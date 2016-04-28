グラフィカルインタフェースIII：シンプルボタンと多機能ボタンのグループ(チャプター 2)

コンテンツ

シリーズ第一弾のグラフィカルインタフェース I: ライブラリストラクチャの準備（チャプター 1）ではライブラリの目的が詳しく考察されました。記事への完全なリンクのリストは各章の末尾でみられます。そこではまた、開発の現段階でのライブラリの完全版をダウンロードすることができます。ファイルはアーカイブと同じディレクトリに配置される必要があります。

シリーズの最初の章は、シンプルボタンと多機能ボタンについてでした。2番目の記事は相互接続されたボタンのグループに専念します。これらは、アプリケーション内でユーザーがセット（グループ）のうちオプションのいずれかを選択することができる際の要素の作成を可能にします。

シンプルボタンのグループを作成するクラスの開発

シンプルボタンのグループは要するにOBJ_BUTTON型のグラフィックオブジェクトの配列です。そのようなコントロールの違いとなる特性は、グループでは一つのボタンのみが同時に押すことができることです。この段階では、このコントロールのクラスは、2つの方法で作成できます。

すでに実装されたCSimpleButton型のコントロールからのグループ作成 CButton型のプリミティブオブジェクトからのグループ作成

2つ目のオプションはCSimpleButton型のコントロールのそれぞれがポインタベースにアクセスするための追加的なメソッドの作成を必要としないので、もっと簡単です。それを使用します。

すべてのコントロールが含まれているControlsフォルダにCButtonsGroupクラスを持つButtonsGroup.mqhファイルを作成しWndContainer.mqhファイルに含みます。以前に開発されたコントロールのすべてで示されているように、このクラスには仮想メソッドとフォームのポインタが必要です。ここでは、それらを議論せずに、その構築のためのプロパティとメソッドの説明に直行します。

一部のプロパティはグループ内の各ボタンに共通しますが、ユニークなものもあります。下記はボタンの外観に関連するプロパティの2つのグループです。

ボタンの一般的なプロパティは下記のとおりです。

高さ

ブロックされたボタンの色

利用可能とブロック状態でのフレームの色

異なる状態でのテキストの色

左マウスクリックの優先順位

ボタンのユニークなプロパティは下記のとおりです。

ボタン状態（押されている／押されていない）

フォームのエッジポイントからのマージン

テキスト

幅

異なる状態にあるボタンの色

ボタンのグラデーション

各ボタンのマージンは、任意の順序でボタンを配置することを可能にします。





図1。 グループ内のボタンを配置する例

下のコードにあるようにCButton型のオブジェクトの動的配列とボタンのユニークなプロパティを宣言します。

class CButtonsGroup : public CElement { private : CButton m_buttons[]; struct ButtonsGradients { color m_buttons_color_array[]; }; ButtonsGradients m_buttons_total[]; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; string m_buttons_text[]; int m_buttons_width[]; color m_buttons_color[]; color m_buttons_color_hover[]; color m_buttons_color_pressed[]; int m_button_y_size; color m_back_color_off; color m_border_color; color m_border_color_off; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_pressed; int m_buttons_zorder; public : int ButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_buttons)); } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BorderColor( const color clr) { m_border_color=clr; } void BorderColorOff( const color clr) { m_border_color_off=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorPressed( const color clr) { m_text_color_pressed=clr; } };

動的配列のサイズはその作成（チャートへの取り付け）前にボタンのグループを形成する時に定義されます。CButtonsGroup::AddButton()メソッドが呼び出されるたびに配列には1要素が追加され、この要素には受け渡されたパラメータが格納されます。

class CButtonsGroup : public CElement { public : void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const color button_color, const color button_color_hover, const color button_color_pressed); }; void CButtonsGroup::AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const color button_color, const color button_color_hover, const color pressed_button_color) { int array_size=:: ArraySize (m_buttons); :: ArrayResize (m_buttons,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_total,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_state,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_x_gap,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_y_gap,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_text,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_width,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color_hover,array_size+ 1 ); :: ArrayResize (m_buttons_color_pressed,array_size+ 1 ); m_buttons_x_gap[array_size] =x_gap; m_buttons_y_gap[array_size] =y_gap; m_buttons_text[array_size] =text; m_buttons_width[array_size] =width; m_buttons_color[array_size] =button_color; m_buttons_color_hover[array_size] =button_color_hover; m_buttons_color_pressed[array_size] =pressed_button_color; m_buttons_state[array_size] = false ; }

