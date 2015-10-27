MetaTrader モバイル端末におけるMetaQuotes ID

MetaTrader 5 / 例
Android や iOS を備えたデバイスにより、われわれが知りもしない数多くの機能が提供されています。こういった機能のひとつは、どんな電話番号であろうと、モバイルネットワーク提供会社がどこであっても個人的なメッセージを受け取ることのできるプッシュ通知です。MetaTrader モバイル端末ではすでに売買ロボットからそういうメッセージを受信することが可能となっています。それにはご自身の MetaQuotes ID を知るだけでよいのです。9,000,000 以上のモバイル端末がすでにその機能を利用しています。

われわれを取り巻く世界は絶え間なく変化しています。たとえばポケットベルを覚えている人はほとんどいないでしょう。当時ひじょうに一般的なものでしたが。GSM 電話があらゆる携帯ネットワーク利用者に対して SMS メッセージを送信することを可能にしたおかげでポケベルはすぐに忘れ去られてしまいました。

もっと多くを望むことができますか？できますとも！プッシュ通知でチャンスをもっと広げることができます。それは最新のスマホが提供する新しいサービスです。


MetaQuotes ID とは？

プッシュ技術は iOS および Android OS を備えたモバイルデバイスに広く用いられているもので、それによりユーザーは一か所で多様なサービスの即時通知を受信することができるものです。

iPhone 向けMetaTarder 5 における MetaQuotes IDプッシュ通知は即時配信で有名です。また第三者アプリケーションを起動して実行し続ける必要はありません。その上プッシュ通知は配信中に紛失することなく、ユーザーは特定のモバイルネットワーク提供会社と契約する必要はありません。適切なデバイスとインターネットアクセスさえあればよいのです。

MetaQuotes ID は独自のユーザー ID で、モバイルデバイス上でMetaQuotes Software Corp.のサービスからのプッシュ通知やアプリケーションを受信可能にします。MetaQuotes ID はターミナルのモバイルバージョンをインストールするとユーザーに届けられます。

iPhone 向けMetaTrader 4 iPhone 向けMetaTrader 5
Android 向けMetaTrader 4
 		 Android 向けMetaTrader 5  

大量の通知でユーザーが困らないように、その都度個別の ID が届けられます。アプリケーションのインストール後、『メッセージ』セクションで MetaQuotes ID を見つけることができます。左側のスクリーンショットは iPhone向け MetaTrader 5のユーザー ID です。

信頼性のない SMS メッセージに比べると、特定の電話番号は不要で、メッセージは完全無料です。そしてほとんど無制限の数のメッセージを受け取ることができます。モバイルの料金プランにインターネットアクセスが含まれていることを確認するだけでよいのです。

プッシュ通知出現の前、トレーダーはトレーディングアカウント状況、トレーディングシグナル、その他情報に関するメッセージを受信するのに携帯電話を使用していました。その際、通常、指定アドレスにＥメールが送信され、そこから有料 SMS ゲートウェイを介して適切なメッセージがデバイスに送信されました。ただ、モバイルネットワーク提供会社がかならずしもそのような機能を備えているとは限りません。その上、そのようなシステムには複数の欠点があります。

MetaTrader モバイル端末のプッシュ通知を利用すると、どこからでもトレーディングができるだけでなく、トレーディングシグナルやアカウント状況に関する重要な通知を送るクライアント端末に連携した、もっと便利な方法を利用することができるのです。MetaQuotes Software Corp. はさらに一歩進み、MQL5.community サービスの新しい技術を統合しました。


どのように役立つか？

MetaQuotes ID を介してユーザーが受け取る通知には2種類あります。クライアント端末のデスクトップ場―ションからの通知とMQL5.community サービスからの通知です。

クライアント端末通知を定期的に見るためには、ターミナル設定で MetaQuotes ID を指定します。MQL5.communityからプッシュ通知を受け取るには、プロフィールで MetaQuotes ID を指定します。どちらの場合も、特定のイベントが発生すると、通知は特別なサーバーを介して指定の MetaQuotes ID によりモバイルデバイスに送信されます。通知は即座に配信されます。


クライアント端末からのメッセージ配信

プッシュ通知のおもなメリットはトレーディングターミナル内のさまざまなイベントに素早く反応できる機能です。MetaQuotes ID を指定し、バイルデバイスで通知を受け取ることができるよう、設定でモプッシュ通知を有効にします。

