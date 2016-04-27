グラフィカルインタフェース III： シンプルなボタンと多機能ボタン(チャプター 1)

コンテンツ

はじめに

シリーズの前二部では、オブジェクト管理に使われるグラフィカルインタフェースと基本的なメカニズムを作成するためのライブラリ構造の開発に関する多くのトピックを検討しました。

シリーズの第二部では、コントロールを作成してライブラリエンジンと接続する例が詳細に考えられました。その例はかなり難しいものでした。確かに、メインメニューとコンテキストメニューは、最も複雑なコントロールの一部です。

本稿は以前のものよりもずっと簡単です。ここでは、ボタンコントロールについて考えます。

ボタンは、ユーザーが使うグラフィカルインタフェースのうちで最も簡単なコントロールです。同時に、実装する方法はいくつかあります。本稿では、複雑さの異なるレベルのボタンを作成するための3つのクラスを作成します。

簡易ボタン CSimpleButton クラス

クラス アイコンボタン CIconButton クラス

クラス スプリットボタンCSplitButtonクラス

加えて、相互接続されたボタンのグループを作成するために、他の3クラスを実装します。

シンプルなボタンのグループ CButtonsGroup クラス

クラス アイコンボタンのグループ CIconButtonsGroup クラス

クラス ラジオボタンのグループCRadioButtonsクラス

また、あと一つのモードでコンテキストメニューの機能を豊かにするための追加を紹介します。CWindowフォームクラスは、フォームがアクティブになった瞬間にどのコントロールがそれをブロックしたかを正確に定義することができます。これによって、フォームのブロックをそれをブロックしたコントロールのみによって解除されることができるよう、条件を作成することができます。

すべてのコントロールのメソッドの特性は以前の記事で詳しく触れられたのでここでは説明しません。このようなメソッドは、コードではクラス本体内の宣言としてのみ表示されます。

シンプルなボタンを作成するクラスの開発

シンプルなボタンから始めましょう。CButton型のプリミティブオブジェクトのクラスはすでにObjects.mqhで用意しました。CChartObjectButtonが基本クラスでOBJ_BUTTON型のグラフィックオブジェクトの作成に使用できます。このオブジェクトのプロパティは既にオンとオフ の2つの状態を意味します。グラフィック的にも、オブジェクトフレームの表示が有効になっているかどうかに応じて、2つのオプションを持つことができます。どちらのモードでも、ボタンの色は押されたときに若干暗くなります。

このオブジェクトはメインメニューの挿入-> オブジェクト-> グラフィック -> ボタンからチャートに手動で取り付けられます。パラメータはまた、グラフィクオブジェクトの設定画面から手動で変更することができます。

図1。ボタングラフィックオブジェクトの設定ウィンドウ

その後、私たちのライブラリの他のコントロールクラスを持つファイルのあるControlsフォルダにSimpleButton.mqhファイルを作成します。このファイルで、前稿で検察されたようにすべてのコントロールに共通なフィールドとメソッドを持つCSimpleButtonクラスを作成します。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" class CSimpleButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSimpleButton( void ); ~CSimpleButton( void ); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

ボタンを作成する前にどのようなプロパティが設定できるかを定義してみましょう。

サイズ

異なる状態とマウスカーソルの位置に関連した背景色

異なる状態のためのフレームの色

テキストの色

時には、押された後に自動的にその初期（押されていない）状態に戻るボタンが必要です。また、ボタンが、押した後でカーソルが離された後に押された状態のままになり、もう一度カーソルで押された後で押されていない状態にならなければいけないこともあります。ここでは、ボタンがユーザの指定した2つのモードで操作できるようにします。ボタンが現在押された状態か押されていない状態かを決めるにはIsPressed()メソッドが必要です。

また、ボタンをブロック/ブロック解除する機能もアプリケーション開発者によって必要かもしれません。. 例えば、ボタンは、その内蔵された機能を使用するための条件が満たされない場合、ブロックされます。条件が満たされるとボタンはすぐに使用可能になります。本稿では、そのような例を更に考えていきます。

クラスにボタン作成のメソッドを追加しましょう。これらは原則的に、すでに考えられてきた物と同じで、本稿に添付されたファイル内にはこれらのメソッドのコードを見つけることができます。

class CSimpleButton : public CElemen { private : CButton m_button; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_back_color; color m_back_color_off; color m_back_color_hover; color m_back_color_pressed; color m_back_color_array[]; color m_border_color; color m_border_color_off; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_pressed; int m_button_zorder; bool m_two_state; bool m_button_state; public : bool CreateSimpleButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); public : void TwoState( const bool flag) { m_two_state=flag; } bool IsPressed( void ) const { return (m_button.State()); } bool ButtonState( void ) const { return (m_button_state); } void ButtonState( const bool state); void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } string Text( void ) const { return (m_button.Description()); } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorPressed( const color clr) { m_text_color_pressed=clr; } void BackColor( const color clr) { m_back_color=clr; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BackColorHover( const color clr) { m_back_color_hover=clr; } void BackColorPressed( const color clr) { m_back_color_pressed=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorOff( const color clr) { m_border_color_off=clr; } }; void CSimpleButton::ButtonState( const bool state) { m_button_state=state; m_button.State( false ); m_button.Color((state)?m_text_color : m_text_color_off); m_button.BackColor((state)?m_back_color : m_back_color_off); m_button.BorderColor((state)?m_border_color : m_border_color_off); }

