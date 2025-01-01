ドキュメントセクション
データ構造体

このセクションには、様々なデータ構造体（配列、リンクリストなど）の操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

データ構造体クラスの使用は、（複合データ構造を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリのデータ構造体クラスに関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。

データ配列

データの動的配列のクラスの使用は、（多次元配列を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリのデータ配列に関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。

Class

説明

CArray

動的データ配列の基本クラス

CArrayChar

char または uchar 型の動的配列の変数

CArrayShort

short または ushort 型の動的配列の変数

CArrayInt

int または uint 型の動的配列の変数

CArrayLong

long または ulong 型の動的配列の変数

CArrayFloat

float 型の動的配列の変数

CArrayDouble

double 型の動的配列の変数

CArrayString

string 型の動的配列の変数

CArrayObj

動的配列ポインタ CObject

CList

CObject とその派生クラスのインスタンスのリストを操作する機能を提供

CTreeNode

CTree二進木節点を操作する機能を提供

CTree

CTreeNode とその派生クラスのインスタンスの二進木を操作する機能を提供