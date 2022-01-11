MetaQuotes ID nel terminale mobile MetaTrader

I dispositivi Android e iOS ci offrono molte funzionalità che non conosciamo nemmeno. Una di queste funzionalità sono le notifiche push che ci consentono di ricevere messaggi personali, indipendentemente dal nostro numero di telefono o dall'operatore di rete mobile. Il terminale mobile MetaTrader può già ricevere tali messaggi direttamente dal tuo robot di trading. Devi conoscere solo l'ID MetaQuotes del tuo dispositivo. L'hanno già ricevuto più di 9.000.000 di terminali mobile.

Il mondo intorno a noi è in continua evoluzione. Poche persone ricordano la paginazione, anche se all'epoca era estremamente popolare. I telefoni GSM ci hanno concesso la possibilità di inviare messaggi SMS a qualsiasi utente di rete cellulare e la paginazione è stata presto dimenticata.



Possiamo desiderare di più? Sì! Possiamo ampliare ulteriormente le nostre opportunità con le notifiche push, il nuovo servizio fornito dai moderni smartphone.

La tecnologia push è ampiamente utilizzata nei dispositivi mobili con sistema operativo iOS e Android, consentendo ai propri utenti di ricevere notifiche istantanee da vari servizi in un unico posto.

Le notifiche push sono note per la loro consegna istantanea. Inoltre, non è necessario avviare applicazioni di terze parti e mantenerle in esecuzione. Inoltre, le notifiche push non possono essere perse durante la consegna e gli utenti non dipendono da uno specifico operatore di rete mobile. Sono necessari solo il dispositivo appropriato e l'accesso a Internet.

MetaQuotes ID è un ID utente univoco che consente di ricevere notifiche push dai servizi e dalle applicazioni di MetaQuotes Software Corp. direttamente su un dispositivo mobile. L'ID MetaQuotes viene inviato a un utente durante l'installazione della versione mobile del terminale:

In ogni caso, viene inviato un ID separato per evitare che gli utenti si perdano in una grande quantità di notifiche. Puoi trovare il tuo ID MetaQuotes nella sezione "Messaggi" dopo aver installato l'applicazione. Lo screenshot a sinistra mostra un ID utente su MetaTrader 5 per iPhone.

Rispetto ai messaggi SMS inaffidabili, non sei vincolato a un numero di telefono specifico e i messaggi sono assolutamente gratuiti. Puoi ricevere un numero quasi illimitato di messaggi. Devi solo assicurarti che il tuo piano tariffario includa l'accesso a Internet.



Prima dell'avvento delle notifiche push, i trader potevano utilizzare i loro telefoni cellulari per ricevere messaggi sullo stato del loro conto di trading, segnali di trading e altre informazioni rilevanti. Per fare ciò, di solito veniva inviata un'email a un indirizzo specifico, dal quale veniva poi inviato il messaggio appropriato a un dispositivo tramite gateway SMS a pagamento. Ma non tutti gli operatori di rete mobile offrono questa possibilità. Inoltre, il sistema presenta diversi inconvenienti.

Con le notifiche push nei terminali mobili MetaTrader, non solo puoi fare trading da qualsiasi luogo, ma anche utilizzare un modo più conveniente di lavorare con il tuo client terminal fornendoti segnali di trading e importanti notifiche sullo stato del tuo conto. MetaQuotes Software Corp. ha fatto un ulteriore passo avanti e ha integrato nuove tecnologie nei servizi MQL5.community.