ボタンが押されたときにのイベント処理のロジックについて考えます。カスタムイベントを生成するために、あと一つの識別子ON_CLICK_BUTTONをDefines.mqhファイルに追加します。これは、ボタンの作成に特化したすべてのクラスで使用されます。

#define ON_CLICK_BUTTON ( 8 )

ボタンが押された場合それを処理するCSimpleButton::OnClickButton() メソッドを作成します。押されたオブジェクトの名前とオブジェクトの現在の状態の2つのチェックがメソッドの開始時に必要とされています。チェックの結果が否定的な場合は、メソッドが終了されます。チェックがうまくいった場合は、ボタンのモードに応じた処理が行われます。押されない状態になった場合、それは、初期状態と対応する色に戻ります。2つの状態をもつモードの場合、各状態は色の2つのグループを持っています。メソッドの終わりにON_CLICK_BUTTON識別子、要素識別子、要素インデックスとボタン名を持ったメッセージが送信されます。

class CSimpleButton : public CElemen { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); }; void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CSimpleButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (m_button.Name()!=clicked_object) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (!m_two_state) { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } else { if (m_button.State()) { m_button.State( true ); m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); CElement::InitColorArray(m_back_color_pressed,m_back_color_pressed,m_back_color_array); } else { m_button.State( false ); m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); CElement::InitColorArray(m_back_color,m_back_color_hover,m_back_color_array); } } :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_button.Description()); return ( true ); }

チャート上のボタンの設定は、すでに、アプリケーションのカスタムクラスのハンドラでのフォームへの取り付けやメッセージの受信とテストすることができます。前回の記事のテストEAをコピーしましょう。項目にコンテキストメニューがあるメインメニューのみをそのままにしておきます。CSimpleButtonクラスのファイルは、カスタムクラスで使用できるようにWndContainer.mqhファイルに含まれなければなりません。

#include "SimpleButton.mqh"

その後CSimpleButtonクラスのインスタンスとボタン作成のメソッドはアプリケーションのCProgramカスタムクラスで宣言できます。一例として3つのボタンを作成してみましょう。そのうち2つは、押された後には離され、3つ目には（押す/押されていない状態の）2つの状態を持つ選択肢があります。

class CProgram : public CWndEvents { private : CSimpleButton m_simple_button1; CSimpleButton m_simple_button2; CSimpleButton m_simple_button3; private : #define BUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton1( const string text); #define BUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define BUTTON2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateSimpleButton2( const string text); #define BUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define BUTTON3_GAP_Y ( 75 ) bool CreateSimpleButton3( const string text); };

そのうち1つのコードを考察します。2つの状態を持つボタンのモードが有効になっている場所、コードの強調表示された行にご注意ください。

bool CProgram::CreateSimpleButton3( string button_text) { m_simple_button3.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+BUTTON3_GAP_X; int y=m_window.Y()+BUTTON3_GAP_Y; m_simple_button3.TwoState( true ); m_simple_button3.ButtonXSize( 237 ); m_simple_button3.TextColor( clrBlack ); m_simple_button3.TextColorPressed( clrBlack ); m_simple_button3.BackColor( clrLightGray ); m_simple_button3.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_simple_button3.BackColorPressed( C'153,178,215' ); if (!m_simple_button3.CreateSimpleButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_simple_button3); return ( true ); }

グラフィカルインターフェイスの要素を作成するためのすべてのメソッドは CProgram::CreateTradePanel() メソッド内で呼び出されます。

bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSimpleButton1( "Simple Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton2( "Simple Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSimpleButton3( "Simple Button 3" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

下記のコードに見られるように、ON_CLICK_BUTTONイベント識別子を持ったメッセージがCProgram::OnEvent() イベントハンドラに受け取られます。例として、ボタン名がチェックされるコードのブロックを実装します。3番目のボタンが押された場合、現在の状態は、2番目のボタンの状態を定義します。3番目のボタンが押された場合、2番目のものがブロックされ、その反対も同じです。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (sparam==m_simple_button3.Text()) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } } }

下のスクリーンショットは、コンパイルの結果とチャートにプログラム取り付けた結果を示します。左のスクリーンショットではSimple Button 3ボタンが押されてないのでSimple Button 1ボタンが利用できます。右のスクリーンショットではSimple Button 3ボタンが押されているのでSimple Button 1ボタンがブロックされています。

図2。チャートにボタンコントロールを取り付けるテスト。ボタンは異なる状態にある。

現在の実装では、ボタンとの相互作用にリアリズムを追加することになるニュアンスが1つ欠落しています。ボタンは押されたすぐ後に色を変えるようにする必要があります。マウスの左ボタンが押されたかどうかのチェックはCHARTEVENT_MOUSE_MOVEカーソル移動イベントで行うことができるので、対応するコードをCSimpleButton::OnEvent() イベントハンドラに追加します。

