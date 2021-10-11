MetaTrader 모바일 터미널의 MetaQuotes ID

Android와 iOS로 구동되는 장치는 우리가 알지도 못하는 많은 기능을 제공합니다. 이러한 기능 중 하나는 전화번호나 모바일 네트워크 운영자에 관계없이 개인 메시지를 수신할 수 있는 푸시 알림입니다. MetaTrader 모바일 단말기(터미널)는 이미 거래 로봇으로부터 이러한 메시지를 바로 받을 수 있습니다. 장치의 MetaQuotes ID를 알고 있어야 합니다. 이미 9000,000개 이상의 모바일 단말기가 이를 수신했습니다.

우리 주변의 세상은 끊임없이 변화하고 있습니다. 호출(페이징)이 당시에는 매우 인기가 있었지만 기억하는 사람은 거의 없습니다. GSM 전화는 어떤 셀룰러 네트워크 사용자에게도 SMS 메시지를 보낼 수 있는 기능을 제공했고 페이징은 곧 잊혀졌습니다.



더 많은 걸 갈망할 수 있나요? 네, 할 수 있어요! 최신 스마트폰이 제공하는 새로운 서비스인 푸시 알림을 통해 기회를 더욱 확대할 수 있습니다.





MetaQuotes ID란 무엇입니까?

푸시 기술은 iOS와 Android OS로 구동되는 모바일 기기에서 널리 사용되고 있어 사용자가 다양한 서비스에서 즉시 알림을 한 곳에서 받을 수 있습니다. 푸시 알림은 즉시 전송되는 것으로 알려져 있습니다. 또한 타사 애플리케이션을 시작하고 계속 실행할 필요가 없습니다. 또한 푸시 알림은 배달 시 손실될 수 없으며 사용자는 특정 모바일 네트워크 운영자에 의존하지 않습니다. 적절한 장치와 인터넷 액세스만 필요합니다. MetaQuotes ID는 MetaQuotes Software Corporation에서 푸시 알림을 받을 수 있는 고유한 사용자 ID입니다. 서비스 및 애플리케이션을 모바일 장치에서 바로 사용할 수 있습니다. 터미널의 모바일 버전을 설치할 때 MetaQuotes ID가 사용자에게 제출됩니다. iPhone을 위한 MetaTrader 4 iPhone을 위한 MetaTrader 5 Android를 위한 MetaTrader 4

Android를 위한 MetaTrader 5 각 경우 별도의 ID가 제출되어 사용자가 많은 양의 알림에서 분실되는 것을 방지합니다. 응용프로그램을 설치한 후 "메시지" 섹션에서 MetaQuotes ID를 찾을 수 있습니다. 왼쪽 스크린샷은 아이폰용 MetaTrader 5의 사용자 ID를 보여줍니다. 신뢰할 수 없는 SMS 메시지에 비해 사용자는 특정 전화 번호에 바인딩되어 있지 않으며 메시지는 절대적으로 무료입니다. 당신은 거의 무제한의 메시지를 받을 수 있습니다. 요금제에 인터넷 접속이 포함되어 있는지 확인만 하면 됩니다.

푸시 알림이 등장하기 전에 거래자는 휴대폰을 사용하여 거래 계정 상태, 거래 신호 및 기타 관련 정보를 수신할 수 있습니다. 이를 위해 일반적으로 전자 메일이 특정 주소로 전송되었으며, 여기에서 해당 메시지가 유료 SMS 게이트웨이를 통해 장치로 전송되었습니다. 하지만 모든 이통사가 그런 가능성을 제공하는 것은 아닙니다. 게다가, 그 시스템은 몇 가지 단점이 있습니다. MetaTrader 모바일 터미널의 푸시 알림을 통해 어디에서나 거래할 수 있을 뿐만 아니라 거래 신호와 계정 상태에 대한 중요한 알림을 제공하는 클라이언트 터미널과의 작업을 편리하게 수행할 수 있습니다. MetaQuotes Software Corp. 한 단계 더 나아가 MQL5.community 서비스의 새로운 기술을 통합했습니다.



어떻게 작동하나요?

MetaQuotes ID를 통해 사용자가 수신하는 알림은 클라이언트 터미널의 데스크톱 버전과 MQL5.community에서 수신되는 알림의 두 가지 유형이 될 수 있습니다.

클라이언트 터미널의 알림을 구독하려면 터미널 설정에서 MetaQuotes ID를 지정하십시오. MQL5.community에서 푸시 알림을 받으려면 프로필에 MetaQuotes ID를 지정합니다. 두 경우 모두 특정 이벤트가 발생할 때 특수 서버를 통해 지정된 MetaQuotes ID를 가진 모바일 장치로 통지가 전송됩니다. 그것들은 즉시 배송됩니다.

클라이언트 터미널에서 메시지를 배달하는 중입니다.