ボタングループの作成時には、グラフィカル・インタフェースを作成するプロセスが停止され、以前にボタンが CButtonsGroup::AddButtonメソッドを使用して追加されなかった場合は、関連するメッセージが操作ログに出力されます。以下のコードのCButtonsGroup::CreateButtons()メソッドの短縮版で示されるように、ボタンはループで作成されます。

class CButtonsGroup : public CElement { public : bool CreateButtonsGroup( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateButtons( void ); }; bool CButtonsGroup::CreateButtons( void ) { int l_x =m_x; int l_y =m_y; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called " "if a group contains at least one button!Use the CButtonsGroup::AddButton() method" ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { } return ( true ); }

このタイプのボタングループのために2つのモードを作成してみましょう。これを設定するには、以下のコードに示すようにクラスに指定されたフィールドやメソッドを追加します。デフォルト値はfalseとなり、これは、グループのボタンが1つも押されていないモードが有効になっていることを意味しますデフォルト値のtrueはグループ内のボタンがいつも1つは押されていることを意味します。

class CButtonsGroup : public CElement { public : bool m_radio_buttons_mode; public : void RadioButtonsMode( const bool flag) { m_radio_buttons_mode=flag; } };

他のコントロールと同様に、このクラスにもコントロールをブロックするためのメソッドが必要です。このタイプのボタングループのでは、以前に押されたボタンのブロックを解除するとき その状態に対応した外観の復元を確認することが重要です。

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool m_buttons_group_state; public : bool ButtonsGroupState( void ) const { return (m_buttons_group_state); } void ButtonsGroupState( const bool state); }; void CButtonsGroup::ButtonsGroupState( const bool state) { m_buttons_group_state=state; int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { m_buttons[i].State( false ); m_buttons[i].Color((state)?m_text_color : m_text_color_off); m_buttons[i].BackColor((state)?m_buttons_color[i]: m_back_color_off); m_buttons[i].BorderColor((state)?m_border_color : m_border_color_off); } if (m_buttons_group_state) { if (m_selected_button_index!= WRONG_VALUE ) { m_buttons_state[m_selected_button_index]= true ; m_buttons[m_selected_button_index].Color(m_text_color_pressed); m_buttons[m_selected_button_index].BackColor(m_buttons_color_pressed[m_selected_button_index]); } } }

押したときにボタンの状態を切り替えるメソッドが必要です。強調されたボタンのテキストとインデックスを保存/取得するためのフィールドやメソッドも必要です。

下記のコードでは、ボタンの状態を切り替えるためのメソッドの初めにグループ内のボタンの数のチェックがあります。ボタンが全く存在しないことが判明した場合、該当するメッセージが操作ログに出力されます。メソッドは終了しません。プログラムは実行を続けm_buttons_state[] 配列範囲超過のエラーが発生します。これは、アプリケーションの開発者は、このようなエラーを回避するために、グループに少なくとも1つのボタンを追加しなければならないことを意味します。 少なくとも1つのボタンがある場合は、チェックの後で、プログラムは、配列の範囲が超えられた場合、渡されたインデックスを調整します。その後、ボタンの状態は、指定されたインデックスによって変更されます。その後、押されたボタン以外のすべてのボタンはグループモードを考慮して反復して押されてない状態になります（該当する色が設定されます）。言い換えれば、少なくとも1つのボタンが押されなければならないときにラジオボタンモードが有効になっている場合、現在のインデックスと渡されたインデックスの等しさが反復的にチェックされます。すべてのボタンが押されていない状態になれるときにこのモードが有効な場合は、ボタンの現在の状態がチェックされます。条件が満たされた場合には、押されたボタンのフラグがモードに関係なく設定されます。そのフィールドは、強調表示されたボタンのテキストやインデックスが保存されるクラスでのメソッドの終了時に、このフラグによって対応する値を取得します。押されたボタンがある場合、空の値（"" およびWRONG_VALUE）.が設定されます。