（1）要素が非表示である（2）フォームがブロックされている（3）マウスの左ボタンのクリックが終わって（4）ボタンがブロックされている場合、プログラムは、ハンドラを終了します。 これらのすべてのチェックが合格した場合、焦点とボタンの現在の状態に応じて該当する色が設定されます。

void CSimpleButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (sparam== "0" ) return ; if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (!m_button.State()) { m_button.Color(m_text_color); m_button.BackColor(m_back_color); } return ; } else { m_button.Color(m_text_color_pressed); m_button.BackColor(m_back_color_pressed); return ; } return ; } }

これですべてが設計どおり動作します。シンプルなボタンを作成するクラスの開発はこれで終わりです。詳細なコードは本稿に添付されたファイルで見ることができます。ここで、拡張された機能を持つボタンのクラスを考察します。

アイコンボタンを作成するクラスの開発

アイコンボタンは、3つのグラフィカルプリミティブオブジェクトで構成されます。

背景 アイコン テキストラベル

図3。アイコンボタンコントロールの複合部分

テキストラベルは、ボタンのテキストの自由な位置決めのために必要です。例えば、ボタンのテキストが下部、そのアイコンが上部にあったり、その逆で構成することができます。これについては後でまた考えます。

このコントロール作成クラスはシンプルなボタンを作成するためのCSimpleButtonクラスと同じフィールドとメソッドを含みます。ボタンの大きさと色に関するプロパティに加え、コントロール座標と相対したアイコンやテキストレベルのマージンの設定や、アクティブまたはブロックされた状態のラベルのアイコンの設定のためのフィードとメソッドも必要です。アイコンが付いたボタンを作成するためのみオプションも追加してみましょう。そのようなボタンはOBJ_BITMAP_LABEL型のオブジェクトを1つのみ含みます。

その後CIconButtonクラスを含むIconButton.mqhファイルを作成します。他のコントロールでやったように、それをWndContainer.mqhファイルに含みます。下記のコードはCIconButtonクラスの、シンプルなボタンを作成するCSimpleButtonから異なるフィールドとメソッドのみを表示します。

class CIconButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; string m_icon_file_on; string m_icon_file_off; int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; bool m_only_icon; public : bool CreateIconButton( const long chart_id, const int subwin, const string button_text, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); public : void OnlyIcon( const bool flag) { m_only_icon=flag; } void IconFileOn( const string file_path) { m_icon_file_on=file_path; } void IconFileOff( const string file_path) { m_icon_file_off=file_path; } void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } };

フィールドはすべてデフォルト値で初期化されます。

CIconButton::CIconButton( void ) : m_icon_x_gap( 4 ), m_icon_y_gap( 3 ), m_label_x_gap( 25 ), m_label_y_gap( 4 ), m_icon_file_on( "" ), m_icon_file_off( "" ), m_button_state( true ), m_two_state( false ), m_only_icon( false ), m_button_y_size( 18 ), m_back_color( clrLightGray ), m_back_color_off( clrLightGray ), m_back_color_hover( clrSilver ), m_back_color_pressed( clrBlack ), m_border_color( clrWhite ), m_border_color_off( clrDarkGray ), m_label_color( clrBlack ), m_label_color_off( clrDarkGray ), m_label_color_hover( clrBlack ), m_label_color_pressed( clrBlack ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); m_button_zorder = 1 ; m_zorder = 0 ; }

すべてのボタンオブジェクトを作成するためのメソッドにはアイコンのみのモードのチェックが含まれています。ボタンがアイコンのみから構成されることが確立されている場合、プログラムは、背景とテキストラベルを作成するためのメソッドの先頭で終了します。

bool CIconButton::CreateButton( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); } bool CIconButton::CreateLabel( void ) { if (m_only_icon) return ( true ); }

ボタンがアイコンのみで構成される場合は、アイコンを作成するメソッドはアイコンの存在のための後1つのチェックを含みます。アイコンがユーザによって定義されていない場合は、グラフィカルインターフェイスの作成はこの段階で終了され、操作ログはこのモードでのアイコンの存在が義務付けられているとのメッセージを表示します。下記のコードにはボタンアイコンを作成するCIconButton::CreateIcon() メソッドが示されています。

bool CIconButton::CreateIcon( void ) { if (!m_only_icon) { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) return ( true ); } else { if (m_icon_file_on== "" || m_icon_file_off== "" ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > The icon must be defined in the \"Icon only\" mode." ); return ( false ); } } string name=CElement::ProgramName()+ "_icon_button_bmp_" +( string )CElement::Id(); int x =(!m_only_icon)?m_x+m_icon_x_gap : m_x; int y =(!m_only_icon)?m_y+m_icon_y_gap : m_y; if (!m_icon.Create(m_chart_id,name,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_icon.BmpFileOn( "::" +m_icon_file_on); m_icon.BmpFileOff( "::" +m_icon_file_off); m_icon.State( true ); m_icon.Corner(m_corner); m_icon.GetInteger( OBJPROP_ANCHOR ,m_anchor); m_icon.Selectable( false ); m_icon.Z_Order((!m_only_icon)?m_zorder : m_button_zorder); m_icon.Tooltip((!m_only_icon)? "

