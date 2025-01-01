MQL5 リファレンス言語基礎演算子while 反復演算子
- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 行列積演算子@
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
while反復演算子
while 演算子は満たされなければならない条件式と演算子で構成されています。
while（式）
式が true の場合、式が false になるまで演算子が実行されます。式が false の場合、制御は次の演算子に与えられます。式の値は演算子が実行される前に定義されています。そのために、もし、式が先頭から false である場合は、演算子がまったく実行されません。
注意事項
ループの反復数が多いと予期される場合は IsStopped() 関数を使用して強制的なプログラム終了を確認することをお勧めします。
例:
while(k<n && !IsStopped())