class CButtonsGroup : public CElement { private : string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; public : string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectionButton( const int index); }; void CButtonsGroup::SelectionButton( const int index) { bool check_pressed_button= false ; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called " "if a group contains at least one button!Use the CButtonsGroup::AddButton() method" ); } int correct_index=(index>=buttons_total)?buttons_total- 1 : (index< 0 )? 0 : index; m_buttons_state[correct_index]=(m_buttons_state[correct_index])? false : true ; for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { bool condition=(m_radio_buttons_mode)?(i==correct_index) : (i==correct_index && m_buttons_state[i]); if (condition) { if (m_radio_buttons_mode) m_buttons_state[i]= true ; check_pressed_button= true ; m_buttons[i].Color(m_text_color_pressed); m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color_pressed[i]); CElement::InitColorArray(m_buttons_color_pressed[i],m_buttons_color_pressed[i],m_buttons_total[i].m_buttons_color_array); } else { m_buttons_state[i]= false ; m_buttons[i].Color(m_text_color); m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color[i]); CElement::InitColorArray(m_buttons_color[i],m_buttons_color_hover[i],m_buttons_total[i].m_buttons_color_array); } m_buttons[i].State( false ); } m_selected_button_text =(check_pressed_button) ?m_buttons[correct_index].Description() : "" ; m_selected_button_index =(check_pressed_button) ?correct_index : WRONG_VALUE ; }

グループボタンの押下の処理にはCButtonsGroup::OnClickButton()メソッドを作成します。前に考察された多くのメソッドと同様に、以下のチェックが行われます。

名前

識別子。オブジェクト名から識別子を抽出するには CButtonsGroup::IdFromObjectName ()メソッドを使用します。メソッドのコードは前に考察された多くのメソッドと同様なので、ここでは説明されません。

()メソッドを使用します。メソッドのコードは前に考察された多くのメソッドと同様なので、ここでは説明されません。 現在の状態（使用可能/ブロック）

チェックがすべて合格してプログラムがメソッドを終了していない場合、グループ内のボタンの状態の切り替えは以前に考察されCButtonsGroup::SelectionButton()メソッドで行われます。このメソッドの終わりで、押されたボタンに関するデータを含むメッセージがイベントストリームに送信されます。このメッセージは、カスタムクラスで受信することができます。

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; void CButtonsGroup::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CButtonsGroup::OnClickButton( const string pressed_object) { if (:: StringFind (pressed_object,CElement::ProgramName()+ "_buttons_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(pressed_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int check_index= WRONG_VALUE ; int buttons_total=ButtonsTotal(); if (!m_buttons_group_state) { for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) m_buttons[i].State( false ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { if (m_buttons[i].Name()==pressed_object) { check_index=i; break ; } } if (check_index== WRONG_VALUE ) return ( false ); SelectionButton(check_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_BUTTON,CElement::Id(),m_selected_button_index,m_selected_button_text); return ( true ); }