" : m_label_text); m_icon.X(x); m_icon.Y(y); m_icon.XSize(m_icon.X_Size()); m_icon.YSize(m_icon.Y_Size()); m_icon.XGap(x-m_wnd.X()); m_icon.YGap(y-m_wnd.Y()); CElement::AddToArray(m_icon); return ( true ); }

その他はCIconButton クラスはCSimpleButtonクラスで考察されたものと同じです。ファイルの完全なバージョンは本稿添付のファイルで確認可能です。

ここでCIconButton型のボタンをテストします。この能力を実証するために、テストEAで異なるモード、大きさや状態を持つ5つのボタンを作成します。テストEAのカスタムクラスでCIconButton クラスの5つのインスタンスを作成し、下記のコードにあるようにの5つのボタン作成メソッドを宣言します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CIconButton m_icon_button1; CIconButton m_icon_button2; CIconButton m_icon_button3; CIconButton m_icon_button4; CIconButton m_icon_button5; private : #define ICONBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON1_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton1( const string text); #define ICONBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define ICONBUTTON2_GAP_Y ( 105 ) bool CreateIconButton2( const string text); #define ICONBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define ICONBUTTON3_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton3( const string text); #define ICONBUTTON4_GAP_X ( 88 ) #define ICONBUTTON4_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton4( const string text); #define ICONBUTTON5_GAP_X ( 169 ) #define ICONBUTTON5_GAP_Y ( 130 ) bool CreateIconButton5( const string text); };

設定されているボタンのパラメータ値を唯一の例外としてそれらのすべてが同じであるため、これらのメソッドの実装の１つを例として使用します。

#resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" bool CProgram::CreateIconButton5( const string button_text) { m_icon_button5.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+ICONBUTTON5_GAP_X; int y=m_window.Y()+ICONBUTTON5_GAP_Y; m_icon_button5.ButtonXSize( 76 ); m_icon_button5.ButtonYSize( 87 ); m_icon_button5.LabelXGap( 6 ); m_icon_button5.LabelYGap( 69 ); m_icon_button5.LabelColor( clrBlack ); m_icon_button5.LabelColorPressed( clrBlack ); m_icon_button5.BackColor( clrGainsboro ); m_icon_button5.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_icon_button5.BackColorPressed( C'210,210,220' ); m_icon_button5.BorderColor( C'150,170,180' ); m_icon_button5.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_icon_button5.IconXGap( 6 ); m_icon_button5.IconYGap( 3 ); m_icon_button5.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold.bmp" ); m_icon_button5.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\gold_colorless.bmp" ); if (!m_icon_button5.CreateIconButton(m_chart_id,m_subwin,button_text,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_icon_button5); return ( true ); }

これらのメソッドの呼び出しをプログラムのグラフィカルインターフェースを作成するための主要メソッドに配置します。

アイコンボタン2を押すイベントをイベントハンドラに加えます。本稿末尾に添付したEAバージョンでは、このボタンは2つの（押された/押されていない）モードで操作されます。アイコンボタン1とアイコンボタン4の利用可能状態はアイコンボタン2によります。このボタンが押されてなければ、それに依存するボタンのすべてはブロックされ、その反対も当てはまります。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (sparam==m_simple_button3.Text()) { if (m_simple_button3.IsPressed()) m_simple_button1.ButtonState( false ); else m_simple_button1.ButtonState( true ); } if (sparam==m_icon_button2.Text()) { if (m_icon_button2.IsPressed()) { m_icon_button1.ButtonState( true ); m_icon_button4.ButtonState( true ); } else { m_icon_button1.ButtonState( false ); m_icon_button4.ButtonState( false ); } } } }

ファイルをコンパイルしてEAをチャートに読み込むと、下のスクリーンショットのような結果が見えるはずです。

図4。アイコンボタンコントロールのテスト

拡張された機能を持つボタンのCIconButtonクラスの開発はこれで終了です。上記のスクリーンショットに表示されているボタンのアイコンは、本稿末尾でダウンロードすることができます。ここで、スプリットボタンを作成するクラスについて話し合います。

スプリットボタンを作成するクラスの開発

スプリットボタンとは？スプリットボタンとは、2機能の部分から構成されたボタンです。

最初の部分は作り付けの主要な機能を持つボタンです。

2番目の部分は、追加機能を持つコンテキストメニューを表示されますボタンです。

このタイプのコントロールは、しばしば多くのプログラムのグラフィカルインタフェースで使用されています。いくつかの機能が密にグループ化されなければならない場合、ボタンが使用され、それらの全ては同じカテゴリに属します。

スプリットボタンは5つのオブジェクト（グラフィカルプリミティブ）と1つの取り付け要素（コンテキストメニュー）で構成されます。

背景 アイコン テキスト 追加的なボタンの背景 ドロップダウンメニューインディケータ

図5。スプリットボタンの複合部分

コンテキストメニュー（CContextMenuクラスオブジェクト）はCMenuItemクラスオブジェクトには取り付けられないことが分かります。これは、コンテキストメニューが他の要素の一部になれるまたはさらには取り外しができる場合、追加的なモードを必要とすることを意味します。

