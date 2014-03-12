Metaquotes ID no terminal móvel Metatrader

MetaTrader 5 / Exemplos
Aparelhos com Android e iOS oferecem muitos recursos que sequer conhecemos. Um desses recursos são as notificações do tipo push que permitem recebermos mensagens pessoais, independentemente do nosso número de telefone ou operadora de telefonia móvel. O terminal móvel MetaTrader já consegue receber essas mensagens diretamente do robô de negociação. Você apenas precisa saber o ID MetaQuotes do seu aparelho. Mais de 9.000.000 terminais móveis já receberam o ID.

O mundo ao nosso redor está mudando constantemente. Poucas pessoas se lembram dos pagers, mas eles eram muito populares na época. Os telefones GSM permitiram o envio de mensagens SMS para qualquer usuário da rede de telefonia móvel e os pagers foram logo esquecidos.

Podemos esperar ainda mais? Sim, podemos! Podemos aumentar ainda mais as nossas oportunidades através das notificações push - o novo serviço oferecido pelos smartphones modernos.


O que é o ID MetaQuotes

A tecnologia push é amplamente utilizada em aparelhos móveis com iOS e Android OS, permitindo que seus usuários recebam notificações instantâneas de vários serviços em apenas um local.

ID MetaQuotes no MetaTrader 5 para iPhoneNotificações push são notórias por sua entrega instantânea. Além disso, não há necessidade de executar aplicativos de terceiros e mantê-los em funcionamento. Também, as notificações push não podem ser perdidas durante a entrega e os usuários não dependem e uma operadora de telefonia móvel específica. Apenas o aparelho e o acesso à internet são necessários.

O ID MetaQuotes é uma identificação única de usuário que permite o recebimento de notificações push a partir dos serviços e aplicativos da MetaQuotes Software Corp. no próprio aparelho móvel. O ID MetaQuotes é enviado a um usuário durante a instalação da versão móvel do terminal:

MetaTrader 4 para iPhone MetaTrader 5 para iPhone
MetaTrader 4 para Android
 		MetaTrader 5 para Android

Um ID separado é enviado em cada caso para evitar que os usuários se percam em uma grande quantidade de notificações. Você pode encontrar o seu ID MetaQuotes na seção "Mensagens" após instalar o aplicativo. A captura de imagem à esquerda apresenta uma identificação de usuário no MetaTrader 5 para iPhone.

Em comparação às mensagens SMS não confiáveis, você não está ligado a um número de telefone específico e as mensagens são totalmente grátis. Você pode receber um número quase ilimitado de mensagens. Você apenas precisa certificar-se de que o seu plano tarifário inclui acesso à internet.

Antes da tecnologia de notificações push, os negociadores usavam os seus telefones móveis para receber mensagens sobre o status de sua conta de negociação, sinais de negociação e outras informações relevantes. Para fazer isso, geralmente, envia-se um e-mail a um endereço específico, a partir do qual a mensagem apropriada era então enviada a um aparelho através de gateways SMS pagos. Mas nem todas as operadoras de telefonia móvel disponibilizam esse serviço. Além disso, o sistema apresenta várias desvantagens.

Com as notificações push nos terminais móveis MetaTrader, você pode não apenas negociar de qualquer lugar, mas também utilizar mais uma forma conveniente para trabalhar com o seu terminal do cliente lhe enviando sinais de negociação e notificações importantes a respeito do status da sua conta. A MetaQuotes Software Corp. deu um passo a mais e integrou novas tecnologias aos serviços do site MQL5.community.


Como funciona?

As notificações recebidas pelos usuários através do ID MetaQuotes podem ser de dois tipos: notificações provenientes da versão para computador do terminal do cliente e proveniente dos serviços do site MQL5.community.

Para se inscrever para receber as notificações do terminal do cliente, especifique ID MetaQuotes nas configurações do terminal. Para receber notificações push do site MQL5.community, especifique ID MetaQuotes no seu perfil. Em ambos os casos, as notificações são enviadas a um aparelho móvel com um ID MetaQuotes especificado através de um servidor especial quando um determinado evento ocorre. Elas são entregues instantaneamente.


