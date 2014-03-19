MetaTrader 移动终端中的 MetaQuotes ID

Android 和 iOS 设备为我们提供了许多功能，有一些甚至连我们自己都不知道。这些功能的其中之一就是推送通知，这允许我们接收个人消息，而不会拘于我们的电话号码或移动网络运营商。MetaTrader 移动终端已经能够从您的自动交易接收这样的消息。您只需要知道设备的 MetaQuotes ID。超过 9 000 000 台移动终端已经收到它。

我们所处的世界瞬息万变。很少还有人记得传呼，虽然它在当时极其流行。GSM 手机赋予我们发送短信至任何蜂窝网络用户的能力，于是传呼很快便淡出人们的视角。

我们还能要求更多吗？是的，我们可以！通过推送通知 - 现代智能手机提供的新服务 - 我们甚至可以进一步扩展我们的机会。





MetaQuotes ID 是什么

它如何工作？

用户通过 MetaQuotes ID 接收到的通知可以有两种类型：来自桌面版客户端的通知和来自 MQL5.community 服务的通知。

要订阅客户端的通知，在终端设置中指定 MetaQuotes ID。要从 MQL5.community 接收推送通知，在您的个人资料中指定 MetaQuotes ID。在两种情形中，当特定事件发生时，通知经由专用服务器发送至具有指定 MetaQuotes ID 的移动设备。它们是瞬时传送的。

从客户端传送消息

推送通知的主要优势是在交易终端中快速响应各种事件的能力。在设置中指定您的 MetaQuotes ID 并启用推送通知以在移动设备上接收通知：





通过 MQL5 和 MQL4 发送

发送通知的最有趣的功能是添加适当的功能至自动交易。MQL4 和 MQL5 语言提供了专用的 SendNotification() 函数。该函数易于使用：

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

此示例 MQL5 脚本发送一则消息至具有终端设置中指定的 MetaQuotes ID 的移动设备。SendNotification() 函数的唯一参数是一个不应超过 255 个字符的消息文本。

有了这个函数，您的交易帐户和“EA 交易”将始终在您的掌握之中。有远见的开发人员已经在他们的市场产品中引入此功能，以提供更多的便利功能。





通过提醒发送

要使用推送通知，您甚至可以对 MQL4 或 MQL5 一无所知。我们可以通过 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 终端中的“提醒”功能配置消息发送。

在 "Action"（操作）中选择 "Notification"（通知），然后在 "Source"（来源）字段中输入当指定事件发生时应该发送的文本。

有了这个功能，您将不会错过任何重要事件。

与 MQL5.community 服务集成

MetaTrader 5 和 MQL5.community 的紧密结合为交易人员提供了独特的功能，包括直接访问代码库、文章、市场、MQL5 云网络和MQL5 源代码存储以及更多。MetaTrader 5 中的工作与 MQL5.community 中的活动密切相关。





社区活动



在这里如何随心使用推送通知？它们可以帮助管理您的MQL5.community账户。在您的个人资料中指定MetaQuotes ID以后，您会收到以下重要事件的通知：



包含文本的个人信息

来自客户或自由职业者服务开发者的信息

您发布产品在代码库，文章，市场和信号版块中的状态变化

有关您租赁虚拟主机的信息

博客贴上论坛主题的评论



新产品在代码库和文章中的发布公告

自由职业者服务的新订单

注册为市场卖方的通知

进入您的个人资料并指定MetaQuotes ID：





然后，选择您想接收通知的事件。





MQL5账户安全

为了使您的账户多层保护，您可以启用同样基于推送通知和MetaQuotes ID的双重认证功能。如果您从未知IP地址打开网站，那么除了需要输入登录名和密码以外，您还需要输入一个发送到您使用MetaQuotes ID的移动设备的特殊动态口令。请在个人资料——设置——安全，启用“只授权许可的静态IP地址”：





如果您使用一个静态IP地址，请将其添加到列表。这样，您从该地址访问网站时将无需输入动态口令。而在其他情况下，登录到您MQL5账户的动态口令将被发送至您的MetaTrader 4/5移动端。







与MQL5.community好友和同行聊天

MetaTrader 4/5移动端包括可以直接通过您的智能手机与您的MQL5.community好友和同行进行沟通聊天的功能。





让您的 MetaTrader 终端“动”起来

警觉市场变化是一个成功交易人员的核心能力。MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 交易平台令一切保持最新。针对最流行的 iOS 和 Android OS 平台的移动终端向所有交易人员免费提供。

在图表上创建消息收件夹的 MQL5 “EA 交易”示例附于下文中。将其置于 [terminal dara folder]\MQL5\Experts，在 MetaEditor 中编译并在任意图表上启动。尝试发送通知至您的移动设备。您一定会发现它的简单便利。

使用推送通知即时安全地接收数据。截至2016年12月，已注册超过9 000 000个唯一的MetaQuotes ID。