ここで、グループボタンのマウスカーソルの位置への反応とカーソルがボタンの上をホバーした際のマウスの左ボタンの状態への反応を設定する必要がありますこれにはCButtonsGroup::CheckPressedOverButton()メソッドを書きます。このメソッドはCHARTEVENT_MOUSE_MOVEイベントの処理時にコントロールハンドラで呼び出されます。メソッドが呼び出される前に、以下のチェックが行われます。（1）コントロールが表示されているかどうか、（2）それが利用可能かどうか（3）フォームが利用可能かどうか、（4）マウスの左ボタンが押されたかどうか。

class CButtonsGroup : public CElement { private : void CheckPressedOverButton( void ); }; void CButtonsGroup::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; if (!m_buttons_group_state) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { m_buttons[i].MouseFocus(x>m_buttons[i].X() && x<m_buttons[i].X2() && y>m_buttons[i].Y() && y<m_buttons[i].Y2()); } if (m_wnd.IsLocked()) return ; if (sparam!= "1" ) return ; CheckPressedOverButton(); return ; } } void CButtonsGroup::CheckPressedOverButton( void ) { int buttons_total=ButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<buttons_total; i++) { if (m_buttons[i].MouseFocus()) m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color_pressed[i]); else { if (!m_buttons_state[i]) m_buttons[i].BackColor(m_buttons_color[i]); } } }

テストアプリケーションでシンプルボタンのグループをテストするための準備が整いました。以前にテストしたEAのコピーを作成します。メインメニューとそのコンテキストメニュー以外のすべてのコントロールを削除します。このプログラムは、本稿のさまざまなボタンのグループをテストに使用します。



ボタングループのCButtonsGroupクラスインスタンスをカスタムクラスに作成します。作成とフォームの端からのマージンのためにCProgram::CreateButtonsGroup1()メソッドを宣言します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CButtonsGroup m_buttons_group1; private : #define BUTTONS_GROUP1_GAP_X ( 7 ) #define BUTTONS_GROUP1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateButtonsGroup1( void ); };

4つのボタンのグループを作成します。それらを横に並べます。この例では、2つのボタンを赤にして、もう2つのボタンを青色にします。CProgram::CreateButtonsGroup1()メソッドの実装は下記のコードに見られます。ボタングループの作成後にボタンの1つを即時強調表示するにはCButtonsGroup::SelectionButton() public メソッドを使います。

bool CProgram::CreateButtonsGroup1( void ) { m_buttons_group1.WindowPointer(m_window); int x =m_window.X()+BUTTONS_GROUP1_GAP_X; int y =m_window.Y()+BUTTONS_GROUP1_GAP_Y; int buttons_x_gap[] ={ 0 , 72 , 144 , 216 }; string buttons_text[] ={ "BUTTON 1" , "BUTTON 2" , "BUTTON 3" , "BUTTON 4" }; int buttons_width[] ={ 70 , 70 , 70 , 70 }; color buttons_color[] ={ C'195,0,0' , C'195,0,0' , clrRoyalBlue , clrRoyalBlue }; color buttons_color_hover[] ={ C'255,51,51' , C'255,51,51' , C'85,170,255' , C'85,170,255' }; color buttons_color_pressed[] ={ C'135,0,0' , C'135,0,0' , C'50,100,135' , C'50,100,135' }; m_buttons_group1.TextColor( clrWhite ); m_buttons_group1.TextColorPressed( clrGold ); for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) m_buttons_group1.AddButton(buttons_x_gap[i], 0 ,buttons_text[i],buttons_width[i], buttons_color[i],buttons_color_hover[i],buttons_color_pressed[i]); if (!m_buttons_group1.CreateButtonsGroup(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_buttons_group1.SelectionButton( 1 ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_buttons_group1); return ( true ); }

ファイルをコンパイルしてEAをチャートに読み込むと、下のスクリーンショットのような結果が見えるはずです。





図2。シンプルボタンのグループのテスト

ボタンの最初のグループはこれで終わりです。CButtonsGroupクラスの完全なバージョンは本稿末尾でダウンロードすることができます。次に考慮するコントロールは、ラジオボタンのグループです。

ラジオボタンのグループを作成するクラスの開発

フォームポインタの格納/取得のための標準的な仮想メソッドを含むCRadioButtonsクラスを持ったRadioButtons.mqhファイルを作成します。上記で他のコントロールのクラスの例を参照することができます。RadioButtons.mqhファイルをライブラリに含みます（WndContainer.mqh）。