クライアント端末でのプッシュ通知コンフィギュレーション


MQL5 および MQL4を介した送信

通知送信機能のもっともおもしろい特徴は、売買ロボットに適切な機能性を追加することです。MQL4 および MQL5 言語で特殊な SendNotification() 関数が備えられています。この関数の使用は以下のように簡単です。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Notification.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Text message to send                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
input string message="Enter message text";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Send the message
   res=SendNotification(message);
   if(!res)
     {
      Print("Message sending failed");
     }
   else
     {
      Print("Message sent");
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

この MQL5 スクリプトサンプルはターミナル設定で指定した MetaQuotes ID でモバイルデバイスにメッセージを送信します。SendNotification() 関数の唯一のパラメータは 255 文字を越えないメッセージテキストです。

この関数により、つねにトレーディングアカウントと Expert Advisorに通信しているのです。先見の明のある開発者はすでにこの機能を自身の「マーケット」上でのプロダクツに取り入れ、さらに便利な機能性を提供しています。


Alerts 関数による送信

みなさんはMQL4 または MQL5 がプッシュ通知に連携することを知らなくてもかまいません。送信されるメッセージはMetaTrader 4 および MetaTrader 5 のターミナル内の "Alerts" 関数により構成することができます。

MetaTrader 5 のAlerts関数によるプッシュ通知送信

『アクション』で『通知』を選択し、『ソース』フィールドで指定のイベントが発生するとき送信されるテキストを入力します。

この機能を利用すると重要なイベントを何一つ見逃すことはありません。


MQL5.community サービスとの一体化

MetaTrader 5 は「コードベース」「記事」「マーケット」「MQL5 クラウドネットワーク」MQL5 ソースコード「ストレージ」などへの直接アクセスを含む他にはないチャンスをトレーダーに提供するMQL5.community と綿密に統合されています。MetaTrader 5 での作業は MQL5.communityの活動と密接にかかわっています。


コミュニティーイベント

プッシュ通知はここではどのように活用できるでしょうか？プッシュ通知はMQL5.communityアカウントでの作業をより便利にします。プロファイルにMetaQuotes IDを指定すると、次の重要なイベントに関する通知が送信されます。

  • テキストを含む個人的なメッセージ
  • フリーランスサービスの顧客または開発者からのメッセージ
  • コードベース、記事、マーケット、およびシグナルでの出版のステータスの変化
  • レンタルされたバーチャルホスティングに関する情報メッセージ
  • ブログ投稿でのフォーラムトピックへのコメント
  • 新しいコードベースと記事の出版の発表
  • フリーランスサービスの新しい注文
  • マーケットに売り手として登録する際の通知

プロフィールを入力し、MetaQuotes IDを指定します。

MQL5.communityメンバープロフィールのMetaQuotes ID

その後、通知を受け取りたいイベントを選択します。

MQL5.communityのイベントに関する通知の設定


MQL5アカウントセキュリティ

アカウントをさらに保護するため、プッシュ通知とMetaQuotes IDに基づく2段階認証を有効にすることができます。不明なIPアドレスからサイトを開くと、ログインとパスワードに加えて、MetaQuotes IDを使用してモバイルデバイスに送信される特別なワンタイムコードを入力する必要があります。プロファイル - 設定 - セキュリティでAuthorize from allowed static IP addresses only（許可された静的IPアドレスからのみ承認する）オプションを有効にします。

MQL5アカウントの2段階認証の有効化

静的IPアドレスを使用する場合は、リストに追加します。そのアドレスからサイトを訪れる際にはワンタイムコードを入力する必要はありません。それ以外の場合は、MQL5アカウントにログインするためのコードがMetaTrader 4/5モバイルターミナルに送信されます。


MQL5.communityの友人や同僚とのチャット

MetaTrader 4/5モバイルターミナルには、スマートフォンからMQL5.comの友人や同僚と直接通信できるチャットが含まれています。

MetaTrader 4/5モバイルターミナルでのチャット


MetaTrader ターミナルで移動型になる

トレーダー成功者になる主要な能力はマーケットの変化に注意を怠らないことです。MetaTrader 4MetaTrader 5 トレーディングプラットフォームは最新化するすべてを備えています。もっともよく利用される iOS および Android OS プラットフォーム向けモバイル端末はすべてのトレーダーに対して無料で提供します。

チャート上にメッセージボックスを作成するための MQL5 Expert Advisors サンプルそれらを [terminal dara folder]\MQL5\Expertsに入れ、MetaEditor でコンパイルし、任意のチャートに取り込みます。モバイルデバイスに通知を送ってみます。簡単で便利なことに気づくことでしょう。

