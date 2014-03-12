Metaquotes ID no terminal móvel Metatrader

Aparelhos com Android e iOS oferecem muitos recursos que sequer conhecemos. Um desses recursos são as notificações do tipo push que permitem recebermos mensagens pessoais, independentemente do nosso número de telefone ou operadora de telefonia móvel. O terminal móvel MetaTrader já consegue receber essas mensagens diretamente do robô de negociação. Você apenas precisa saber o ID MetaQuotes do seu aparelho. Mais de 9.000.000 terminais móveis já receberam o ID.

O mundo ao nosso redor está mudando constantemente. Poucas pessoas se lembram dos pagers, mas eles eram muito populares na época. Os telefones GSM permitiram o envio de mensagens SMS para qualquer usuário da rede de telefonia móvel e os pagers foram logo esquecidos.



Podemos esperar ainda mais? Sim, podemos! Podemos aumentar ainda mais as nossas oportunidades através das notificações push - o novo serviço oferecido pelos smartphones modernos.





O que é o ID MetaQuotes

A tecnologia push é amplamente utilizada em aparelhos móveis com iOS e Android OS, permitindo que seus usuários recebam notificações instantâneas de vários serviços em apenas um local. Notificações push são notórias por sua entrega instantânea. Além disso, não há necessidade de executar aplicativos de terceiros e mantê-los em funcionamento. Também, as notificações push não podem ser perdidas durante a entrega e os usuários não dependem e uma operadora de telefonia móvel específica. Apenas o aparelho e o acesso à internet são necessários. O ID MetaQuotes é uma identificação única de usuário que permite o recebimento de notificações push a partir dos serviços e aplicativos da MetaQuotes Software Corp. no próprio aparelho móvel. O ID MetaQuotes é enviado a um usuário durante a instalação da versão móvel do terminal: MetaTrader 4 para iPhone MetaTrader 5 para iPhone MetaTrader 4 para Android

MetaTrader 5 para Android Um ID separado é enviado em cada caso para evitar que os usuários se percam em uma grande quantidade de notificações. Você pode encontrar o seu ID MetaQuotes na seção "Mensagens" após instalar o aplicativo. A captura de imagem à esquerda apresenta uma identificação de usuário no MetaTrader 5 para iPhone. Em comparação às mensagens SMS não confiáveis, você não está ligado a um número de telefone específico e as mensagens são totalmente grátis. Você pode receber um número quase ilimitado de mensagens. Você apenas precisa certificar-se de que o seu plano tarifário inclui acesso à internet.

Antes da tecnologia de notificações push, os negociadores usavam os seus telefones móveis para receber mensagens sobre o status de sua conta de negociação, sinais de negociação e outras informações relevantes. Para fazer isso, geralmente, envia-se um e-mail a um endereço específico, a partir do qual a mensagem apropriada era então enviada a um aparelho através de gateways SMS pagos. Mas nem todas as operadoras de telefonia móvel disponibilizam esse serviço. Além disso, o sistema apresenta várias desvantagens. Com as notificações push nos terminais móveis MetaTrader, você pode não apenas negociar de qualquer lugar, mas também utilizar mais uma forma conveniente para trabalhar com o seu terminal do cliente lhe enviando sinais de negociação e notificações importantes a respeito do status da sua conta. A MetaQuotes Software Corp. deu um passo a mais e integrou novas tecnologias aos serviços do site MQL5.community.



Como funciona?

As notificações recebidas pelos usuários através do ID MetaQuotes podem ser de dois tipos: notificações provenientes da versão para computador do terminal do cliente e proveniente dos serviços do site MQL5.community.

Para se inscrever para receber as notificações do terminal do cliente, especifique ID MetaQuotes nas configurações do terminal. Para receber notificações push do site MQL5.community, especifique ID MetaQuotes no seu perfil. Em ambos os casos, as notificações são enviadas a um aparelho móvel com um ID MetaQuotes especificado através de um servidor especial quando um determinado evento ocorre. Elas são entregues instantaneamente.