加えて、ユーザによって一時的に有効にされたコントロール（ドロップダウン要素）間の相互作用の設定品質のための基準点が必要です。フォームはそれをブロックされた要素によってのみブロック解除できるようにしなければなりません。これを行わない場合は、フォームの状態が他のコントロールの状態を定義することがあるので、要素が互いに競合する可能性があります。後に例でこれを説明します。そのような競合が正確に言ってどんな状況で発生するかをより良く理解するためにはテストを行うことができます。この機能を実装するには、アクティブにされた要素を格納/取得するフィールドとメソッドが下のコードでみられるようにフォームのCWindowクラスに追加される必要があります。

class CWindow : public CElement { private : int m_id_activated_element; public : int IdActivatedElement( void ) const { return (m_id_activated_element); } void IdActivatedElement( const int id) { m_id_activated_element=id; } };

要素がアクティブな間にフォームをブロックしている場合、この要素の識別子がフォームに格納されます。フォームがブロック解除されている場所では、ブロック要素の識別子のチェックを実施しなければなりません。フォームのロックを解除する前に押されたオブジェクトの名前のチェックがある場合、フォームをブロックした要素の識別子のチェックは必要ありません。

そしてCContextMenuクラスに追加が導入されます。以下のコードに示されるように、切り離されたコンテキストメニューモードの有効化と処理が可能になります。<前のノードに取り付けられたコンテキストメニューのモードはデフォルトで設定されています。

class CContextMenu : public CElement { bool m_free_context_menu; public : void FreeContextMenu( const bool flag) { m_free_context_menu=flag; } }; CContextMenu::CContextMenu( void ) : m_free_context_menu( false ) { }

取り付けられたまたは取り外されたコンテキストメニューからのメニュー項目を押すイベント処理の内部識別子は異なります。このような区別は、コードの明確化につながり、条件の数を減らし、より柔軟な方法で異なるモードの要素のイベントを管理できるようになります。

取り外されたコンテキストメニューからのイベント生成の識別子（ON_CLICK_FREEMENU_ITEM）をDefines.mqhファイルに追加します。

#define ON_CLICK_FREEMENU_ITEM ( 9 )

取り外されたコンテキストメニューモードのチェックを含む追加的な条件が次にCContextMenuクラスに追加されなければなりません。下記はこれらのメソッドの短縮版です。コメントはオリエンテーションのために残されています。

1. イベントハンドラ内で：

void CContextMenu::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_MENU_ITEM) { if (m_free_context_menu) return ; return ; } }

2. コンテクストメニュー作成メソッドで：

bool CContextMenu::CreateContextMenu( const long chart_id, const int subwin, const int x= 0 , const int y= 0 ) { if (!m_free_context_menu) { if (:: CheckPointer (m_prev_node)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating a context menu it must be passed " "the pointer to the previous node using the CContextMenu::PrevNodePointer(CMenuItem &object) method." ); return ( false ); } } return ( true ); }

3. メニュー項目のリストを作成するメソッドで：

bool CContextMenu::CreateItems( void ) { int s = 0 ; int x =m_x+ 1 ; int y =m_y+ 1 ; int items_total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { if (!m_free_context_menu) m_items[i].PrevNodePointer(m_prev_node); } return ( true ); }

4. コンテキストメニューを表示/非表示するメソッドで：

void CContextMenu::Show( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( true ); } void CContextMenu::Hide( void ) { if (!m_free_context_menu) m_prev_node.ContextMenuState( false ); }

5. メニュー項目の押下を処理するメソッドで。新しいブロックでは、切り離されたコンテキストメニューモードで押されたオブジェクトの名前が反復してチェックされます。オブジェクトが見つかるとON_CLICK_FREEMENU_ITEM 識別子を持ったイベントが生成されます。その後、このイベントは、コンテキストメニューが含まれているこれらのコントロールのイベントハンドラで追跡する必要があります（これは、スプリットボタンの例で説明されます）。

bool CContextMenu::OnClickMenuItem( const string clicked_object) { if ( !m_free_context_menu && m_context_menu_state) return ( true ); if (:: StringFind (clicked_object,CElement::ProgramName()+ "_menuitem_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id =IdFromObjectName(clicked_object); int index =IndexFromObjectName(clicked_object); if (!m_free_context_menu) { if (id!=m_prev_node.Id() || index!=m_prev_node.Index()) return ( false ); Show(); } else { int total=ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<total; i++) { if (m_items[i].Object( 0 ).Name()!=clicked_object) continue ; :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_FREEMENU_ITEM,CElement::Id(),i,DescriptionByIndex(i)); break ; } } return ( true ); }

スプリットボタンのクラスを開発するための準備が整いました。Create the CSplitButtonクラスとすべてのコントロールに標準的なクラスとメソッドを持ったSplitButton.mqhファイルをControlsフォルダに作成します。

