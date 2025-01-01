MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集
- CArray
- CArrayChar
- CArrayShort
- CArrayInt
- CArrayLong
- CArrayFloat
- CArrayDouble
- CArrayString
- CArrayObj
- CList
- CTreeNode
- CTree
データ構造体
このセクションには、様々なデータ構造体（配列、リンクリストなど）の操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
データ構造体クラスの使用は、（複合データ構造を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。
MQL5 標準ライブラリのデータ構造体クラスに関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。
データ配列
データの動的配列のクラスの使用は、（多次元配列を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。
MQL5 標準ライブラリのデータ配列に関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。
|
Class
|
説明
|
動的データ配列の基本クラス
|
char または uchar 型の動的配列の変数
|
short または ushort 型の動的配列の変数
|
int または uint 型の動的配列の変数
|
long または ulong 型の動的配列の変数
|
float 型の動的配列の変数
|
double 型の動的配列の変数
|
string 型の動的配列の変数
|
動的配列ポインタ CObject
|
CObject とその派生クラスのインスタンスのリストを操作する機能を提供
|
CTree二進木節点を操作する機能を提供
|
CTreeNode とその派生クラスのインスタンスの二進木を操作する機能を提供