ラジオ項目は3つのプリミティブオブジェクトで構成されます。

背景 アイコン テキストラベル





図3。ラジオボタンの複合部分

シンプルボタンのグループとは異なり、ラジオボタンのグループは1つのモードしか持っていません。このコントロールのすべてのボタンを同時に押すことはできないからです。このグループ内の一つのボタンは常に押されています。グループの背景色は、通常、グループが取り付けられているフォームの背景と同じです。基本的に、それはラジオボタン（高い優先順位）の押下のフォーカスを識別し、追跡するために使用されています。このバージョンでは、カーソルがボタンの背景の領域に入って出たときのテキストラベルの色の変化のみが設定できます。下図のように、ラジオボタンのユニークまたは共通のプロパティのリストは、シンプルボタンのプロパティのリストとは異なります。

共通プロパティ：

背景とフレームの色

テキストの色

縦幅

（1）アクティブ（2）無効（3）ブロックされた状態のためのボタンアイコン

マウスの左クリックのプロパティ

ユニークなプロパティ

テキスト

幅

状態。グループ内では1つのボタンのみが押下できます。

マージン。シンプルボタンと同様に、ラジオボタンがは任意の順序（モザイク、水平、垂直等）で配置することができます。

テキストラベルのグラデーション

どのように見えるかはCRadioButtonsクラスのコードでわかります。ユニークプロパティのサイズの決定と値の書き込みはカスタムクラスでのコントロール作成の前に CRadioButtons::AddButton() public メソッドで実行されます。ボタンが追加されなかった場合、グラフィカル・インターフェースの作成が終了します。これは、シンプルボタンのグループを作成するクラスの開発で示されているのでここで多くの時間を費やすつもりはありません。

class CRadioButtons : public CElement { private : struct LabelsGradients { color m_labels_color_array[]; }; LabelsGradients m_labels_total[]; color m_area_color; int m_area_zorder; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; int m_buttons_width[]; string m_buttons_text[]; int m_button_y_size; string m_icon_file_on; string m_icon_file_off; string m_icon_file_on_locked; string m_icon_file_off_locked; color m_text_color; color m_text_color_off; color m_text_color_hover; int m_buttons_zorder; public : void IconFileOn( const string file_path) { m_icon_file_on=file_path; } void IconFileOff( const string file_path) { m_icon_file_off=file_path; } void IconFileOnLocked( const string file_path) { m_icon_file_on_locked=file_path; } void IconFileOffLocked( const string file_path) { m_icon_file_off_locked=file_path; } void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void TextColor( const color clr) { m_text_color=clr; } void TextColorOff( const color clr) { m_text_color_off=clr; } void TextColorHover( const color clr) { m_text_color_hover=clr; } void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width); };

その後、プリミティブオブジェクトのクラスとメソッドのインスタンスの作成に必要な配列を作成する必要があります。シンプルボタンのグループと同様に、ラジオボタンは、ループ内で作成されます。しかしここではループはメインメソッドの中にありオブジェクト名の形成に使われるインデックスは、オブジェクト作成メソッドに受け渡されます。

class CRadioButtons : public CElement { private : CRectLabel m_area[]; CBmpLabel m_icon[]; CLabel m_label[]; public : bool CreateRadioButtons( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateArea( const int index ); bool CreateRadio( const int index ); bool CreateLabel( const int index ); public : int RadioButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_icon)); } }; bool CRadioButtons::CreateRadioButtons( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (:: CheckPointer (m_wnd)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Before creating a group of radio buttons, the class must be passed " "the form pointer: CButtonsGroup::WindowPointer(CWindow &object)" ); return ( false ); } m_id =m_wnd.LastId()+ 1 ; m_chart_id =chart_id; m_subwin =window; m_x =x; m_y =y; int radio_buttons_total=RadioButtonsTotal(); if (radio_buttons_total< 1 ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > This method is to be called " "if a group contains at least one button!Use the CRadioButtons::AddButton() method" ); return ( false ); } for ( int i= 0 ; i<radio_buttons_total; i++) { CreateArea(i); CreateRadio(i); CreateLabel(i); m_area[i].MouseFocus( false ); } if (m_wnd.WindowType()==W_DIALOG || m_wnd.IsMinimized()) Hide(); return ( true ); }

