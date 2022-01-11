MetaQuotes ID nel terminale mobile MetaTrader
I dispositivi Android e iOS ci offrono molte funzionalità che non conosciamo nemmeno. Una di queste funzionalità sono le notifiche push che ci consentono di ricevere messaggi personali, indipendentemente dal nostro numero di telefono o dall'operatore di rete mobile. Il terminale mobile MetaTrader può già ricevere tali messaggi direttamente dal tuo robot di trading. Devi conoscere solo l'ID MetaQuotes del tuo dispositivo. L'hanno già ricevuto più di 9.000.000 di terminali mobile.
Il mondo intorno a noi è in continua evoluzione. Poche persone ricordano la paginazione, anche se all'epoca era estremamente popolare. I telefoni GSM ci hanno concesso la possibilità di inviare messaggi SMS a qualsiasi utente di rete cellulare e la paginazione è stata presto dimenticata.
Possiamo desiderare di più? Sì! Possiamo ampliare ulteriormente le nostre opportunità con le notifiche push, il nuovo servizio fornito dai moderni smartphone.
Cos'è l'ID MetaQuotes?
La tecnologia push è ampiamente utilizzata nei dispositivi mobili con sistema operativo iOS e Android, consentendo ai propri utenti di ricevere notifiche istantanee da vari servizi in un unico posto.
Le notifiche push sono note per la loro consegna istantanea. Inoltre, non è necessario avviare applicazioni di terze parti e mantenerle in esecuzione. Inoltre, le notifiche push non possono essere perse durante la consegna e gli utenti non dipendono da uno specifico operatore di rete mobile. Sono necessari solo il dispositivo appropriato e l'accesso a Internet.
MetaQuotes ID è un ID utente univoco che consente di ricevere notifiche push dai servizi e dalle applicazioni di MetaQuotes Software Corp. direttamente su un dispositivo mobile. L'ID MetaQuotes viene inviato a un utente durante l'installazione della versione mobile del terminale:
|MetaTrader 4 per iPhone
|MetaTrader 5 per iPhone
|MetaTrader 4 per Android
|MetaTrader 5 per Android
In ogni caso, viene inviato un ID separato per evitare che gli utenti si perdano in una grande quantità di notifiche. Puoi trovare il tuo ID MetaQuotes nella sezione "Messaggi" dopo aver installato l'applicazione. Lo screenshot a sinistra mostra un ID utente su MetaTrader 5 per iPhone.
Rispetto ai messaggi SMS inaffidabili, non sei vincolato a un numero di telefono specifico e i messaggi sono assolutamente gratuiti. Puoi ricevere un numero quasi illimitato di messaggi. Devi solo assicurarti che il tuo piano tariffario includa l'accesso a Internet.
Prima dell'avvento delle notifiche push, i trader potevano utilizzare i loro telefoni cellulari per ricevere messaggi sullo stato del loro conto di trading, segnali di trading e altre informazioni rilevanti. Per fare ciò, di solito veniva inviata un'email a un indirizzo specifico, dal quale veniva poi inviato il messaggio appropriato a un dispositivo tramite gateway SMS a pagamento. Ma non tutti gli operatori di rete mobile offrono questa possibilità. Inoltre, il sistema presenta diversi inconvenienti.
Con le notifiche push nei terminali mobili MetaTrader, non solo puoi fare trading da qualsiasi luogo, ma anche utilizzare un modo più conveniente di lavorare con il tuo client terminal fornendoti segnali di trading e importanti notifiche sullo stato del tuo conto. MetaQuotes Software Corp. ha fatto un ulteriore passo avanti e ha integrato nuove tecnologie nei servizi MQL5.community.
Come funziona?
Le notifiche ricevute dagli utenti tramite MetaQuotes ID possono essere di due tipi: notifiche dalla versione desktop del client terminal e dai servizi MQL5.community.
Per abbonarsi alle notifiche del client terminal, specifica l'ID MetaQuotes nelle impostazioni del terminale. Per ricevere notifiche push da MQL5.community, specifica l'ID MetaQuotes nel tuo profilo. In entrambi i casi, le notifiche vengono inviate a un dispositivo mobile con un ID MetaQuotes specificato tramite un server speciale quando si verifica un determinato evento. Vengono consegnati all'istante.
Invio di messaggi dal client terminal
Il vantaggio principale delle notifiche push è la capacità di reagire rapidamente a vari eventi nel terminale di trading. Specifica il tuo ID MetaQuotes e abilita le notifiche push dalle impostazioni per riceverle sul tuo dispositivo mobile:
Invio tramite MQL5 e MQL4
La caratteristica più interessante dell'invio di notifiche è l'aggiunta di una funzionalità appropriata a un robot di trading. La funzione speciale SendNotification() è fornita nei linguaggi MQL4 e MQL5. La funzione è facile da usare:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Notification.mq5 | //| Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs; //+------------------------------------------------------------------+ //| Text message to send | //+------------------------------------------------------------------+ input string message="Enter message text"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- Send the message res=SendNotification(message); if(!res) { Print("Message sending failed"); } else { Print("Message sent"); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+
Questo script MQL5 di esempio invia un messaggio a un dispositivo mobile con l'ID MetaQuotes specificato nelle impostazioni del terminale. L'unico parametro della funzione SendNotification() è un testo di messaggio che non deve superare i 255 caratteri.