Enviando mensagens através do terminal do cliente

A principal vantagem das notificações push é a capacidade de reagir rapidamente a vários eventos no terminal de negociação. Especifique o seu ID MetaQuotes e habilite as notificações push nas configurações para recebê-las em seu aparelho móvel:

Configuração de notificações push no terminal do cliente

Envio através de MQL5 e MQL4

O recurso mais interessante do envio de notificações é a adição de uma funcionalidade adequada a um robô de negociação. A função especial SendNotification() é fornecida em linguagem MQL4 e MQL5. A função tem fácil utilização:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 Notification.mq5 |
//|                        Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Text message to send                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
input string message="Enter message text";
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- Send the message
   res=SendNotification(message);
   if(!res)
     {
      Print("Message sending failed");
     }
   else
     {
      Print("Message sent");
     }
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Esta amostra de script MQL5 envia uma mensagem a um aparelho móvel com o ID MetaQuotes especificado nas configurações do terminal. O único parâmetro da função SendNotification() é uma mensagem de texto que não deve exceder 255 caracteres.

Com essa função, você sempre estará em contato com a sua conta de negociação e Expert Advisor. Desenvolvedores inovadores já introduziram esse recurso aos seus produtos no Mercado para oferecer uma funcionalidade adicional conveniente.


Envio através de alertas

Você não precisa conhecer MQL4 ou MQL5 para trabalhar com notificações push. O envio de mensagens pode ser configurado através da função "Alertas" nos terminais MetaTrader 4 e MetaTrader 5:

Envio de notificações push através da função Alertas no MetaTrader 5

Selecione "Notificação" em "Ação" e insira o texto que deve ser enviado quando um evento específico ocorrer no campo "Fonte".

Com essa função você não perderá nenhum evento importante.


Integração com os serviços do MQL5.community

O MetaTrader 5 está bem integrado ao site MQL5.community, o que proporciona aos negociadores oportunidades únicas, incluindo acesso direto a: Base de códigos, Artigos e Mercado, Rede MQL5 em nuvem, Memória de códigos de fonte MQL5 e muito mais. O trabalho no MetaTrader 5 está intimamente ligado à atividade do MQL5.community.


Eventos na comunidade

Para que as notificações via Push? É uma forma de trabalhar facilmente com sua conta MQL5.community. Especificando seu MetaQuotes ID no perfil, você será notificado sobre os seguintes eventos relevantes:

  • Mensagens pessoais, incluindo o texto das próprias mensagens
  • Correspondência entre o cliente e o vendedor no serviço Freelance
  • Alteração de status de suas publicações no CodeBase, Artigos, Mercado e Sinais
  • Comentários de moderador para suas mensagens no CodeBase, Artigos, Mercado e Sinais
  • Mensagens informativas sobre o aluguel de hospedagem virtual
  • Comentários para os tópicos do fórum e posts nos blogs
  • Anúncios sobre novas publicações CodeBase e Artigos
  • Notificações sobre novas encomendas no serviço Freelance
  • Notificações sobre o registro como Vendedor no Mercado

Vá para o perfil e especifique o MetaQuotes ID:

MetaQuotes ID no perfil do membro MQL5.community

Em seguida, selecione as notificações que você deseja receber:

Configuração de notificações sobre eventos na MQL5.community


Segurança de sua conta MQL5

Para proteger ainda mais sua conta, você pode habilitar a autenticação de dois fatores, para o qual também são usados a notificação via Push e MetaQuotes ID. Ao acessar o site com um endereço IP desconhecido, além do login e senha, você precisará especificar um código de uso único, que será enviado para seu dispositivo móvel, tendo em conta seu MetaQuotes ID. Habilite a opção "Fazer login só a partir de endereços IP estáticos permitidos" na seção Perfil — Opções — Segurança:

Ativar a autenticação de dois fatores para a conta MQL5

Se você estiver usando um endereço IP estático, selecione-o na lista. Ao acessar, não é necessário digitar, a partir dele, um código único para entrar. Em todos os outros casos, será enviada uma senha para seu terminal móvel MetaTrader 4/5 que permitirá a entrada.