このクラスには、コントロールの状態（利用可能/ブロック）を変更するためのメソッドと、指定されたインデックスによってボタンの状態を切り替えるメソッドが必要です。ラジオ項目のグループは1つのモードしかもっていないので、これらのメソッドはCButtonsGroupクラスよりわずかに簡潔です。本稿添付ファイルではこれらのメソッドを学ぶことができます。加えて、このクラスは、シンプルボタンのクラスのように、強調表示されたボタンのテキストとインデックスを取得するためのメソッドを必要とします。

class CButtonsGroup : public CElement { private : string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; bool m_buttons_group_state; public : bool ButtonsGroupState( void ) const { return (m_buttons_group_state); } void ButtonsGroupState( const bool state); string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectionButton( const int index); };

フォーム上のテキストラベルのように見えるコントロールの押下についてのメッセージの送信には新しいON_CLICK_LABEL 識別子を使用します。これをDefines.mqhファイルに追加します。

#define ON_CLICK_LABEL ( 10 )

グループボタンの押下を処理するメソッドの実施は以下に示されます。（1）コントロールタイプへの所属（2）識別子（3）可用性へのチェックに合格したのち、押されたボタンのインデックスはループ内で正確な名前で識別されます。このグループのボタンが押されボタンが現在強調表示されていない場合切り替えが実行されメッセージが創始されますカスタムクラスで受信されます。

class CButtonsGroup : public CElement { private : bool OnClickButton( const string pressed_object); int IdFromObjectName( const string object_name); }; void CRadioButtons::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } } bool CRadioButtons::OnClickButton( const string pressed_object) { if (:: StringFind (pressed_object,CElement::ProgramName()+ "_radio_area_" , 0 )< 0 ) return ( false ); int id=IdFromObjectName(pressed_object); if (id!=CElement::Id()) return ( false ); int check_index= WRONG_VALUE ; if (!m_radio_buttons_state) return ( false ); int radio_buttons_total=RadioButtonsTotal(); for ( int i= 0 ; i<radio_buttons_total; i++) { if (m_area[i].Name()==pressed_object) { check_index=i; break ; } } if (check_index== WRONG_VALUE || check_index==m_selected_button_index) return ( false ); SelectionRadioButton(check_index); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_LABEL,CElement::Id(),check_index,m_selected_button_text); return ( true ); }

テストの準備がそろいました。4グループのラジオボタン（CRadioButtons）とシンプルボタンのグループ（CButtonsGroup）を、シンプルボタンのグループのテストに使われたEAに追加します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CRadioButtons m_radio_buttons1; CButtonsGroup m_buttons_group2; CRadioButtons m_radio_buttons2; CRadioButtons m_radio_buttons3; CRadioButtons m_radio_buttons4; private : #define RADIO_BUTTONS1_GAP_X ( 7 ) #define RADIO_BUTTONS1_GAP_Y ( 75 ) bool CreateRadioButtons1(); #define BUTTONS_GROUP2_GAP_X ( 7 ) #define BUTTONS_GROUP2_GAP_Y ( 100 ) bool CreateButtonsGroup2( void ); #define RADIO_BUTTONS2_GAP_X ( 7 ) #define RADIO_BUTTONS2_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons2(); #define RADIO_BUTTONS3_GAP_X ( 105 ) #define RADIO_BUTTONS3_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons3(); #define RADIO_BUTTONS4_GAP_X ( 203 ) #define RADIO_BUTTONS4_GAP_Y ( 125 ) bool CreateRadioButtons4(); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateRadioButtons1()) return ( false ); if (!CreateButtonsGroup2()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons2()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons3()) return ( false ); if (!CreateRadioButtons4()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

