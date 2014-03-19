MetaTrader 移动终端中的 MetaQuotes ID
Android 和 iOS 设备为我们提供了许多功能，有一些甚至连我们自己都不知道。这些功能的其中之一就是推送通知，这允许我们接收个人消息，而不会拘于我们的电话号码或移动网络运营商。MetaTrader 移动终端已经能够从您的自动交易接收这样的消息。您只需要知道设备的 MetaQuotes ID。超过 9 000 000 台移动终端已经收到它。
我们所处的世界瞬息万变。很少还有人记得传呼，虽然它在当时极其流行。GSM 手机赋予我们发送短信至任何蜂窝网络用户的能力，于是传呼很快便淡出人们的视角。
我们还能要求更多吗？是的，我们可以！通过推送通知 - 现代智能手机提供的新服务 - 我们甚至可以进一步扩展我们的机会。
MetaQuotes ID 是什么
推送技术广泛应用于使用 iOS 和 Android OS 的移动设备，允许用户从一个地方的各个服务商接收即时通知。
推送通知以其即时传送而闻名。此外，它无需启动第三方应用程序并保持它们时刻运行。另外，推送通知不会在传送过程中遗失，且用户不依赖于特定的移动网络运营商。唯一需要的是合适和设备和互联网接入。
MetaQuotes ID 是允许用户从 MetaQuotes Software Corp. 服务和移动设备上的应用程序接收推送通知的唯一用户 ID。MetaQuotes ID 在安装终端的移动版本时提交给用户：
|iPhone 版 MetaTrader 4
|iPhone 版 MetaTrader 5
|Android 版 MetaTrader 4
|Android 版 MetaTrader 5
每次在防止用户迷失于大量的通知中时会提交一个单独的 ID。安装应用程序后，您可以在 "Messages"（消息）部分中找到您的 MetaQuotes ID。左边的屏幕截图显示 iPhone 版 MetaTrader 5 中的一个用户 ID。
相比不可靠的短信，您无需绑定到一个特定的电话号码，且消息是完全免费的。您可以接收的消息数量几乎没有限制。您只需要确保您的账单计划中包含互联网接入。
在推送通知到来前，交易人员可使用他们的手机接收交易帐户状态和交易信号相关消息以及其他相关信息。为此，一封电子邮件通常被发送至特定地址，然后适当的消息通过付费短信网关从该地址发送至设备。但不是所有的移动网络运营商都提供了这一功能。此外，该系统有几大缺点。
有了 MetaTrader 移动终端中的推送通知，您不仅随处皆可进行交易，还能使用一种更便捷的方式管理您的客户端 - 客户端为您提供交易信号以及关于帐户状态的重要通知。MetaQuotes Software Corp. 更进一步，在 MQL5.community 服务中加入新的技术。
它如何工作？
用户通过 MetaQuotes ID 接收到的通知可以有两种类型：来自桌面版客户端的通知和来自 MQL5.community 服务的通知。
要订阅客户端的通知，在终端设置中指定 MetaQuotes ID。要从 MQL5.community 接收推送通知，在您的个人资料中指定 MetaQuotes ID。在两种情形中，当特定事件发生时，通知经由专用服务器发送至具有指定 MetaQuotes ID 的移动设备。它们是瞬时传送的。
从客户端传送消息
推送通知的主要优势是在交易终端中快速响应各种事件的能力。在设置中指定您的 MetaQuotes ID 并启用推送通知以在移动设备上接收通知：
通过 MQL5 和 MQL4 发送
发送通知的最有趣的功能是添加适当的功能至自动交易。MQL4 和 MQL5 语言提供了专用的 SendNotification() 函数。该函数易于使用：
//+------------------------------------------------------------------+ //| Notification.mq5 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; //+------------------------------------------------------------------+ //| Text message to send | //+------------------------------------------------------------------+ input string message="Enter message text"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Send the message res=SendNotification(message); if(!res) { Print("Message sending failed"); } else { Print("Message sent"); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+
此示例 MQL5 脚本发送一则消息至具有终端设置中指定的 MetaQuotes ID 的移动设备。SendNotification() 函数的唯一参数是一个不应超过 255 个字符的消息文本。
有了这个函数，您的交易帐户和“EA 交易”将始终在您的掌握之中。有远见的开发人员已经在他们的市场产品中引入此功能，以提供更多的便利功能。
通过提醒发送
要使用推送通知，您甚至可以对 MQL4 或 MQL5 一无所知。我们可以通过 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端中的“提醒”功能配置消息发送。
在 "Action"（操作）中选择 "Notification"（通知），然后在 "Source"（来源）字段中输入当指定事件发生时应该发送的文本。
有了这个功能，您将不会错过任何重要事件。
与 MQL5.community 服务集成
MetaTrader 5 和 MQL5.community 的紧密结合为交易人员提供了独特的功能，包括直接访问代码库、文章、市场、MQL5 云网络和MQL5 源代码存储以及更多。MetaTrader 5 中的工作与 MQL5.community 中的活动密切相关。
社区活动
在这里如何随心使用推送通知？它们可以帮助管理您的MQL5.community账户。在您的个人资料中指定MetaQuotes ID以后，您会收到以下重要事件的通知：
- 包含文本的个人信息
- 来自客户或自由职业者服务开发者的信息
- 您发布产品在代码库，文章，市场和信号版块中的状态变化
- 有关您租赁虚拟主机的信息
- 博客贴上论坛主题的评论
- 新产品在代码库和文章中的发布公告
- 自由职业者服务的新订单
- 注册为市场卖方的通知
进入您的个人资料并指定MetaQuotes ID：
然后，选择您想接收通知的事件。
MQL5账户安全
为了使您的账户多层保护，您可以启用同样基于推送通知和MetaQuotes ID的双重认证功能。如果您从未知IP地址打开网站，那么除了需要输入登录名和密码以外，您还需要输入一个发送到您使用MetaQuotes ID的移动设备的特殊动态口令。请在个人资料——设置——安全，启用“只授权许可的静态IP地址”：
如果您使用一个静态IP地址，请将其添加到列表。这样，您从该地址访问网站时将无需输入动态口令。而在其他情况下，登录到您MQL5账户的动态口令将被发送至您的MetaTrader 4/5移动端。
与MQL5.community好友和同行聊天
MetaTrader 4/5移动端包括可以直接通过您的智能手机与您的MQL5.community好友和同行进行沟通聊天的功能。
让您的 MetaTrader 终端“动”起来
警觉市场变化是一个成功交易人员的核心能力。MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台令一切保持最新。针对最流行的 iOS 和 Android OS 平台的移动终端向所有交易人员免费提供。
在图表上创建消息收件夹的 MQL5 “EA 交易”示例附于下文中。将其置于 [terminal dara folder]\MQL5\Experts，在 MetaEditor 中编译并在任意图表上启动。尝试发送通知至您的移动设备。您一定会发现它的简单便利。
使用推送通知即时安全地接收数据。截至2016年12月，已注册超过9 000 000个唯一的MetaQuotes ID。
我的 Android 应用程序不显示 Meta quote ID，我该如何解决这个问题？
联系本网站每个页面底部的 "联系人和请求 "支持。他们会给你建议，或者可以重置你的 ID 或给你发一个新的。
不过，我记得我读过一个帖子，说不是每台设备都能兼容这项服务。不过，祝你好运。
。
