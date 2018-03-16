指標は次のようです。

この視覚効果のために、3つのタイプのグラフィカル構成が使用されました。





指標の入力

Averaging period - 指標の平均期間

- 指標の平均期間 Level UP - UPレベル値

- UPレベル値 Level DOWN - DOWNレベル値

UPとDOWNのレベルはイ指標のサブウィンドウにすぐに表示されます。





エキスパートアドバイザーで指標データにアクセスする方法

DRAW_HISTOGRAM2スタイルは、2つの指標バッファに基づいており、データウィンドウで2つのレベルUP値と2つのレベルダウン値が表示されます。

これらの値は、0から4を含むインジケータバッファに対応します。

エキスパートアドバイザーでは、iCustomを使用して指標ハンドルを作成します。

input int Inp_CCI_ma_period = 14 ; input double Inp_CCI_LevelUP = 90 ; input double Inp_CCI_LevelDOWN =- 90 ; int handle_iCustom; int OnInit () { handle_iCustom= iCustom ( Symbol (), Period (), "CCI Color Levels" ,Inp_CCI_ma_period,Inp_CCI_LevelUP,Inp_CCI_LevelDOWN); if (handle_iCustom== INVALID_HANDLE ) { PrintFormat ( "Failed to create handle of the iCCI indicator for the symbol %s/%s, error code %d" , Symbol (), EnumToString ( Period ()), GetLastError ()); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); }

ここではCCI Color Levels指標が[data folder]\MQL5\Indicators\に位置すると仮定されている。

指標値の取得方法（バッファ0,2,4のみ重要）は下記のとおりです。

void OnTick () { double level_up = iCustomGet(handle_iCustom, 0 , 0 ); double cci = iCustomGet(handle_iCustom, 2 , 0 ); double level_down = iCustomGet(handle_iCustom, 4 , 0 ); string text= "Lelev UP #0: " + DoubleToString (level_up, 2 )+ "

" + "CCI #0: " + DoubleToString (cci, 2 )+ "

" + "Lelev DOWN #0: " + DoubleToString (level_down, 2 ); Comment (text); }

上のスクリーンショットでは、マウスは指標0を持つ棒を指し示し、指標データを含む「データウィンドウ」も示され、バッファ0,2および4に関するEAの情報がチャートに表示されます。