Con questa funzione sarai sempre in contatto con il tuo conto di trading e con l’Expert Advisor. Gli sviluppatori lungimiranti introducono già questa funzionalità nei loro prodotti Market per fornire funzionalità aggiuntive convenienti.
Invio tramite avvisi
Non è necessario conoscere MQL4 o MQL5 per lavorare con le notifiche push. L'invio dei messaggi può essere configurato tramite la funzione "Avvisi" nei terminali MetaTrader 4 e MetaTrader 5:
Seleziona "Notifiche" in "Azioni" e inserisci il testo che deve essere inviato quando si verifica un evento specificato nel campo "Sorgente".
Con questa funzione non perderai nessun evento importante.
Integrazione con i servizi della MQL5.community
MetaTrader 5 è strettamente integrato con la MQL5.community, fornendo ai trader opportunità uniche tra cui l'accesso diretto a Code Base, Articoli e Market, MQL5 Cloud Network, archiviazione di codici sorgente MQL5e altro. Lavorare su MetaTrader 5 è strettamente connesso con l'attività sulla MQL5.community.
Eventi della comunità
In che modo le notifiche push possono essere utili qui? Facilitano un lavoro comodo con il tuo account MQL5.community. Dopo aver specificato il MetaQuotes ID nel tuo profilo, riceverai notifiche sui seguenti eventi importanti:
- Messaggi personali che includono i loro testi
- Messaggi da clienti o sviluppatori dal servizio Freelance
- Modifiche allo stato delle tue pubblicazioni in Code Base, Articoli, Market e Segnali
- Commenti del moderatore alle tue pubblicazioni su Code Base, Articoli, Market e Segnali
- Messaggi informativi sul tuo hosting virtuale in affitto
- Commenti agli argomenti del forum sui post del blog
- Annunci di nuove pubblicazioni su Code Base e Articoli
- Nuovi ordini nel servizio Freelance
- Notifiche sulla registrazione come venditore sul Market
Inserisci il tuo profilo e specifica l'ID MetaQuotes:
Quindi scegli gli eventi per i quali desideri ricevere notifiche.
Sicurezza dell'account MQL5
Per una protezione aggiuntiva del tuo account, puoi abilitare l'autenticazione in due passaggi, la quale si basa anche sulle notifiche push e sull'ID MetaQuotes. Se apri il sito da un indirizzo IP sconosciuto, oltre al login e alla password dovrai inserire uno speciale codice monouso che verrà inviato al tuo dispositivo mobile utilizzando MetaQuotes ID. Abilita l'opzione "Autorizza solo da indirizzi IP statici consentiti" su Profilo — Impostazioni — Sicurezza:
Se utilizzi un indirizzo IP statico, aggiungilo all'elenco. Non dovrai inserire un codice monouso quando visiti il sito da quell'indirizzo. In tutti gli altri casi, al tuo terminale mobile MetaTrader 4/5 verrà inviato un codice per accedere al tuo conto MQL5.
Chatta con amici e colleghi della MQL5.community
I terminali mobili MetaTrader 4/5 includono una chat che ti consente di comunicare con i tuoi amici e colleghi della MQL5.community direttamente dal tuo smartphone.
Diventa mobile con i terminali MetaTrader
Stare attento ai cambiamenti del mercato è una capacità chiave di un trader di successo. Le piattaforme di trading MetaTrader 4 e MetaTrader 5 hanno tutto per essere aggiornate. I terminali mobili per le più popolari piattaforme iOS e Android OS sono disponibili gratuitamente per tutti i trader .
Di seguito sono allegati esempi di Expert Advisor MQL5 per la creazione di una finestra di messaggio su un grafico. Posizionali nella [terminal dara folder]\MQL5\Experts, compila su MetaEditor e avvia su qualsiasi grafico. Prova a inviare notifiche al tuo dispositivo mobile. Lo troverai sicuramente facile e conveniente.
Utilizza le notifiche push per ricevere i dati in modo istantaneo e sicuro. A dicembre 2016 sono già stati registrati più di 9.000.000 di ID MetaQuotes univoci.
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/476
Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
La mia app per Android non mostra l'ID delle citazioni di Meta, come posso risolvere questo problema che mi rende davvero frustrato 🥴
contattate l'assistenza in fondo a tutte le pagine di questo sito, alla voce "Contatti e richieste". Ti daranno consigli o potranno reimpostare il tuo ID o inviartene uno nuovo.
Tuttavia, ricordo di aver letto in un thread che non tutti i dispositivi sono compatibili con il servizio. Comunque, buona fortuna.
Forum sul trading, sui sistemi di trading automatico e sul test delle strategie di trading
MT5 non mostra MQID
somethingtrading01, 24/09/2021 20:29
Quando mi collego al WI-FI e clicco sul pulsante MQID nella barra dei messaggi, ottengo il codice; tuttavia, quando riavvio l'app e clicco sul pulsante MQID quando utilizzo i DATI MOBILI, dice che è nullo.
Forum per il trading, i sistemi di trading automatico e il test delle strategie di trading
MT5 non mostra MQID
Alexey Petrov, 16/12/2021, 09:21
Il dispositivo mobile può registrare MetaQuotes ID solo se viene utilizzato un account Google valido.