ポケットに対して
インディケータ

CCIカラーレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ

指標は次のようです。

CCIカラーレベル

この視覚効果のために、3つのタイプのグラフィカル構成が使用されました。

CCIカラーレベルの描画


指標の入力

  • Averaging period - 指標の平均期間
  • Level UP - UPレベル値
  • Level DOWN - DOWNレベル値

UPとDOWNのレベルはイ指標のサブウィンドウにすぐに表示されます。

CCIカラーレベルの入力


エキスパートアドバイザーで指標データにアクセスする方法

DRAW_HISTOGRAM2スタイルは、2つの指標バッファに基づいており、データウィンドウで2つのレベルUP値と2つのレベルダウン値が表示されます。

Test CCI Color Levels.png

これらの値は、0から4を含むインジケータバッファに対応します。

エキスパートアドバイザーでは、iCustomを使用して指標ハンドルを作成します。

//--- 入力パラメータ
input int      Inp_CCI_ma_period = 14;    // 平均化の期間
input double   Inp_CCI_LevelUP   = 90;    // レベルUP
input double   Inp_CCI_LevelDOWN =-90;    // レベルDOWN
//---
int            handle_iCustom;            / iCustom指標ハンドル収納のための変数
//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパート初期化関数                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- iCCI指標のハンドルを作成する
   handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN);
//--- ハンドルが作成されない場合 
   if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE)
     {
      //--- 報告してエラーコードを出力する 
      PrintFormat("Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d",
                  Symbol(),
                  EnumToString(Period()),
                  GetLastError());
      //--- 指標が異常終了した 
      return(INIT_FAILED);
     }
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

ここではCCI Color Levels指標が[data folder]\MQL5\Indicators\に位置すると仮定されている。

指標値の取得方法（バッファ0,2,4のみ重要）は下記のとおりです。

//+------------------------------------------------------------------+
//| エキスパートティック関数                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double level_up   = iCustomGet(handle_iCustom,0,0);   // バッファ#0 -> BufferUpHigh
   double cci        = iCustomGet(handle_iCustom,2,0);   // バッファ#2 -> BufferCCI
   double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0);   // バッファ#4 -> BufferDownLow
   string text="Lelev UP #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+
               "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+
               "Lelev DOWN #0: "+DoubleToString(level_down,2);
   Comment(text);
  }

上のスクリーンショットでは、マウスは指標0を持つ棒を指し示し、指標データを含む「データウィンドウ」も示され、バッファ0,2および4に関するEAの情報がチャートに表示されます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19704