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ContextMenu.mqh" class CSplitButton : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CSplitButton(); ~CSplitButton(); void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); };

本稿ですでに説明されたプロパティとメソッドに加えて、ドロップダウンメニューとボタンを設定するための追加のものが必要です。

サイズこのバージョンでは幅の実を使います。高さは、メインボタンの高さと同じになります。

左マウスクリックの優先順位。ドロップダウンメニューをもったボタンは、シンプルなボタンよりも高い優先順位を持っている必要があります。

ボタンアイコンに使われるアイコンとマージン

ボタンのコンテキストメニューの状態（可視/非表示）

class CSplitButton : public CElement { private : int m_drop_button_x_size; int m_drop_button_zorder; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; bool m_drop_menu_state; public : void DropButtonXSize( const int x_size) { m_drop_button_x_size=x_size; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

前述したように、スプリットボタンの作成には5つのプリミティブオブジェクトとコンテキストメニューが必要です。その作成に必要なクラスとメソッドのインスタンスを宣言してみましょう。また、コンテキストメニューを形成する（メニュー項目や区切り線を追加する）ためのメソッドが必要になります。コンテキストメニューのプロパティはユーザーによって設定されているので、ボタンのコンテキストメニューへのポインタを取得するためのメソッドが必要です。

class CSplitButton : public CElement { private : CButton m_button; CBmpLabel m_icon; CLabel m_label; CEdit m_drop_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CContextMenu m_drop_menu; public : bool CreateSplitButton( const long chart_id, const string button_text, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateButton( void ); bool CreateIcon( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateDropButton( void ); bool CreateDropIcon( void ); bool CreateDropMenu( void ); public : CContextMenu *GetContextMenuPointer( void ) const { return (:: GetPointer (m_drop_menu)); } void AddItem( const string text, const string path_bmp_on, const string path_bmp_off); void AddSeparateLine( const int item_index); };

要素オブジェクトを作成するメソッドは、前に検討されてきたものから主要な違いがありません。ここでの唯一の重要なニュアンスは、以下のコードに示されるように、コンテキストメニュー作成メソッドで、コントロールの一部として スプリットボタンの識別子が設定 されなければならないことです。これによって、後々その識別子によってON_CLICK_FREEMENU_ITEMメッセージがどのメニュー項目から発生したかがわかります。

bool CSplitButton::CreateDropMenu( void ) { m_drop_menu.WindowPointer(m_wnd); m_drop_menu.FreeContextMenu( true ); int x=m_x; int y=m_y+m_y_size; m_drop_menu.Id(CElement::Id()); m_drop_menu.XSize((m_drop_menu.XSize()> 0 )?m_drop_menu.XSize() : m_button_x_size); if (!m_drop_menu.CreateContextMenu(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); return ( true ); }

スプリットボタンとの相互作用のためのメソッドを考察します。このタイプのボタンは、2つの部分を有しているので、それらの両方の押下を処理するためには２つの別々のメソッドが必要とされます。これらのメソッドはクラスハンドラのCHARTEVENT_OBJECT_CLICKイベントのブロックで呼び出されます。

class CSplitButton : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); bool OnClickDropButton( const string clicked_object); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; if (OnClickDropButton(sparam)) return ; } }

メインボタンの押下を処理するCSplitButton::OnClickButton()メソッドでは、オブジェクト名が初めにチェックされます。これが、このクラスのインスタンスのオブジェクト名である場合は、ボタンの状態がチェックされます。ボタンがブロックされている場合、プログラムはメソッドを終了します。メインボタンは一つだけの状態であることができます。つまり、メインボタンは、押された後、押されていない状態に戻らなければいけません。すべてのチェックに合格した場合（1）コンテキストメニューが表示されている場合は隠す、（2）メニューやボタンの状態と色の対応する状態を設定する（3）フォームがブロックされていない状態にされアクティブにされる要素の識別子はメモリでゼロにされる必要があります。

メソッドの最後ではメッセージが送信されます。それはカスタムクラスで受信できます。メッセージには(1) ON_CLICK_BUTTONイベント識別子 (2) 要素識別子 (3)要素インデックス (4) 表示されたボタンの説明が含まれます。

bool CSplitButton::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.State( false ); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),CElement::Index(),m_label.Description()); return ( true ); }

ドロップダウンメニューを持ったボタンの押下の処理が行われるCSplitButton::OnClickDropButton()メソッドの初めには２つのチェックがあります。これらはボタンの（１）名前（２）利用可能性についてです。その後、プログラムは、コンテキストメニューボタンの現在の表示状態に応じて2つのコードブロックのうちの１つに入り、それを表示/非表示にします。

bool CSplitButton::OnClickDropButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_drop_button.Name()) return ( false ); if (!m_button_state) { m_button.State( false ); return ( false ); } if (m_drop_menu_state) { m_drop_menu_state= false ; m_drop_menu.Hide(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_hover); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } else { m_drop_menu_state= true ; m_drop_menu.Show(); m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } return ( true ); }