ここでは、例として、それらのいずれかのメソッドの実装を使用します。残りで異なるのはパラメータ値のみです。

bool CProgram::CreateRadioButtons1( void ) { m_radio_buttons1.WindowPointer(m_window); int x =m_window.X()+RADIO_BUTTONS1_GAP_X; int y =m_window.Y()+RADIO_BUTTONS1_GAP_Y; int buttons_x_offset[] ={ 0 , 98 , 196 }; int buttons_y_offset[] ={ 0 , 0 , 0 }; string buttons_text[] ={ "Radio Button 1" , "Radio Button 2" , "Radio Button 3" }; int buttons_width[] ={ 92 , 92 , 92 }; for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) m_radio_buttons1.AddButton(buttons_x_offset[i],buttons_y_offset[i],buttons_text[i],buttons_width[i]); if (!m_radio_buttons1.CreateRadioButtons(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_radio_buttons1.SelectedRadioButton( 1 ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_radio_buttons1); return ( true ); }

後一つのCButtonsGroup型のボタングループに2つのボタンを作成しましょう。イラストのために2番目のボタンが1番目のシンプル/ラジオボタンのグループをブロックし1番目のものがそれを利用可能にするとしましょう。

void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_BUTTON) { :: Print ( "id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (lparam==m_buttons_group2.Id() && sparam==m_buttons_group2.SelectedButtonText()) { if (( int )dparam== 0 ) { m_buttons_group1.ButtonsGroupState( true ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( true ); } else { m_buttons_group1.ButtonsGroupState( false ); m_radio_buttons1.RadioButtonsState( false ); } } return ; } }

ファイルをコンパイルしてプログラムをチャートに読み込みます。開発の現段階では、以下のスクリーンショットに示されたような結果が得られるはずです。





図4。ラジオボタンコントロールのテスト

ラジオボタンコントロールのグループを作成するためのクラスの開発がこれで終了です。ファイルの完全なバージョンは本稿添付のファイルでダウンロードできます。

アイコンボタンのグループを作成するクラスの開発

アイコンボタンコントロールを作成するCIconButtonクラスはすでに作成しました。ここで、このようなボタングループの作成を可能にするコントロールを実装します。以前に作成したコントロールクラスが位置するControlsフォルダに、CIconButtonsGroupクラスを持った IconButtonsGroup.mqhファイルを作成し、標準的な仮想メソッドを宣言/実装します。このファイルをライブラリのWndContainer.mqhに含みます。

CIconButtonsGroupクラスは実質的にはCButtonsGroupとCRadioButtonsクラスで考慮されたメソッドの組み合わせなので、ここではその詳細は説明されません。ラジオボタンのCRadioButtonsクラスと同じように、ボタングループのオブジェクトはコントロール作成のメインメソッドのprivateメソッドで反復して作成されます。これらのメソッドの唯一のパラメータは、グラフィカルオブジェクトの名前を形成するために使用されるインデックスです。このグループのボタンは、カーソルはが上で移動されたときに背景色とテキストを変更するように手配することができます。

イベントの取扱いに関するメソッドは、既に本稿に記載されています。それらはこのタイプのボタングループでは同じなのでここではコードでCIconButtonsGroupクラスの内容のみを示します。クラス本体の外側にあるメソッドの実装は、本稿添付のファイルに記載されています。

