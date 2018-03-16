無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CCIカラーレベル - MetaTrader 5のためのインディケータ
指標は次のようです。
この視覚効果のために、3つのタイプのグラフィカル構成が使用されました。
- DRAW_HISTOGRAM2 ("Level UP");
- DRAW_LINE ("CCI");
- DRAW_HISTOGRAM2 ("Level DOWN").
指標の入力
- Averaging period - 指標の平均期間
- Level UP - UPレベル値
- Level DOWN - DOWNレベル値
UPとDOWNのレベルはイ指標のサブウィンドウにすぐに表示されます。
エキスパートアドバイザーで指標データにアクセスする方法
DRAW_HISTOGRAM2スタイルは、2つの指標バッファに基づいており、データウィンドウで2つのレベルUP値と2つのレベルダウン値が表示されます。
これらの値は、0から4を含むインジケータバッファに対応します。
エキスパートアドバイザーでは、iCustomを使用して指標ハンドルを作成します。
//--- 入力パラメータ input int Inp_CCI_ma_period = 14; // 平均化の期間 input double Inp_CCI_LevelUP = 90; // レベルUP input double Inp_CCI_LevelDOWN =-90; // レベルDOWN //--- int handle_iCustom; / iCustom指標ハンドル収納のための変数 //+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパート初期化関数 | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- iCCI指標のハンドルを作成する handle_iCustom=iCustom(Symbol(),Period(),"CCI Color Levels",Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); //--- ハンドルが作成されない場合 if(handle_iCustom==INVALID_HANDLE) { //--- 報告してエラーコードを出力する PrintFormat("Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d", Symbol(), EnumToString(Period()), GetLastError()); //--- 指標が異常終了した return(INIT_FAILED); } //--- return(INIT_SUCCEEDED); }
ここではCCI Color Levels指標が[data folder]\MQL5\Indicators\に位置すると仮定されている。
指標値の取得方法（バッファ0,2,4のみ重要）は下記のとおりです。
//+------------------------------------------------------------------+ //| エキスパートティック関数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- double level_up = iCustomGet(handle_iCustom,0,0); // バッファ#0 -> BufferUpHigh double cci = iCustomGet(handle_iCustom,2,0); // バッファ#2 -> BufferCCI double level_down = iCustomGet(handle_iCustom,4,0); // バッファ#4 -> BufferDownLow string text="Lelev UP #0: "+DoubleToString(level_up,2)+"\n"+ "CCI #0: "+DoubleToString(cci,2)+"\n"+ "Lelev DOWN #0: "+DoubleToString(level_down,2); Comment(text); }
上のスクリーンショットでは、マウスは指標0を持つ棒を指し示し、指標データを含む「データウィンドウ」も示され、バッファ0,2および4に関するEAの情報がチャートに表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19704
