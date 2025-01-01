データ構造体

このセクションには、様々なデータ構造体（配列、リンクリストなど）の操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

データ構造体クラスの使用は、（複合データ構造を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリのデータ構造体クラスに関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。

データ配列

データの動的配列のクラスの使用は、（多次元配列を含む）様々な形式のカスタムデータ格納の作成時に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリのデータ配列に関連したファイルは、端末の作業ディレクトリの Include\Arrays フォルダ内に配置されています。