ゲーターオシレーターは、アリゲーターに基づいたもので、バランスライン（平滑移動平均線）の収束と発散の度合いを表示します。

Alexander Elder氏によって開発されたのが勢力指数です。この指標はそれぞれの増加局面でのブルパワーとそれぞれの減少局面でのベアパワーを測ります。