Bate-papo com os colegas na MQL5.community

Os terminais móveis MetaTrader 4/5 têm embutido um bate-papo, onde pode conversar com amigos e colegas da MQL5.community diretamente de seu smartphone:

Bate-papo nos terminais móveis MetaTrader 4/5


Seja móvel com os terminais MetaTrader

Estar alerta às mudanças do mercado é uma habilidade chave de um negociador bem sucedido. As plataformas de negociação MetaTrader 4 e MetaTrader 5 proporcionam todas as ferramentas para que você fique atualizado. Os terminais móveis para as plataformas mais populares, iOS e Android OS, estão disponíveis para todos os negociadores gratuitamente.

As amostras de Expert Advisors MQL5 para criação de uma caixa de mensagens estão anexas abaixo. Faça a transferência das amostras para [terminal data folder]\MQL5\Experts, compile no MetaEditor e execute em qualquer gráfico. Faça o teste e envie notificações para o seu aparelho móvel. Você certamente perceberá que isso é fácil e conveniente.

Utilize notificações push para receber dados instantaneamente e com segurança; Até dezembro de 2016, mais de 9.000.000 IDs MetaQuotes únicos já haviam sido registrados.


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Artigo original: https://www.mql5.com/ru/articles/476

sendnotificationsample.mq5 (4.55 KB)
message_pane.mq5 (4.32 KB)

Aviso: Todos os direitos sobre esses materiais pertencem à MetaQuotes Ltd. É proibida a reimpressão total ou parcial.

Últimos Comentários | Ir para discussão (183)
Jun Ping Fan
Jun Ping Fan | 22 fev. 2025 em 10:42
Primeiro, você precisa fazer login na sua conta MOL5 no seu celular, ativar as notificações (Configurações no seu telefone, retornar ao MT4) e, em seguida, os IDs aparecerão abaixo, os que eu tentei já estão vinculados.
emlynjarode
emlynjarode | 3 abr. 2025 em 09:38
Meu aplicativo para Android não está exibindo o ID de meta-citações, como faço para corrigir isso? Estou me sentindo muito frustrado 🥴
Michael Charles Schefe
Michael Charles Schefe | 3 abr. 2025 em 11:49
emlynjarode #:
Meu aplicativo para Android não está exibindo o ID de meta-citações, como faço para corrigir isso? Estou me sentindo muito frustrado 🥴

Entre em contato com o suporte na parte inferior de cada página deste site chamada "Contatos e solicitações". Eles lhe darão conselhos ou poderão redefinir seu ID ou enviar-lhe um novo.

No entanto, lembro-me de ter lido em um tópico que nem todos os dispositivos são compatíveis com o serviço. Mas, boa sorte para você.

Manuel Ricardo Davila Dena
Manuel Ricardo Davila Dena | 13 abr. 2025 em 22:40

Olá, alguém mais teve um Metaquotes ID NUll no Android?

METAQUOTES ID NULL

Miguel Angel Vico Alba
Miguel Angel Vico Alba | 13 abr. 2025 em 23:08
Ricardo Davila # Olá, alguém mais teve problemas com o NUll do Metaquotes ID no Android?

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

MT5 não mostra MQID

somethingtrading01, 24/09/2021 20:29

Quando me conecto ao WI-FI e clico no botão MQID na barra de mensagens, recebo o código; no entanto, quando reinicio o aplicativo e clico no botão MQID ao usar DADOS MÓVEIS, ele diz que é nulo.


Fórum para negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

O MT5 não mostra o MQID

Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21am

Seu dispositivo móvel só pode registrar o MetaQuotes ID se uma conta Google válida for usada nele.


