リストビューへのドロップダウンリストビューの影響をテストすることができるように2コンボボックスをその下に配置します。加えてCWndEvents::SetChartState()メソッドの動作も検証します。ドロップダウンリストビューが表示されているときにそれらが取り付けられているフォームの境界線を超えるようになコンボボックスを配置します。

コンボボックスクラスは基本クラスを介してテストアプリケーションのCProgramカスタムクラスですでに利用できます。Create four instances of the class of the CComboBox型のクラスのインスタンスを4つ作成し、下のコードにあるようにそれぞれでフォームの左上からのマージンを指定した4つのメソッドを宣言します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CComboBox m_combobox1; CComboBox m_combobox2; CComboBox m_combobox3; CComboBox m_combobox4; private : #define COMBOBOX1_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox1( const string text); #define COMBOBOX2_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox2( const string text); #define COMBOBOX3_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX3_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox3( const string text); #define COMBOBOX4_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX4_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox4( const string text); }; メソッドのすべてがユーザーによって設定されたプロパティを除いて同一であるのでそのうち一つだけについて考えてみましょう。例えば、4番目のコンボボックスは作成直後にブロックします。<以下は、コンボボックスコントロールを作成するための一連の動作です。 フォームポインタをコントロールクラスに格納します。

座標を計算します。

リストビュー項目のテキスト配列を宣言してすぐに初期化します。

コントロールのプロパティを設定します。それらの大部分は、デフォルト値で初期化されます。値はコントロールを作成する前に必要に応じて再定義することができます。

コンボボックスのリストビューに項目値を格納します。

必要な場合は、リストビューとスクロールバーのプロパティを設定します。

リストビューで項目を強調表示します。デフォルトでは最初の項目（ 0 ）が強調表示されます。

）が強調表示されます。 コントロールを作成します。

コントロールは必要に応じてブロックできます。ここでは、例として、テストアプリケーションの4番目のコンボボックスをブロックします。

メソッドの終わりにポインタを格納するための基本クラスにオブジェクトを渡します。 アクションのシーケンスは異なる場合があります。重要なことは、3つの主要なアクションの順序を維持することです。 コントロールクラスへの フォームポインタの追加 。さもないと、グラフィカルインターフェースの作成が異常終了します。<失敗の理由は、操作ログメッセージから見つけることができます。 コントロールの作成 。 オブジェクトベースでのコントロールポインタの格納 。 bool CProgram::CreateComboBox1( const string text) { #define ITEMS_TOTAL1 8 m_combobox1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+COMBOBOX1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+COMBOBOX1_GAP_Y; string items_text[ITEMS_TOTAL1]={ "FALSE" , "item 1" , "item 2" , "item 3" , "item 4" , "item 5" , "item 6" , "item 7" }; m_combobox1.XSize( 140 ); m_combobox1.YSize( 18 ); m_combobox1.LabelText(text); m_combobox1.ButtonXSize( 70 ); m_combobox1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_combobox1.LabelColor( clrBlack ); m_combobox1.LabelColorHover( clrCornflowerBlue ); m_combobox1.ButtonBackColor( C'206,206,206' ); m_combobox1.ButtonBackColorHover( C'193,218,255' ); m_combobox1.ButtonBorderColor( C'150,170,180' ); m_combobox1.ButtonBorderColorOff( C'178,195,207' ); m_combobox1.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL1); m_combobox1.VisibleItemsTotal( 5 ); for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL1; i++) m_combobox1.ValueToList(i,items_text[i]); CListView *lv=m_combobox1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.SelectedItemByIndex(lv.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ? 2 : lv.SelectedItemIndex()); if (!m_combobox1.CreateComboBox(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_combobox1); return ( true ); } コントロールを作成するためのメソッドの呼び出しは、グラフィカルインターフェースを作成するための主要メソッドに配置されます。我々の場合これはCProgram::CreateTradePanel()です。下記はメソッドの短縮版です。 bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateComboBox1( "Combobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox2( "Combobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox3( "Combobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox4( "Combobox 4:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } コンボボックスからのON_CLICK_COMBOBOX_ITEM識別子を持ったメッセージの特定をCProgramカスタムクラスのイベントハンドラに追加します。3番目ののコンボボックスからメッセージを受信した場合には、リストビューで選択された項目によって4番目のコンボボックスの状態が変わることを確認しましょう。最初の項目（0）以外のリストビュー項目が選択されると4番目のコンボボックスは使用できるようになります。最初の項目が選ばれると4番目のコンボボックスはブロックされます。 void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (sparam==m_combobox1.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > This message is from combobox 1 > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox2.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > This message is from combobox 2 > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox3.LabelText()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This message is from combobox 3 > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (m_combobox3.ButtonText()== "FALSE" ) m_combobox4.ComboBoxState( false ); else m_combobox4.ComboBoxState( true ); } else if (sparam==m_combobox4.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > This message is from combobox 4 > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } } ファイルをコンパイルしてチャートに読み込むと、下のスクリーンショットのような結果が見えるはずです。 図2。コンボボックスコントロールの検証 コンボボックスを作成するCComboBoxクラスの開発が完了です。

おわりに

本稿では、複合型のコントロールコンボボックスについて考えました。グラフィカルインタフェースを作成するためのライブラリーの開発の現段階での概略は以下に示されます。

図3。開発の現段階でのライブラリの構造

次回の記事は、グラフィカルインタフェース作成ライブラリーの開発シリーズの第六部の始まりとなります。そこでは、チェックボックスや編集コントロールとその混合型を作成するためのクラスを記述します。

パートVの資料はダウンロードされ、動作の検証が可能です。それらのファイルの資料を使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。





第五部の記事のリスト：