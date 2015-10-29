無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
TradePad_Sample - MetaTrader 5のためのエキスパート
- ビュー:
- 2032
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
以下は、通貨ペアのテーブルを表す実行オブジェクトのいくつかの例です。graphic object Chart (OBJ_CHART)上の通貨ペアを押すことにより、その通貨ペアの価格データがロードされます。それぞれの通貨ペアパネルには、指定した時間枠の現在のトレンドを示す色があります。色:
- 赤 - 下降トレンド ( Stohastic > 80);
- 緑 - 上昇トレンド ( Stohastic < 20);
- 灰色 - レンジ ( Stohastic が 20 から 80);
- サンドカラー - その通貨ペアの価格が取得できない
買いと売りのボタンの関数 trading functionsは、初期状態では実装されていません。必要に応じて自身で変更することができます。トレンドを決定する関数 GetColorOfSymbol () も同様に好きなように変更することができます。このコードが書かれてから時間が経っているので、現状に最適とは言えない可能性があります。 (特に インジケーターと価格データへのアクセス)すべての includeで使われるクラス は、TradePad_Sample.mq5 のフォルダーに入っています。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/68
Gator Oscillator
ゲーターオシレーターは、アリゲーターに基づいたもので、バランスライン（平滑移動平均線）の収束と発散の度合いを表示します。Force Index (FRC)
Alexander Elder氏によって開発されたのが勢力指数です。この指標はそれぞれの増加局面でのブルパワーとそれぞれの減少局面でのベアパワーを測ります。
ErrorDescription
このライブラリには、ランタイムエラーコードと取引サーバーの詳細を返す関数が入っています。Ticks
ティックチャート例