本稿ではすでにコンテキストメニューのCContextMenuクラスに、フリーモードでON_CLICK_FREEMENU_ITEM識別子を持ったイベントを内部使用のために送信するための追加がなされました。 このメッセージはスプリットボタンのCSplitButtonハンドラで受信されます。メッセージが相対的なコンテキストメニューから送信されたことを識別するには、要素識別子をチェックする必要があります。それはlparamパラメータに含まれています。識別子が一致した場合、(1)メニューが隠され (2) ボタンの状態に対応する色が設定され(3) この要素がアクティベーターであった場合、フォームのブロックが解除されますその後ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM識別子を持ったメッセージが送信されます。このメッセージは、カスタムクラスで受信することができます。

それに加えて後１つのCSplitButton::HideDropDownMenu()メソッドを複数使用のために作成します。このメソッドの目的は、メニューを非表示にして、アクティブにされる要素の識別子をゼロにして、フォームのブロックを解除することです。

class CSplitButton : public CElement { private : void HideDropDownMenu( void ); }; void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_FREEMENU_ITEM) { if (CElement::Id()!=lparam) return ; HideDropDownMenu(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_CONTEXTMENU_ITEM,lparam,dparam,sparam); return ; } } void CSplitButton::HideDropDownMenu( void ) { m_drop_menu.Hide(); m_drop_menu_state= false ; m_button.BackColor(m_back_color); m_drop_button.BackColor(m_back_color); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } }

ここで、スプリットボタンのマウスカーソルの位置への反応とカーソルがボタンの上をホバーした際のマウスの左ボタンの状態への反応を設定する必要がありますこれにはCSplitButton::CheckPressedOverButton()と呼ばれるあと一つのメソッドが必要です。このメソッドには、マウスの左ボタンの状態をパラメータが１つのみあります 。初めに2つのチェックがあります。（1）カーソルがボタン領域外にあること（2）これはアクティベーター要素ではないときにフォームがブロックされていることが判明した場合、プログラムはメソッドを終了します。チェックに合格した場合、プログラムはマウスの左ボタンの状態とボタンのどの部分にカーソルがあるかに応じて関連する色を設定します。

class CSplitButton : public CElement { private : void CheckPressedOverButton( const bool mouse_state); }; void CSplitButton::CheckPressedOverButton( const bool mouse_state) { if (!CElement::MouseFocus()) return ; if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (mouse_state) { if (m_drop_button.MouseFocus()) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } else { m_button.BackColor(m_back_color_pressed); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } else { if (m_drop_menu_state) { m_button.BackColor(m_back_color_hover); m_drop_button.BackColor(m_back_color_pressed); } } }

CSplitButton::CheckPressedOverButton()メソッドはハンドラでマウスカーソル移動イベントによって呼び出されます。 （1）要素が隠されているかどうか（2）焦点（3）要素が使用可能であるかどうか（4）カーソルが要素領域の外にあるかどうかなど複数のチェックがこのメソッドの呼び出しの前にされるので、メニューが隠されてハンドラがCSplitButton::CheckPressedOverButton()を呼び出される前に終了する可能性があります。

void CSplitButton::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>X() && x<X2() && y>Y() && y<Y2()); m_drop_button.MouseFocus(x>m_drop_button.X() && x<m_drop_button.X2() && y>m_drop_button.Y() && y<m_drop_button.Y2()); if (!m_button_state) return ; if (!CElement::MouseFocus() && sparam== "1" ) { if (m_drop_menu.MouseFocus()) return ; HideDropDownMenu(); return ; } CheckPressedOverButton( bool (( int )sparam)); return ; } }

スプリットボタンのクラスのテストの準備ができました。正しく機能するためには、それはライブラリ構造に埋め込まれなければなりません。これは、複合体型（コンパウンド）コントロールが作成されるたびに実行する必要があります。CSimpleButtonおよびCIconButton型のボタンの場合、追加は必要ありません。これは、実際のボタンのほかとしてスプリットボタンでは異なり、また、コントロール識別子のベースにある関連するprivate配列にアクセスを必要するコンテキストメニューもあります。ライブラリーのエンドユーザは、その最終的なバージョンを使用することになるので、コードを扱うことはありません。それがどのように動作するかについてはまるでわからないはずです。 ライブラリ開発者の主な目標は、ライブラリの使用を非常に簡単にすることです。つまり、プログラムのグラフィカル・インターフェースの作成に最小限のアクションが必要なようにすることです。

CSplitButtonクラスのあるファイルをWndContainer.mqhファイルに含みます。

#include "SplitButton.mqh"

そして、以前に作成されたprivate配列にスプリットボタンを持つコンテキストメニューのポインタを追加するためのメソッドを宣言して実装します。

class CWndContainer { private : bool AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object); }; bool CWndContainer::AddSplitButtonElements( const int window_index,CElement &object) { if (object.ClassName()!= "CSplitButton" ) return ( false ); CSplitButton *sb=:: GetPointer (object); int size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CContextMenu *cm=sb.GetContextMenuPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=cm; AddToObjectsArray(window_index,cm); int items_total=cm.ItemsTotal(); for ( int i= 0 ; i<items_total; i++) { size=:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_elements); :: ArrayResize (m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); CMenuItem *mi=cm.ItemPointerByIndex(i); m_wnd[window_index].m_elements[size]=mi; AddToObjectsArray(window_index,mi); } AddToRefArray(cm,m_wnd[window_index].m_context_menus); return ( true ); }