データを即時、安全に受け取るためにプッシュ通知を利用してください。2016年12月現在、900万を超えるユニークなMetaQuotes IDが既に登録されています。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/476

添付されたファイル |
ZIPをダウンロード
sendnotificationsample.mq5 (4.55 KB)
message_pane.mq5 (4.32 KB)

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この著者による他の記事

Jun Ping Fan
Jun Ping Fan | 22 2月 2025 において 10:42
まずモバイルでMOL5アカウントにログインし、通知をオンにして（スマホの設定はMT4に戻る）、IDが下に表示されます。
emlynjarode
emlynjarode | 3 4月 2025 において 09:38
私のアンドロイドアプリは、メタ引用IDが表示されません、私は本当にイライラ🥴を感じているこれを修正するにはどうすればよいですか？
Michael Charles Schefe
Michael Charles Schefe | 3 4月 2025 において 11:49
emlynjarode #:
アンドロイドのアプリにメタクォートのIDが表示されません。

このウェブサイトの各ページの一番下にある「連絡先とリクエスト」にあるサポートに連絡してください。彼らはあなたにアドバイスを与えるか、彼らはあなたのIDをリセットしたり、新しいものを送ることができるかもしれません。

ただし、すべてのデバイスがこのサービスに対応しているわけではないというスレッドを読んだ覚えがあります。でも、幸運を祈る。

Manuel Ricardo Davila Dena
Manuel Ricardo Davila Dena | 13 4月 2025 において 22:40

AndroidでMetaquotes IDが無効になった人はいますか？

metaquotes id null

Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba | 13 4月 2025 において 23:08
Ricardo Davila # AndroidでMetaquotes IDのNUllが発生した人はいますか？

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

MT5がMQIDを表示しない

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

WI-FIに接続してメッセージバーのMQIDボタンをクリックするとコードが表示されますが、アプリを再起動してMOBILE DATAを使用しているときにMQIDボタンをクリックすると、NULLと 表示されます。


取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム

MT5がMQIDを表示しない

アレクセイ・ペトロフ, 16/12/2021, 09:21am

携帯端末は、有効なGoogleアカウントが使用されている場合のみ、MetaQuotes IDを登録することができます。


非加法的統計分布構造解析への固有座標法の応用 非加法的統計分布構造解析への固有座標法の応用
応用統計学の主な問題は受け入れる統計仮説の問題ですそれはながらく解決不可能と考えられていました。しかし、固有座標法の登場により状況は一変しました。それはシグナルの構造学にとってすぐれた力強いツールであり、近代的な応用統計学手法を用いることで、可能なこと以上のものを見極めることができるようになります。本稿はこの手法の実践的使用に着目し、MQL5によるプログラムの説明をします。また Hilhorst と Schehrによって紹介される分布例を交えて関数同定の問題も取り上げます。
標準ライブラリのトレーディングストラテジークラスの探求- ストラテジーのカスタマイズ 標準ライブラリのトレーディングストラテジークラスの探求- ストラテジーのカスタマイズ
この記事では、トレーディングストラテジークラスの標準ライブラリをどのように探求していくか、そして、カスタムストラテジーやフィルター/シグナルをMQL5ウィザードのパターン・モデルロジックを用いてどのように追加するかについて紹介したいと思います。最終的に、MetaTrader5の標準インジケーターを用いて独自の戦略を追加できるようになり、MQL5ウィザードがシンプルで強力なコードや、機能的なエキスパートアドバイザーを作成できるようになります。
アルゴリズム取引に関する記事を投稿して200ドルを獲得できます アルゴリズム取引に関する記事を投稿して200ドルを獲得できます
記事を書いてアルゴリズム取引の発展に貢献してください。取引とプログラミングの経験を共有していただければ、200ドルをお支払いします。さらに、人気のMQL5.com Webサイトに記事を公開すると、プロフェッショナルコミュニティで個人ブランドを宣伝する絶好の機会が得られます。記事は何千人ものトレーダーに読まれます。同じ考えを持つ人々とアイデアを議論し、新しい経験を積み、知識を収益化することができます。
トレード戦略の統計的実行 トレード戦略の統計的実行
望まない価格動向からオープンなポジティブスワップポジションを統計的に保護するアルゴリズム。本稿は、オープンポジションの方向とは逆に動く価格の潜在的リスクを補うことができるキャリートレード保護戦略のバリアントを取り上げています。