class CIconButtonsGroup : public CElement { private : CWindow *m_wnd; CButton m_buttons[]; CBmpLabel m_icons[]; CLabel m_labels[]; struct IconButtonsGradients { color m_back_color_array[]; color m_label_color_array[]; }; IconButtonsGradients m_icon_buttons_total[]; bool m_buttons_state[]; int m_buttons_x_gap[]; int m_buttons_y_gap[]; string m_buttons_text[]; int m_buttons_width[]; string m_icon_file_on[]; string m_icon_file_off[]; int m_buttons_y_size; color m_back_color; color m_back_color_off; color m_back_color_hover; color m_back_color_pressed; color m_border_color; color m_border_color_off; int m_icon_x_gap; int m_icon_y_gap; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_pressed; string m_selected_button_text; int m_selected_button_index; int m_zorder; int m_buttons_zorder; bool m_icon_buttons_state; public : CIconButtonsGroup( void ); ~CIconButtonsGroup( void ); bool CreateIconButtonsGroup( const long chart_id, const int window, const int x, const int y); private : bool CreateButton( const int index); bool CreateIcon( const int index); bool CreateLabel( const int index); public : void WindowPointer(CWindow &object) { m_wnd=:: GetPointer (object); } void ButtonsYSize( const int y_size) { m_buttons_y_size=y_size; } int IconButtonsTotal( void ) const { return (:: ArraySize (m_icons)); } bool IconButtonsState( void ) const { return (m_icon_buttons_state); } void IconButtonsState( const bool state); void BackColor( const color clr) { m_back_color=clr; } void BackColorOff( const color clr) { m_back_color_off=clr; } void BackColorHover( const color clr) { m_back_color_hover=clr; } void BackColorPressed( const color clr) { m_back_color_pressed=clr; } void IconXGap( const int x_gap) { m_icon_x_gap=x_gap; } void IconYGap( const int y_gap) { m_icon_y_gap=y_gap; } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } string SelectedButtonText( void ) const { return (m_selected_button_text); } int SelectedButtonIndex( void ) const { return (m_selected_button_index); } void SelectedRadioButton( const int index); void AddButton( const int x_gap, const int y_gap, const string text, const int width, const string icon_file_on, const string icon_file_off); void ChangeObjectsColor( void ); public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); private : bool OnClickButton( const string pressed_object); void CheckPressedOverButton( void ); int IdFromObjectName( const string object_name); };

このコントロールをテストしましょう。例として、アイコンボタンのグループを先にCButtonsGroupとCRadioButtons型のボタンをテストしたEAのフォームに作成します。そのために、以下のコードに示されたようにカスタムクラスへのコードの行を追加します。

class CProgram : public CWndEvents { private : CIconButtonsGroup m_icon_buttons_group1; private : #define IBUTTONS_GROUP1_GAP_X ( 7 ) #define IBUTTONS_GROUP1_GAP_Y ( 190 ) bool CreateIconButtonsGroup1( void ); }; bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateIconButtonsGroup1()) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); }

ファイルをコンパイルしてプログラムをチャートに読み込みます。結果は以下のスクリーンショットのようなはずです。





図5。アイコンボタンのグループのテスト

アイコンボタンコントロールのグループを作成するためのクラスの開発は完了です。ファイルの完全なバージョンは本稿添付のファイルでダウンロードできます。

おわりに

これで、MetaTrader取引ターミナルのグラフィカルインタフェース作成ライブラリの開発に関するシリーズの第3部を終わります。現在、ライブラリの構造は下の図に示されている通りです。





図6。開発の現段階でのライブラリの構造

シリーズの次の（第四部）では、ライブラリを開発していきます。次のトピックが検討されます。:

マルチウィンドウモード

グラフィカルオブジェクトのマウスの左クリックの優先順位を管理するシステム

ステータスバーとツールチップ情報インタフェース要素

以下の現在の開発段階でのライブラリファイルと記事で考察されたプログラム（EA、インディケータ、スクリプト）の写真やファイルのアーカイブは MetaTrader ターミナルのテストのためにダウンロードできます。それらのファイルの資料を使用についてご質問がある場合は、以下のリストにある記事のいずれかでライブラリの開発の詳細をご参照になるるか、本稿へのコメント欄でご質問ください。

