while反復演算子

while 演算子は満たされなければならない条件式と演算子で構成されています。

while（式）
 演算子;

式が true の場合、式が false になるまで演算子が実行されます。式が false の場合、制御は次の演算子に与えられます。式の値は演算子が実行される前に定義されています。そのために、もし、式が先頭から false である場合は、演算子がまったく実行されません。

注意事項

ループの反復数が多いと予期される場合は IsStopped() 関数を使用して強制的なプログラム終了を確認することをお勧めします。

例:

while(k<n && !IsStopped())
 {
  y=y*x;
  k++;
 }

参照