覚えていらっしゃるように、CWndContainer::AddSplitButtonElements()のようなメソッドの呼び出しは、下記のメソッドの短縮版でみられるように、CWndContainer::AddToElementsArray()メソッドでなされなければなりません。

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddSplitButtonElements(window_index, object )) return ; }

スプリットボタンをテストする準備が整いました。テストEAで４つのスプリットボタンを作成します。CSplitButtonクラスのインスタンスを宣言しフォームの左上の点からのマージンでボタンを作成するメソッドを作成します。呼び出しをプログラムのグラフィカル・インターフェースを作成するための主要なメソッドに配置します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CSplitButton m_split_button1; CSplitButton m_split_button2; CSplitButton m_split_button3; CSplitButton m_split_button4; private : #define SPLITBUTTON1_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON1_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton1( const string text); #define SPLITBUTTON2_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON2_GAP_Y ( 225 ) bool CreateSplitButton2( const string text); #define SPLITBUTTON3_GAP_X ( 7 ) #define SPLITBUTTON3_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton3( const string text); #define SPLITBUTTON4_GAP_X ( 128 ) #define SPLITBUTTON4_GAP_Y ( 250 ) bool CreateSplitButton4( const string text); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateSplitButton1( "Split Button 1" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton2( "Split Button 2" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton3( "Split Button 3" )) return ( false ); if (!CreateSplitButton4( "Split Button 4" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

ここでは、例としてそれらのいずれかを使用し、以下のコードで表示します。コンテキストメニューのプロパティを設定するにはCSplitButton::GetContextMenuPointer()メソッドを使って最初にそのポインタ取得されることが必要 なことにご注意ください。

bool CProgram::CreateSplitButton1( const string button_text) { #define CONTEXTMENU_ITEMS5 3 m_split_button1.WindowPointer(m_window); int x=m_window.X()+SPLITBUTTON1_GAP_X; int y=m_window.Y()+ICONBUTTON5_GAP_Y; int y=m_window.Y()+SPLITBUTTON1_GAP_Y; string items_text[]= { "Item 1" , "Item 2" , "Item 3" }; string items_bmp_on[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart.bmp" }; string items_bmp_off[]= { "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\coins_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\line_chart_colorless.bmp" , "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\bar_chart_colorless.bmp" }; m_split_button1.ButtonXSize( 116 ); m_split_button1.ButtonYSize( 22 ); m_split_button1.DropButtonXSize( 16 ); m_split_button1.LabelColor( clrBlack ); m_split_button1.LabelColorPressed( clrBlack ); m_split_button1.BackColor( clrGainsboro ); m_split_button1.BackColorHover( C'193,218,255' ); m_split_button1.BackColorPressed( C'190,190,200' ); m_split_button1.BorderColor( C'150,170,180' ); m_split_button1.BorderColorOff( C'178,195,207' ); m_split_button1.BorderColorHover( C'150,170,180' ); m_split_button1.IconFileOn( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script.bmp" ); m_split_button1.IconFileOff( "Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\script_colorless.bmp" ); CContextMenu *cm=m_split_button1.GetContextMenuPointer(); cm.AreaBackColor( C'240,240,240' ); cm.AreaBorderColor( clrSilver ); cm.ItemBackColor( C'240,240,240' ); cm.ItemBorderColor( C'240,240,240' ); cm.LabelColor( clrBlack ); cm.LabelColorHover( clrWhite ); cm.SeparateLineDarkColor( C'160,160,160' ); cm.SeparateLineLightColor( clrWhite ); for ( int i= 0 ; i<CONTEXTMENU_ITEMS5; i++) m_split_button1.AddItem(items_text[i],items_bmp_on[i],items_bmp_off[i]); m_split_button1.AddSeparateLine( 1 ); if (!m_split_button1.CreateSplitButton(m_chart_id,button_text,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_split_button1); return ( true ); }

ファイルをコンパイルしてプログラムをチャート上で起動すると次の結果が見えるはずです。

図6。スプリットボタンコントロールのテスト

スプリットボタンを作成するクラスの開発はこれで終わりです。上記のスクリーンショットで表示されたEAのバージョンは本稿添付のソースコードファイルでダウンロードすることができます。次の記事では、ボタンのグループ、つまり相互接続されたボタンを作成するためのクラスの開発を考察して行きます。

おわりに

本稿は、シンプルなボタンと多機能ボタンの作成に捧げられました. 次回の記事では、ボタンのグループを作成するためのクラスで私たちのライブラリーをより豊かにします。

以下の現在の開発段階でのライブラリファイルと記事で考察されたプログラム（EA、インディケータ、スクリプト）の写真やファイルのアーカイブはMetaTraderターミナルのテストのためにダウンロードできます。それらのファイルの資料を使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。