Enviando mensagens através do terminal do cliente

A principal vantagem das notificações push é a capacidade de reagir rapidamente a vários eventos no terminal de negociação. Especifique o seu ID MetaQuotes e habilite as notificações push nas configurações para recebê-las em seu aparelho móvel:





Envio através de MQL5 e MQL4



O recurso mais interessante do envio de notificações é a adição de uma funcionalidade adequada a um robô de negociação. A função especial SendNotification() é fornecida em linguagem MQL4 e MQL5. A função tem fácil utilização:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; input string message= "Enter message text" ; void OnStart () { res= SendNotification (message); if (!res) { Print ( "Message sending failed" ); } else { Print ( "Message sent" ); } }

Esta amostra de script MQL5 envia uma mensagem a um aparelho móvel com o ID MetaQuotes especificado nas configurações do terminal. O único parâmetro da função SendNotification() é uma mensagem de texto que não deve exceder 255 caracteres.

Com essa função, você sempre estará em contato com a sua conta de negociação e Expert Advisor. Desenvolvedores inovadores já introduziram esse recurso aos seus produtos no Mercado para oferecer uma funcionalidade adicional conveniente.





Envio através de alertas

Você não precisa conhecer MQL4 ou MQL5 para trabalhar com notificações push. O envio de mensagens pode ser configurado através da função "Alertas" nos terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5:





Selecione "Notificação" em "Ação" e insira o texto que deve ser enviado quando um evento específico ocorrer no campo "Fonte".

Com essa função você não perderá nenhum evento importante.



Integração com os serviços do MQL5.community

O MetaTrader 5 está bem integrado ao site MQL5.community, o que proporciona aos negociadores oportunidades únicas, incluindo acesso direto a: Base de códigos, Artigos e Mercado, Rede MQL5 em nuvem, Memória de códigos de fonte MQL5 e muito mais. O trabalho no MetaTrader 5 está intimamente ligado à atividade do MQL5.community.





Eventos na comunidade



Para que as notificações via Push? É uma forma de trabalhar facilmente com sua conta MQL5.community. Especificando seu MetaQuotes ID no perfil, você será notificado sobre os seguintes eventos relevantes:



Mensagens pessoais, incluindo o texto das próprias mensagens

Correspondência entre o cliente e o vendedor no serviço Freelance

Alteração de status de suas publicações no CodeBase, Artigos, Mercado e Sinais

Comentários de moderador para suas mensagens no CodeBase, Artigos, Mercado e Sinais

Mensagens informativas sobre o aluguel de hospedagem virtual

Comentários para os tópicos do fórum e posts nos blogs



Anúncios sobre novas publicações CodeBase e Artigos

Notificações sobre novas encomendas no serviço Freelance

Notificações sobre o registro como Vendedor no Mercado

Vá para o perfil e especifique o MetaQuotes ID:





Em seguida, selecione as notificações que você deseja receber:









Segurança de sua conta MQL5

Para proteger ainda mais sua conta, você pode habilitar a autenticação de dois fatores, para o qual também são usados a notificação via Push e MetaQuotes ID. Ao acessar o site com um endereço IP desconhecido, além do login e senha, você precisará especificar um código de uso único, que será enviado para seu dispositivo móvel, tendo em conta seu MetaQuotes ID. Habilite a opção "Fazer login só a partir de endereços IP estáticos permitidos" na seção Perfil — Opções — Segurança:





Se você estiver usando um endereço IP estático, selecione-o na lista. Ao acessar, não é necessário digitar, a partir dele, um código único para entrar. Em todos os outros casos, será enviada uma senha para seu terminal móvel MetaTrader 4/5 que permitirá a entrada.







Bate-papo com os colegas na MQL5.community

Os terminais móveis MetaTrader 4/5 têm embutido um bate-papo, onde pode conversar com amigos e colegas da MQL5.community diretamente de seu smartphone:









Seja móvel com os terminais MetaTrader

Estar alerta às mudanças do mercado é uma habilidade chave de um negociador bem sucedido. As plataformas de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 proporcionam todas as ferramentas para que você fique atualizado. Os terminais móveis para as plataformas mais populares, iOS e Android OS, estão disponíveis para todos os negociadores gratuitamente.



As amostras de Expert Advisors MQL5 para criação de uma caixa de mensagens estão anexas abaixo. Faça a transferência das amostras para [terminal data folder]\MQL5\Experts, compile no MetaEditor e execute em qualquer gráfico. Faça o teste e envie notificações para o seu aparelho móvel. Você certamente perceberá que isso é fácil e conveniente.



Utilize notificações push para receber dados instantaneamente e com segurança; Até dezembro de 2016, mais de 9.000.000 IDs MetaQuotes únicos já haviam sido registrados.