푸시 알림의 주요 장점은 거래 단말기의 다양한 이벤트에 신속하게 대응할 수 있다는 것입니다. MetaQuotes ID를 지정하고 설정 푸시 알림을 활성화하여 모바일 장치에서 수신하십시오:





MQL5 및 MQL4를 통해 전송하기



알림을 보내는 가장 흥미로운 기능은 거래 로봇에 적절한 기능을 추가하는 것입니다. 특수 SendNotification() 함수는 MQL4 및 MQL5 언어로 제공됩니다. 이 기능은 사용하기 쉽습니다:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

이 샘플 MQL5 스크립트는 터미널 설정에 MetaQuotes ID가 지정된 모바일 장치로 메시지를 보냅니다. SendNotification() 함수의 매개 변수는 255자를 초과할 수 없는 메시지 텍스트뿐입니다.

이 기능을 사용하면 거래 계정 및 Expert Advisor와 항상 연락할 수 있습니다. 미래 지향적인 개발자들은 이미 자사의 마켓 제품에 이 기능을 도입하여 추가적인 편리한 기능을 제공하고 있습니다.





알림을 통해 전송하기

푸시 알림을 사용하기 위해 MQL4 또는 MQL5를 알 필요는 없습니다. 메시지 전송은 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 터미널의 "경고" 기능을 통해 구성할 수 있습니다:





"액션"에서 "알림"을 선택하고 "원본" 필드에 지정된 이벤트가 발생할 때 발송해야 하는 텍스트를 입력합니다.

이 기능을 사용하면 중요한 이벤트를 하나도 놓치지 않을 수 있습니다.



IMQL5.community 서비스와의 통합

MetaTrader 5 는 MQL5와 긴밀하게 통합되어 있어서, 거래자에게 코드 베이스, 기사 및 마켓, MQL5 클라우드 네트워크, MQL5 소스 코드 스토리지 등, 그 외 많은 것의 기회를 제공합니다. MetaTrader 5에서의 작업은 MQL5.community에서의 활동과 밀접한 관련이 있습니다.





커뮤니티 이벤트



여기서 푸시 알림을 어떻게 사용할 수 있습니까? MQL5.community 계정으로 편리하게 작업할 수 있습니다. 프로필에 MetaQuotes ID를 지정하면 다음과 같은 중요한 이벤트에 대한 알림을 받게 됩니다:



문자를 포함한 개인 메시지

고객 또는 프리랜서 서비스의 개발자가 보낸 메시지

코드베이스, 문서, 시장 및 신호에서 출판물의 상태 변경사항

코드베이스, 문서, 시장 및 신호에 있는 문서의 관리자 코멘트

대여한가상 호스팅에 대한 정보 메시지

블로그 게시물의 포럼 주제에 대한 주석



코드베이스 및 기사에서 새 출판물의 발표

프리랜서 서비스의 신규 주문

마켓에서 판매자로 등록하는 데 대한 알림

프로필을 입력하고 MetaQuotes ID를 지정합니다:





그런 다음 알림을 받을 이벤트를 선택합니다.





MQL5 계정 보안

계정을 추가로 보호하기 위해 푸시 알림 및 MetaQuotes ID를 기반으로 하는 2단계 인증을 사용할 수 있습니다. 알 수 없는 IP 주소에서 사이트를 여는 경우 로그인 및 암호 외에 MetaQuotes ID를 사용하여 모바일 장치로 전송되는 특수 일회성 코드를 입력해야 합니다. 프로필 — 설정 — 보안: "허용된 고정 IP 주소에서만 인증" 옵션을 활성화합니다.





고정 IP 주소를 사용하는 경우 목록에 추가합니다. 해당 주소에서 사이트를 방문할 때 일회성 코드를 입력할 필요가 없습니다. 다른 모든 경우에는, MQL5 계정에 로그인하기 위한 코드가 MetaTrader 4/5 모바일 터미널로 전송됩니다.







MQL5.community 친구 및 동료와 채팅

MetaTrader 4/5 모바일 터미널에는 스마트폰에서 바로 MQL5.community 친구 및 동료와 통신할 수 있는 채팅이 포함되어 있습니다.









MetaTrader 단말기의 이동성

시장 변화에 경각심을 갖는 것은 성공한 거래자의 핵심 능력입니다. MetaTrader 4 및 MetaTrader 5 거래 플랫폼에는 최신 정보가 모두 포함되어 있습니다. 가장 인기 있는 iOS 및 Android OS 플랫폼의 모바일 단말기는 모든 거래자가 무료로 이용할 수 있습니다.



차트에 메시지 상자를 만들기 위한 MQL5 Expert Advisor 샘플이 아래에 첨부되어 있습니다. [terminal dara folder]\MQL5\Experts에 그들을 배치하고, MetaEditor에서 컴파일하여 모든 차트에서 실행합니다. 모바일 장치에 알림을 보내 보십시오. 당신은 분명 쉽고 편리한 것을 알게 될 거예요.



푸시 알림을 사용하여 데이터를 즉각적이고 안전하게 받을 수 있습니다. 2016년 12월 현재 9,000,000개 이상의 고유 MetaQuotes ID가 이미 등록되어 있습니다.

